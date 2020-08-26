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Управління Держохорони заперечує застосування сили до мітингувальників у Дніпрі

Управління Держохорони заперечує застосування сили до мітингувальників у Дніпрі

Інформація про те, що військовослужбовці УДО нібито застосували фізичну силу до мітингувальників, є відвертою брехнею і містить ознаки спланованої інформаційної провокації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Управління державної охорони в Фейсбуці.

"Поширена окремими ЗМІ маніпулятивна інформація не відповідає дійсності та розповсюджується виключно в інтересах окремих політичних груп! Більше того, інформація про те, що військовослужбовці УДО України нібито застосували фізичну силу до мітингувальників є відвертою брехнею та містить ознаки спланованованої інформаційної провокації", - говориться в заяві.

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Зазначається, що військовослужбовці Управління державної охорони України відповідно до положення частини другої статті 19 Конституції України діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією та законами України.

Як повідомляли Цензор.НЕТ раніше в Дніпрі під час заходів за участю президента України Володимира Зеленського виник конфлікт між місцевими активістами, поліцією та охороною глави держави, внаслідок чого була травмована одна з активісток.

Автор: 

Дніпро (3253) УДО (108)


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Топ коментарі
+54
Управление Госохраны опровергает применение силы к митингующим в Днепре - Цензор.НЕТ 4996
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26.08.2020 19:34
+54
Управление Госохраны опровергает применение силы к митингующим в Днепре - Цензор.НЕТ 1234
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26.08.2020 19:38
+50
Управление Госохраны опровергает применение силы к митингующим в Днепре - Цензор.НЕТ 5830
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26.08.2020 19:31
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Новость с картофельным послевкусием
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26.08.2020 20:16 Відповісти
Как забавно слушать ложь, когда знаешь правду
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26.08.2020 20:28 Відповісти
Ну шо, падла зелемойская! Гражданских отсечь или ребра им поломать?! Пипец тебе, зельцман,***** наркоманская!
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26.08.2020 20:26 Відповісти
Нет веры ЗеБанде, они продали душу Путину.
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26.08.2020 20:36 Відповісти
Управление госохраны, хочет опять выйти сухим из воды, но не надо здесь лапшу вешать на уши, есть видео, на котором всё ясно видно. Что за привычка дурная, в наглую врать людям, брехуны вы все, во главе с самим зеленским, и никакой веры вам нет у народа.
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26.08.2020 20:38 Відповісти
На видио найдут "отмазку" - постановочное.
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26.08.2020 20:45 Відповісти
да хрен им в жопу, а не отмазку.
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26.08.2020 22:45 Відповісти
Это из того же ряда, что и оправдание кацапами и хахлами Голодомора: "Украинцы сами себя и детей убивали голодом, чтоб досадить тов. Сралину". Девушка сама себе поломала ребра, чтоб доставить неприятности ЗЕлупе Янелоху и его сторожевым гиенам.

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27.08.2020 09:32 Відповісти
даже окружить и не давать уйти как они сделали это уже применение силы - так что пусть не брешут
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26.08.2020 20:54 Відповісти
я не я и хата не моя - коцапский стиль
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26.08.2020 20:55 Відповісти
Ну и кому в такой ситуации верить?
Тем, кто скоро год как мурыжит невиновных по делу Шеремета? Я вас умоляю...
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26.08.2020 21:00 Відповісти
«якобы применили физическую силу к митингующим, является откровенной ложью»
Управління держохорони нахабно бреше, ніби не знає, що застосування сили до мітингарів є на відео.
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26.08.2020 22:01 Відповісти
Ну только не надо п#здеть, что не применяли силу, какие вы все там брехливые, не дай Бог!
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26.08.2020 22:42 Відповісти
Найогидніша структура,повністю паразитична.Маючи величезне матеріальне забезпечення за рахунок громадян,не посоромилися приписати себе до учасників АТО.Особисто знаю одного,який бомбить заявами про безкоштовне отримання землі,бо "так положено".
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27.08.2020 08:17 Відповісти
мляя, сейчас все, не сповна розума митинговувальники - активисты...
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27.08.2020 09:09 Відповісти
К чему твой спич? Только на ********* и Юго-Востоке Украины, да, митинги чреваты. Правда, бот?
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27.08.2020 09:31 Відповісти
дурилки до сих пор не могут понять, что все эти оправдания - побоку, потому что кто в них поверит их не прочитают. им "какая разница")) а кто прочитает - им не поверит )))
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27.08.2020 09:37 Відповісти
сама споткнулась и упала на дубинку и так 5 раз подряд........
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27.08.2020 09:50 Відповісти
ну шо когда яйца полетят ???
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27.08.2020 09:53 Відповісти
Та де, у нас тільки військовослужбовці УДО та менти можуть бути постраждалими
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27.08.2020 11:01 Відповісти
а при Порошенко даже Скабеевой ребра не ломали (хотя зря, конечно).
При ЗЕлупе всё мельчает и деградирует...
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27.08.2020 11:10 Відповісти
Президент Украины идет! https://www.youtube.com/watch?v=OxdHmO0Ymo8
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27.08.2020 11:40 Відповісти
Охоронна служба Зеленського дає політичні коментарі! Ну чого ж тут дивуватись.
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27.08.2020 11:47 Відповісти
Сцикливое убожество охраняемое обосранцами. Зебилы! Хавайте ваше дерьмо, не подавитесь, ублюдки.
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27.08.2020 11:48 Відповісти
провокаторы обыкновенные...
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27.08.2020 12:05 Відповісти
Президенту надо быть умнее. Неужели не понятно, что такое "рвение" не защищает, а только уничтожает репутацию. Лично мне как-то пофиг все эти объяснения вертухаев. пусть в суде выкручиваются. Но что-то слишком часто мужчина Зеленский воюет с женщинами. Не стыдно?
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27.08.2020 12:12 Відповісти
Такими темпами, при которых происходит моральное падение ЗеВласти, "проффесор" Виктор Федорович, думаю аккурат, к местным выборам, успеет вернуться, и будет из Межигорья советы Зе давать.
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27.08.2020 13:32 Відповісти
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