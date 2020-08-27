РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6823 посетителя онлайн
Новости
7 838 66

Большой герб имеют бывшие империи. Украине он не нужен, - Дробович

Большой герб имеют бывшие империи. Украине он не нужен, - Дробович

Украинский институт национальной памяти не поддерживает идею ВР о создании Большого Герба Украины.

Об этом председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не поддерживаем эту идею (о создании Большого Герба Украины. - Ред.) вообще. Мы считаем, что есть более насущные вопросы. Конечно, мы уважаем решение Верховной Рады и присоединимся к этим дебатам, но Малого Герба Украины вполне достаточно. Он воспринимается обществом, он понятен. Традиция создания больших гербов связана со странами - бывшими империями, в состав которых входили территории с различными геральдическими традициями, символами, которые нужно было объединить в один большой герб. В Украине нет такой необходимости. Трезуб абсолютно хорошо воспринимается как на Донбассе, как в Крыму, так и на западе страны, и в ее центре. К тому же все предыдущие конкурсы на Большой Герб не были успешными. Возможно, вернуться к теме Большого Герба можно будет лет через пятьдесят", - заявил Дробович.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада поручила Кабмину провести конкурс на эскиз большого Государственного Герба

Автор: 

ВР (29228) герб (117) Институт нацпамяти (305) Дробович Антон (84)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+36
Большой герб имеют бывшие империи. Украине он не нужен, - Дробович - Цензор.НЕТ 2342
показать весь комментарий
27.08.2020 10:43
+25
герб не треба, а на прапорі можно потовктися, зелена наволоч вона така
показать весь комментарий
27.08.2020 10:40
+17
Хер вам, сепарам, а не гербы менять. Будет украинская власть, тогда и тема будет актуальна. А то, счмотрю все ********** пропагандоны оживились. Надеются на приход *******
показать весь комментарий
27.08.2020 10:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
герб не треба, а на прапорі можно потовктися, зелена наволоч вона така
показать весь комментарий
27.08.2020 10:40 Ответить
Советский( русский) народ Украины,который не имеет своего государства(ссср распалось) всегда такой ,к таким особям нужно обращаться с вопросом Вы чьих будете советский (русский)?
показать весь комментарий
27.08.2020 10:48 Ответить
кацапы всегда были "чьи" - это суть кацапского существования. В том числе и тех кацапов, которых в обилии навезли в Украину при сралине.
показать весь комментарий
27.08.2020 10:55 Ответить
Бен Генріхович, волів би от такий герб:
Великий герб мають колишні імперії. Україні він не потрібен, - Дробович - Цензор.НЕТ 3006
показать весь комментарий
27.08.2020 11:22 Ответить
Большой герб имеют бывшие империи. Украине он не нужен, - Дробович - Цензор.НЕТ 2342
показать весь комментарий
27.08.2020 10:43 Ответить
Значить інше - Україна і США можуть замочити Кацапські Вимірати.))
показать весь комментарий
27.08.2020 11:03 Ответить
Сегодня большой герб,а завтра армия украинская не нужна,скажут ,что только империи держат армию Идиотизм.
показать весь комментарий
27.08.2020 10:44 Ответить
Ідіотизм - це наслідок процесу обрання дебілами дебілів в рамках ліберальної демократії.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:03 Ответить
А ничего, что в статье 20 Конституции Украины написано, что должен быть Большой Герб? Хотя откуда этот умник об этом знает...
показать весь комментарий
27.08.2020 10:45 Ответить
Хер вам, сепарам, а не гербы менять. Будет украинская власть, тогда и тема будет актуальна. А то, счмотрю все ********** пропагандоны оживились. Надеются на приход *******
показать весь комментарий
27.08.2020 10:49 Ответить
Такі питання вічні. І їх треба вирішувати, або утверджувати..
показать весь комментарий
27.08.2020 11:01 Ответить
Питання є тільки одне - що роблять сєпари на української землі?
показать весь комментарий
27.08.2020 12:24 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏Абсолютно згоден!!!
показать весь комментарий
27.08.2020 11:10 Ответить
Та его подкинули к нам в независимую Украину из ссср
показать весь комментарий
27.08.2020 10:49 Ответить
Треба знати передісторію написання такого пункту в Конституції. Коли приймалась Конституція, у Верховній Раді була комуняцька, прокацапська більшість, яка категорично не сприймала Тризуб як державний герб. Великий герб - це був свого роду компроміс. Для демократів-патріотів важливо було залишити Тризуб на державному гербі, тому і записали, що в основі великого герба є Тризуб. А комуняки сподівались, що їм вдасться пропхнути у великий герб радянські символи. Конкурси на великий герб проводились кілька раз, що тільки туди не впихали: і козака, і лева, і калину, і корону....

Великий герб мають колишні імперії. Україні він не потрібен, - Дробович - Цензор.НЕТ 7198
Як на мене, клоуни взялись проводити конкурс, бо на нього виділяються великі кошти з бюджету, а їх можна розкласти по зелених ненаситних торбах. Не важко здогадатись, хто буде допущений до того конкурсу і як може виглядати той Великий герб. Варто лише переглянути шоу на Софійській площі у День Незалежності і список учасників. Або поцікавитись хто став
https://www.istpravda.com.ua/short/2020/04/30/157419/ художнім керівником Меморіального центру Голокосту Бабин Яр і запропонованими ним методами меморіалізації - побудова "психометричних алгоритмів", участь у експериментах, в яких відвідувачі опинятимуться, зокрема, в ролі жертв, колаборантів, нацистів і військовополонених, яких змушували спалювати трупи...
показать весь комментарий
27.08.2020 13:01 Ответить
лучше бы лицензию на отстрел клоунов и ваты легализовали..
и бюджету хорошо и народу приятно, и страна очистится..
показать весь комментарий
27.08.2020 10:47 Ответить
Когда был Марш защитников 24 августа 2020г., то было подано на рассмотрение предложение власти, о создании Закона о коллаборантах. Чтобы можно было лишать гражданских прав людей, которые действуют на территории Украины как предатели, или в пользу других стран, действия которых приносят вред Украине и ведут к ее распаду. Думаю, если бы такой закон был, то было бы чище на территории Украины.
показать весь комментарий
27.08.2020 10:59 Ответить
Важливо ... архі ...
Але ...
В умовах толерастії, демократії, поваги до думки меншості ...
Щось сумнівно ...
Європа почне волати про свободу слова.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:04 Ответить
я с 14 года об этом пишу.. Закон "о колаборантах" нужен еще вчера..
у нас судейская вата восстанавливает других ватников пользуясь законами..
это нужно прекратить!!!
показать весь комментарий
27.08.2020 11:06 Ответить
Великий герб мають колишні імперії. Україні він не потрібен, - Дробович - Цензор.НЕТ 5119
показать весь комментарий
27.08.2020 10:47 Ответить
О, нарешті.
Моменти істини.
показать весь комментарий
27.08.2020 10:48 Ответить
Толковая мысль, малый герб - идеальный вариант, без лишней хрени.
показать весь комментарий
27.08.2020 10:48 Ответить
не варто..
створювати "великий герб",тому Що він є.Історичний..

Великий герб мають колишні імперії. Україні він не потрібен, - Дробович - Цензор.НЕТ 9301

А в ********* світі зараз"править бал" МОДЕРНІЗМ.навіть мінімалізм..
тому В України Є ГЕРБ.
показать весь комментарий
27.08.2020 10:59 Ответить
У 2009 році цей ескіз ВДГУ затвердив Кабінет Міністрів. Нажаль, з того часу ескіз ВДГУ так і не був розглянутий Верховною Радою, хоча головне експертне управління ВРУ двічі рекомендувало народним депутатам ухвалити законопроект щодо ВДГУ.


Поміж тим, переможний ескіз ВДГУ отримав найширшу суспільну апробацію та оцінку. Саме його сьогодні використовують найвищі органи державної влади України та громадськість. Зокрема, його можна побачити у залі офіційних прийомів Офісу Президента України, у військових частинах Збройних Сил, школах, університетах. Саме цей ескіз ВДГУ тричі карбувався Національним банком України на ювілейних монетах з нагоди 10-річчя, 15-річчя та 25-річчя Незалежності України. Він активно використовувався під час Революції Гідності.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:03 Ответить
привіт ПАтрійоту Порошенко і його "команді постмайданних дегенератів -схемщиків",котрі місяцями розглядали якісь закони,А виділити пів години на затвердження герба нЕ СПРОМОГЛИСЯ..

передоручвши цю справу "команді Разумкова"... ((((
показать весь комментарий
27.08.2020 11:05 Ответить
Угу ... Справді у них важливих проблем не було ?
показать весь комментарий
27.08.2020 11:10 Ответить
Звичайно.. Крім дерибану України у Бариги інших"забот " не було...
показать весь комментарий
27.08.2020 11:13 Ответить
Вот заберём россию по Хабаровск,тогда можно и большой герб создать.
показать весь комментарий
27.08.2020 10:50 Ответить
Воно Вам треба ??
60% території - вічна мерзлота.
Най олені живуть і ведмеді - заповідник світового масштабу.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:07 Ответить
І на якого милого нам та холєра?
показать весь комментарий
27.08.2020 12:56 Ответить
Сказано практично прямим текстом, що Україна є колонією.
показать весь комментарий
27.08.2020 10:50 Ответить
Вот заберём россию по Хабаровск,тогда можно и большой герб создать.
показать весь комментарий
27.08.2020 10:51 Ответить
«Трайдент» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Trident - «тризуб») - сімейство ядерних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B2 балістичних ракет морського базування ...не кажучи вже про Шиву та Нептуна-Посейдона...
показать весь комментарий
27.08.2020 10:57 Ответить
Великий герб мають колишні імперії. Україні він не потрібен, - Дробович - Цензор.НЕТ 8105
показать весь комментарий
27.08.2020 10:56 Ответить
зайці-русаки
показать весь комментарий
27.08.2020 10:59 Ответить
А замість корони труси наталки могили.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:00 Ответить
а почему зайцы не на велосипедах?
показать весь комментарий
27.08.2020 11:24 Ответить
А де камарікі на воздушном шарікє?))
показать весь комментарий
27.08.2020 11:32 Ответить
покажіть тому підарасові статтю про герб "великої імперії" Бельгії, наприклад https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%97&oldid=19935371
показать весь комментарий
27.08.2020 10:57 Ответить
ось тут герб "великої імперії" Латвії
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%97&oldid=27848878
показать весь комментарий
27.08.2020 10:59 Ответить
Три зуби більше ніж дві курки, Україна вже імперія.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:00 Ответить
Як на пустому місці з мухи роздути слона. Як втопитись в калюжі. По перше на розробку герба викинули бюджетні кошти і не малі, був конкурс, є відбраний переможець. По друге, тупо за 5 хвилин прийняли і пішли працювати далі.Ан ні, знову буде розділяти Україну ця гешевтна наволоч. Типу, як комунякам треба баба з серпом і мужик з кувалдою (С(і)Талін) та трактор і терикон на гербі, іншим зелені ліси Карпат, а деяким лазня, яку спалила , гуманна жінка податківця Ігоря Рюріковича і набожна княгиня Ольга, з платниками податків древляндії тих віків. Країна де дурість є національне вундерваффе!
показать весь комментарий
27.08.2020 11:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Ервін Міден - екскурсовод у Чернігові
показать весь комментарий
27.08.2020 11:12 Ответить
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200827-bilorus-i-donbas-zelenskyj-proviv-zustrich-iz-zastupnykom-derzhsekretarya-ssha/ Зеленський провів зустріч із заступником держсекретаря США , в Кремле сказали ,что связь отличная с АП. и всё правильно делала украинская сторона.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:09 Ответить
До того ж усі попередні конкурси на Великий Герб не були успішні.

бо переробляти ВЖЕ існуючий історичний герб -це як собаці чесати яйця від "нічєгонєдєланія"...
показать весь комментарий
27.08.2020 11:10 Ответить
Мені цікаво інститутом чиєї пам'яті управляє цей угкраїнєц?
показать весь комментарий
27.08.2020 11:12 Ответить
Украине он не нужен, - Дробович/ Директор- керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Дробович сказав це зопалу, не подумавши. Він перебуває в скорботі:Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет. Хотя, жаль, - Дробович 27.12.19
показать весь комментарий
27.08.2020 11:20 Ответить
Лучше бы государственный флаг повесили правильно. А то живем с перевёрнутым флагом, который подсунули нам коммуняки-недобитки, а теперь возмущаемся: почему у нас 30 лет всё через жопу.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:22 Ответить
Гадаю, людську мову розумієш...
https://inlviv.in.ua/ukraine/partyzany-oun-vmyraly-pid-syno-zhovtym-a-ne-chervono-chornym-praporom вважати, що вояки ОУН використовували червоно-чорний прапор як свій символ - помилково.

Великий герб мають колишні імперії. Україні він не потрібен, - Дробович - Цензор.НЕТ 2116
показать весь комментарий
27.08.2020 11:36 Ответить
Вже давно все придумано!!!
Форма правління - республіка!! І ніяка там не *********!!
(Зверніть увагу на право голосу! Козаки, мали такий же статус як громадяни в Афінах, або громадяни в ******** Латвії)
Великий герб мають колишні імперії. Україні він не потрібен, - Дробович - Цензор.НЕТ 5864
показать весь комментарий
27.08.2020 11:26 Ответить
Я уверен ,что Дробович ИДИОТ и ему бы надо в дурке лежать а не возглавлять институты ..
показать весь комментарий
27.08.2020 11:26 Ответить
Справа за малим: повернути собі землі від Карпат і до Кавказу.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:27 Ответить
Дебільно-барижній зеленій порослі не подобається ідея правової Української держави та дотримання норм Конституції України, зокрема, норм її статті 20...
Це не влада - це авгієві конюшні!
показать весь комментарий
27.08.2020 11:44 Ответить
У Дробовича просто маленький член,по Фрейду
показать весь комментарий
27.08.2020 11:48 Ответить
Невже створення великого герба наразі найголовніше? Немає більш вагомих питань для захисту країни, нашої армії,економіки, медицини? Для цього, в першу чергу, треба витрачати державні кошти. До речі, з іншого повідомлення ЗМІ, НЦЗУ розрахував нові тарифи для медицини на 2021 рік - 308 млрд грн. В бюджет же закладають 146 млд!!!! Про що це свідчить судити вам, люди.
https://censor.net/ua/comments/locate/3216097/019214c3-7b69-72b0-b0ff-312aff733842
показать весь комментарий
27.08.2020 12:01 Ответить
Мы Украинцы и Герб должен быть!

Это Клоунам достаточно колокольчик на колпак нацепить!
показать весь комментарий
27.08.2020 12:01 Ответить
В українців герб давно є. А в украинцев незнаю..мабуть потрібен.
показать весь комментарий
27.08.2020 22:03 Ответить
Ага и срезать денег в размере годового бюджета одной области .есть тризуб кому мало в рашку или белорусь там покажут любовь к гербу
показать весь комментарий
27.08.2020 12:15 Ответить
Бенін Клоун взявся проводити конкурс, бо на нього виділяються великі кошти з бюджету, а їх можна розкласти по зелених ненаситних торбах. Не важко здогадатись, хто буде допущений до того конкурсу і як може виглядати той Великий герб. Варто лише переглянути шоу на Софійській площі у День Незалежності і список учасників. Або поцікавитись хто став
https://www.istpravda.com.ua/short/2020/04/30/157419/ художнім керівником Меморіального центру Голокосту Бабин Яр та запропонованими ним методами меморіалізації - побудова "психометричних алгоритмів", участь у експериментах, в яких відвідувачі опинятимуться, зокрема, в ролі жертв, колаборантів, нацистів і військовополонених, яких змушували спалювати трупи...
показать весь комментарий
27.08.2020 13:39 Ответить
При гауляйтере Украины, Ермаке-Козыре, большой герб Украины, должен включать в себя эмблему ФСБ РоSSии.
показать весь комментарий
27.08.2020 14:46 Ответить
Ну і як отим великим гербом нанизувати курку-мутанта???

Великий герб мають колишні імперії. Україні він не потрібен, - Дробович - Цензор.НЕТ 3290
показать весь комментарий
27.08.2020 14:50 Ответить
Здається мені, що директор районного Криворагульського дома культури совка скоро буде призначений новим керівником УІНП. Дробович вдарив у штангу - зе-конторі не бААльшой хєрб так сильно потрібен - їм хочеться за два кроки підло скасувати тризуб: спочатку замінити його Хєрпом, а потім - й взагалі упрасдніть за нєнадабнастью.
показать весь комментарий
28.08.2020 00:48 Ответить
Малоросу достаточно Малого герба.
показать весь комментарий
28.08.2020 11:10 Ответить
 
 