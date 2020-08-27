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Великий герб мають колишні імперії. Україні він не потрібен, - Дробович

Великий герб мають колишні імперії. Україні він не потрібен, - Дробович

Український інститут національної пам'яті не підтримує ідею ВР про створення Великого Герба України.

Про це голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив в інтерв'ю УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не підтримуємо цю ідею взагалі. Ми вважаємо, що є більш нагальні питання. Звісно, ми поважаємо рішення Верховної Ради і долучимося до цих дебатів, але Малого Герба України цілком достатньо. Він сприймається суспільством, він зрозумілий. Традиція створення великих гербів пов’язана з країнами - колишніми імперіями, до складу яких входили території з різними геральдичними традиціями, символами, які потрібно було об’єднати в один великий герб. В Україні немає такої потреби. Тризуб абсолютно добре сприймається як на Донбасі, як у Криму, так і на заході країни, і в її центрі. До того ж усі попередні конкурси на Великий Герб не були успішні. Можливо, повернутися до теми Великого Герба можна буде років за п’ятдесят", - заявив Дробович.

Читайте: Рада доручила Кабміну провести конкурс на ескіз великого Державного Герба

Автор: 

ВР (14943) герб (70) Інститут нацпам’яті (237) Дробович Антон (83)


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Топ коментарі
+36
Большой герб имеют бывшие империи. Украине он не нужен, - Дробович - Цензор.НЕТ 2342
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27.08.2020 10:43
+25
герб не треба, а на прапорі можно потовктися, зелена наволоч вона така
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27.08.2020 10:40
+17
Хер вам, сепарам, а не гербы менять. Будет украинская власть, тогда и тема будет актуальна. А то, счмотрю все ********** пропагандоны оживились. Надеются на приход *******
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27.08.2020 10:49
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герб не треба, а на прапорі можно потовктися, зелена наволоч вона така
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27.08.2020 10:40 Відповісти
Советский( русский) народ Украины,который не имеет своего государства(ссср распалось) всегда такой ,к таким особям нужно обращаться с вопросом Вы чьих будете советский (русский)?
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27.08.2020 10:48 Відповісти
кацапы всегда были "чьи" - это суть кацапского существования. В том числе и тех кацапов, которых в обилии навезли в Украину при сралине.
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27.08.2020 10:55 Відповісти
Бен Генріхович, волів би от такий герб:
Великий герб мають колишні імперії. Україні він не потрібен, - Дробович - Цензор.НЕТ 3006
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27.08.2020 11:22 Відповісти
Большой герб имеют бывшие империи. Украине он не нужен, - Дробович - Цензор.НЕТ 2342
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27.08.2020 10:43 Відповісти
Значить інше - Україна і США можуть замочити Кацапські Вимірати.))
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27.08.2020 11:03 Відповісти
Сегодня большой герб,а завтра армия украинская не нужна,скажут ,что только империи держат армию Идиотизм.
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27.08.2020 10:44 Відповісти
Ідіотизм - це наслідок процесу обрання дебілами дебілів в рамках ліберальної демократії.
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27.08.2020 12:03 Відповісти
А ничего, что в статье 20 Конституции Украины написано, что должен быть Большой Герб? Хотя откуда этот умник об этом знает...
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27.08.2020 10:45 Відповісти
Хер вам, сепарам, а не гербы менять. Будет украинская власть, тогда и тема будет актуальна. А то, счмотрю все ********** пропагандоны оживились. Надеются на приход *******
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27.08.2020 10:49 Відповісти
Такі питання вічні. І їх треба вирішувати, або утверджувати..
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27.08.2020 11:01 Відповісти
Питання є тільки одне - що роблять сєпари на української землі?
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27.08.2020 12:24 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏Абсолютно згоден!!!
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27.08.2020 11:10 Відповісти
Та его подкинули к нам в независимую Украину из ссср
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27.08.2020 10:49 Відповісти
Треба знати передісторію написання такого пункту в Конституції. Коли приймалась Конституція, у Верховній Раді була комуняцька, прокацапська більшість, яка категорично не сприймала Тризуб як державний герб. Великий герб - це був свого роду компроміс. Для демократів-патріотів важливо було залишити Тризуб на державному гербі, тому і записали, що в основі великого герба є Тризуб. А комуняки сподівались, що їм вдасться пропхнути у великий герб радянські символи. Конкурси на великий герб проводились кілька раз, що тільки туди не впихали: і козака, і лева, і калину, і корону....

Великий герб мають колишні імперії. Україні він не потрібен, - Дробович - Цензор.НЕТ 7198
Як на мене, клоуни взялись проводити конкурс, бо на нього виділяються великі кошти з бюджету, а їх можна розкласти по зелених ненаситних торбах. Не важко здогадатись, хто буде допущений до того конкурсу і як може виглядати той Великий герб. Варто лише переглянути шоу на Софійській площі у День Незалежності і список учасників. Або поцікавитись хто став
https://www.istpravda.com.ua/short/2020/04/30/157419/ художнім керівником Меморіального центру Голокосту Бабин Яр і запропонованими ним методами меморіалізації - побудова "психометричних алгоритмів", участь у експериментах, в яких відвідувачі опинятимуться, зокрема, в ролі жертв, колаборантів, нацистів і військовополонених, яких змушували спалювати трупи...
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27.08.2020 13:01 Відповісти
лучше бы лицензию на отстрел клоунов и ваты легализовали..
и бюджету хорошо и народу приятно, и страна очистится..
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27.08.2020 10:47 Відповісти
Когда был Марш защитников 24 августа 2020г., то было подано на рассмотрение предложение власти, о создании Закона о коллаборантах. Чтобы можно было лишать гражданских прав людей, которые действуют на территории Украины как предатели, или в пользу других стран, действия которых приносят вред Украине и ведут к ее распаду. Думаю, если бы такой закон был, то было бы чище на территории Украины.
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27.08.2020 10:59 Відповісти
Важливо ... архі ...
Але ...
В умовах толерастії, демократії, поваги до думки меншості ...
Щось сумнівно ...
Європа почне волати про свободу слова.
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27.08.2020 11:04 Відповісти
я с 14 года об этом пишу.. Закон "о колаборантах" нужен еще вчера..
у нас судейская вата восстанавливает других ватников пользуясь законами..
это нужно прекратить!!!
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27.08.2020 11:06 Відповісти
Великий герб мають колишні імперії. Україні він не потрібен, - Дробович - Цензор.НЕТ 5119
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27.08.2020 10:47 Відповісти
О, нарешті.
Моменти істини.
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27.08.2020 10:48 Відповісти
Толковая мысль, малый герб - идеальный вариант, без лишней хрени.
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27.08.2020 10:48 Відповісти
не варто..
створювати "великий герб",тому Що він є.Історичний..

Великий герб мають колишні імперії. Україні він не потрібен, - Дробович - Цензор.НЕТ 9301

А в ********* світі зараз"править бал" МОДЕРНІЗМ.навіть мінімалізм..
тому В України Є ГЕРБ.
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27.08.2020 10:59 Відповісти
У 2009 році цей ескіз ВДГУ затвердив Кабінет Міністрів. Нажаль, з того часу ескіз ВДГУ так і не був розглянутий Верховною Радою, хоча головне експертне управління ВРУ двічі рекомендувало народним депутатам ухвалити законопроект щодо ВДГУ.


Поміж тим, переможний ескіз ВДГУ отримав найширшу суспільну апробацію та оцінку. Саме його сьогодні використовують найвищі органи державної влади України та громадськість. Зокрема, його можна побачити у залі офіційних прийомів Офісу Президента України, у військових частинах Збройних Сил, школах, університетах. Саме цей ескіз ВДГУ тричі карбувався Національним банком України на ювілейних монетах з нагоди 10-річчя, 15-річчя та 25-річчя Незалежності України. Він активно використовувався під час Революції Гідності.
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27.08.2020 11:03 Відповісти
привіт ПАтрійоту Порошенко і його "команді постмайданних дегенератів -схемщиків",котрі місяцями розглядали якісь закони,А виділити пів години на затвердження герба нЕ СПРОМОГЛИСЯ..

передоручвши цю справу "команді Разумкова"... ((((
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27.08.2020 11:05 Відповісти
Угу ... Справді у них важливих проблем не було ?
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27.08.2020 11:10 Відповісти
Звичайно.. Крім дерибану України у Бариги інших"забот " не було...
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27.08.2020 11:13 Відповісти
Вот заберём россию по Хабаровск,тогда можно и большой герб создать.
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27.08.2020 10:50 Відповісти
Воно Вам треба ??
60% території - вічна мерзлота.
Най олені живуть і ведмеді - заповідник світового масштабу.
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27.08.2020 11:07 Відповісти
І на якого милого нам та холєра?
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27.08.2020 12:56 Відповісти
Сказано практично прямим текстом, що Україна є колонією.
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27.08.2020 10:50 Відповісти
Вот заберём россию по Хабаровск,тогда можно и большой герб создать.
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27.08.2020 10:51 Відповісти
«Трайдент» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Trident - «тризуб») - сімейство ядерних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B2 балістичних ракет морського базування ...не кажучи вже про Шиву та Нептуна-Посейдона...
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27.08.2020 10:57 Відповісти
Великий герб мають колишні імперії. Україні він не потрібен, - Дробович - Цензор.НЕТ 8105
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27.08.2020 10:56 Відповісти
зайці-русаки
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27.08.2020 10:59 Відповісти
А замість корони труси наталки могили.
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27.08.2020 11:00 Відповісти
а почему зайцы не на велосипедах?
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27.08.2020 11:24 Відповісти
А де камарікі на воздушном шарікє?))
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27.08.2020 11:32 Відповісти
покажіть тому підарасові статтю про герб "великої імперії" Бельгії, наприклад https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%97&oldid=19935371
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27.08.2020 10:57 Відповісти
ось тут герб "великої імперії" Латвії
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%97&oldid=27848878
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27.08.2020 10:59 Відповісти
Три зуби більше ніж дві курки, Україна вже імперія.
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27.08.2020 11:00 Відповісти
Як на пустому місці з мухи роздути слона. Як втопитись в калюжі. По перше на розробку герба викинули бюджетні кошти і не малі, був конкурс, є відбраний переможець. По друге, тупо за 5 хвилин прийняли і пішли працювати далі.Ан ні, знову буде розділяти Україну ця гешевтна наволоч. Типу, як комунякам треба баба з серпом і мужик з кувалдою (С(і)Талін) та трактор і терикон на гербі, іншим зелені ліси Карпат, а деяким лазня, яку спалила , гуманна жінка податківця Ігоря Рюріковича і набожна княгиня Ольга, з платниками податків древляндії тих віків. Країна де дурість є національне вундерваффе!
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27.08.2020 11:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Ервін Міден - екскурсовод у Чернігові
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27.08.2020 11:12 Відповісти
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200827-bilorus-i-donbas-zelenskyj-proviv-zustrich-iz-zastupnykom-derzhsekretarya-ssha/ Зеленський провів зустріч із заступником держсекретаря США , в Кремле сказали ,что связь отличная с АП. и всё правильно делала украинская сторона.
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27.08.2020 11:09 Відповісти
До того ж усі попередні конкурси на Великий Герб не були успішні.

бо переробляти ВЖЕ існуючий історичний герб -це як собаці чесати яйця від "нічєгонєдєланія"...
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27.08.2020 11:10 Відповісти
Мені цікаво інститутом чиєї пам'яті управляє цей угкраїнєц?
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27.08.2020 11:12 Відповісти
Украине он не нужен, - Дробович/ Директор- керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Дробович сказав це зопалу, не подумавши. Він перебуває в скорботі:Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет. Хотя, жаль, - Дробович 27.12.19
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27.08.2020 11:20 Відповісти
Лучше бы государственный флаг повесили правильно. А то живем с перевёрнутым флагом, который подсунули нам коммуняки-недобитки, а теперь возмущаемся: почему у нас 30 лет всё через жопу.
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27.08.2020 11:22 Відповісти
Гадаю, людську мову розумієш...
https://inlviv.in.ua/ukraine/partyzany-oun-vmyraly-pid-syno-zhovtym-a-ne-chervono-chornym-praporom вважати, що вояки ОУН використовували червоно-чорний прапор як свій символ - помилково.

Великий герб мають колишні імперії. Україні він не потрібен, - Дробович - Цензор.НЕТ 2116
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27.08.2020 11:36 Відповісти
Вже давно все придумано!!!
Форма правління - республіка!! І ніяка там не *********!!
(Зверніть увагу на право голосу! Козаки, мали такий же статус як громадяни в Афінах, або громадяни в ******** Латвії)
Великий герб мають колишні імперії. Україні він не потрібен, - Дробович - Цензор.НЕТ 5864
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27.08.2020 11:26 Відповісти
Я уверен ,что Дробович ИДИОТ и ему бы надо в дурке лежать а не возглавлять институты ..
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27.08.2020 11:26 Відповісти
Справа за малим: повернути собі землі від Карпат і до Кавказу.
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27.08.2020 11:27 Відповісти
Дебільно-барижній зеленій порослі не подобається ідея правової Української держави та дотримання норм Конституції України, зокрема, норм її статті 20...
Це не влада - це авгієві конюшні!
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27.08.2020 11:44 Відповісти
У Дробовича просто маленький член,по Фрейду
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27.08.2020 11:48 Відповісти
Невже створення великого герба наразі найголовніше? Немає більш вагомих питань для захисту країни, нашої армії,економіки, медицини? Для цього, в першу чергу, треба витрачати державні кошти. До речі, з іншого повідомлення ЗМІ, НЦЗУ розрахував нові тарифи для медицини на 2021 рік - 308 млрд грн. В бюджет же закладають 146 млд!!!! Про що це свідчить судити вам, люди.
https://censor.net/ua/comments/locate/3216097/019214c3-7b69-72b0-b0ff-312aff733842
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27.08.2020 12:01 Відповісти
Мы Украинцы и Герб должен быть!

Это Клоунам достаточно колокольчик на колпак нацепить!
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27.08.2020 12:01 Відповісти
В українців герб давно є. А в украинцев незнаю..мабуть потрібен.
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27.08.2020 22:03 Відповісти
Ага и срезать денег в размере годового бюджета одной области .есть тризуб кому мало в рашку или белорусь там покажут любовь к гербу
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27.08.2020 12:15 Відповісти
Бенін Клоун взявся проводити конкурс, бо на нього виділяються великі кошти з бюджету, а їх можна розкласти по зелених ненаситних торбах. Не важко здогадатись, хто буде допущений до того конкурсу і як може виглядати той Великий герб. Варто лише переглянути шоу на Софійській площі у День Незалежності і список учасників. Або поцікавитись хто став
https://www.istpravda.com.ua/short/2020/04/30/157419/ художнім керівником Меморіального центру Голокосту Бабин Яр та запропонованими ним методами меморіалізації - побудова "психометричних алгоритмів", участь у експериментах, в яких відвідувачі опинятимуться, зокрема, в ролі жертв, колаборантів, нацистів і військовополонених, яких змушували спалювати трупи...
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27.08.2020 13:39 Відповісти
При гауляйтере Украины, Ермаке-Козыре, большой герб Украины, должен включать в себя эмблему ФСБ РоSSии.
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27.08.2020 14:46 Відповісти
Ну і як отим великим гербом нанизувати курку-мутанта???

Великий герб мають колишні імперії. Україні він не потрібен, - Дробович - Цензор.НЕТ 3290
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27.08.2020 14:50 Відповісти
Здається мені, що директор районного Криворагульського дома культури совка скоро буде призначений новим керівником УІНП. Дробович вдарив у штангу - зе-конторі не бААльшой хєрб так сильно потрібен - їм хочеться за два кроки підло скасувати тризуб: спочатку замінити його Хєрпом, а потім - й взагалі упрасдніть за нєнадабнастью.
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28.08.2020 00:48 Відповісти
Малоросу достаточно Малого герба.
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28.08.2020 11:10 Відповісти
 
 