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Новости Революция в Беларуси
20 076 100

Из России в Минск вылетел спецборт ФСБ, - NEXTA. КАРТА

Спецборт Федеральной службы безопасности Российской Федерации, уже прилетавший в Беларусь 18 августа, возвращается в Минск.

Об этом сообщает telegram-канал NEXTA Live со ссылкой на данные с сайта Flightradar, передает Цензор.НЕТ.

"Спецборт ФСБ Российской Федерации, который уже прилетал 18 августа, снова направляется в Минск", - говорится в сообщении.

Отметим, что после прилета борта 18 августа стало известно о появлении на государственных телеканалах Беларуси российских пропагандистов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самолет ФСБ РФ приземлился в Минске, - СМИ (обновлено). СКРИНШОТ

Из России в Минск вылетел спецборт ФСБ, - NEXTA 01

Автор: 

Беларусь (7888) россия (95381) самолет (3588) ФСБ (1934)


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Топ комментарии
+26
Прислали новий уряд
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26.08.2020 22:00
+26
Из России в Минск вылетел спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 7069
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26.08.2020 22:02
+25
Если у нас даже как минимум половина парламента во главе с президентом работают с фсб то что говорить о Беларуси
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26.08.2020 22:03
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Правила форума Совет форумчан
Надеюсь , какой-нибудь хор туда погрузили , в этот борт ?
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26.08.2020 21:59 Ответить
Жалко Шо в Білорусії моря немає...
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26.08.2020 22:12 Ответить
бочки варенья и корзины печенья?
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26.08.2020 22:37 Ответить
балалайки, валенки, шуварма!!!
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26.08.2020 23:06 Ответить
Прислали новий уряд
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26.08.2020 22:00 Ответить
Если у нас даже как минимум половина парламента во главе с президентом работают с фсб то что говорить о Беларуси
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26.08.2020 22:03 Ответить
Навіщо ти розповсюджуєш фейки? Кацап?
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27.08.2020 00:41 Ответить
Желаю спецборту фсб удачно упасть об землю!
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26.08.2020 22:00 Ответить
Позор, позор)))Милиция с народом.Дураки вы дураки...
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26.08.2020 22:00 Ответить
Из России в Минск вылетел спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 7069
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26.08.2020 22:02 Ответить
БАБЫ ИШШО НАРАЖАЮТ
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26.08.2020 23:08 Ответить
Кому и кобыла невеста.
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27.08.2020 12:06 Ответить
Одним словом, нам вся эта революция вылезает боком: бацьку не скинули и он прочно залез под кацапов. Политика к нам будет соответствующая.
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26.08.2020 22:06 Ответить
Пока ничего еще не ясно. Но вся беда в том, что для нас любой вариант изначально был проигрышным. Там что Лука, что оппозиция под кацапами. Лука хотя бы был двустульежопым. Как-то умудрялся раскарячиваться. Как поведет себя оппозиция в случае если добьется своего - вообще непонятно. Но белорусам Лука остогыд. А приемника себе он не сподобился вовремя подготовить. Так шо маем то шо маем.
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26.08.2020 22:11 Ответить
он с под них и не вылазил....
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26.08.2020 22:16 Ответить
Та не. Он больше сам по себе был дядя.
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26.08.2020 22:18 Ответить
а по каким его поступкам это видно?
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26.08.2020 22:19 Ответить
Ну к примеру хотя бы вот это
https://naviny.by/article/20190301/1551460463-lukashenko-obyasnil-pochemu-ne-priznal-krym-rossiyskim Лукашенко объяснил, почему не признал Крым российским
Кстати, по его высказываниям четко прослеживается эта самая двустульежопая политика. Лавировать между двумя полюсами не без выгоды для себя. Так что он действительно больше был сам себе дядя. Да и до сих пор со стороны Белоруси рядом с нашей границей не стоят ни белорусские ни тем более кацапские регулярные войска.
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26.08.2020 22:28 Ответить
Если судить по голосованиям, Беларусь всегда голосует как росия.
А по поводу войск, кто знает?
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26.08.2020 22:35 Ответить
не вводите аудиторию в обман!
«Против»[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_68/262&veaction=edit&section=5 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_68/262&action=edit&section=5 править код ]
«Против» проголосовали 11 странhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_68/262#cite_note-itar-genass-26 [26] :
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Армения , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F Боливия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0 Венесуэла , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5 Зимбабве , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 КНДР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Куба , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0 Никарагуа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Сирия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Судан .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_68/262
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26.08.2020 22:38 Ответить
Не вижу разногласий. Еще одно подтверждение двустульежопости Луки. Проголосовать против резолюции ООН, но и открыто не признал Крым кацапским. В его стиле.
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26.08.2020 22:56 Ответить
По его разногласиям с ****** в последние месяцы. Его кацапы начали поддавливать с нефтью, а он начал закупать в других странах
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26.08.2020 22:30 Ответить
милые бранятся.
когда у луки стало подгорать, он кем стал пугать беларусов?
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26.08.2020 22:36 Ответить
В том и дело, пролитая им кровь, уже не оставила ему места для маневра, вынуждая ложиться под *****
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26.08.2020 22:53 Ответить
так в чем независимость? клуб диктаторов известен. куда они денутся то, с подводной лодки.
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27.08.2020 00:05 Ответить
Раньше, он шел на многие уступки кремлю, но независимость окончательно не сдавал, мог, так сказать показать москве дулю, хоть и в кармане. А сейчас - очень выросла вероятность закончить с палкой в жопе, и куда ему бежать, если что?
Только в раисю. Причем, если учесть, что именно ********* приложила руку к расскрутке протестов. Они ему просто показали :
- Смотри, что мы можем с тобой сделать если захотим. Раскачаем страну и тебе писдэнс.

Так что теперь, он свои самодержавные амбиции сворачивает в трубочку, осторожно пропихивает в портмоне и начинает танцевать крыжачок под московскую дудочку, но уже в качестве, скорее наместника, а не государя.
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27.08.2020 08:19 Ответить
газ по 50 и нефть по30 и был сам по себе..ты серьезно???))))
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26.08.2020 22:26 Ответить
Цена за лояльность кацапам Луки. Все логично. Плюс плата за услуги за обход санкций.
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26.08.2020 22:30 Ответить
и где его самостоятельность????
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26.08.2020 22:36 Ответить
Я не говорил о его самостоятельности. Может неправильно истолковал определение "сам по себе". Тут бы лучше в отношении его подошло бы себе на уме. И вашим и нашим не быз выгоды для себя любимого.
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26.08.2020 22:58 Ответить
лука просто пулял из себя типа такого многовекторного. а на деле - пукнуть без согласования с росией не мог.
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26.08.2020 22:38 Ответить
Та не. Периодически и пукал и подванивал знатно. Правда не более.
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26.08.2020 22:59 Ответить
Лікуй короткозорість. Білоруси вже прокинулися. Не скинуть цього разу, скинуть наступного. Україна, Білорусь, Польща, Прибалтійський регіон разом - страшний сон ***** володимировича.
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26.08.2020 22:30 Ответить
Ви за останнє білорусів питали? Ч це так - Ваша мрія. Дуже гарна, щоб бути дійсністю. Принаймі на данний час.
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26.08.2020 22:32 Ответить
тут погоджусь.. Білоруси поки що не виросли з штанців "молодшого брата"..ТА й Економіка їх поки що придаток російської...
тобто поки що перспектив,навіть якщо Бацька піде ,небагато.
ПРавда ,з Бацькою -взагалі ніяких...
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26.08.2020 22:36 Ответить
Комплекс молодшого брата в білорусів в менталітеті. Ще з часів совка памʼятаю. Питання тількі може стояти кого за старшого брата вони оберуть. Вирости з штанців "молодшого брата" навіть не йдеться, як на мою думку.
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26.08.2020 23:06 Ответить
Вони до того прийдуть, обов"язково. Колись ми вже були разом в ВКЛ і тільки кацяпська підступність нас розколола.
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26.08.2020 23:29 Ответить
Ви самі в своєму дописі підставили підсумнів цей союз. Так. Це вже було. Але зараз маєм те що маєм. І на данному відрізку часу це питання в білорусів навіть не стоїть на порядку денному. І чи буде стояти велике питання. До того ж і кацапська підступність кудись може дітися хіба що разом з кацапами. А їх нажаль багато. Тому і підступність їхня нікуди не дінеться. А так згодний - гарна мрія. Та чи здійсниться. Може наші онуки та правнуки побачать це. Ми з Вами навряд чи. Звісно це тільки моя власна думка.
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26.08.2020 23:48 Ответить
борт вылетел патамушта сябры - Цоя не хотять выключать!..
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26.08.2020 22:06 Ответить
Может, за лукашонкой? Не?
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26.08.2020 22:07 Ответить
"Мясников" привезли типа отмороженных "вагнеровцев".
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27.08.2020 08:05 Ответить
З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 2040
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26.08.2020 22:09 Ответить
А чем отличаются московский Чикатило от минского?
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26.08.2020 22:11 Ответить
ничем. но ни тот ни другой писюнами по роялю не стучали.
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26.08.2020 22:22 Ответить
Бабло на зарплаты мусорам привезли и свето-шумовые гранаты
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26.08.2020 22:11 Ответить
З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 1716З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 7529
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26.08.2020 22:13 Ответить
и что?
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26.08.2020 22:20 Ответить
Это ты так показываешь, на сколько клован мелкое чмо?
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26.08.2020 22:38 Ответить
Ту-214VPU это как понимаю - воздушный пункт управления, напичканый средствами связи.
Зачем он там?
З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 42
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26.08.2020 22:15 Ответить
нато ж ось-ось нападе,а у Бацьки немає такого літака....))))))
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26.08.2020 22:32 Ответить
Везуть новічка до старичка....
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26.08.2020 22:16 Ответить
Шахтеры Донбасса выехали в Белорусь помогать батьке добывать уголь...
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26.08.2020 22:16 Ответить
Шахтарів повезуть потягом. В літаку бухати не можна
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26.08.2020 22:28 Ответить
З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 4753
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26.08.2020 23:06 Ответить
дуплетом его!!!
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26.08.2020 22:17 Ответить
Все кто думает, что ************* стремится удержать Беларусь под лукашенко - сильно ошибаются. Ведь ни для кого не секрет, что кремлефашисты уже добазарились с тихановской, поэтому при любом раскладе, московия будет и дальше держать РБ под своим сапогом. Жаль не все пробеларусские митингующие понимают это.
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26.08.2020 22:17 Ответить
З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 6548З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 6607
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26.08.2020 22:18 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.08.2020 22:22 Ответить
Привіт!
Щось ти рідко тепер тут буваєш?
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27.08.2020 00:45 Ответить
Привіт,
більше часу проводжу на youtube, відкриваю білорусам та нашим "хахлам" очі про руSSкій мір.....та їхніх адептів медведчуків, шуфричів, муравйових, єрмаків, єгорових, ківалових та... ... ....
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27.08.2020 14:26 Ответить
Кого там подвезли в этот раз --- учителей или омоновцев?
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26.08.2020 22:22 Ответить
знову пропогандистів,думаю...
там цього"добра" як гною....
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26.08.2020 22:30 Ответить
З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 7382генералиссимус Индюкович летит в Минск...З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 3391
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26.08.2020 22:22 Ответить
Бацька вже достиг. Будуть робити аншлюз Білорусі в паРашу.
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26.08.2020 22:26 Ответить
Долг Лукаша перед кредиторами 7 ярдов баксов РАБссии, 3 ярда Китаю...
Международные финансовые институты могут ввести санкции и против Минска и против РАБссии...
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26.08.2020 22:28 Ответить
Больше. Общий долг Бульбингема около 40 ярдов
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26.08.2020 22:50 Ответить
Бульбінгем - ахаха🤣 Слухай, ти точно білорус?
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26.08.2020 22:57 Ответить
Майже, десь з Бєлгорода...
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26.08.2020 23:02 Ответить
Наумысна так казау! Тое, што пабудавау Лукаш-гэта Бульбiнгем а не Беларусь!
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26.08.2020 23:08 Ответить
Алексиевич же заказывала, чтоб ***** вмешался. Вот он и тут как тут
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26.08.2020 22:33 Ответить
https://twitter.com/Lysistrata_by

https://twitter.com/Lysistrata_by Лизистрата 97%

Судя по тому, что нестройные погавкивания в сторону Беларуси превратились в слаженный скоординированный лай шавок, Кремль окончательно решил всенародный протест против диктатуры обесценить и низвести до уровня пьяного дебоша наркоманов и тунеядцев, а из ОМОНа сделать страдальцев
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26.08.2020 22:33 Ответить
до цього йде,якщо Білорусь не перейде до більш дієвих методів спротиву...
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26.08.2020 22:37 Ответить
Патрушев везет баксы ЛУКОМОРЬЮ...
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26.08.2020 22:38 Ответить
Цирк с Навальным круче Майдана в Минске...
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26.08.2020 22:40 Ответить
Прывiтанне, браце! А як там у Кiеве зараз з працай? Можна як небудзь ўладкавацца?)
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26.08.2020 22:44 Ответить
Работы валом. Приезжай
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26.08.2020 22:48 Ответить
Я серьезно. Не могу больше в стране рабов. Какие специальности сейчас востребованы? Готов на многое абы среди людей.
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26.08.2020 22:51 Ответить
вали в литву, уюбежище возможно как никогда... а там и куда хош переселишься
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26.08.2020 22:57 Ответить
я услышал. Но интересовался Киевом
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26.08.2020 22:59 Ответить
в киеве щас зе-плесень, которые сотрудничают с парашкой. хочешь чтобы тебя сдали?
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26.08.2020 23:04 Ответить
Дружа! Ты ня ведаеш што такое сапрауды супрацоунiчаць! )
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26.08.2020 23:07 Ответить
Ну ти смішний. Зайшов на форум де зараз десь біля 30% працюють на Кацяпстан. Наприклад, той самий Циркалюк, з яким ведеш бесіду, скоріше за все, працює на рашку. Не звертай уваги на клованів, які погано говорять про сябрів. Це більшистю, провокатори
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26.08.2020 23:36 Ответить
Зразумела! ). Я таксама ватаноу чую за мiлю. Але мякркую што не варта разводзшiць лаянку у гасцях! Пытанне застаецца. Цi ёсць праца у Украiне? )
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27.08.2020 00:23 Ответить
Кидалово за кидаловом. Добре, якщо поїдеш додому за свої, а скоріше будеш з дому виписувати на дорогу
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26.08.2020 22:59 Ответить
сябры = парашка, а парашка нам не друзья
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26.08.2020 22:50 Ответить
Ты отчасти прав. Но и не прав. Вся дружба с парашкой-на штыках и на бородатых воспоминаниях о едином лагере очень старых совков.
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26.08.2020 22:52 Ответить
Грошы заробiш! Воля-неацэнная!
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26.08.2020 23:04 Ответить
Говорите Беларусь независимая страна а *бацька* держит нейтралитет? Ню-ню... Сейчас будут омон вместе с ФСБ зачищать бунтовщиков. Кто то там говорил из митингарей чтобы другие страны не вмешивались в внутренние дела Беларуси? Щас вам буде бо-бо...
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26.08.2020 22:58 Ответить
Да пагодзь ты! Беларусь-самая абсаукоуленая краiна былога чырвонага зьвязу. Не усё адразу. Но як было далей ня будзе.
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26.08.2020 23:01 Ответить
Не звертай уваги на провокаторів. Головне, що білоруси наразі прокинулися. Прийде час і в вас все буде воля. Якщо шукаєш роботу, подивись тут https://jobmix.net/ru/vacancies-in-odessa/?gclid=CjwKCAjwkJj6BRA-EiwA0ZVPVo8elnBLg1pbYJhAG4MwDTJUC5u_50PKPWjCim_MofBzhRGctMouKhoCmUQQAvD_BwE , або тут https://jobmix.net/ru/vacancies-in-kiyev/
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26.08.2020 23:41 Ответить
Дзякую! За нашу ды вашу свабоду!
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27.08.2020 00:26 Ответить
ИХ ЛЕГКО МОЖНО УНИЧТОЖИТЬ И ВЕСЬМА ЗАКОННО !)
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26.08.2020 23:41 Ответить
кого и как?
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27.08.2020 00:27 Ответить
З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 2679
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27.08.2020 00:46 Ответить
Походу главная цель этого польского блогера не Беларусь, а рашка.
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27.08.2020 04:49 Ответить
Ну что беларусы помогли вам ваши россияне???......
так снова сказал бы старый козак Бульба, неспеша раскуривая трубку...
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27.08.2020 06:09 Ответить
Лукашенко диктатор, садист (как и у Путлера похищение и убийство оппозиционеров при диктатуре без ведома диктатора невозможно) и проститутка Орды.
Единственное, в чем у него разногласия с Путлером, колхозник хочет таким, как есть сейчас, оставаться до момента своей биологической смерти, а карлику надоело притворятся, что он признает независимость Беларуси, которая в общем и так очень сомнительна после разных соглашений в процессе "интегрирования в союзное государство".
Очередной "собиратель земель" из Мордора хочет побыстрее устроить аншлюс, с Лукашенком или без него. Так как раньше было, уже не будет, Орда не только перестала или перестает дотировать Лукашенка, но и постепенно закрывает свой рынок для белорусских товаров и рабочей силы, требуя политических уступок, которые обеспечат необратимость легализации аншлюса.
Болтовня Лукашенка, что он до последнего патрона будет защищать Мордор от НАТО (Европа то как раз заинтересована в сохранении независимости Беларуси, но она не может ее сохранить, если сама Беларусь этого не может, или не хочет) Путлеру совершенно не интересна, он прекрасно знает, что НАТО ни на кого не собирается нападать, ему нужна не лояльность, а территория, которую Лукашенко обещал много лет присоединить к Мордору, обещал включить Беларусь в "союзное государство", а с недавних пор решил соскочить, превратив обещания в пустышку, т. е. пусть себе будет "союзное государство", но только без Беларуси, у которой тоже свое государство, чего, судя по всему, Мордор ему не простил и не простит.
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27.08.2020 08:38 Ответить
Ех вплинути б цей борт з російськими окупантами з ПЗРК прямо в небі..
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27.08.2020 08:57 Ответить
 
 