Гамбургер вместо шаурмы: Зеленский в Днепре пошел в McDonald's. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский с главой ОП Андреем Ермаком и замглавы ОП Кириллом Тимошенко во время поездки в Днепр пообедали в McDonald's.

Видео посещения президентом американской сети фастфуда опубликовал "Обозреватель", информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский и члены его команды заказали гамбургеры, наггетсы, картошку фри, колу и разнообразные соусы.

Едва президент сел за столик, как один из посетителей фастфуда попросил, чтобы он сфотографировался с его дочкой. Зеленский не отказал.

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