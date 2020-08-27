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Новини Репресії в окупованому Криму
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ПЦУ просить країни-члени Радбезу ООН захистити українських вірян в окупованому Криму

ПЦУ просить країни-члени Радбезу ООН захистити українських вірян в окупованому Криму

Митрополит Сімферопольський і Кримський Климент звернувся до послів країн - постійних членів Радбезу ООН з проханням захистити права та майно ПЦУ в окупованому Криму. Міністерство закордонних справ України готує офіційні ноти до держав.

Митрополит Климент виступив із проханням вжити заходів щодо збереження храмів та майна ПЦУ в Криму та звернути увагу на системні порушення Росією релігійних свобод українців Криму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.новини.

"Ми звернулися до країн - постійних членів Радбезу ООН та країн - членів ООН з проханням на найближчому засіданні Радбезу розглянути питання збереження Української церкви в Криму. Зокрема, вжити заходів щодо збереження храмів та майна Української церкви в Криму та змусити Російську Федерацію дотримуватися норм міжнародного права щодо захисту релігійної громади українців Криму. У разі, якщо РФ все ж піде на знищення храмів ПЦУ в Сімферополі та Євпаторії, ми проситимемо наших міжнародних партнерів розпочати процедуру посилення санкцій проти Росії. Наразі ми спільно з МЗС оформляємо офіційні ноти до країн, представники яких отримали моє усне звернення", - розповів митрополит у коментарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмеження прав віруючих в окупованому Криму - привід для посилення санкцій проти РФ, - Мінреінтеграції

ПЦУ опублікувала детальне пояснення ситуації з її храмами у Криму на своїй сторінці у Facebook.

"Наразі країна-агресор порушує рішення Комітету ООН з прав людини та всі норми міжнародного права, здійснюючи тиск, залякуючи та відкриваючи незаконні провадження щодо нашої релігійної громади у Криму. Впродовж останніх кількох місяців утиски свободи віросповідання набули насильницького характеру: так, центр Кримської єпархії Православної Церкви України – кафедральний храм святих Володимира і Ольги в м. Сімферополі – було розграбовано після "рішення суду". Держава-окупант вимагає також знесення нашого храму в Євпаторії", - наголошується в повідомленні.

Автор: 

ООН (3341) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+6
Ау усик?
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27.08.2020 06:46
+5
можел лучше закрыть ФСБ-шные безтомосные православные церкви маскальского ПОЦреархата ???
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27.08.2020 01:33
+4
Дивним чином співпадає те, що за Зе ті, хто є вірним РПЦ і підтримує переслідування вірних ПЦУ і мусульман.
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27.08.2020 01:29
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Дивним чином співпадає те, що за Зе ті, хто є вірним РПЦ і підтримує переслідування вірних ПЦУ і мусульман.
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27.08.2020 01:29 Відповісти
можел лучше закрыть ФСБ-шные безтомосные православные церкви маскальского ПОЦреархата ???
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27.08.2020 01:33 Відповісти
Саме для цього мудрий нарід Шмарклю обрав?
При Пороху все саме до цього йшло.
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27.08.2020 07:27 Відповісти
та відібрати нахрен в РПЦ святу Софію і навіть Києво-Печерську Лавру, нехай гуляють!
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27.08.2020 01:34 Відповісти
РПЦ не є власником Софії.
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27.08.2020 01:45 Відповісти
і Лаври також. Користуються.
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27.08.2020 10:28 Відповісти
Совбез ООН,ЧЛЕНОМ(извиняюсь за матерное слово) которого является рашка прямо все бросил и побежал..Анекдот.
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27.08.2020 02:54 Відповісти
А що кажуть з цього самі віруючі про яких йде мова?
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27.08.2020 04:11 Відповісти
Ау усик?
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27.08.2020 06:46 Відповісти
ПЦУ просит страны-члены Совбеза ООН защитить украинских верующих в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1840
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27.08.2020 07:02 Відповісти
ПЦУ просит страны-члены Совбеза ООН защитить украинских верующих в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2151
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27.08.2020 07:03 Відповісти
Та подождите. Тут зечмо войну щаканчивает, а вы на партнёров его жалуетесь. Нехорошо!
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27.08.2020 07:04 Відповісти
Перемога можлива лише військовим способом. Все інше- жидівські викрутаси.
Народ або готовий жертвувати або готовий в ярмо. Все просто
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27.08.2020 07:42 Відповісти
Так наші Вусик і Ломаченко із Цвяхом перебили пів Сімферополя, захищаючи православну церкву, чи ні? Де ви боксери із українськими паспортами? Чи ви з одної миски із українцями нічого не їли?
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27.08.2020 09:34 Відповісти
 
 