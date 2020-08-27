Большой герб имеют бывшие империи. Украине он не нужен, - Дробович

Украинский институт национальной памяти не поддерживает идею ВР о создании Большого Герба Украины.

Об этом председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не поддерживаем эту идею (о создании Большого Герба Украины. - Ред.) вообще. Мы считаем, что есть более насущные вопросы. Конечно, мы уважаем решение Верховной Рады и присоединимся к этим дебатам, но Малого Герба Украины вполне достаточно. Он воспринимается обществом, он понятен. Традиция создания больших гербов связана со странами - бывшими империями, в состав которых входили территории с различными геральдическими традициями, символами, которые нужно было объединить в один большой герб. В Украине нет такой необходимости. Трезуб абсолютно хорошо воспринимается как на Донбассе, как в Крыму, так и на западе страны, и в ее центре. К тому же все предыдущие конкурсы на Большой Герб не были успешными. Возможно, вернуться к теме Большого Герба можно будет лет через пятьдесят", - заявил Дробович.

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