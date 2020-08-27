Суд виправдав суддю, яка звільнила з-під варти командира "Беркута", - прокуратура Києва

Шевченківський районний суд Києва виправдав суддю, яка звільнила з-під варти командира "Беркута".

Про це повідомляє прокуратура Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з матеріалами слідства, суддя Печерського районного суду міста Києва у 2014 році своїм рішенням незаконно звільнила з-під варти колишнього командира роти спецпідрозділу "Беркут", підозрюваного у вбивстві активістів Євромайдану, та безпідставно застосувала щодо нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.

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Також наголошується, що іншим рішенням зазначена суддя скасувала постанову прокурора про відмову в задоволенні клопотання адвоката щодо закриття кримінального провадження, зобов’язавши прокурора ухвалити таке рішення.

Судді повідомили підозру за статтею 375 Кримінального кодексу України (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови). Обвинувальний акт спрямовано до суду 18 травня 2015 року.

Прокурор просив для судді сім років позбавлення волі, проте Шевченківський суд дійшов висновку про відсутність у її діях складу інкримінованих кримінальних правопорушень.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що йдеться про суддю Печерського райсуду Києва Світлану Волкову, яку звинувачують в ухваленні незаконного рішення про звільнення з-під варти колишнього командира спецроти "Беркута" Дмитра Садовника. У 2016 році Верховна Рада звільнила її з посади, однак у 2019-му вона на ній поновилася.