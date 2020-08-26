Гамбургер замість шаурми: Зеленський у Дніпрі пішов у McDonald's. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський із главою ОП Андрієм Єрмаком і заступником голови ОП Кирилом Тимошенком під час поїздки в Дніпро пообідали в McDonald's.

Відео відвідування президентом американської мережі фастфуду опублікував "Обозреватель", інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський і члени його команди замовили гамбургери, нагетси, картоплю фрі, колу і різноманітні соуси.

Ледве президент сів за столик, як один із відвідувачів фастфуду попросив, щоб він сфотографувався з його донькою. Зеленський не відмовив.

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