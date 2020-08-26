Охрана Зеленского избила девушку в Днепре, - экс-нардеп Денисенко. ВИДЕО+ФОТО
В Днепре во время мероприятий с участием президента Украины Владимира Зеленского возник конфликт между местными активистами, полицией и охраной главы государства в результате, которого была травмирована одна из активисток.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет экс-нардеп Андрей Денисенко и публикует видеозапись происшествия.
Позже Денисенко заявил, что во время конфликта с охраной Зеленского одной из активисток - Алине Новиковой, сломали ребро и опубликовал меддокумент, который это подтверждает.
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Коли сцявся Якубович - він підписав Х+йлу бумагу про застосування військ РФ в україні
Мэр Днепра Борис Филатов возмущен из-за того, что власти Днепропетровской области не пригласили его на встречу президента Владимира Зеленского, посетившего сегодня регион с рабочим визитом.
Своими мыслями Филатов поделился в соцсетях. По словам мэра, сегодняшний визит президента в Днепр "превратился в дурно пахнущее шоу. Он утверждает, что Зеленский "доверился лизоблюдам и обманщикам, как в своем офисе, так и на местах", и именно они являются организаторами этого "шоу", в котором преследуют свои интересы.
Также Филатов рассказал, что его, в нарушение официального протокола, никто не собирался приглашать на встречу президента в аэропорт, а это - "беспрецедентный случай в политической истории Украины". "Руководители могут откровенно недолюбливать друг друга, но не имеют права превращать официальные мероприятия в ристалище выяснений отношений и сведения личных счетов. Утром, когда борт "номер один" был в воздухе, а именно, в 8:45 из ОГА (областной администрации Днепропетровщины - ред.) набрали мою приемную и потребовали явиться в аэропорт, что априори невозможно, потому, что самолет садился уже в 9:00!" - рассказал мэр Днепра. Он также назвал произошедшее "чистой воды подставой". "
Кроме того, он раскритиковал "цирк" в аэропорту, когда перед Зеленским торжественно отчитались, что строительство нового аэропорта Днепра "вот-вот и начнется", притом, что очередной тендер на подготовительные работы отменили (!!!). При этом Филатов отметил, что Днепр всегда рад любым гостям, а подобные "шоу" - проявление неуважения даже не к мэру, а ко всей территориальной громаде. "Но для того, чтобы перестать быть участником шоу нужно понять, что страну не построишь при помощи интриганов, которые играют на личных обидах и страхах. Что в политике нужно опираться лишь на тех, кто привык просто работать. А не молоть языком, обманывать, выдавать желаемое за действительное и решать личняки. Еще людям, которые обещали новые стандарты в политике, не стоило сливать свои депутатские списки под мафиози и олигархов", - резюмирует Филатов. По его словам, от сегодняшнего визита президента в Днепр у него остались "гадливые ощущения". Но при этом мэр добавил, что "привык" и ждет "новую серию дурно пахнущего шоу, снова с обысками и автоматчиками из Киева". "И, да, ребята, картошку-фри из "Макдональдса" вместо прошлогодней шаурмы, народу вы уже не скормите", - заключил Филатов, намекая на посещение Зеленским днепровского "МакДональдса".
только не говорите что он заказал или проплатил Цензору НЕТ... ))) и мне)))))
под замену.
Оно заучило текст, который ему в кремле написали, за 29 дней все четко спланировали.
Сценарий парада с обсмеянием с подозрением написания в кремле. Четко прочитан текст и исполнен сценарий нелегитимным клоуном, проституткой чекистов.
Все что там о мире первых 10 минут лгало - прямой текст кремля.Все нужно делать наоборот кремлю.
Петух опущенный потерял украинскую легитимность. Агент агрессора у руля украины - легитимности у него все.
Кувалдами выковырять и заковырять под химеры рядом.Иметь стрелы, чтобы ни один вертолет не взлетел и все подземные переходы перекрыты. ***** за такое предательство должен ответить своей кровью.
рагулі криками показують свою значимість!!!
і це "лутшієлюдігорода"??????
Лисий в чорній майці - явно провокатор. Якщо дівчина з ним, то вірно зробили.......... та мало.
Быдло с квартала во всей красе.
Неприятно было смотреть видео, как будто специально для раша СМИ.
Вот такими "националистами" и пугали донбассят в в 2014 году, припадочный какой-то, или просто провокатор.
Зе зрадив Україну як державу в котрий раз - відпустив вбивць сотні українців, зливши інформацію про затримання "вагнеровців" ФСБ.
всі "повертальщики" , чомусь , здебільшого пишуть під іноземними прапорцями ..))
Якщо звісно нєлоха не охороняють переодягнуті московіти як завжди
злорчинці, ось і крапка, суд
с корочками частной охраны для таких акций и теснить ментов как бульдозером.
Никогда не думала,что в Лнепре столько
дезебилов нашлось!!!
Но это моё впечатление ! Я ,ведь,не знаю что в других городах... Так что на объективность не претендую... Знаю одного здесь из Днепра,так он вата ватой!! Хорошо ,что он не поехал в Берлин голосовать...
как же запарил этот цирк с "активистами"