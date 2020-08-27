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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Суд оправдал судью, освободившую из-под стражи командира "Беркута", - прокуратура Киева

Суд оправдал судью, освободившую из-под стражи командира

Шевченковский районный суд Киева оправдал судью, который освободил из-под стражи командира "Беркута".

Об этом сообщает прокуратура Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно материалам следствия, судья Печерского районного суда города Киева в 2014 году своим решением незаконно освободили из-под стражи бывшего командира роты спецподразделения "Беркут", подозреваемого в убийстве активистов евромайдан, и безосновательно применила в его отношении меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дела Майдана: Суд разрешил спецрасследование в отношении командира роты "Беркута" и заочно арестовал экс-чиновника МВД

Также отмечается, что другим решением судья отменила постановление прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката о закрытии уголовного производства, обязав прокурора принять такое решение.

Судьи сообщили подозрение по статье 375 Уголовного кодекса Украины (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления). Обвинительный акт направлен в суд 18 мая 2015.

Прокурор просил для судьи семь лет лишения свободы, однако Шевченковский суд пришел к выводу об отсутствии в её действиях состава инкриминируемых уголовных правонарушений.

Между тем СМИ сообщают, что речь идет о судье Печерского райсуда Киева Светлане Волковой, которую обвиняют в вынесении незаконного решения об освобождении из-под стражи бывшего командира спецроты "Беркута" Дмитрия Садовника. В 2016 году Верховная Рада уволила ее с должности, однако в 2019-м она на ней возобновилась.

Суд оправдал судью, освободившую из-под стражи командира Беркута, - прокуратура Киева 01

Автор: 

Беркут (8689) суд (25080) судья (2644) юстиция (758)


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Топ комментарии
+22
Ну, в наших реаліях заголовок "Суд засудив суддю" був би чимось аномальним)
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27.08.2020 08:41
+19
Це *реХформа * ще від бариги !
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27.08.2020 08:42
+17
Рука руку моет.
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27.08.2020 08:38
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Рука руку моет.
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27.08.2020 08:38 Ответить
В цій новині вся суть цієї влади...
Зробили їх разом.... ДА ЗЕбіли?
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27.08.2020 10:09 Ответить
Все правильно. Проститутки нужны при любой власти!
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27.08.2020 08:38 Ответить
Суд оправдал судью, освободившую из-под стражи командира "Беркута", - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 1609
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27.08.2020 08:38 Ответить
Ну, в наших реаліях заголовок "Суд засудив суддю" був би чимось аномальним)
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27.08.2020 08:41 Ответить
Это реформы от Зельца? Хавай ТЕ!
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27.08.2020 08:41 Ответить
Це *реХформа * ще від бариги !
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27.08.2020 08:42 Ответить
Та хто б сумнівався. 😁
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27.08.2020 08:44 Ответить
Про Богдана Хмельницького забули...він щось там підписав і ми повинні бути зараз у складі Російської Федерації...
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27.08.2020 08:47 Ответить
не має ні де и ні в кого ніякого документа, що підписував Богдан про входження України до тогочасного каца3,14здівського мордора. Все це маЦковські забаганки, які не мають ніякого документального підгрунтя..
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27.08.2020 19:54 Ответить
Только при "барыге" эта судья даже не планировала такого решения, а при Зельце - пожалуйста ! А так, да, снова Порошенко виноват. Идиот, между своими дурацкими картинками уколы не пропускай
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27.08.2020 08:51 Ответить
так при барыге, судья и выпустила : "Согласно материалам следствия, судья Печерского районного суда города Киева в 2014 году своим решением незаконно освободили из-под стражи бывшего командира роты спецподразделения "Беркут", подозреваемого в убийстве активистов евромайдан, и безосновательно применила в его отношении меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
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27.08.2020 09:15 Ответить
а "барыга" имел право отменить судебное решение? серьезно?
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27.08.2020 09:24 Ответить
Хотя бы слегка поднапрячься и дать команду спецслужбам не выпустить того маньяка в рашку - право имел. Но не имел желания.
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27.08.2020 09:41 Ответить
При баризі та суддя відпустила садовника а при зелі навіть не планувала.
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27.08.2020 09:55 Ответить
Дмітрій, судячи по вашим постам, ви таки зебіл, та ще й упоротий. Тому, особисто для вас, болящого "порохозалежністю" та зебілізмом, ще раз.
http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ 6 ГРУДНЯ 2019
http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанска комісія"
23 ИЮНЯ 2020
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/06/23/7256833/ Очередная "судебная реформа" Зеленского: имитация и консервирование проблем .
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27.08.2020 10:53 Ответить
А що те упороте ще КАРТІНОЧКІ не запостило?
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27.08.2020 11:42 Ответить
https://censor.net/news/3145910/***********************************************************************************************************

https://censor.net/news/3157665/zelenskiyi_podpisal_zakon_o_sudebnoyi_reforme

https://censor.net/news/3160566/v_ks_postupilo_predstavlenie_verhovnogo_suda_otnositelno_konstitutsionnosti_sudebnoyi_reformy_zelenskogo

https://biz.censor.net/news/3203523/zelenskiyi_vnes_v_radu_zakonoproekt_o_sudebnoyi_reforme

https://censor.net/news/3206226/sudebnaya_reforma_i_reforma_sbu_dvijutsya_v_nepravilnom_napravlenii_a_otstavka_smoliya_dala_nehoroshiyi

Выходит говноед дмитрик с малоросом моникой "зробили це разом", а Порошенко им в этом вообще не помогал.
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27.08.2020 12:22 Ответить
Агов, мудрий наріде! А тут хтось ще хоче щось сказати про "тупих" білорусів, що вони в себе щось не так майданять?
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27.08.2020 08:42 Ответить
Нічого в нашій державі не помінялось і не поміняється. І зЕлені також всираються потихенько.
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27.08.2020 08:43 Ответить
Сподіваюсь Волкова компенсацію отримає , ще й медальку ( а може й орден) з рук преЗЕдента , на посаді естессна буде відновлена
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27.08.2020 08:45 Ответить
Статтю прочитали ? ..
.......В 2016 году Верховная Рада уволила ее с должности, однако в 2019-м она на ней возобновилась...
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27.08.2020 08:48 Ответить
Тупарь,уволила Рада при Порощенко, а восстановила при Зельце. Снова Порошенко виноват?
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27.08.2020 08:53 Ответить
Малорос ? Ссиль дай коли була відновлена .? І певно через суд .
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27.08.2020 08:58 Ответить
При кому створювалась суддівська комісія,не при бульдозеристі? А хто суддям по 800тис оклади поробив не мальдівський? А тепер щоб понизити вони приймають рішення що це не конституційно.
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27.08.2020 09:06 Ответить
Таки так. Ген-прокурорша все на сьогодні підтвердить разом з заступником ...
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27.08.2020 09:26 Ответить
Отстреливать надо было. Сразу. И видимо это у нас впереди.
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27.08.2020 08:51 Ответить
"впереди" - кажеш?!!?
коли в президентах придурок "жизнерадостный" - очікувати можна лише засудження Майдану, руками саме цих нікчемних суддів-виродків і прокурорів-покидьків.
в тисячний раз підтверджується банальна істина - народ заслуговує на ту владу яку обрав.
чим народ ЗЕленіший тим гидотніше і більш по скотськи веде себе влада. те що витворяють у нас суди, за обраними гівноелітою законами, лише підтверджує затурканість і зачуханість лохторату і низький рівень громадянського суспільства. і влада, як попередня так особливо і нинішня, руками недоброчесних суддів і продажних прокурорів робить все щоб громадянське суспільство не розвивалося а зникло взагалі.
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27.08.2020 10:12 Ответить
Президентство не вечно. Терпение людей так же.
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27.08.2020 10:51 Ответить
Лише суд Лінча може виправити ситуацію в Україні. Один суддя в нас відмазує іншого суддю. Повністю продажні судді, які діють в угоду олігархам і посібникам російських окупантів.
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27.08.2020 08:53 Ответить
Суда Линча у нас не будет - не то качество человеческого материала. Лет через 50 вымрут или разбегутся голосовавшие "поприколу", "какяразница", "все одним миром мазаны" от беспросветной жизни, навязанной их идиотским выбором. А их нынешние заложники будут выбирать раз в год на очередных выборах хорошо подумав. После правильного выбора лет через 5 удастся переломить тенденции скатывания в пропасть и жизнь в стране начнет постепенно налаживаться...
Конечно, это оптимистический сценарий...
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27.08.2020 09:03 Ответить
к сожалению. это поколение нарожает еще больше дебилов чем есть сегодня...
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27.08.2020 09:20 Ответить
Выше я уточнил про оптимистичный сценарий. Ну, и при ухудшающемся качестве жизни, меньше выживет рожденных дебилов.
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27.08.2020 12:07 Ответить
судді, вони навіть можуть окремо правити в країні, каста недоторканих при владі
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27.08.2020 09:05 Ответить
Тут может помочь только каста крепких санитаров, забирающая скотов прямо с заседаний, надев предварительно рубаху с длинными завязанными рукавами... А еще бы касту квартала так бы забирали... хотя дебильный избиратель будет бесконечно толкать все новые и новые касты наверх...
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27.08.2020 12:12 Ответить
в такому, мягко кажучи, занедбаному суспільстві очікувати на суди Лінча марна справа.
у нас навіть націоналісти і ті буфанадні і гібридні. відверті українофоби відкрито створюють партії, скуповують телеканали, відкрито їздять до кремля за інструкціями, відкрито фінансуються російським бізнесом в середині країни ітим же кремлем, і нічого. нічогісінько.
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27.08.2020 10:22 Ответить
дивно, ніколи такого не було...
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27.08.2020 08:54 Ответить
Кумовство - надёжная штука
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27.08.2020 09:00 Ответить
На хера такие судьи вообще нужны?!🐽 Это не судьи, а какие-то частные предприниматели, которые творят свое кривосудие от имени государства🐽 Мало того что мы этих уродов содержим, так они потом еще и мзду собирают со всех с кого только могут🐽 Украину спасет только возвращение смертной казни⚰️
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27.08.2020 09:10 Ответить
Нічого Україну вже нє спасьот(
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27.08.2020 10:37 Ответить
если посадить тех
то нынешние не будут защищать ,, элиту''
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27.08.2020 09:14 Ответить
А може треба шо б судив містер Лінч?
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27.08.2020 09:14 Ответить
ну что - надо чистить законодательство. Уже с момента что оказывается можно "восстановиться" - значит, законодательство дырявое. Вот где нужен ваш сраный "турборежим".
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27.08.2020 09:16 Ответить
Після таких вироків,ці судді повинні сидіти,разом з підсудною.
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27.08.2020 09:17 Ответить
ЗеГовно!
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27.08.2020 09:19 Ответить
это точно..

https://www.facebook.com/korchynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBQZbQAcCt95n9x5u6GJT5FA4LpKwmA9eKhR_tFrLnABK-5kiERjpQ3wHez2pKkusTvYOcGefCAwVq1&hc_ref=ARTZ-i-xa5l0Szd81nCHVlUcaSMOSnuoLW8ovwgMfwrZSHf6Z1WSMVX-4jd_8MNuxkM&fref=nf Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3251757144889795 28 хв ·

Кожний день перебування зеленського на посаді Президента України, є днем нашого приниження.
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27.08.2020 09:19 Ответить
Корч. ФСБшний чмирь. Набиває на емоціях собі авторитет. Але на вулицю без охорони не виходить, бо боїться кошишніх товарішив по УНСО.
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27.08.2020 10:40 Ответить
да?
вот фото два дня назад...
тусуется по всему Киеву и с толпой и один...
это он с своими побратимами батальона "Святая Мария"..
воевали вместе..
Суд виправдав суддю, яка звільнила з-під варти командира "Беркута", - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 4583
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27.08.2020 10:46 Ответить
Не марайтесь від цієї мерзоти. Ви ще мало знаєте.
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27.08.2020 11:24 Ответить
"Мерзота" - мається на увазі Корч. В нас нема справжньої СБУ, щоб розібратись з цими російськими консервами. Наше СБУ скоріше нейтралізує(вбиває) тих, хто знає і каже правду.
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27.08.2020 11:28 Ответить
Во все времена окончательное решение в подобных случаях точку ставили настоящие патриоты! Именем народа...
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27.08.2020 09:25 Ответить
Где Вы видите патриотов, одни коньюктурщики в бюрократическом мэйнстриме.
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27.08.2020 09:50 Ответить
В этом и беда,что под личиной патриотизма столько мерзоты спряталось.
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28.08.2020 09:19 Ответить
Зараз на руках повно зброї. Вся ця "суддівська" наволоч, буде "відповідати" -- без суду !
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27.08.2020 09:46 Ответить
как то много судей с волчьими фамилиями....неспроста
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27.08.2020 09:51 Ответить
Продажные судьи покрывают и оправдывают убийц. Это Украина, детка! Мы стремительно приближаемся к членству в Евросоюзе.
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27.08.2020 09:55 Ответить
Зеленський та його друзі.....і відмінили взагалі 375 ст. КК. Зараз будуть звільнені від відповідальності ще сотні, або тисячі суддів -хабарників та зрадників...Цікаво, скіки виправдальних вироків взагалі по Україні, окрім суддів та прокурорів??
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27.08.2020 09:56 Ответить
а давайте сразу уже и сепаров лугандоновских которые убивали наших солдат звільним від відповідальності... а шо прикольно ж будет! вы ж посмотрите как эта судейская шобла друг друга защищает ! прямо мафия какая то неистребимая, коморра.... интересно, что теперь бабки волковой перекочевали в карман того судьи который отмазует. а волковой сказали - мы тебя отмазали и восстановили на посаде, значит ты по новой лавэ заработаешь.... вспоминаю. школьные уроки - "круговорот воды в природе". ведь похоже , правда?
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27.08.2020 10:19 Ответить
для цього і виправдовують тих, які дозволяли терористам втікати.
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27.08.2020 10:56 Ответить
Дострокові вибори ,але без медведчуківської *****.
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27.08.2020 10:54 Ответить
Медведчуківці не пройдуть в будь якому разі. Ватки українофобської в Україні не більше 20%. Але останні три преза є 100%-ві агенти ФСБ.
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27.08.2020 11:30 Ответить
Большой риск, что пройдут. Охлос, разочаровавшись в Зеле, сразу к ним побежит. Потому что они тоже "за мир".
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27.08.2020 13:36 Ответить
Судова рехворма в дії.
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27.08.2020 10:57 Ответить
Волкову в "Миротворец" поместить. И почему это прокуратура не сообщает фамилии суддей, которые ее оправдали, откуда такая стыдливость, в общем этих суддей тоже в "Миротворец". Давно уже надо было составить реестр таких суддей и прокуроров в "Миротворце", с подробным перечнем их неправосудных деяний, страна должна знать в лицо (не)своих "героев", чтобы каждый желающий мог при встрече с этими бандитами рыло как следует им начистить.
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27.08.2020 11:37 Ответить
Не звизди, плесень.
Армия, религия, безвиз, рост ВВП в невероятно трудных условиях и т.д. Все, что сегодня прое...ся!
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28.08.2020 09:22 Ответить
Судьї в Україні вже давно перетворилися на державу в державі, у них там своя влада, свої власні закони, і свої керівники і посади вже передають по спадковості, цілі клани розплодились. Ось тільки проблема в тому що ця судійська держава дбає тільки про свої власні інтереси і вже майже відкрито діє проти України.
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27.08.2020 15:06 Ответить
Немає в Україні ні судів, ні суддів.
До речі, уся "суддівська" бандота Шевченківського "суду" призначена або шапкокрадом, або Пєтюнєю.
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28.08.2020 10:08 Ответить
 
 