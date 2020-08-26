Управління Держохорони заперечує застосування сили до мітингувальників у Дніпрі
Інформація про те, що військовослужбовці УДО нібито застосували фізичну силу до мітингувальників, є відвертою брехнею і містить ознаки спланованої інформаційної провокації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Управління державної охорони в Фейсбуці.
"Поширена окремими ЗМІ маніпулятивна інформація не відповідає дійсності та розповсюджується виключно в інтересах окремих політичних груп! Більше того, інформація про те, що військовослужбовці УДО України нібито застосували фізичну силу до мітингувальників є відвертою брехнею та містить ознаки спланованованої інформаційної провокації", - говориться в заяві.
Зазначається, що військовослужбовці Управління державної охорони України відповідно до положення частини другої статті 19 Конституції України діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією та законами України.
Як повідомляли Цензор.НЕТ раніше в Дніпрі під час заходів за участю президента України Володимира Зеленського виник конфлікт між місцевими активістами, поліцією та охороною глави держави, внаслідок чого була травмована одна з активісток.
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