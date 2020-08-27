Цена газа для населения выросла на 45%, - "Нафтогаз"

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с августом цена газа выросла на 1,46 гривен (на 45%).

Об этом сообщается на сайте компании, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, "Нафтогаз" повышает годовую цену на газ для населения. В первые две недели сентября годовую цену можно зафиксировать на уровне 4,73 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения). С 16 по 30 сентября стоимость тарифа повышается до 5,24 грн/куб. м.

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Как сообщалось, ГК "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в августе 2020 года на уровне 3,24 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с июлем цена газа выросла на 0,27 гривен (на 9%).

В августе газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" определила годовую цену на газ для населения на уровне 4,73 гривен за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).