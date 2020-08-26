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Новини Революція в Білорусі
20 076 100

З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA. КАРТА

Спецборт Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який вже прилітав до Білорусі 18 серпня, повертається до Мінська.

Про це повідомляє telegram-канал NEXTA Live з посиланням на дані з сайту Flightradar, передає Цензор.НЕТ.

"Спецборт ФСБ Російської Федерації, який вже прилітав 18 серпня, знову прямує до Мінська", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що після прильоту борту 18 серпня стало відомо про появу на державних телеканалах Білорусі російських пропагандистів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Літак ФСБ РФ приземлився у Мінську, - ЗМІ (оновлено). СКРІНШОТ

З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA 01

Автор: 

Білорусь (7925) росія (64946) літак (2898) ФСБ (1448)


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Топ коментарі
+26
Прислали новий уряд
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26.08.2020 22:00
+26
Из России в Минск вылетел спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 7069
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26.08.2020 22:02
+25
Если у нас даже как минимум половина парламента во главе с президентом работают с фсб то что говорить о Беларуси
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26.08.2020 22:03
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Правила форума Рада форумчан
Надеюсь , какой-нибудь хор туда погрузили , в этот борт ?
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26.08.2020 21:59 Відповісти
Жалко Шо в Білорусії моря немає...
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26.08.2020 22:12 Відповісти
бочки варенья и корзины печенья?
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26.08.2020 22:37 Відповісти
балалайки, валенки, шуварма!!!
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26.08.2020 23:06 Відповісти
Прислали новий уряд
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26.08.2020 22:00 Відповісти
Если у нас даже как минимум половина парламента во главе с президентом работают с фсб то что говорить о Беларуси
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26.08.2020 22:03 Відповісти
Навіщо ти розповсюджуєш фейки? Кацап?
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27.08.2020 00:41 Відповісти
Желаю спецборту фсб удачно упасть об землю!
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26.08.2020 22:00 Відповісти
Позор, позор)))Милиция с народом.Дураки вы дураки...
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26.08.2020 22:00 Відповісти
Из России в Минск вылетел спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 7069
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26.08.2020 22:02 Відповісти
БАБЫ ИШШО НАРАЖАЮТ
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26.08.2020 23:08 Відповісти
Кому и кобыла невеста.
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27.08.2020 12:06 Відповісти
Одним словом, нам вся эта революция вылезает боком: бацьку не скинули и он прочно залез под кацапов. Политика к нам будет соответствующая.
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26.08.2020 22:06 Відповісти
Пока ничего еще не ясно. Но вся беда в том, что для нас любой вариант изначально был проигрышным. Там что Лука, что оппозиция под кацапами. Лука хотя бы был двустульежопым. Как-то умудрялся раскарячиваться. Как поведет себя оппозиция в случае если добьется своего - вообще непонятно. Но белорусам Лука остогыд. А приемника себе он не сподобился вовремя подготовить. Так шо маем то шо маем.
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26.08.2020 22:11 Відповісти
он с под них и не вылазил....
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26.08.2020 22:16 Відповісти
Та не. Он больше сам по себе был дядя.
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26.08.2020 22:18 Відповісти
а по каким его поступкам это видно?
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26.08.2020 22:19 Відповісти
Ну к примеру хотя бы вот это
https://naviny.by/article/20190301/1551460463-lukashenko-obyasnil-pochemu-ne-priznal-krym-rossiyskim Лукашенко объяснил, почему не признал Крым российским
Кстати, по его высказываниям четко прослеживается эта самая двустульежопая политика. Лавировать между двумя полюсами не без выгоды для себя. Так что он действительно больше был сам себе дядя. Да и до сих пор со стороны Белоруси рядом с нашей границей не стоят ни белорусские ни тем более кацапские регулярные войска.
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26.08.2020 22:28 Відповісти
Если судить по голосованиям, Беларусь всегда голосует как росия.
А по поводу войск, кто знает?
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26.08.2020 22:35 Відповісти
не вводите аудиторию в обман!
«Против»[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_68/262&veaction=edit&section=5 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_68/262&action=edit&section=5 править код ]
«Против» проголосовали 11 странhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_68/262#cite_note-itar-genass-26 [26] :
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Армения , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F Боливия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0 Венесуэла , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5 Зимбабве , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 КНДР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Куба , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0 Никарагуа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Сирия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Судан .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_68/262
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26.08.2020 22:38 Відповісти
Не вижу разногласий. Еще одно подтверждение двустульежопости Луки. Проголосовать против резолюции ООН, но и открыто не признал Крым кацапским. В его стиле.
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26.08.2020 22:56 Відповісти
По его разногласиям с ****** в последние месяцы. Его кацапы начали поддавливать с нефтью, а он начал закупать в других странах
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26.08.2020 22:30 Відповісти
милые бранятся.
когда у луки стало подгорать, он кем стал пугать беларусов?
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26.08.2020 22:36 Відповісти
В том и дело, пролитая им кровь, уже не оставила ему места для маневра, вынуждая ложиться под *****
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26.08.2020 22:53 Відповісти
так в чем независимость? клуб диктаторов известен. куда они денутся то, с подводной лодки.
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27.08.2020 00:05 Відповісти
Раньше, он шел на многие уступки кремлю, но независимость окончательно не сдавал, мог, так сказать показать москве дулю, хоть и в кармане. А сейчас - очень выросла вероятность закончить с палкой в жопе, и куда ему бежать, если что?
Только в раисю. Причем, если учесть, что именно ********* приложила руку к расскрутке протестов. Они ему просто показали :
- Смотри, что мы можем с тобой сделать если захотим. Раскачаем страну и тебе писдэнс.

Так что теперь, он свои самодержавные амбиции сворачивает в трубочку, осторожно пропихивает в портмоне и начинает танцевать крыжачок под московскую дудочку, но уже в качестве, скорее наместника, а не государя.
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27.08.2020 08:19 Відповісти
газ по 50 и нефть по30 и был сам по себе..ты серьезно???))))
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26.08.2020 22:26 Відповісти
Цена за лояльность кацапам Луки. Все логично. Плюс плата за услуги за обход санкций.
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26.08.2020 22:30 Відповісти
и где его самостоятельность????
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26.08.2020 22:36 Відповісти
Я не говорил о его самостоятельности. Может неправильно истолковал определение "сам по себе". Тут бы лучше в отношении его подошло бы себе на уме. И вашим и нашим не быз выгоды для себя любимого.
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26.08.2020 22:58 Відповісти
лука просто пулял из себя типа такого многовекторного. а на деле - пукнуть без согласования с росией не мог.
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26.08.2020 22:38 Відповісти
Та не. Периодически и пукал и подванивал знатно. Правда не более.
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26.08.2020 22:59 Відповісти
Лікуй короткозорість. Білоруси вже прокинулися. Не скинуть цього разу, скинуть наступного. Україна, Білорусь, Польща, Прибалтійський регіон разом - страшний сон ***** володимировича.
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26.08.2020 22:30 Відповісти
Ви за останнє білорусів питали? Ч це так - Ваша мрія. Дуже гарна, щоб бути дійсністю. Принаймі на данний час.
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26.08.2020 22:32 Відповісти
тут погоджусь.. Білоруси поки що не виросли з штанців "молодшого брата"..ТА й Економіка їх поки що придаток російської...
тобто поки що перспектив,навіть якщо Бацька піде ,небагато.
ПРавда ,з Бацькою -взагалі ніяких...
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26.08.2020 22:36 Відповісти
Комплекс молодшого брата в білорусів в менталітеті. Ще з часів совка памʼятаю. Питання тількі може стояти кого за старшого брата вони оберуть. Вирости з штанців "молодшого брата" навіть не йдеться, як на мою думку.
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26.08.2020 23:06 Відповісти
Вони до того прийдуть, обов"язково. Колись ми вже були разом в ВКЛ і тільки кацяпська підступність нас розколола.
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26.08.2020 23:29 Відповісти
Ви самі в своєму дописі підставили підсумнів цей союз. Так. Це вже було. Але зараз маєм те що маєм. І на данному відрізку часу це питання в білорусів навіть не стоїть на порядку денному. І чи буде стояти велике питання. До того ж і кацапська підступність кудись може дітися хіба що разом з кацапами. А їх нажаль багато. Тому і підступність їхня нікуди не дінеться. А так згодний - гарна мрія. Та чи здійсниться. Може наші онуки та правнуки побачать це. Ми з Вами навряд чи. Звісно це тільки моя власна думка.
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26.08.2020 23:48 Відповісти
борт вылетел патамушта сябры - Цоя не хотять выключать!..
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26.08.2020 22:06 Відповісти
Может, за лукашонкой? Не?
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26.08.2020 22:07 Відповісти
"Мясников" привезли типа отмороженных "вагнеровцев".
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27.08.2020 08:05 Відповісти
З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 2040
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26.08.2020 22:09 Відповісти
А чем отличаются московский Чикатило от минского?
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26.08.2020 22:11 Відповісти
ничем. но ни тот ни другой писюнами по роялю не стучали.
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26.08.2020 22:22 Відповісти
Бабло на зарплаты мусорам привезли и свето-шумовые гранаты
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26.08.2020 22:11 Відповісти
З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 1716З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 7529
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26.08.2020 22:13 Відповісти
и что?
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26.08.2020 22:20 Відповісти
Это ты так показываешь, на сколько клован мелкое чмо?
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26.08.2020 22:38 Відповісти
Ту-214VPU это как понимаю - воздушный пункт управления, напичканый средствами связи.
Зачем он там?
З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 42
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26.08.2020 22:15 Відповісти
нато ж ось-ось нападе,а у Бацьки немає такого літака....))))))
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26.08.2020 22:32 Відповісти
Везуть новічка до старичка....
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26.08.2020 22:16 Відповісти
Шахтеры Донбасса выехали в Белорусь помогать батьке добывать уголь...
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26.08.2020 22:16 Відповісти
Шахтарів повезуть потягом. В літаку бухати не можна
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26.08.2020 22:28 Відповісти
З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 4753
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26.08.2020 23:06 Відповісти
дуплетом его!!!
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26.08.2020 22:17 Відповісти
Все кто думает, что ************* стремится удержать Беларусь под лукашенко - сильно ошибаются. Ведь ни для кого не секрет, что кремлефашисты уже добазарились с тихановской, поэтому при любом раскладе, московия будет и дальше держать РБ под своим сапогом. Жаль не все пробеларусские митингующие понимают это.
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26.08.2020 22:17 Відповісти
З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 6548З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 6607
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26.08.2020 22:18 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.08.2020 22:22 Відповісти
Привіт!
Щось ти рідко тепер тут буваєш?
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27.08.2020 00:45 Відповісти
Привіт,
більше часу проводжу на youtube, відкриваю білорусам та нашим "хахлам" очі про руSSкій мір.....та їхніх адептів медведчуків, шуфричів, муравйових, єрмаків, єгорових, ківалових та... ... ....
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27.08.2020 14:26 Відповісти
Кого там подвезли в этот раз --- учителей или омоновцев?
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26.08.2020 22:22 Відповісти
знову пропогандистів,думаю...
там цього"добра" як гною....
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26.08.2020 22:30 Відповісти
З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 7382генералиссимус Индюкович летит в Минск...З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 3391
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26.08.2020 22:22 Відповісти
Бацька вже достиг. Будуть робити аншлюз Білорусі в паРашу.
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26.08.2020 22:26 Відповісти
Долг Лукаша перед кредиторами 7 ярдов баксов РАБссии, 3 ярда Китаю...
Международные финансовые институты могут ввести санкции и против Минска и против РАБссии...
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26.08.2020 22:28 Відповісти
Больше. Общий долг Бульбингема около 40 ярдов
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26.08.2020 22:50 Відповісти
Бульбінгем - ахаха🤣 Слухай, ти точно білорус?
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26.08.2020 22:57 Відповісти
Майже, десь з Бєлгорода...
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26.08.2020 23:02 Відповісти
Наумысна так казау! Тое, што пабудавау Лукаш-гэта Бульбiнгем а не Беларусь!
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26.08.2020 23:08 Відповісти
Алексиевич же заказывала, чтоб ***** вмешался. Вот он и тут как тут
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26.08.2020 22:33 Відповісти
https://twitter.com/Lysistrata_by

https://twitter.com/Lysistrata_by Лизистрата 97%

Судя по тому, что нестройные погавкивания в сторону Беларуси превратились в слаженный скоординированный лай шавок, Кремль окончательно решил всенародный протест против диктатуры обесценить и низвести до уровня пьяного дебоша наркоманов и тунеядцев, а из ОМОНа сделать страдальцев
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26.08.2020 22:33 Відповісти
до цього йде,якщо Білорусь не перейде до більш дієвих методів спротиву...
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26.08.2020 22:37 Відповісти
Патрушев везет баксы ЛУКОМОРЬЮ...
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26.08.2020 22:38 Відповісти
Цирк с Навальным круче Майдана в Минске...
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26.08.2020 22:40 Відповісти
Прывiтанне, браце! А як там у Кiеве зараз з працай? Можна як небудзь ўладкавацца?)
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26.08.2020 22:44 Відповісти
Работы валом. Приезжай
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26.08.2020 22:48 Відповісти
Я серьезно. Не могу больше в стране рабов. Какие специальности сейчас востребованы? Готов на многое абы среди людей.
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26.08.2020 22:51 Відповісти
вали в литву, уюбежище возможно как никогда... а там и куда хош переселишься
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26.08.2020 22:57 Відповісти
я услышал. Но интересовался Киевом
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26.08.2020 22:59 Відповісти
в киеве щас зе-плесень, которые сотрудничают с парашкой. хочешь чтобы тебя сдали?
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26.08.2020 23:04 Відповісти
Дружа! Ты ня ведаеш што такое сапрауды супрацоунiчаць! )
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26.08.2020 23:07 Відповісти
Ну ти смішний. Зайшов на форум де зараз десь біля 30% працюють на Кацяпстан. Наприклад, той самий Циркалюк, з яким ведеш бесіду, скоріше за все, працює на рашку. Не звертай уваги на клованів, які погано говорять про сябрів. Це більшистю, провокатори
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26.08.2020 23:36 Відповісти
Зразумела! ). Я таксама ватаноу чую за мiлю. Але мякркую што не варта разводзшiць лаянку у гасцях! Пытанне застаецца. Цi ёсць праца у Украiне? )
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27.08.2020 00:23 Відповісти
Кидалово за кидаловом. Добре, якщо поїдеш додому за свої, а скоріше будеш з дому виписувати на дорогу
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26.08.2020 22:59 Відповісти
сябры = парашка, а парашка нам не друзья
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26.08.2020 22:50 Відповісти
Ты отчасти прав. Но и не прав. Вся дружба с парашкой-на штыках и на бородатых воспоминаниях о едином лагере очень старых совков.
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26.08.2020 22:52 Відповісти
Грошы заробiш! Воля-неацэнная!
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26.08.2020 23:04 Відповісти
Говорите Беларусь независимая страна а *бацька* держит нейтралитет? Ню-ню... Сейчас будут омон вместе с ФСБ зачищать бунтовщиков. Кто то там говорил из митингарей чтобы другие страны не вмешивались в внутренние дела Беларуси? Щас вам буде бо-бо...
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26.08.2020 22:58 Відповісти
Да пагодзь ты! Беларусь-самая абсаукоуленая краiна былога чырвонага зьвязу. Не усё адразу. Но як было далей ня будзе.
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26.08.2020 23:01 Відповісти
Не звертай уваги на провокаторів. Головне, що білоруси наразі прокинулися. Прийде час і в вас все буде воля. Якщо шукаєш роботу, подивись тут https://jobmix.net/ru/vacancies-in-odessa/?gclid=CjwKCAjwkJj6BRA-EiwA0ZVPVo8elnBLg1pbYJhAG4MwDTJUC5u_50PKPWjCim_MofBzhRGctMouKhoCmUQQAvD_BwE , або тут https://jobmix.net/ru/vacancies-in-kiyev/
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26.08.2020 23:41 Відповісти
Дзякую! За нашу ды вашу свабоду!
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27.08.2020 00:26 Відповісти
ИХ ЛЕГКО МОЖНО УНИЧТОЖИТЬ И ВЕСЬМА ЗАКОННО !)
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26.08.2020 23:41 Відповісти
кого и как?
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27.08.2020 00:27 Відповісти
З Росії в Мінськ вилетів спецборт ФСБ, - NEXTA - Цензор.НЕТ 2679
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27.08.2020 00:46 Відповісти
Походу главная цель этого польского блогера не Беларусь, а рашка.
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27.08.2020 04:49 Відповісти
Ну что беларусы помогли вам ваши россияне???......
так снова сказал бы старый козак Бульба, неспеша раскуривая трубку...
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27.08.2020 06:09 Відповісти
Лукашенко диктатор, садист (как и у Путлера похищение и убийство оппозиционеров при диктатуре без ведома диктатора невозможно) и проститутка Орды.
Единственное, в чем у него разногласия с Путлером, колхозник хочет таким, как есть сейчас, оставаться до момента своей биологической смерти, а карлику надоело притворятся, что он признает независимость Беларуси, которая в общем и так очень сомнительна после разных соглашений в процессе "интегрирования в союзное государство".
Очередной "собиратель земель" из Мордора хочет побыстрее устроить аншлюс, с Лукашенком или без него. Так как раньше было, уже не будет, Орда не только перестала или перестает дотировать Лукашенка, но и постепенно закрывает свой рынок для белорусских товаров и рабочей силы, требуя политических уступок, которые обеспечат необратимость легализации аншлюса.
Болтовня Лукашенка, что он до последнего патрона будет защищать Мордор от НАТО (Европа то как раз заинтересована в сохранении независимости Беларуси, но она не может ее сохранить, если сама Беларусь этого не может, или не хочет) Путлеру совершенно не интересна, он прекрасно знает, что НАТО ни на кого не собирается нападать, ему нужна не лояльность, а территория, которую Лукашенко обещал много лет присоединить к Мордору, обещал включить Беларусь в "союзное государство", а с недавних пор решил соскочить, превратив обещания в пустышку, т. е. пусть себе будет "союзное государство", но только без Беларуси, у которой тоже свое государство, чего, судя по всему, Мордор ему не простил и не простит.
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27.08.2020 08:38 Відповісти
Ех вплинути б цей борт з російськими окупантами з ПЗРК прямо в небі..
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27.08.2020 08:57 Відповісти
 
 