Третина школярів у світі не змогла перейти на дистанційну освіту, - ЮНІСЕФ

Щонайменше третина школярів у світі не змогла перейти на дистанційну освіту, коли їхні школи закрили на карантин через коронавірус.

Про це йдеться в доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), передає Цензор.НЕТ.

За інформацією ЮНІСЕФ, у розпал режимів ізоляції, що запроваджувалися в різних країнах з метою стримування пандемії, приблизно 1,5 млрд дітей торкнулося закриття шкіл.

"У щонайменше 463 млн дітей, чиї школи закрили через COVID-19, не було такої речі, як дистанційна освіта", - заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Х.Форе.

За її словами, наслідки цього можуть відчуватися в економіках і суспільствах протягом наступних десятиліть.

Згідно з доповіддю ЮНІСЕФ, найгірше дистанційну освіту було налагоджено в країнах Африки на південь від Сахари, в найбідніших домогосподарствах і сільській місцевості. У Південній Азії труднощі з освітнім процесом виникли щонайменше у 147 млн ​​дітей.

Також у Дитячому фонді зазначили, що, ймовірно, труднощі з освітою найбільше зачіпають наймолодших школярів.

У ЮНІСЕФ попередили, що ситуація може погіршитися ще більше, тому що дітей можуть відривати від навчання для ведення домашніх справ і для роботи.

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