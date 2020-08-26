Охрана Зеленского избила девушку в Днепре, - экс-нардеп Денисенко. ВИДЕО+ФОТО

В Днепре во время мероприятий с участием президента Украины Владимира Зеленского возник конфликт между местными активистами, полицией и охраной главы государства в результате, которого была травмирована одна из активисток.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет экс-нардеп Андрей Денисенко и публикует видеозапись происшествия.

Позже Денисенко заявил, что во время конфликта с охраной Зеленского одной из активисток - Алине Новиковой, сломали ребро и опубликовал меддокумент, который это подтверждает.

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