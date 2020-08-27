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Новости Революция в Беларуси
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Несколько десятков раненых белорусов получили помощь в Польше, - Моравецкий

Несколько десятков раненых белорусов получили помощь в Польше, - Моравецкий

Несколько десятков раненых из Беларуси нелегально приехали в Польшу и получили там помощь.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 26 августа встретился с лидерами входящих в польский парламент политических партий. Встреча была посвящена событиям в Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское агентство печати.

"Несколько десятков граждан Беларуси, которые пострадали от режима Лукашенко, нашли помощь на территории Польши", - сказал он.

Моравецкий попросил главу Минздрава Польши подготовить больницы, чтобы иметь возможность "принимать людей из-за восточной границы".

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"Есть ряд людей, жестко избитых, замученных силовиками. Для всех этих людей польские больницы открыты, есть свободные места", - отметил он.

По словам Моравецкого, все участники сегодняшней встречи заявили, что главными ценностями являются суверенитет и свобода Беларуси.

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Беларусь (7888) Польша (8403) помощь (7765) Моравецкий Матеуш (287)


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Нелегально приехали это как ? Лесами границу переходили ? Или таки виза была на всякий пожарный.
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27.08.2020 00:21 Ответить
Не вчіть біларусів партизанити!
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27.08.2020 00:37 Ответить
Все-таки не в Росії...
Зрозуміло - "звідкіль ноги ростуть".
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27.08.2020 04:42 Ответить
Вот увидите, вся эта проплаченная псевдоактивистская шобла дрыснет наедать жирок в Польшу, Литву, Штаты, как когда-то дрыснули зажравшиеся лидеры БНФ и осели там навсегда со своим выводком и очень комфортно "керували" протестным рухом из ресторанов Манхэттена...Эти приходят и уходят, а Бацька вечен
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27.08.2020 06:13 Ответить
Каддафи тоже думал о вечности.
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27.08.2020 07:03 Ответить
Ну и чему радоваться? Ливия при Каддафи стала социальным раем не только по меркам Африки но Европы и Америки такче. А сейчас это полная руина, кровь, грязь, война, разруха. Ирак вылечили от Саддама? Ну чего добились? То же что и в Ливии, спасители сраные
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28.08.2020 05:25 Ответить
"Бацька" )) вы лапти постоянно перед тиранами преклоняетесь. кто больше вас гнобит и убивает того вы больше всего любите
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27.08.2020 08:32 Ответить
 
 