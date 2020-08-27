Треть школьников в мире не смогла перейти на дистанционное образование, - ЮНИСЕФ

Не менее трети школьников в мире не смогли перейти на дистанционное образование, когда их школы закрыли на карантин из-за коронавируса.

Об этом говорится в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает Цензор.НЕТ.

По информации ЮНИСЕФ, в разгар режимов изоляции, вводившихся в разных странах с целью сдерживания пандемии, примерно 1,5 млрд детей оказались затронуты закрытием школ.

"У не менее чем 463 млн детей, чьи школы закрыли из-за COVID-19, не было такой вещи как дистанционное образование", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Х.Форе.

По ее словам, последствия этого могут ощущаться в экономиках и обществах в течение последующих десятилетий.

Согласно докладу ЮНИСЕФ, хуже всего дистанционное образование было налажено в странах Африки южнее Сахары, в беднейших домохозяйствах и сельской местности. В Южной Азии трудности с образовательным процессом возникли, по меньшей мере, у 147 млн детей.

Также в Детском фонде указали, что, вероятно, трудности с образованием больше всего затрагивают самых юных школьников.

В ЮНИСЕФ предупредили, что ситуация может ухудшиться еще больше, потому что детей могут отрывать от учебы для ведения домашних дел и для работы.

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