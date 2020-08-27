Великий герб мають колишні імперії. Україні він не потрібен, - Дробович
Український інститут національної пам'яті не підтримує ідею ВР про створення Великого Герба України.
Про це голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив в інтерв'ю УНІАН, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не підтримуємо цю ідею взагалі. Ми вважаємо, що є більш нагальні питання. Звісно, ми поважаємо рішення Верховної Ради і долучимося до цих дебатів, але Малого Герба України цілком достатньо. Він сприймається суспільством, він зрозумілий. Традиція створення великих гербів пов’язана з країнами - колишніми імперіями, до складу яких входили території з різними геральдичними традиціями, символами, які потрібно було об’єднати в один великий герб. В Україні немає такої потреби. Тризуб абсолютно добре сприймається як на Донбасі, як у Криму, так і на заході країни, і в її центрі. До того ж усі попередні конкурси на Великий Герб не були успішні. Можливо, повернутися до теми Великого Герба можна буде років за п’ятдесят", - заявив Дробович.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як на мене, клоуни взялись проводити конкурс, бо на нього виділяються великі кошти з бюджету, а їх можна розкласти по зелених ненаситних торбах. Не важко здогадатись, хто буде допущений до того конкурсу і як може виглядати той Великий герб. Варто лише переглянути шоу на Софійській площі у День Незалежності і список учасників. Або поцікавитись хто став
https://www.istpravda.com.ua/short/2020/04/30/157419/ художнім керівником Меморіального центру Голокосту Бабин Яр і запропонованими ним методами меморіалізації - побудова "психометричних алгоритмів", участь у експериментах, в яких відвідувачі опинятимуться, зокрема, в ролі жертв, колаборантів, нацистів і військовополонених, яких змушували спалювати трупи...
и бюджету хорошо и народу приятно, и страна очистится..
Але ...
В умовах толерастії, демократії, поваги до думки меншості ...
Щось сумнівно ...
Європа почне волати про свободу слова.
у нас судейская вата восстанавливает других ватников пользуясь законами..
это нужно прекратить!!!
Моменти істини.
створювати "великий герб",тому Що він є.Історичний..
А в ********* світі зараз"править бал" МОДЕРНІЗМ.навіть мінімалізм..
тому В України Є ГЕРБ.
Поміж тим, переможний ескіз ВДГУ отримав найширшу суспільну апробацію та оцінку. Саме його сьогодні використовують найвищі органи державної влади України та громадськість. Зокрема, його можна побачити у залі офіційних прийомів Офісу Президента України, у військових частинах Збройних Сил, школах, університетах. Саме цей ескіз ВДГУ тричі карбувався Національним банком України на ювілейних монетах з нагоди 10-річчя, 15-річчя та 25-річчя Незалежності України. Він активно використовувався під час Революції Гідності.
передоручвши цю справу "команді Разумкова"... ((((
60% території - вічна мерзлота.
Най олені живуть і ведмеді - заповідник світового масштабу.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%97&oldid=27848878
бо переробляти ВЖЕ існуючий історичний герб -це як собаці чесати яйця від "нічєгонєдєланія"...
https://inlviv.in.ua/ukraine/partyzany-oun-vmyraly-pid-syno-zhovtym-a-ne-chervono-chornym-praporom вважати, що вояки ОУН використовували червоно-чорний прапор як свій символ - помилково.
Форма правління - республіка!! І ніяка там не *********!!
(Зверніть увагу на право голосу! Козаки, мали такий же статус як громадяни в Афінах, або громадяни в ******** Латвії)
Це не влада - це авгієві конюшні!
https://censor.net/ua/comments/locate/3216097/019214c3-7b69-72b0-b0ff-312aff733842
Это Клоунам достаточно колокольчик на колпак нацепить!
https://www.istpravda.com.ua/short/2020/04/30/157419/ художнім керівником Меморіального центру Голокосту Бабин Яр та запропонованими ним методами меморіалізації - побудова "психометричних алгоритмів", участь у експериментах, в яких відвідувачі опинятимуться, зокрема, в ролі жертв, колаборантів, нацистів і військовополонених, яких змушували спалювати трупи...