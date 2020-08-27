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Новини Коронавірус і карантин
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Третина школярів у світі не змогла перейти на дистанційну освіту, - ЮНІСЕФ

Третина школярів у світі не змогла перейти на дистанційну освіту, - ЮНІСЕФ

Щонайменше третина школярів у світі не змогла перейти на дистанційну освіту, коли їхні школи закрили на карантин через коронавірус.

Про це йдеться в доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), передає Цензор.НЕТ.

За інформацією ЮНІСЕФ, у розпал режимів ізоляції, що запроваджувалися в різних країнах з метою стримування пандемії, приблизно 1,5 млрд дітей торкнулося закриття шкіл.

"У щонайменше 463 млн дітей, чиї школи закрили через COVID-19, не було такої речі, як дистанційна освіта", - заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Х.Форе.

За її словами, наслідки цього можуть відчуватися в економіках і суспільствах протягом наступних десятиліть.

Згідно з доповіддю ЮНІСЕФ, найгірше дистанційну освіту було налагоджено в країнах Африки на південь від Сахари, в найбідніших домогосподарствах і сільській місцевості. У Південній Азії труднощі з освітнім процесом виникли щонайменше у 147 млн ​​дітей.

Також у Дитячому фонді зазначили, що, ймовірно, труднощі з освітою найбільше зачіпають наймолодших школярів.

У ЮНІСЕФ попередили, що ситуація може погіршитися ще більше, тому що дітей можуть відривати від навчання для ведення домашніх справ і для роботи.

Також читайте: Від дітей до 5 років не треба вимагати носити маски, - рекомендації ВООЗ і ЮНІСЕФ

Автор: 

діти (5050) карантин (18172) школа (2205) ЮНІСЕФ (156) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Украина в этой трети стран
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27.08.2020 10:17 Відповісти
... вернее в этом списке стран, где большая часть школьников не сможет перейти на дистанционное образование
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27.08.2020 10:25 Відповісти
Вот этих вот переведите на "дистанционное" обучение, у них ни электричества, ни воды проточной нет:
https://www.youtube.com/watch?v=iGRnd8WlcIU&t=2243s Самые опасные дороги до школы: Боливия
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27.08.2020 10:29 Відповісти
А две трети сделала вид что " смогли"
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27.08.2020 10:38 Відповісти
 
 