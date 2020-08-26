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Охорона Зеленського побила дівчину в Дніпрі, - екснардеп Денисенко. ВІДЕО+ ФОТО

У Дніпрі під час заходів за участю президента України Володимира Зеленського виник конфлікт між місцевими активістами, поліцією та охороною глави держави, в результаті якого була травмована одна з активісток.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише ексдепутат Андрій Денисенко та публікує відеозапис події.

Пізніше Андрій Денисенко заявив, що під час конфлікту з охороною Зеленського одній з активісток - Аліні Новіковій, зламали ребро й опублікував меддокумент, який нібито це підтверджує.

Охорона Зеленського побила дівчину в Дніпрі, - екснардеп Денисенко 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гамбургер замість шаурми: Зеленський у Дніпрі пішов у McDonald's. ВIДЕО

Автор: 

Дніпро (3273) Зеленський Володимир (23815) конфлікт (444) охорона (340)


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Топ коментарі
+80
Не пускають народ до презіка ?
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26.08.2020 16:35
+65
Конфликт между активистами, полицейскими и охраной Зеленского в Днепре: "Сцикуни вонючі, відпустіть дівчину!" - Цензор.НЕТ 5036
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26.08.2020 16:37
+64
Масовку із зелених лохів нагнали.
Ніби янік в область припхавсь.
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26.08.2020 16:37
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что твою любимую кто-то проутюжил что ты раскаянный такой проснулся
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27.08.2020 12:48 Відповісти
У тебя все об одном. Куколд что-ли зеленый )))
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27.08.2020 14:33 Відповісти
зебил иди работай ботом
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27.08.2020 16:34 Відповісти
це нам не на руку.
Коли сцявся Якубович - він підписав Х+йлу бумагу про застосування військ РФ в україні
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27.08.2020 20:07 Відповісти
///
Мэр Днепра Борис Филатов возмущен из-за того, что власти Днепропетровской области не пригласили его на встречу президента Владимира Зеленского, посетившего сегодня регион с рабочим визитом.
Своими мыслями Филатов поделился в соцсетях. По словам мэра, сегодняшний визит президента в Днепр "превратился в дурно пахнущее шоу. Он утверждает, что Зеленский "доверился лизоблюдам и обманщикам, как в своем офисе, так и на местах", и именно они являются организаторами этого "шоу", в котором преследуют свои интересы.
Также Филатов рассказал, что его, в нарушение официального протокола, никто не собирался приглашать на встречу президента в аэропорт, а это - "беспрецедентный случай в политической истории Украины". "Руководители могут откровенно недолюбливать друг друга, но не имеют права превращать официальные мероприятия в ристалище выяснений отношений и сведения личных счетов. Утром, когда борт "номер один" был в воздухе, а именно, в 8:45 из ОГА (областной администрации Днепропетровщины - ред.) набрали мою приемную и потребовали явиться в аэропорт, что априори невозможно, потому, что самолет садился уже в 9:00!" - рассказал мэр Днепра. Он также назвал произошедшее "чистой воды подставой". "
Кроме того, он раскритиковал "цирк" в аэропорту, когда перед Зеленским торжественно отчитались, что строительство нового аэропорта Днепра "вот-вот и начнется", притом, что очередной тендер на подготовительные работы отменили (!!!). При этом Филатов отметил, что Днепр всегда рад любым гостям, а подобные "шоу" - проявление неуважения даже не к мэру, а ко всей территориальной громаде. "Но для того, чтобы перестать быть участником шоу нужно понять, что страну не построишь при помощи интриганов, которые играют на личных обидах и страхах. Что в политике нужно опираться лишь на тех, кто привык просто работать. А не молоть языком, обманывать, выдавать желаемое за действительное и решать личняки. Еще людям, которые обещали новые стандарты в политике, не стоило сливать свои депутатские списки под мафиози и олигархов", - резюмирует Филатов. По его словам, от сегодняшнего визита президента в Днепр у него остались "гадливые ощущения". Но при этом мэр добавил, что "привык" и ждет "новую серию дурно пахнущего шоу, снова с обысками и автоматчиками из Киева". "И, да, ребята, картошку-фри из "Макдональдса" вместо прошлогодней шаурмы, народу вы уже не скормите", - заключил Филатов, намекая на посещение Зеленским днепровского "МакДональдса".
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26.08.2020 18:04 Відповісти
Боря, тебе надо меньше хамить людям и учиться общению культурному. Перелогинься заодно.
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26.08.2020 19:54 Відповісти
смешно... на соседней ветке эта же новость )))
только не говорите что он заказал или проплатил Цензору НЕТ... ))) и мне)))))
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26.08.2020 19:58 Відповісти
На якій хвилині її поламали?. Якщо це та білобриса провокаторша що на початку відео лізла цілуватися, то мені самому свербіли руки дати їй ляпаса. Бачив ролик як американці навчають своїх поліцейських не реагувати на такі дії, але зараз епідемія і дистанцію потрібно тримати. Дивився без звуку і не хватило терпіння на все відео.
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26.08.2020 18:06 Відповісти
Вот и прославился зелёный в нашем городе, "слава президенту!"
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26.08.2020 18:08 Відповісти
на фейсбуке есть видео где видно как охрана окружило кольцом каких-то двух девушек и зажала, кто-то начал возмущаться что их зажали, а какой-то перец клеил дурачка типа да кто их держит
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26.08.2020 18:09 Відповісти
а кто этот борзый гандон в синей футболке?
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26.08.2020 18:17 Відповісти
ЯНЫК-2 Зебил теряет легитимность.
под замену.
Оно заучило текст, который ему в кремле написали, за 29 дней все четко спланировали.
Сценарий парада с обсмеянием с подозрением написания в кремле. Четко прочитан текст и исполнен сценарий нелегитимным клоуном, проституткой чекистов.
Все что там о мире первых 10 минут лгало - прямой текст кремля.Все нужно делать наоборот кремлю.
Петух опущенный потерял украинскую легитимность. Агент агрессора у руля украины - легитимности у него все.
Кувалдами выковырять и заковырять под химеры рядом.Иметь стрелы, чтобы ни один вертолет не взлетел и все подземные переходы перекрыты. ***** за такое предательство должен ответить своей кровью.
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26.08.2020 18:18 Відповісти
Маячня якась
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26.08.2020 18:21 Відповісти
Це вам наглядний приклад слів Єгорової.....
рагулі криками показують свою значимість!!!
і це "лутшієлюдігорода"??????
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26.08.2020 18:31 Відповісти
Байдужим дебілам не зрозуміти. В них свої виміри кращого.
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26.08.2020 19:51 Відповісти
Подивився трохи відео...
Лисий в чорній майці - явно провокатор. Якщо дівчина з ним, то вірно зробили.......... та мало.
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26.08.2020 18:31 Відповісти
Лисий в чорній майці це Андрей Тарасенко эксдепутат и волонтёр
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26.08.2020 19:22 Відповісти
Для дебілів всі з не засраними "сватами" мізками - провокатори.
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26.08.2020 19:46 Відповісти
Пафосу багато, змісту замало.
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26.08.2020 18:34 Відповісти
Кривой Рог, есть Кривой Рог... и никакие должности это не компенсируют.
Быдло с квартала во всей красе.
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26.08.2020 18:36 Відповісти
зрада. огенды кримля рёбра патриоткам ломають.
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26.08.2020 18:46 Відповісти
Я все понимаю,деньги стоят дорого,хочется власти и нет желания вкалывать,но сколько можно свои стремления к наживе прикрывать патриотизмом,ваш патриотический бидлам уже достал всех адэкватных украинцев.Ну пойдите в универ,получите образование,повкалывайте лет 20 и будет вам счастье,ну нельзя же такими методами зарабатывать гроши.Этот грязный пиар и тумаки-это и есть цель вашей жизни?Вы жалкие и смешные хотя орете патриотично
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26.08.2020 18:48 Відповісти
Помню, охрана Ющенко побила бабу Параску, повредила ей позвоночник когда та прорывалась до Віктора Андрійовича. Баба Параска приехахала домой и на третий день умерла.
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26.08.2020 18:49 Відповісти
ой блин... Ющенко.. баба Параска... вы бы ещё Гонгадзе вспомнили..
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26.08.2020 19:01 Відповісти
А как того украинского брата звали, которого убили?То ли Каин то ли Авель..
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26.08.2020 19:53 Відповісти
В конечном итоге это не важно. Один помер, второго прокляли. И он скорее всего тоже помер (если не верить низкопробным голивудским фильмам про вампиров).
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27.08.2020 12:27 Відповісти
Ну і хрен з нею.
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26.08.2020 20:04 Відповісти
от і зустріли. щоб не плутався під ногами.
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26.08.2020 18:59 Відповісти
Этот Лысый когда то был хорошим человеком, я даже у него на лекции был по Украинской идентичности , хороший историк. Но сейчас это горе Днепра. По моему у него с головой не все в прорядке
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26.08.2020 19:08 Відповісти
С виду так оно и есть, у него явное отклонение психики.
Неприятно было смотреть видео, как будто специально для раша СМИ.
Вот такими "националистами" и пугали донбассят в в 2014 году, припадочный какой-то, или просто провокатор.
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26.08.2020 19:51 Відповісти
Гога, это не по-твоему, а на самом деле. Я как специалист говорю, человек болен.
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26.08.2020 19:51 Відповісти
И документик липовый , в наших реалиях можно сделать все
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26.08.2020 19:39 Відповісти
Хто там сумував по часам Януковоща і риговським розкладам ??
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26.08.2020 19:41 Відповісти
Бедные вы и несчастные! Даже отлупцевать охрану президента вам не дают! Позор! Как жить дальше будете?
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26.08.2020 19:53 Відповісти
Президента чи клоуна на зарплатні Кремля? Це головне питання. І де ви там бачили "лупцювання охрани", відео треба дивитись, а не видумувати.
Зе зрадив Україну як державу в котрий раз - відпустив вбивць сотні українців, зливши інформацію про затримання "вагнеровців" ФСБ.
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26.08.2020 21:36 Відповісти
Охорона Зеленського побила дівчину в Дніпрі, - екснардеп Денисенко - Цензор.НЕТ 1437
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27.08.2020 13:35 Відповісти
Тiльки за цей ганебний вчинок треба негайно виходити на Майдан i повертати до влади Пэтра.
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26.08.2020 19:51 Відповісти
Поверталка хоть выросла?
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26.08.2020 20:23 Відповісти


всі "повертальщики" , чомусь , здебільшого пишуть під іноземними прапорцями ..))
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26.08.2020 21:38 Відповісти
Сдались холопы барину) Некоторые и по сей день, за него топят так, будь то он все правильно делает. Что самое главное, по сознанке за него топят, а вот проверить и перепроверить, ума не хватает.
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26.08.2020 19:55 Відповісти
А я пам'ятаю, як цей лисий урод Андрій Денисенко обсирав Порошенка протягом всієї йогокаденції, як закликав голосувати проти Пороха. Зараз відчуває, що на виборах пролетить, як фанера ось і почав бухтіти на Зелю. Пізно, мудозвоне, всрався. Потяг пішов.
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26.08.2020 20:02 Відповісти
Федина так злякала шо он у медель под юбкой на работу и с работы.
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26.08.2020 20:21 Відповісти
И три огнестрельных ранения....
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26.08.2020 20:22 Відповісти
Никакие не патриоты и не активисты - обычный быдло-провокатор
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26.08.2020 20:24 Відповісти
Зебыдло ответит и очень скоро
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26.08.2020 20:29 Відповісти
Я ни чего такого не заметила. А вот удар в живот полицейского был, но полицейский тупо стерпел боль и сделал вид что ни чего не было. Интересно, чтобы было если бы в США ударили в живот полицейского.
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26.08.2020 20:29 Відповісти
мордой в пол и наручники.
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26.08.2020 20:43 Відповісти
вероятнее всего застрелили бы
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27.08.2020 09:38 Відповісти
У мене є мрія. Боже, зроби так, шоб ці лисі діачата з вивихнутими ребрами попали в США і там штовхнули охорону Трампа. Боже, зроби разок, га? Тобі не важко, а нормальним людям буде приємно.
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26.08.2020 20:32 Відповісти
Сядь у свою дурнувату земрію і лети штовхати Трампа . А , взагалі , Трамп , який він не є - Президент , а в нас півтора року вже пародія .
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27.08.2020 12:26 Відповісти
Безмоглий Андрійко який стрибав по різним партіям і в останню каденцію харчувався у помножених на нуль сволотівцями, вирішив нагадати про себе вкусивши за ляжку рейтинг хриплого коротуна) Рейтинг - то святе для коротуна) в цілому ті лярви нацкорпус і нацжени я їх називаю нацжопи, влаштували виставу. Клоуни - гівно, шоу відстій, карлик на сцену не вийшов бо сцикло. Всі на своєму місті.
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26.08.2020 22:00 Відповісти
Во время майдана таких лысых уродов называли провокаторами, а теперь они стали "активистами". Нет будущего у этой страны.
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26.08.2020 22:08 Відповісти
Зеленский уверенно идет по стопам Януковича.
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26.08.2020 22:09 Відповісти
* по стопам Порошенко.
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26.08.2020 22:49 Відповісти
ВОНО вже обігнало і перегнало хряка . На День Незалежності погрожувало , тим "хто плутається під ногами" і називало чортами . Хоча , якщо хоче "по-понятіям" , то сам справжній чортило . Хрякозек хоча б такого не дозволяв собі .
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27.08.2020 12:22 Відповісти
Почему Президент так боится своего народа? Год назад он спокойно общался с людьми. А сейчас, когда возлагает цветы к памятникам людей зачищают за квартал.
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26.08.2020 22:16 Відповісти
ничего удивительного,зепоц сциклывый. очко то не железное
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27.08.2020 12:01 Відповісти
При чому Порошенку так не зачищали, а штат повинен бути тим самим.
Якщо звісно нєлоха не охороняють переодягнуті московіти як завжди
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27.08.2020 20:04 Відповісти
Це не поліція, розпізнавальних знаків не має.
злорчинці, ось і крапка, суд
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26.08.2020 22:24 Відповісти
порох виноват
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26.08.2020 22:44 Відповісти
Родина Коломойского и Тимошеко в своём репертуаре.
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26.08.2020 22:47 Відповісти
Пора уже научиться отбирать двухметровых бугаёв, знающих законы
с корочками частной охраны для таких акций и теснить ментов как бульдозером.
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26.08.2020 22:49 Відповісти
Ну будет наука на будущее - сначала ликвидировать охрану, а уже потом ЗЕ.
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26.08.2020 23:03 Відповісти
"Зеленский три-два-раз, позорит наш Кривбасс".
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26.08.2020 23:09 Відповісти
Посмотрел видео .На видео чётко видно, что один лысый провокатор ,а второй в кепке бросаются на людей,оскорбляют окружающих и Президента Украины , белобрысая девушка неадекватная провокаторка бросается на людей из хулиганских побуждений , типичная банда хулиганов . Всех посадить на три года в тюрьму , шить маскировочные сетки для украинской армии.Хоть какая то польза будет от этих псевдоактивистов,тунеядцев,бездельников.
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26.08.2020 23:36 Відповісти
Зелене сцикло. Народний президент боїться народу. І де? В Дніпрі, де 82% проголосувало за цього ушльопка.
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26.08.2020 23:57 Відповісти
Что? Правда?
Никогда не думала,что в Лнепре столько де зебилов нашлось!!!
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27.08.2020 05:12 Відповісти
Там много переехавших донбасян
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28.08.2020 10:59 Відповісти
Всё равно... 82% --это слишком , для Днепра!!!
Но это моё впечатление ! Я ,ведь,не знаю что в других городах... Так что на объективность не претендую... Знаю одного здесь из Днепра,так он вата ватой!! Хорошо ,что он не поехал в Берлин голосовать...
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28.08.2020 20:45 Відповісти
Ну что взять с урода даже если и на должности оно и в Африке УРОД
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27.08.2020 00:15 Відповісти
обидно то, что "президент" ссытся своего собственного народа, ну или просто пренебрегает. Рожу порошенка я лично видел на майдане, а этот ссытся.
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27.08.2020 00:26 Відповісти
Дайте ему уже коридор в Ростов.
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27.08.2020 00:50 Відповісти
И ускорение придайте.....
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27.08.2020 05:13 Відповісти
Як казав відомий піаніст, "ви всі - Президенти!"(с)😎
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27.08.2020 01:11 Відповісти
А вот вам и маленький Лукашенко,but Ukraine, not Belarus
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27.08.2020 07:39 Відповісти
Лавры Лукашенка не дают покоя... Очевидно и конец будет примерно такой же...
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27.08.2020 08:00 Відповісти
"професійні мітингувальники" разве что сами себя по щекам не били )))
как же запарил этот цирк с "активистами"
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27.08.2020 13:56 Відповісти
Що, ви цього бажали? Це тільки початок. По всій Україні буде "95 квартал" і "Розсміши дурня".
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27.08.2020 17:35 Відповісти
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