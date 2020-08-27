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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Суд виправдав суддю, яка звільнила з-під варти командира "Беркута", - прокуратура Києва

Суд виправдав суддю, яка звільнила з-під варти командира

Шевченківський районний суд Києва виправдав суддю, яка звільнила з-під варти командира "Беркута".

Про це повідомляє прокуратура Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з матеріалами слідства, суддя Печерського районного суду міста Києва у 2014 році своїм рішенням незаконно звільнила з-під варти колишнього командира роти спецпідрозділу "Беркут", підозрюваного у вбивстві активістів Євромайдану, та безпідставно застосувала щодо нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Справи Майдану: ДБР завершило розслідування щодо ексслідчого Києва

Також наголошується, що іншим рішенням зазначена суддя скасувала постанову прокурора про відмову в задоволенні клопотання адвоката щодо закриття кримінального провадження, зобов’язавши прокурора ухвалити таке рішення.

Судді повідомили підозру за статтею 375 Кримінального кодексу України (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови). Обвинувальний акт спрямовано до суду 18 травня 2015 року.

Прокурор просив для судді сім років позбавлення волі, проте Шевченківський суд дійшов висновку про відсутність у її діях складу інкримінованих кримінальних правопорушень.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що йдеться про суддю Печерського райсуду Києва Світлану Волкову, яку звинувачують в ухваленні незаконного рішення про звільнення з-під варти колишнього командира спецроти "Беркута" Дмитра Садовника. У 2016 році Верховна Рада звільнила її з посади, однак у 2019-му вона на ній поновилася.

Суд виправдав суддю, яка звільнила з-під варти командира Беркута, - прокуратура Києва 01

Автор: 

Беркут (532) суд (11657) суддя (1580) юстиція (732)


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Топ коментарі
+22
Ну, в наших реаліях заголовок "Суд засудив суддю" був би чимось аномальним)
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27.08.2020 08:41
+19
Це *реХформа * ще від бариги !
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27.08.2020 08:42
+17
Рука руку моет.
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27.08.2020 08:38
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27.08.2020 08:38 Відповісти
В цій новині вся суть цієї влади...
Зробили їх разом.... ДА ЗЕбіли?
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27.08.2020 10:09 Відповісти
Все правильно. Проститутки нужны при любой власти!
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27.08.2020 08:38 Відповісти
Суд оправдал судью, освободившую из-под стражи командира "Беркута", - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 1609
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27.08.2020 08:38 Відповісти
Ну, в наших реаліях заголовок "Суд засудив суддю" був би чимось аномальним)
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27.08.2020 08:41 Відповісти
Это реформы от Зельца? Хавай ТЕ!
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27.08.2020 08:41 Відповісти
Це *реХформа * ще від бариги !
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27.08.2020 08:42 Відповісти
Та хто б сумнівався. 😁
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27.08.2020 08:44 Відповісти
Про Богдана Хмельницького забули...він щось там підписав і ми повинні бути зараз у складі Російської Федерації...
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27.08.2020 08:47 Відповісти
не має ні де и ні в кого ніякого документа, що підписував Богдан про входження України до тогочасного каца3,14здівського мордора. Все це маЦковські забаганки, які не мають ніякого документального підгрунтя..
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27.08.2020 19:54 Відповісти
Только при "барыге" эта судья даже не планировала такого решения, а при Зельце - пожалуйста ! А так, да, снова Порошенко виноват. Идиот, между своими дурацкими картинками уколы не пропускай
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27.08.2020 08:51 Відповісти
так при барыге, судья и выпустила : "Согласно материалам следствия, судья Печерского районного суда города Киева в 2014 году своим решением незаконно освободили из-под стражи бывшего командира роты спецподразделения "Беркут", подозреваемого в убийстве активистов евромайдан, и безосновательно применила в его отношении меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
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27.08.2020 09:15 Відповісти
а "барыга" имел право отменить судебное решение? серьезно?
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27.08.2020 09:24 Відповісти
Хотя бы слегка поднапрячься и дать команду спецслужбам не выпустить того маньяка в рашку - право имел. Но не имел желания.
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27.08.2020 09:41 Відповісти
При баризі та суддя відпустила садовника а при зелі навіть не планувала.
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27.08.2020 09:55 Відповісти
Дмітрій, судячи по вашим постам, ви таки зебіл, та ще й упоротий. Тому, особисто для вас, болящого "порохозалежністю" та зебілізмом, ще раз.
http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ 6 ГРУДНЯ 2019
http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанска комісія"
23 ИЮНЯ 2020
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/06/23/7256833/ Очередная "судебная реформа" Зеленского: имитация и консервирование проблем .
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27.08.2020 10:53 Відповісти
А що те упороте ще КАРТІНОЧКІ не запостило?
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27.08.2020 11:42 Відповісти
https://censor.net/news/3145910/***********************************************************************************************************

https://censor.net/news/3157665/zelenskiyi_podpisal_zakon_o_sudebnoyi_reforme

https://censor.net/news/3160566/v_ks_postupilo_predstavlenie_verhovnogo_suda_otnositelno_konstitutsionnosti_sudebnoyi_reformy_zelenskogo

https://biz.censor.net/news/3203523/zelenskiyi_vnes_v_radu_zakonoproekt_o_sudebnoyi_reforme

https://censor.net/news/3206226/sudebnaya_reforma_i_reforma_sbu_dvijutsya_v_nepravilnom_napravlenii_a_otstavka_smoliya_dala_nehoroshiyi

Выходит говноед дмитрик с малоросом моникой "зробили це разом", а Порошенко им в этом вообще не помогал.
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27.08.2020 12:22 Відповісти
Агов, мудрий наріде! А тут хтось ще хоче щось сказати про "тупих" білорусів, що вони в себе щось не так майданять?
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27.08.2020 08:42 Відповісти
Нічого в нашій державі не помінялось і не поміняється. І зЕлені також всираються потихенько.
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27.08.2020 08:43 Відповісти
Сподіваюсь Волкова компенсацію отримає , ще й медальку ( а може й орден) з рук преЗЕдента , на посаді естессна буде відновлена
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27.08.2020 08:45 Відповісти
Статтю прочитали ? ..
.......В 2016 году Верховная Рада уволила ее с должности, однако в 2019-м она на ней возобновилась...
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27.08.2020 08:48 Відповісти
Тупарь,уволила Рада при Порощенко, а восстановила при Зельце. Снова Порошенко виноват?
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27.08.2020 08:53 Відповісти
Малорос ? Ссиль дай коли була відновлена .? І певно через суд .
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27.08.2020 08:58 Відповісти
При кому створювалась суддівська комісія,не при бульдозеристі? А хто суддям по 800тис оклади поробив не мальдівський? А тепер щоб понизити вони приймають рішення що це не конституційно.
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27.08.2020 09:06 Відповісти
Таки так. Ген-прокурорша все на сьогодні підтвердить разом з заступником ...
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27.08.2020 09:26 Відповісти
Отстреливать надо было. Сразу. И видимо это у нас впереди.
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27.08.2020 08:51 Відповісти
"впереди" - кажеш?!!?
коли в президентах придурок "жизнерадостный" - очікувати можна лише засудження Майдану, руками саме цих нікчемних суддів-виродків і прокурорів-покидьків.
в тисячний раз підтверджується банальна істина - народ заслуговує на ту владу яку обрав.
чим народ ЗЕленіший тим гидотніше і більш по скотськи веде себе влада. те що витворяють у нас суди, за обраними гівноелітою законами, лише підтверджує затурканість і зачуханість лохторату і низький рівень громадянського суспільства. і влада, як попередня так особливо і нинішня, руками недоброчесних суддів і продажних прокурорів робить все щоб громадянське суспільство не розвивалося а зникло взагалі.
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27.08.2020 10:12 Відповісти
Президентство не вечно. Терпение людей так же.
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27.08.2020 10:51 Відповісти
Лише суд Лінча може виправити ситуацію в Україні. Один суддя в нас відмазує іншого суддю. Повністю продажні судді, які діють в угоду олігархам і посібникам російських окупантів.
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27.08.2020 08:53 Відповісти
Суда Линча у нас не будет - не то качество человеческого материала. Лет через 50 вымрут или разбегутся голосовавшие "поприколу", "какяразница", "все одним миром мазаны" от беспросветной жизни, навязанной их идиотским выбором. А их нынешние заложники будут выбирать раз в год на очередных выборах хорошо подумав. После правильного выбора лет через 5 удастся переломить тенденции скатывания в пропасть и жизнь в стране начнет постепенно налаживаться...
Конечно, это оптимистический сценарий...
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27.08.2020 09:03 Відповісти
к сожалению. это поколение нарожает еще больше дебилов чем есть сегодня...
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27.08.2020 09:20 Відповісти
Выше я уточнил про оптимистичный сценарий. Ну, и при ухудшающемся качестве жизни, меньше выживет рожденных дебилов.
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27.08.2020 12:07 Відповісти
судді, вони навіть можуть окремо правити в країні, каста недоторканих при владі
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27.08.2020 09:05 Відповісти
Тут может помочь только каста крепких санитаров, забирающая скотов прямо с заседаний, надев предварительно рубаху с длинными завязанными рукавами... А еще бы касту квартала так бы забирали... хотя дебильный избиратель будет бесконечно толкать все новые и новые касты наверх...
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27.08.2020 12:12 Відповісти
в такому, мягко кажучи, занедбаному суспільстві очікувати на суди Лінча марна справа.
у нас навіть націоналісти і ті буфанадні і гібридні. відверті українофоби відкрито створюють партії, скуповують телеканали, відкрито їздять до кремля за інструкціями, відкрито фінансуються російським бізнесом в середині країни ітим же кремлем, і нічого. нічогісінько.
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27.08.2020 10:22 Відповісти
дивно, ніколи такого не було...
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27.08.2020 08:54 Відповісти
Кумовство - надёжная штука
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27.08.2020 09:00 Відповісти
На хера такие судьи вообще нужны?!🐽 Это не судьи, а какие-то частные предприниматели, которые творят свое кривосудие от имени государства🐽 Мало того что мы этих уродов содержим, так они потом еще и мзду собирают со всех с кого только могут🐽 Украину спасет только возвращение смертной казни⚰️
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27.08.2020 09:10 Відповісти
Нічого Україну вже нє спасьот(
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27.08.2020 10:37 Відповісти
если посадить тех
то нынешние не будут защищать ,, элиту''
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27.08.2020 09:14 Відповісти
А може треба шо б судив містер Лінч?
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27.08.2020 09:14 Відповісти
ну что - надо чистить законодательство. Уже с момента что оказывается можно "восстановиться" - значит, законодательство дырявое. Вот где нужен ваш сраный "турборежим".
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27.08.2020 09:16 Відповісти
Після таких вироків,ці судді повинні сидіти,разом з підсудною.
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27.08.2020 09:17 Відповісти
ЗеГовно!
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27.08.2020 09:19 Відповісти
это точно..

https://www.facebook.com/korchynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBQZbQAcCt95n9x5u6GJT5FA4LpKwmA9eKhR_tFrLnABK-5kiERjpQ3wHez2pKkusTvYOcGefCAwVq1&hc_ref=ARTZ-i-xa5l0Szd81nCHVlUcaSMOSnuoLW8ovwgMfwrZSHf6Z1WSMVX-4jd_8MNuxkM&fref=nf Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3251757144889795 28 хв ·

Кожний день перебування зеленського на посаді Президента України, є днем нашого приниження.
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27.08.2020 09:19 Відповісти
Корч. ФСБшний чмирь. Набиває на емоціях собі авторитет. Але на вулицю без охорони не виходить, бо боїться кошишніх товарішив по УНСО.
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27.08.2020 10:40 Відповісти
да?
вот фото два дня назад...
тусуется по всему Киеву и с толпой и один...
это он с своими побратимами батальона "Святая Мария"..
воевали вместе..
Суд виправдав суддю, яка звільнила з-під варти командира "Беркута", - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 4583
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27.08.2020 10:46 Відповісти
Не марайтесь від цієї мерзоти. Ви ще мало знаєте.
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27.08.2020 11:24 Відповісти
"Мерзота" - мається на увазі Корч. В нас нема справжньої СБУ, щоб розібратись з цими російськими консервами. Наше СБУ скоріше нейтралізує(вбиває) тих, хто знає і каже правду.
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27.08.2020 11:28 Відповісти
Во все времена окончательное решение в подобных случаях точку ставили настоящие патриоты! Именем народа...
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27.08.2020 09:25 Відповісти
Где Вы видите патриотов, одни коньюктурщики в бюрократическом мэйнстриме.
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27.08.2020 09:50 Відповісти
В этом и беда,что под личиной патриотизма столько мерзоты спряталось.
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28.08.2020 09:19 Відповісти
Зараз на руках повно зброї. Вся ця "суддівська" наволоч, буде "відповідати" -- без суду !
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27.08.2020 09:46 Відповісти
как то много судей с волчьими фамилиями....неспроста
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27.08.2020 09:51 Відповісти
Продажные судьи покрывают и оправдывают убийц. Это Украина, детка! Мы стремительно приближаемся к членству в Евросоюзе.
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27.08.2020 09:55 Відповісти
Зеленський та його друзі.....і відмінили взагалі 375 ст. КК. Зараз будуть звільнені від відповідальності ще сотні, або тисячі суддів -хабарників та зрадників...Цікаво, скіки виправдальних вироків взагалі по Україні, окрім суддів та прокурорів??
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27.08.2020 09:56 Відповісти
а давайте сразу уже и сепаров лугандоновских которые убивали наших солдат звільним від відповідальності... а шо прикольно ж будет! вы ж посмотрите как эта судейская шобла друг друга защищает ! прямо мафия какая то неистребимая, коморра.... интересно, что теперь бабки волковой перекочевали в карман того судьи который отмазует. а волковой сказали - мы тебя отмазали и восстановили на посаде, значит ты по новой лавэ заработаешь.... вспоминаю. школьные уроки - "круговорот воды в природе". ведь похоже , правда?
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27.08.2020 10:19 Відповісти
для цього і виправдовують тих, які дозволяли терористам втікати.
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27.08.2020 10:56 Відповісти
Дострокові вибори ,але без медведчуківської *****.
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27.08.2020 10:54 Відповісти
Медведчуківці не пройдуть в будь якому разі. Ватки українофобської в Україні не більше 20%. Але останні три преза є 100%-ві агенти ФСБ.
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27.08.2020 11:30 Відповісти
Большой риск, что пройдут. Охлос, разочаровавшись в Зеле, сразу к ним побежит. Потому что они тоже "за мир".
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27.08.2020 13:36 Відповісти
Судова рехворма в дії.
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27.08.2020 10:57 Відповісти
Волкову в "Миротворец" поместить. И почему это прокуратура не сообщает фамилии суддей, которые ее оправдали, откуда такая стыдливость, в общем этих суддей тоже в "Миротворец". Давно уже надо было составить реестр таких суддей и прокуроров в "Миротворце", с подробным перечнем их неправосудных деяний, страна должна знать в лицо (не)своих "героев", чтобы каждый желающий мог при встрече с этими бандитами рыло как следует им начистить.
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27.08.2020 11:37 Відповісти
Не звизди, плесень.
Армия, религия, безвиз, рост ВВП в невероятно трудных условиях и т.д. Все, что сегодня прое...ся!
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28.08.2020 09:22 Відповісти
Судьї в Україні вже давно перетворилися на державу в державі, у них там своя влада, свої власні закони, і свої керівники і посади вже передають по спадковості, цілі клани розплодились. Ось тільки проблема в тому що ця судійська держава дбає тільки про свої власні інтереси і вже майже відкрито діє проти України.
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27.08.2020 15:06 Відповісти
Немає в Україні ні судів, ні суддів.
До речі, уся "суддівська" бандота Шевченківського "суду" призначена або шапкокрадом, або Пєтюнєю.
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28.08.2020 10:08 Відповісти
 
 