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Гамбургер вместо шаурмы: Зеленский в Днепре пошел в McDonald's. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский с главой ОП Андреем Ермаком и замглавы ОП Кириллом Тимошенко во время поездки в Днепр пообедали в McDonald's.

Видео посещения президентом американской сети фастфуда опубликовал "Обозреватель", информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский и члены его команды заказали гамбургеры, наггетсы, картошку фри, колу и разнообразные соусы.

Едва президент сел за столик, как один из посетителей фастфуда попросил, чтобы он сфотографировался с его дочкой. Зеленский не отказал.

Также на Цензор.НЕТ: Мы часто восхищаемся Маском, но почему-то забываем, что у нас есть "Южмаш", - Зеленский

Автор: 

Днепр (4417) Зеленский Владимир (20348) еда (352)


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Топ комментарии
+68
Гамбургер вместо шаурмы, это тоже что променять Ленку на Мендель
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26.08.2020 15:42
+63
Гамбургер вместо шаурмы: Зеленский в Днепре пошел в McDonald's - Цензор.НЕТ 3242
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26.08.2020 15:44
+40
Мля когда он нажрется! У него и так моржа уже в телевизор не помещается!
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26.08.2020 15:43
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Страница 3 из 3
Такі посадові обов*язки.
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26.08.2020 18:38 Ответить
Слабые на ум постоянно кушают и им кушать хочется
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27.08.2020 06:40 Ответить
Ви дійсно якісь іпануті! -Зеленський виклав чергове відео де він жере! При чім тут якісь міфічні порохоботи?!
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26.08.2020 16:23 Ответить
А він більше нічого не вміє. Тільки жерти.
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26.08.2020 16:41 Ответить
Не робити - можна жити, а не жерти можна вмерти.
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26.08.2020 18:40 Ответить
Это и есть его основная работа жроть и смеяться на 73% дебилами
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27.08.2020 06:42 Ответить
а ти, пєтушиця італійська, дуже людей шануєш ?
горіти тобі в пеклі, в одному чані з москалями.
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27.08.2020 09:25 Ответить
Тебе хтось заставляє дивитись як Зеля їсть?
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26.08.2020 17:46 Ответить
а нафіга він це показує ?
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26.08.2020 18:41 Ответить
Ти всю фігню з інтернета передивляєшся, яка там є?
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26.08.2020 18:55 Ответить
Так один же уже подсмотрел за зеленским в туалете:
https://censor.net/news/3206344/shariyi_prigrozil_zelenskomu_analizom_biomaterialov_posle_togo_kak_vy_shodili_v_tualet_tuda_zashel_neprimetnyyi
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26.08.2020 16:27 Ответить
Полудурок, чем клован ходит - это вопросу к зелефилитикам и шарикодибилам. Одни получают это в глаза (поклонники уриноофтальмологии), другие сами охотятся за дерьмом (ну там понятно, дерьмо - к дерьму).
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26.08.2020 16:29 Ответить
Надеюсь, ему туда не только поплевали.
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26.08.2020 16:21 Ответить
Неужели кто-то ещё покупается на эту народность?
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26.08.2020 16:26 Ответить
Тупорылое быдло в восторге
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26.08.2020 16:27 Ответить
Нашему Президенту - любое дело по плечу!
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26.08.2020 16:27 Ответить
Гамбургер замість шаурми: Зеленський у Дніпрі пішов у McDonald's - Цензор.НЕТ 4514
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26.08.2020 16:27 Ответить
а чего без намордника? в мак вроде не пускают без них. Или у него особые привелегии?
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26.08.2020 16:29 Ответить
Могилевская! Вы переглянули видеозапись? Вы ж отвратительно выглядите. Отбиваете интерес к другим женщинам. Веееее..
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26.08.2020 16:35 Ответить
Коли ця падла вже наїсться?
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26.08.2020 16:38 Ответить
,,Вова ты покушал???...,,
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26.08.2020 16:39 Ответить
"Вовочка, ты какал сегодня?"
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26.08.2020 18:26 Ответить
,,Мама,их 40 милионов,а я один.Как ты думаешь-сколько раз я уже покакал..,, 300 еврейцев.
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26.08.2020 18:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IXdeEEFiTW0 ...Воно таки пороблено.
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26.08.2020 20:34 Ответить
Дуже радію за першого Члена країни:він у повній безпеці,він з народом-як і інші правителі-хай відмовиться від охорони,ескортів,літаків...як у Фінляндії:на велосипеді або громадському транспорті і пішки...а що коїться у нас...кого охороняти?Насмішка з народу...
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26.08.2020 16:39 Ответить
"Гамбургер вместо шаурмы: Зеленский в Днепре пошел в McDonald's" - сегодня и всю неделю на всех телеэкранах страны.
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26.08.2020 16:47 Ответить
Эти зели просто неадекватны Украине, потому что они из другой страны - из Совка... вроде как из гравицапы высадились в сегодня люди из вчера.... И не могут тупо врубиться как им законтачить с реалом.
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26.08.2020 16:51 Ответить
От якщо ти маєш на увазі всіх президентів України, як нинішнього, так і його всіх попередників, то я з тобою погоджуюсь. Україна має бути парламентською республікою. Президентська влада чужа менталітету українців. Ми - кожен сам собі гетьман з давніх давен і ніякий клоун чи пасічник, чи завгар донецький потомкам козаків - не указ. Проблема неприйняття народом президентської гілки влади глибша, ніж совковість окремих осіб.
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26.08.2020 18:54 Ответить
Во всем виноват Навальный
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26.08.2020 16:56 Ответить
А Клоуну таки чаю не налили.
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26.08.2020 18:56 Ответить
Жаль ...
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26.08.2020 20:57 Ответить
что значит не налили чаю если он его выпил
не понянтно
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27.08.2020 08:31 Ответить
Ну просто подія світового рівня! Сенсація! Зараз CNN, Reuters,агенство Франс Пресс та ВВС перервуть свої передачі та екстренно розкажуть про цю історичну подію!
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26.08.2020 17:01 Ответить
ВРИО президента Ермак неусыпно пасёт картонную зелёную дурилку, контролирует каждый его шаг. Интересно, а при посещении туалета или Менделихи - где он шифруется с такой-то комплекцией (в соседней кабинке ?, под кроватью ?, иное ?).
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26.08.2020 17:02 Ответить
Гамбургер замість шаурми: Зеленський у Дніпрі пішов у McDonald's - Цензор.НЕТ 4865
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26.08.2020 17:03 Ответить
Просто диву даюсь,насколько оно примитивное и тупое существо. Ну если ты хочешь хоть как-то поднять себе рейтинг,ну хоть на чуть чуть,ну так пойди в какой-нить ресторан или кафе с национальной кухней,закажи тарелку борща и галушек и лопай на камеру приговаривая "як смачно" "дуже дякую". Нет блин, ни фантазии ни мысли. Поперлось в макдональдс, давиться порошковой картошкой . Хотя чего тут удивляться...
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26.08.2020 17:04 Ответить
Собачьему электорату - собачий корм ! 😂
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26.08.2020 17:13 Ответить
И секс с собачим ртом
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26.08.2020 17:15 Ответить
Секс каждый день у Вас, 73% дебилов получают и в рот и в зад на оплату ЖКХ и цены на продукты питания
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27.08.2020 06:53 Ответить
Наступним президентом України будеш ти : "складний" і "гострий".
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26.08.2020 19:02 Ответить
Зебил ,не принимай это так близко к своему ватному сердцу,лучше радуйся,сейчас же ваше время, время шариковых и швондеров...
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26.08.2020 19:05 Ответить
Национальная кухня у Вашего дурика Ашкеназская и соблюдение кашрута, а вы говорите про какой то борщ со свининой????
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27.08.2020 06:49 Ответить
Как духовно вырос преЗик за полтора года !
К концу срока глядишь, нормальную еду станет есть вместо собачьей 😂
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26.08.2020 17:07 Ответить
Я думал посетитель скказал - это отвратительно, я в хлеву есть не буду
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26.08.2020 17:10 Ответить
Мыло для Зедебилов.
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26.08.2020 17:13 Ответить
Походу хйуло дал вакцину для опар ыша зеленого сцыкло паталогическое так бы не разгуливало б
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26.08.2020 17:23 Ответить
А куди йому ще йти? Щоб спілкуватись з інтелігенцією, науковою і бізнесовою елітою Дніпра треба мати відповідний рівень IQ. А McDonald's - це його рівень. Дешевий авторитет для невибагливих.
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26.08.2020 17:56 Ответить
А че не Мивину жрал? У нарида денех на магдональдсы нету.
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26.08.2020 17:57 Ответить
Та нажереся воно колись уже?
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26.08.2020 18:03 Ответить
зеля делает заказ в Макдональде 0))

https://youtu.be/1Bk0S5hAgbo
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26.08.2020 18:06 Ответить
Может я пропустил? В Мечникова к раненным воинам оно и в этот раз не заехало?
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26.08.2020 18:12 Ответить
Дезертиры к раненым Воинам не ездят
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26.08.2020 22:47 Ответить
Он уклонист не позволено ему воевать за какую то Украину и отстаивать интересы 73% наивных дебилоидов
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27.08.2020 06:56 Ответить
очередной крайне голимый пиар недолугого недопрезидентика
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26.08.2020 18:15 Ответить
ну всё. кацапо-какао ботам бутет над чем гыгыкать месяц.
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26.08.2020 18:15 Ответить
Який же це треш слів нема
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26.08.2020 18:26 Ответить
ВСе что идет во власть, обычно обратно не возвращается.

Где военные новинки? Где успехи?
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26.08.2020 18:34 Ответить
он бы еще пошел на вокзале стрескал шо то у туалета
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26.08.2020 18:39 Ответить
Да сколько можно жрать на камеры
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26.08.2020 18:40 Ответить
А чего все по русски то разговаривают?
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26.08.2020 18:44 Ответить
Это как снежный ком он думает жрать это самое важное..да я голосовал за думал за сто лет такое может быть дяди выкинули а я поперёк им но ..ну и реально в царя играет..тот с автоматом тот без трусикофф..Славяне докатились
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26.08.2020 18:46 Ответить
событие дня. а точнее дна
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26.08.2020 19:00 Ответить
А слабо пирожки на вокзале?
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26.08.2020 20:34 Ответить
Чего накинулись на человека? Ничего толкового сказать, сделать ума не хватает, **** на рояле играть сейчас вроде как не по статусу, дайте хоть пожрать с прейзедентским выражением лица
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26.08.2020 21:25 Ответить
Какие они примитивные. А на Южмаш не догадался съездить. Тоже мне президент.
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26.08.2020 22:03 Ответить
Дешёвый пиар...................Интересно, только, как гауляйтер Украины Козырь присматривает за своим подопечным.
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26.08.2020 22:18 Ответить
"Зеленский три-два-раз, позорит наш Кривбасс".
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26.08.2020 23:09 Ответить
НУ ВСЕ ... ТЕПЕРЬ ВСЕ ЛОХИ ВО ФРИТЮРЕ И ПОД СОУСОМ )))
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26.08.2020 23:40 Ответить
Этому пора сразу найти ГОЛУБУЮ УСТРИЦУ и НЕХАЙ ЩАСТИТЬ
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27.08.2020 00:19 Ответить
Все никак не нажрутся за наш счет.
Чтоб вы все подавились, уроды зеленые!
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27.08.2020 01:12 Ответить
Так вы позволили жрать за Ваш счёт, очередной видоискатель Вам покажут
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27.08.2020 06:58 Ответить
От лохов разводит
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27.08.2020 07:53 Ответить
Гавноеды
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27.08.2020 09:57 Ответить
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