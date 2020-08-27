Суд виправдав суддю, яка звільнила з-під варти командира "Беркута", - прокуратура Києва
Шевченківський районний суд Києва виправдав суддю, яка звільнила з-під варти командира "Беркута".
Про це повідомляє прокуратура Києва, передає Цензор.НЕТ.
"Згідно з матеріалами слідства, суддя Печерського районного суду міста Києва у 2014 році своїм рішенням незаконно звільнила з-під варти колишнього командира роти спецпідрозділу "Беркут", підозрюваного у вбивстві активістів Євромайдану, та безпідставно застосувала щодо нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що іншим рішенням зазначена суддя скасувала постанову прокурора про відмову в задоволенні клопотання адвоката щодо закриття кримінального провадження, зобов’язавши прокурора ухвалити таке рішення.
Судді повідомили підозру за статтею 375 Кримінального кодексу України (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови). Обвинувальний акт спрямовано до суду 18 травня 2015 року.
Прокурор просив для судді сім років позбавлення волі, проте Шевченківський суд дійшов висновку про відсутність у її діях складу інкримінованих кримінальних правопорушень.
Тим часом ЗМІ повідомляють, що йдеться про суддю Печерського райсуду Києва Світлану Волкову, яку звинувачують в ухваленні незаконного рішення про звільнення з-під варти колишнього командира спецроти "Беркута" Дмитра Садовника. У 2016 році Верховна Рада звільнила її з посади, однак у 2019-му вона на ній поновилася.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зробили їх разом.... ДА ЗЕбіли?
http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ 6 ГРУДНЯ 2019
http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанска комісія"
23 ИЮНЯ 2020
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/06/23/7256833/ Очередная "судебная реформа" Зеленского: имитация и консервирование проблем .
https://censor.net/news/3157665/zelenskiyi_podpisal_zakon_o_sudebnoyi_reforme
https://censor.net/news/3160566/v_ks_postupilo_predstavlenie_verhovnogo_suda_otnositelno_konstitutsionnosti_sudebnoyi_reformy_zelenskogo
https://biz.censor.net/news/3203523/zelenskiyi_vnes_v_radu_zakonoproekt_o_sudebnoyi_reforme
https://censor.net/news/3206226/sudebnaya_reforma_i_reforma_sbu_dvijutsya_v_nepravilnom_napravlenii_a_otstavka_smoliya_dala_nehoroshiyi
Выходит говноед дмитрик с малоросом моникой "зробили це разом", а Порошенко им в этом вообще не помогал.
.......В 2016 году Верховная Рада уволила ее с должности, однако в 2019-м она на ней возобновилась...
коли в президентах придурок "жизнерадостный" - очікувати можна лише засудження Майдану, руками саме цих нікчемних суддів-виродків і прокурорів-покидьків.
в тисячний раз підтверджується банальна істина - народ заслуговує на ту владу яку обрав.
чим народ ЗЕленіший тим гидотніше і більш по скотськи веде себе влада. те що витворяють у нас суди, за обраними гівноелітою законами, лише підтверджує затурканість і зачуханість лохторату і низький рівень громадянського суспільства. і влада, як попередня так особливо і нинішня, руками недоброчесних суддів і продажних прокурорів робить все щоб громадянське суспільство не розвивалося а зникло взагалі.
Конечно, это оптимистический сценарий...
у нас навіть націоналісти і ті буфанадні і гібридні. відверті українофоби відкрито створюють партії, скуповують телеканали, відкрито їздять до кремля за інструкціями, відкрито фінансуються російським бізнесом в середині країни ітим же кремлем, і нічого. нічогісінько.
то нынешние не будут защищать ,, элиту''
https://www.facebook.com/korchynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBQZbQAcCt95n9x5u6GJT5FA4LpKwmA9eKhR_tFrLnABK-5kiERjpQ3wHez2pKkusTvYOcGefCAwVq1&hc_ref=ARTZ-i-xa5l0Szd81nCHVlUcaSMOSnuoLW8ovwgMfwrZSHf6Z1WSMVX-4jd_8MNuxkM&fref=nf Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3251757144889795 28 хв ·
Кожний день перебування зеленського на посаді Президента України, є днем нашого приниження.
вот фото два дня назад...
тусуется по всему Киеву и с толпой и один...
это он с своими побратимами батальона "Святая Мария"..
воевали вместе..
Армия, религия, безвиз, рост ВВП в невероятно трудных условиях и т.д. Все, что сегодня прое...ся!
До речі, уся "суддівська" бандота Шевченківського "суду" призначена або шапкокрадом, або Пєтюнєю.