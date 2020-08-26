Гамбургер замість шаурми: Зеленський у Дніпрі пішов у McDonald's. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський із главою ОП Андрієм Єрмаком і заступником голови ОП Кирилом Тимошенком під час поїздки в Дніпро пообідали в McDonald's.
Відео відвідування президентом американської мережі фастфуду опублікував "Обозреватель", інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський і члени його команди замовили гамбургери, нагетси, картоплю фрі, колу і різноманітні соуси.
Ледве президент сів за столик, як один із відвідувачів фастфуду попросив, щоб він сфотографувався з його донькою. Зеленський не відмовив.
Топ коментарі
+68 Підлога Маккартні
показати весь коментар26.08.2020 15:42
+63 Роман с камнем
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+40 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар26.08.2020 15:43
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горіти тобі в пеклі, в одному чані з москалями.
https://censor.net/news/3206344/shariyi_prigrozil_zelenskomu_analizom_biomaterialov_posle_togo_kak_vy_shodili_v_tualet_tuda_zashel_neprimetnyyi
не понянтно
К концу срока глядишь, нормальную еду станет есть вместо собачьей 😂
https://youtu.be/1Bk0S5hAgbo
Где военные новинки? Где успехи?
Чтоб вы все подавились, уроды зеленые!