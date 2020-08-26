Гамбургер вместо шаурмы: Зеленский в Днепре пошел в McDonald's. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский с главой ОП Андреем Ермаком и замглавы ОП Кириллом Тимошенко во время поездки в Днепр пообедали в McDonald's.
Видео посещения президентом американской сети фастфуда опубликовал "Обозреватель", информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский и члены его команды заказали гамбургеры, наггетсы, картошку фри, колу и разнообразные соусы.
Едва президент сел за столик, как один из посетителей фастфуда попросил, чтобы он сфотографировался с его дочкой. Зеленский не отказал.
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горіти тобі в пеклі, в одному чані з москалями.
https://censor.net/news/3206344/shariyi_prigrozil_zelenskomu_analizom_biomaterialov_posle_togo_kak_vy_shodili_v_tualet_tuda_zashel_neprimetnyyi
не понянтно
К концу срока глядишь, нормальную еду станет есть вместо собачьей 😂
https://youtu.be/1Bk0S5hAgbo
Где военные новинки? Где успехи?
Чтоб вы все подавились, уроды зеленые!