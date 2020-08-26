Из России в Минск вылетел спецборт ФСБ, - NEXTA. КАРТА

Спецборт Федеральной службы безопасности Российской Федерации, уже прилетавший в Беларусь 18 августа, возвращается в Минск.

Об этом сообщает telegram-канал NEXTA Live со ссылкой на данные с сайта Flightradar, передает Цензор.НЕТ.

"Спецборт ФСБ Российской Федерации, который уже прилетал 18 августа, снова направляется в Минск", - говорится в сообщении.

Отметим, что после прилета борта 18 августа стало известно о появлении на государственных телеканалах Беларуси российских пропагандистов.

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