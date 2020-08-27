ПЦУ просить країни-члени Радбезу ООН захистити українських вірян в окупованому Криму

Митрополит Сімферопольський і Кримський Климент звернувся до послів країн - постійних членів Радбезу ООН з проханням захистити права та майно ПЦУ в окупованому Криму. Міністерство закордонних справ України готує офіційні ноти до держав.

Митрополит Климент виступив із проханням вжити заходів щодо збереження храмів та майна ПЦУ в Криму та звернути увагу на системні порушення Росією релігійних свобод українців Криму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.новини.

"Ми звернулися до країн - постійних членів Радбезу ООН та країн - членів ООН з проханням на найближчому засіданні Радбезу розглянути питання збереження Української церкви в Криму. Зокрема, вжити заходів щодо збереження храмів та майна Української церкви в Криму та змусити Російську Федерацію дотримуватися норм міжнародного права щодо захисту релігійної громади українців Криму. У разі, якщо РФ все ж піде на знищення храмів ПЦУ в Сімферополі та Євпаторії, ми проситимемо наших міжнародних партнерів розпочати процедуру посилення санкцій проти Росії. Наразі ми спільно з МЗС оформляємо офіційні ноти до країн, представники яких отримали моє усне звернення", - розповів митрополит у коментарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмеження прав віруючих в окупованому Криму - привід для посилення санкцій проти РФ, - Мінреінтеграції

ПЦУ опублікувала детальне пояснення ситуації з її храмами у Криму на своїй сторінці у Facebook.

"Наразі країна-агресор порушує рішення Комітету ООН з прав людини та всі норми міжнародного права, здійснюючи тиск, залякуючи та відкриваючи незаконні провадження щодо нашої релігійної громади у Криму. Впродовж останніх кількох місяців утиски свободи віросповідання набули насильницького характеру: так, центр Кримської єпархії Православної Церкви України – кафедральний храм святих Володимира і Ольги в м. Сімферополі – було розграбовано після "рішення суду". Держава-окупант вимагає також знесення нашого храму в Євпаторії", - наголошується в повідомленні.