ПЦУ просит страны-члены Совбеза ООН защитить украинских верующих в оккупированном Крыму

Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к послам стран постоянных членов Совбеза ООН с просьбой защитить права и имущество ПЦУ в оккупированном Крыму. Министерство иностранных дел Украины готовит официальные ноты к государствам.

Митрополит Климент выступил с просьбой принять меры по сохранившихся храмов и имущества ПЦУ в Крыму и обратить внимание на системные нарушения Россией религиозных свобод Украинской Крыму, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне.новини.

"Мы обратились к странам - постоянным членам Совбеза ООН и странам-членам ООН с просьбой на ближайшем заседании Совбеза рассмотреть вопрос сохранения Украинской церкви в Крыму. В частности, принять меры по сохранению храмов и имущества Украинской церкви в Крыму и заставить Российскую Федерацию соблюдать нормы международного права по защите религиозной общины украинцев Крымв. В случае, если РФ все же пойдет на уничтожение храмов ПЦУ в Симферополе и Евпатории, мы будем просить наших международных партнеров начать процедуру усиление санкций против России. Сейчас мы совместно с МИД оформляем официальные ноты в страны, представители которых получили мое устное обращение ", - рассказал митрополит в комментарии.

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ПЦУ опубликовала подробное объяснение ситуации с ее храмами в Крыму на своей странице в Facebook.

"Сейчас страна-агрессор нарушает решение Комитета ООН по правам человека и все нормы международного права, осуществляя давление, запугивая и открывая незаконные производство по нашей религиозной общины в Крыму. В течение последних нескольких месяцев ущемление свободы вероисповедания приобрело насильственный характер: так, центр Крымской епархии Православной церкви Украины - кафедральный храм святых Владимира и Ольги в г. Симферополе - был разграблен после "решения суда". Государство-оккупант требует также снос нашего храма в Евпатории ", - отмечается в сообщении.