Охорона Зеленського побила дівчину в Дніпрі, - екснардеп Денисенко. ВІДЕО+ ФОТО

У Дніпрі під час заходів за участю президента України Володимира Зеленського виник конфлікт між місцевими активістами, поліцією та охороною глави держави, в результаті якого була травмована одна з активісток.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише ексдепутат Андрій Денисенко та публікує відеозапис події.

Пізніше Андрій Денисенко заявив, що під час конфлікту з охороною Зеленського одній з активісток - Аліні Новіковій, зламали ребро й опублікував меддокумент, який нібито це підтверджує.

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