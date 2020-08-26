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З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA. КАРТА
Спецборт Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який вже прилітав до Білорусі 18 серпня, повертається до Мінська.
Про це повідомляє telegram-канал NEXTA Live з посиланням на дані з сайту Flightradar, передає Цензор.НЕТ.
"Спецборт ФСБ Російської Федерації, який вже прилітав 18 серпня, знову прямує до Мінська", - сказано в повідомленні.
Зазначимо, що після прильоту борту 18 серпня стало відомо про появу на державних телеканалах Білорусі російських пропагандистів.
Топ коментарі
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https://naviny.by/article/20190301/1551460463-lukashenko-obyasnil-pochemu-ne-priznal-krym-rossiyskim Лукашенко объяснил, почему не признал Крым российским
Кстати, по его высказываниям четко прослеживается эта самая двустульежопая политика. Лавировать между двумя полюсами не без выгоды для себя. Так что он действительно больше был сам себе дядя. Да и до сих пор со стороны Белоруси рядом с нашей границей не стоят ни белорусские ни тем более кацапские регулярные войска.
А по поводу войск, кто знает?
«Против»[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_68/262&veaction=edit§ion=5 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_68/262&action=edit§ion=5 править код ]
«Против» проголосовали 11 странhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_68/262#cite_note-itar-genass-26 [26] :
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Армения , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F Боливия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0 Венесуэла , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5 Зимбабве , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 КНДР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Куба , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0 Никарагуа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Сирия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Судан .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_68/262
когда у луки стало подгорать, он кем стал пугать беларусов?
Только в раисю. Причем, если учесть, что именно ********* приложила руку к расскрутке протестов. Они ему просто показали :
- Смотри, что мы можем с тобой сделать если захотим. Раскачаем страну и тебе писдэнс.
Так что теперь, он свои самодержавные амбиции сворачивает в трубочку, осторожно пропихивает в портмоне и начинает танцевать крыжачок под московскую дудочку, но уже в качестве, скорее наместника, а не государя.
тобто поки що перспектив,навіть якщо Бацька піде ,небагато.
ПРавда ,з Бацькою -взагалі ніяких...
Зачем он там?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Щось ти рідко тепер тут буваєш?
більше часу проводжу на youtube, відкриваю білорусам та нашим "хахлам" очі про руSSкій мір.....та їхніх адептів медведчуків, шуфричів, муравйових, єрмаків, єгорових, ківалових та... ... ....
там цього"добра" як гною....
Международные финансовые институты могут ввести санкции и против Минска и против РАБссии...
https://twitter.com/Lysistrata_by Лизистрата 97%
Судя по тому, что нестройные погавкивания в сторону Беларуси превратились в слаженный скоординированный лай шавок, Кремль окончательно решил всенародный протест против диктатуры обесценить и низвести до уровня пьяного дебоша наркоманов и тунеядцев, а из ОМОНа сделать страдальцев
так снова сказал бы старый козак Бульба, неспеша раскуривая трубку...
Единственное, в чем у него разногласия с Путлером, колхозник хочет таким, как есть сейчас, оставаться до момента своей биологической смерти, а карлику надоело притворятся, что он признает независимость Беларуси, которая в общем и так очень сомнительна после разных соглашений в процессе "интегрирования в союзное государство".
Очередной "собиратель земель" из Мордора хочет побыстрее устроить аншлюс, с Лукашенком или без него. Так как раньше было, уже не будет, Орда не только перестала или перестает дотировать Лукашенка, но и постепенно закрывает свой рынок для белорусских товаров и рабочей силы, требуя политических уступок, которые обеспечат необратимость легализации аншлюса.
Болтовня Лукашенка, что он до последнего патрона будет защищать Мордор от НАТО (Европа то как раз заинтересована в сохранении независимости Беларуси, но она не может ее сохранить, если сама Беларусь этого не может, или не хочет) Путлеру совершенно не интересна, он прекрасно знает, что НАТО ни на кого не собирается нападать, ему нужна не лояльность, а территория, которую Лукашенко обещал много лет присоединить к Мордору, обещал включить Беларусь в "союзное государство", а с недавних пор решил соскочить, превратив обещания в пустышку, т. е. пусть себе будет "союзное государство", но только без Беларуси, у которой тоже свое государство, чего, судя по всему, Мордор ему не простил и не простит.