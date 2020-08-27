РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7004 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 627 4

Треть школьников в мире не смогла перейти на дистанционное образование, - ЮНИСЕФ

Треть школьников в мире не смогла перейти на дистанционное образование, - ЮНИСЕФ

Не менее трети школьников в мире не смогли перейти на дистанционное образование, когда их школы закрыли на карантин из-за коронавируса.

Об этом говорится в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает Цензор.НЕТ.

По информации ЮНИСЕФ, в разгар режимов изоляции, вводившихся в разных странах с целью сдерживания пандемии, примерно 1,5 млрд детей оказались затронуты закрытием школ.

"У не менее чем 463 млн детей, чьи школы закрыли из-за COVID-19, не было такой вещи как дистанционное образование", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Х.Форе.

По ее словам, последствия этого могут ощущаться в экономиках и обществах в течение последующих десятилетий.

Согласно докладу ЮНИСЕФ, хуже всего дистанционное образование было налажено в странах Африки южнее Сахары, в беднейших домохозяйствах и сельской местности. В Южной Азии трудности с образовательным процессом возникли, по меньшей мере, у 147 млн детей.

Также в Детском фонде указали, что, вероятно, трудности с образованием больше всего затрагивают самых юных школьников.

В ЮНИСЕФ предупредили, что ситуация может ухудшиться еще больше, потому что детей могут отрывать от учебы для ведения домашних дел и для работы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": От детей до 5 лет не надо требовать носить маски, - рекомендации ВОЗ и ЮНИСЕФ

Автор: 

дети (6473) карантин (16729) школа (3012) ЮНИСЕФ (166) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украина в этой трети стран
показать весь комментарий
27.08.2020 10:17 Ответить
... вернее в этом списке стран, где большая часть школьников не сможет перейти на дистанционное образование
показать весь комментарий
27.08.2020 10:25 Ответить
Вот этих вот переведите на "дистанционное" обучение, у них ни электричества, ни воды проточной нет:
https://www.youtube.com/watch?v=iGRnd8WlcIU&t=2243s Самые опасные дороги до школы: Боливия
показать весь комментарий
27.08.2020 10:29 Ответить
А две трети сделала вид что " смогли"
показать весь комментарий
27.08.2020 10:38 Ответить
 
 