Великий герб мають колишні імперії. Україні він не потрібен, - Дробович

Український інститут національної пам'яті не підтримує ідею ВР про створення Великого Герба України.

Про це голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив в інтерв'ю УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не підтримуємо цю ідею взагалі. Ми вважаємо, що є більш нагальні питання. Звісно, ми поважаємо рішення Верховної Ради і долучимося до цих дебатів, але Малого Герба України цілком достатньо. Він сприймається суспільством, він зрозумілий. Традиція створення великих гербів пов’язана з країнами - колишніми імперіями, до складу яких входили території з різними геральдичними традиціями, символами, які потрібно було об’єднати в один великий герб. В Україні немає такої потреби. Тризуб абсолютно добре сприймається як на Донбасі, як у Криму, так і на заході країни, і в її центрі. До того ж усі попередні конкурси на Великий Герб не були успішні. Можливо, повернутися до теми Великого Герба можна буде років за п’ятдесят", - заявив Дробович.

Читайте: Рада доручила Кабміну провести конкурс на ескіз великого Державного Герба