Суд оправдал судью, освободившую из-под стражи командира "Беркута", - прокуратура Киева

Шевченковский районный суд Киева оправдал судью, который освободил из-под стражи командира "Беркута".

Об этом сообщает прокуратура Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно материалам следствия, судья Печерского районного суда города Киева в 2014 году своим решением незаконно освободили из-под стражи бывшего командира роты спецподразделения "Беркут", подозреваемого в убийстве активистов евромайдан, и безосновательно применила в его отношении меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что другим решением судья отменила постановление прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката о закрытии уголовного производства, обязав прокурора принять такое решение.

Судьи сообщили подозрение по статье 375 Уголовного кодекса Украины (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления). Обвинительный акт направлен в суд 18 мая 2015.

Прокурор просил для судьи семь лет лишения свободы, однако Шевченковский суд пришел к выводу об отсутствии в её действиях состава инкриминируемых уголовных правонарушений.

Между тем СМИ сообщают, что речь идет о судье Печерского райсуда Киева Светлане Волковой, которую обвиняют в вынесении незаконного решения об освобождении из-под стражи бывшего командира спецроты "Беркута" Дмитрия Садовника. В 2016 году Верховная Рада уволила ее с должности, однако в 2019-м она на ней возобновилась.