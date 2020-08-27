Несколько десятков раненых белорусов получили помощь в Польше, - Моравецкий
Несколько десятков раненых из Беларуси нелегально приехали в Польшу и получили там помощь.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 26 августа встретился с лидерами входящих в польский парламент политических партий. Встреча была посвящена событиям в Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское агентство печати.
"Несколько десятков граждан Беларуси, которые пострадали от режима Лукашенко, нашли помощь на территории Польши", - сказал он.
Моравецкий попросил главу Минздрава Польши подготовить больницы, чтобы иметь возможность "принимать людей из-за восточной границы".
"Есть ряд людей, жестко избитых, замученных силовиками. Для всех этих людей польские больницы открыты, есть свободные места", - отметил он.
По словам Моравецкого, все участники сегодняшней встречи заявили, что главными ценностями являются суверенитет и свобода Беларуси.
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