Большой герб имеют бывшие империи. Украине он не нужен, - Дробович
Украинский институт национальной памяти не поддерживает идею ВР о создании Большого Герба Украины.
Об этом председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не поддерживаем эту идею (о создании Большого Герба Украины. - Ред.) вообще. Мы считаем, что есть более насущные вопросы. Конечно, мы уважаем решение Верховной Рады и присоединимся к этим дебатам, но Малого Герба Украины вполне достаточно. Он воспринимается обществом, он понятен. Традиция создания больших гербов связана со странами - бывшими империями, в состав которых входили территории с различными геральдическими традициями, символами, которые нужно было объединить в один большой герб. В Украине нет такой необходимости. Трезуб абсолютно хорошо воспринимается как на Донбассе, как в Крыму, так и на западе страны, и в ее центре. К тому же все предыдущие конкурсы на Большой Герб не были успешными. Возможно, вернуться к теме Большого Герба можно будет лет через пятьдесят", - заявил Дробович.
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Як на мене, клоуни взялись проводити конкурс, бо на нього виділяються великі кошти з бюджету, а їх можна розкласти по зелених ненаситних торбах. Не важко здогадатись, хто буде допущений до того конкурсу і як може виглядати той Великий герб. Варто лише переглянути шоу на Софійській площі у День Незалежності і список учасників. Або поцікавитись хто став
https://www.istpravda.com.ua/short/2020/04/30/157419/ художнім керівником Меморіального центру Голокосту Бабин Яр і запропонованими ним методами меморіалізації - побудова "психометричних алгоритмів", участь у експериментах, в яких відвідувачі опинятимуться, зокрема, в ролі жертв, колаборантів, нацистів і військовополонених, яких змушували спалювати трупи...
и бюджету хорошо и народу приятно, и страна очистится..
Але ...
В умовах толерастії, демократії, поваги до думки меншості ...
Щось сумнівно ...
Європа почне волати про свободу слова.
у нас судейская вата восстанавливает других ватников пользуясь законами..
это нужно прекратить!!!
Моменти істини.
створювати "великий герб",тому Що він є.Історичний..
А в ********* світі зараз"править бал" МОДЕРНІЗМ.навіть мінімалізм..
тому В України Є ГЕРБ.
Поміж тим, переможний ескіз ВДГУ отримав найширшу суспільну апробацію та оцінку. Саме його сьогодні використовують найвищі органи державної влади України та громадськість. Зокрема, його можна побачити у залі офіційних прийомів Офісу Президента України, у військових частинах Збройних Сил, школах, університетах. Саме цей ескіз ВДГУ тричі карбувався Національним банком України на ювілейних монетах з нагоди 10-річчя, 15-річчя та 25-річчя Незалежності України. Він активно використовувався під час Революції Гідності.
передоручвши цю справу "команді Разумкова"... ((((
60% території - вічна мерзлота.
Най олені живуть і ведмеді - заповідник світового масштабу.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%97&oldid=27848878
бо переробляти ВЖЕ існуючий історичний герб -це як собаці чесати яйця від "нічєгонєдєланія"...
https://inlviv.in.ua/ukraine/partyzany-oun-vmyraly-pid-syno-zhovtym-a-ne-chervono-chornym-praporom вважати, що вояки ОУН використовували червоно-чорний прапор як свій символ - помилково.
Форма правління - республіка!! І ніяка там не *********!!
(Зверніть увагу на право голосу! Козаки, мали такий же статус як громадяни в Афінах, або громадяни в ******** Латвії)
Це не влада - це авгієві конюшні!
https://censor.net/ua/comments/locate/3216097/019214c3-7b69-72b0-b0ff-312aff733842
Это Клоунам достаточно колокольчик на колпак нацепить!
https://www.istpravda.com.ua/short/2020/04/30/157419/ художнім керівником Меморіального центру Голокосту Бабин Яр та запропонованими ним методами меморіалізації - побудова "психометричних алгоритмів", участь у експериментах, в яких відвідувачі опинятимуться, зокрема, в ролі жертв, колаборантів, нацистів і військовополонених, яких змушували спалювати трупи...