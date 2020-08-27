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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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ПЦУ просит страны-члены Совбеза ООН защитить украинских верующих в оккупированном Крыму

ПЦУ просит страны-члены Совбеза ООН защитить украинских верующих в оккупированном Крыму

Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к послам стран постоянных членов Совбеза ООН с просьбой защитить права и имущество ПЦУ в оккупированном Крыму. Министерство иностранных дел Украины готовит официальные ноты к государствам.

Митрополит Климент выступил с просьбой принять меры по сохранившихся храмов и имущества ПЦУ в Крыму и обратить внимание на системные нарушения Россией религиозных свобод Украинской Крыму, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне.новини.

"Мы обратились к странам - постоянным членам Совбеза ООН и странам-членам ООН с просьбой на ближайшем заседании Совбеза рассмотреть вопрос сохранения Украинской церкви в Крыму. В частности, принять меры по сохранению храмов и имущества Украинской церкви в Крыму и заставить Российскую Федерацию соблюдать нормы международного права по защите религиозной общины украинцев Крымв. В случае, если РФ все же пойдет на уничтожение храмов ПЦУ в Симферополе и Евпатории, мы будем просить наших международных партнеров начать процедуру усиление санкций против России. Сейчас мы совместно с МИД оформляем официальные ноты в страны, представители которых получили мое устное обращение ", - рассказал митрополит в комментарии.

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ПЦУ опубликовала подробное объяснение ситуации с ее храмами в Крыму на своей странице в Facebook.

"Сейчас страна-агрессор нарушает решение Комитета ООН по правам человека и все нормы международного права, осуществляя давление, запугивая и открывая незаконные производство по нашей религиозной общины в Крыму. В течение последних нескольких месяцев ущемление свободы вероисповедания приобрело насильственный характер: так, центр Крымской епархии Православной церкви Украины - кафедральный храм святых Владимира и Ольги в г. Симферополе - был разграблен после "решения суда". Государство-оккупант требует также снос нашего храма в Евпатории ", - отмечается в сообщении.

Автор: 

ООН (4162) ПЦУ (788)


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Топ комментарии
+6
Ау усик?
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27.08.2020 06:46
+5
можел лучше закрыть ФСБ-шные безтомосные православные церкви маскальского ПОЦреархата ???
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27.08.2020 01:33
+4
Дивним чином співпадає те, що за Зе ті, хто є вірним РПЦ і підтримує переслідування вірних ПЦУ і мусульман.
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27.08.2020 01:29
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Дивним чином співпадає те, що за Зе ті, хто є вірним РПЦ і підтримує переслідування вірних ПЦУ і мусульман.
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27.08.2020 01:29 Ответить
можел лучше закрыть ФСБ-шные безтомосные православные церкви маскальского ПОЦреархата ???
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27.08.2020 01:33 Ответить
Саме для цього мудрий нарід Шмарклю обрав?
При Пороху все саме до цього йшло.
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27.08.2020 07:27 Ответить
та відібрати нахрен в РПЦ святу Софію і навіть Києво-Печерську Лавру, нехай гуляють!
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27.08.2020 01:34 Ответить
РПЦ не є власником Софії.
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27.08.2020 01:45 Ответить
і Лаври також. Користуються.
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27.08.2020 10:28 Ответить
Совбез ООН,ЧЛЕНОМ(извиняюсь за матерное слово) которого является рашка прямо все бросил и побежал..Анекдот.
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27.08.2020 02:54 Ответить
А що кажуть з цього самі віруючі про яких йде мова?
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27.08.2020 04:11 Ответить
Ау усик?
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27.08.2020 06:46 Ответить
ПЦУ просит страны-члены Совбеза ООН защитить украинских верующих в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1840
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27.08.2020 07:02 Ответить
ПЦУ просит страны-члены Совбеза ООН защитить украинских верующих в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2151
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27.08.2020 07:03 Ответить
Та подождите. Тут зечмо войну щаканчивает, а вы на партнёров его жалуетесь. Нехорошо!
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27.08.2020 07:04 Ответить
Перемога можлива лише військовим способом. Все інше- жидівські викрутаси.
Народ або готовий жертвувати або готовий в ярмо. Все просто
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27.08.2020 07:42 Ответить
Так наші Вусик і Ломаченко із Цвяхом перебили пів Сімферополя, захищаючи православну церкву, чи ні? Де ви боксери із українськими паспортами? Чи ви з одної миски із українцями нічого не їли?
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27.08.2020 09:34 Ответить
 
 