Несколько десятков раненых белорусов получили помощь в Польше, - Моравецкий

Несколько десятков раненых из Беларуси нелегально приехали в Польшу и получили там помощь.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 26 августа встретился с лидерами входящих в польский парламент политических партий. Встреча была посвящена событиям в Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское агентство печати.

"Несколько десятков граждан Беларуси, которые пострадали от режима Лукашенко, нашли помощь на территории Польши", - сказал он.

Моравецкий попросил главу Минздрава Польши подготовить больницы, чтобы иметь возможность "принимать людей из-за восточной границы".

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"Есть ряд людей, жестко избитых, замученных силовиками. Для всех этих людей польские больницы открыты, есть свободные места", - отметил он.

По словам Моравецкого, все участники сегодняшней встречи заявили, что главными ценностями являются суверенитет и свобода Беларуси.