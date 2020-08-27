Суд оправдал судью, освободившую из-под стражи командира "Беркута", - прокуратура Киева
Шевченковский районный суд Киева оправдал судью, который освободил из-под стражи командира "Беркута".
Об этом сообщает прокуратура Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Согласно материалам следствия, судья Печерского районного суда города Киева в 2014 году своим решением незаконно освободили из-под стражи бывшего командира роты спецподразделения "Беркут", подозреваемого в убийстве активистов евромайдан, и безосновательно применила в его отношении меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что другим решением судья отменила постановление прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката о закрытии уголовного производства, обязав прокурора принять такое решение.
Судьи сообщили подозрение по статье 375 Уголовного кодекса Украины (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления). Обвинительный акт направлен в суд 18 мая 2015.
Прокурор просил для судьи семь лет лишения свободы, однако Шевченковский суд пришел к выводу об отсутствии в её действиях состава инкриминируемых уголовных правонарушений.
Между тем СМИ сообщают, что речь идет о судье Печерского райсуда Киева Светлане Волковой, которую обвиняют в вынесении незаконного решения об освобождении из-под стражи бывшего командира спецроты "Беркута" Дмитрия Садовника. В 2016 году Верховная Рада уволила ее с должности, однако в 2019-м она на ней возобновилась.
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Зробили їх разом.... ДА ЗЕбіли?
http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ 6 ГРУДНЯ 2019
http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанска комісія"
23 ИЮНЯ 2020
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/06/23/7256833/ Очередная "судебная реформа" Зеленского: имитация и консервирование проблем .
https://censor.net/news/3157665/zelenskiyi_podpisal_zakon_o_sudebnoyi_reforme
https://censor.net/news/3160566/v_ks_postupilo_predstavlenie_verhovnogo_suda_otnositelno_konstitutsionnosti_sudebnoyi_reformy_zelenskogo
https://biz.censor.net/news/3203523/zelenskiyi_vnes_v_radu_zakonoproekt_o_sudebnoyi_reforme
https://censor.net/news/3206226/sudebnaya_reforma_i_reforma_sbu_dvijutsya_v_nepravilnom_napravlenii_a_otstavka_smoliya_dala_nehoroshiyi
Выходит говноед дмитрик с малоросом моникой "зробили це разом", а Порошенко им в этом вообще не помогал.
.......В 2016 году Верховная Рада уволила ее с должности, однако в 2019-м она на ней возобновилась...
коли в президентах придурок "жизнерадостный" - очікувати можна лише засудження Майдану, руками саме цих нікчемних суддів-виродків і прокурорів-покидьків.
в тисячний раз підтверджується банальна істина - народ заслуговує на ту владу яку обрав.
чим народ ЗЕленіший тим гидотніше і більш по скотськи веде себе влада. те що витворяють у нас суди, за обраними гівноелітою законами, лише підтверджує затурканість і зачуханість лохторату і низький рівень громадянського суспільства. і влада, як попередня так особливо і нинішня, руками недоброчесних суддів і продажних прокурорів робить все щоб громадянське суспільство не розвивалося а зникло взагалі.
Конечно, это оптимистический сценарий...
у нас навіть націоналісти і ті буфанадні і гібридні. відверті українофоби відкрито створюють партії, скуповують телеканали, відкрито їздять до кремля за інструкціями, відкрито фінансуються російським бізнесом в середині країни ітим же кремлем, і нічого. нічогісінько.
то нынешние не будут защищать ,, элиту''
https://www.facebook.com/korchynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBQZbQAcCt95n9x5u6GJT5FA4LpKwmA9eKhR_tFrLnABK-5kiERjpQ3wHez2pKkusTvYOcGefCAwVq1&hc_ref=ARTZ-i-xa5l0Szd81nCHVlUcaSMOSnuoLW8ovwgMfwrZSHf6Z1WSMVX-4jd_8MNuxkM&fref=nf Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3251757144889795 28 хв ·
Кожний день перебування зеленського на посаді Президента України, є днем нашого приниження.
вот фото два дня назад...
тусуется по всему Киеву и с толпой и один...
это он с своими побратимами батальона "Святая Мария"..
воевали вместе..
Армия, религия, безвиз, рост ВВП в невероятно трудных условиях и т.д. Все, что сегодня прое...ся!
До речі, уся "суддівська" бандота Шевченківського "суду" призначена або шапкокрадом, або Пєтюнєю.