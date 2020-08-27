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Новини Тарифи ЖКГ
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Ціна газу для населення зросла на 45%, - "Нафтогаз"

Ціна газу для населення зросла на 45%, -

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у вересні 2020 року на рівні 4,70 грн/куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). Порівняно із серпнем ціна газу зросла на 1,46 гривні (на 45%).

Про це повідомляється на сайті компанії, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, "Нафтогаз" підвищує річну ціну на газ для населення. У перші два тижні вересня річну ціну можна зафіксувати на рівні 4,73 грн/куб. м з ПДВ (без вартості розподілу). Із 16 по 30 вересня вартість тарифу підвищується до 5,24 грн/куб. м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" запустив нові тарифи на газ

Як повідомлялося, ДК "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у серпні 2020 року на рівні 3,24 грн/куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). Порівняно з липнем ціна газу зросла на 0,27 гривень (на 9%).

У серпні газопостачальна компанія "Нафтогаз України" визначила річну ціну на газ для населення на рівні 4,73 гривні за кубометр з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки).

Автор: 

Нафтогаз (4407) Тарифи на газ (1055)


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Топ коментарі
+88
Цена газа для населения выросла на 45%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 6032
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27.08.2020 10:56
+84
Зебилы аплодируют стоя....хором...
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27.08.2020 10:56
+74
Ціна газу для населення зросла на 45%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 118
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27.08.2020 11:10
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А в Європі газ дешевішає в рази. Бо його світова ціна дешевішає. Мабуть в них нема продажних президентів і фірташів.
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27.08.2020 11:52 Відповісти
У них нет тупых избирателей как ты.
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27.08.2020 11:58 Відповісти
Так, в них нема дебільних виборців-юлєфобів, що гадять собі у штані на шкоду сусідові(тебе, продажного троля мародера, я не маю на увазі))
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27.08.2020 12:04 Відповісти
Ругательства из твоих пользованных дырок могут только развеселить меня. Я тебя обрадую ванюша-это не последний трах твоим выбором твоих дырок.Наслаждайся
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27.08.2020 12:11 Відповісти
Твоя Юлька - воровка набарыжила будучи в "росукрэнерго" на 100 лет вперед, когда сделала цену на газ для населения 450 долларов
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27.08.2020 12:17 Відповісти
Пан має проконсультуватись у свого куратора від російського шпигуна Порошенка, щоб пан не писав маячню. Юля завжди поборювала корупційну прокладку Ющенка-Фірташа-Порошенка "росукренерго" і, як наслідок, ліквідувала її будучі на посаді прем'єрки.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE До 2009 года компания(росукренерго) покупала у «Газпрома» 60 млрд м³ газа в год.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE 14 января 2009 года премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сделала заявление, что переговоры между НАК «Нефтегаз Украины» и ОАО «Газпром» о поставках российского газа на Украину были сорваны украинскими политиками из-за попытки сохранить RosUkrEnergo в качестве посредника.
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27.08.2020 12:33 Відповісти
Твоя вана делала очень много заявлений. Может именно поэтому у нее такой рейтинг,тебе не приходила в твою пользованную голову такая странная мысль? Хотя соседство твоей головы и мысли это уже нонсенс.
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27.08.2020 13:06 Відповісти
Ну так. Це з серії - сам дурак
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27.08.2020 13:22 Відповісти
А других вариантов с тобой не получится.К моему огорчению ты необучаемый.
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27.08.2020 13:33 Відповісти
Так, продажного троля, як ти, з мене не вийде, ти правий
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27.08.2020 14:14 Відповісти
Угу.Я уже совсем запутался в смене твоих хазяев и резких изменений на 180 градусов твоих предпочтений. Конечно же бесплатных резких изменеий. Конечно исключительно по совести и не предавая убеждений. Надеюсь ты хоть наконец определился между двух своих состояний-говно в ополонке или вентилятор-давалка.
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27.08.2020 16:22 Відповісти
Тебе теперь саакашвили ближе всего-такой же вентилятор,обвиняющий всех в продажности. За сегодня успел ,,выехать,, на родину и вернуться назад в Украину. Присмотрись.
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27.08.2020 16:36 Відповісти
Как там на Мальте? Зелёная сопля манит?
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27.08.2020 19:51 Відповісти
Как губы,не опухли? Бубочка не натер вам еще своим инструментом игры на рояле?
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27.08.2020 22:00 Відповісти
Что может быть приятнее утренних стонов ВОНАниста в каментах . Продолжайте, Иван. Вы делаете мне улыбку
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27.08.2020 12:31 Відповісти
Який ви злий. Виразили б співчуття і підтримку. його Бохіня і крякнути може від Ковіду.
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27.08.2020 12:56 Відповісти
Так я выражал! Я под новостью о болезни ВОНОЙ изо всех сил сочувствовал. А они меня сначала заспамили, а потом вообще каменты закрыли. Бессердечные!
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27.08.2020 15:50 Відповісти
його Бохіня і крякнути може від Ковіду.

токсичность противоборствующих сторон зашкаливает,

поэтому ещё неизвестно, кто ядовитей - Юля или Ковид...
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28.08.2020 00:15 Відповісти
Не надо врать, еще в июле газ на хабе подорожал на 60%.
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27.08.2020 12:02 Відповісти
Та ти шо, дійсно дешевіє? Бо я тут в Італії за останні 5 років щось не дуже бачу різницю в ціні на газ, хоча вона суттєво знизилась на хабі. Як платила 1200-- 1300 евро на рік за 100 кв.м., (різниця залежала від того, яка була зима) так і цього року буде десь приблизно так само. Так що тут проблема точно не в президентах і чиновниках.
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27.08.2020 13:28 Відповісти
https://censor.net/user/98956 Скільки ціна в Європі? По країнах можете назвати?
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27.08.2020 23:13 Відповісти
Я так и не понял, это уже Порошенко беспредельничает или ещё Яценюк?
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27.08.2020 11:55 Відповісти
Могу даже предположить, что Овощ из Ростова.
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27.08.2020 12:00 Відповісти
ЗЕбилы, жрите! Не подавитесь!
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27.08.2020 11:59 Відповісти
не так давно 3.14здюк с ОП гордо объявлял о снижении цены на газ на....7%, а для повышение цены у них только двухзначные числа и гробовое молчание.Они, Зетики играют с огнем. Беларусь и та зашевелилась....
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27.08.2020 12:07 Відповісти
при потреблении 5 кубов в месяц и ежемесячной доставке 120 - цена газа пробила отметку в 15 гривен за куб...маладца...
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27.08.2020 12:14 Відповісти
Ну ты и сказочник. Объем потребленного газа за прошлый год делим на 12 месяцев и умножаем на тариф распределения. Если у тебя ежемесячный платеж 120 грн значит зимой ты тратишь пару сотен кубов в месяц. И тебе это все равно выгоднее чем было по 8,50.
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27.08.2020 13:44 Відповісти
доживи до зимы...там тариф будет соответственный
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27.08.2020 14:33 Відповісти
А скока будет стоить отопление и представить страшно. А с учетом отмены субсидий...Ха-ха-ха!
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27.08.2020 12:19 Відповісти
Кабинет министров планирует на июль 2020 г. подорожание газа на 22-25%. (09.06.2020 г.) Но эти гады опять всех обманули.
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27.08.2020 12:23 Відповісти
как там говорил в кино зебил? пыздять и ******? ))
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27.08.2020 12:24 Відповісти
Ціна газу для населення зросла на 45%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5371
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27.08.2020 12:34 Відповісти
Предлагаю вздернуть крыс обворовывающих население!
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27.08.2020 12:43 Відповісти
Правильно! Поддерживаю. Вам подсказать адрес или сами нагуглите? Верёвку не забудьте с собой взять.
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27.08.2020 12:47 Відповісти
Как же так? Опять подорожание газа? Для населения а не для клятых олигархов? Да не может быть!

Люди! Доколе проклятый Порошенко будет издеваться над выборцями Зеленского?
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27.08.2020 12:46 Відповісти
Якби це не зробив бубочка. то це б зробили бариги НАТО!
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27.08.2020 12:49 Відповісти
От и усё Художественный сериал потихоньку превращается в документальное кино Хотя непонятно закачали газ в хранилища по одной цене А потом нам в течении года будут продавать его по другой Естественно повышенной
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27.08.2020 13:02 Відповісти
Гады, вот и все
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27.08.2020 13:05 Відповісти
Пусть разрешат устанавливать автономное отопление в квартирах.Иначе народ не потянет новые цены на отопление!Будет кризис не платежей!
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27.08.2020 13:06 Відповісти
не будет - поголовье последние штаны снимет и побежит отслюнявливать гривны за коммуналку
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27.08.2020 13:28 Відповісти
То це вже точно кінець бідності, чи ще щось буде? Де та чорнорота масейчукча про пів вареника? Їй вистачая? Беня гарно платить за побрехеньки?
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27.08.2020 13:17 Відповісти
В Европе цена стоит на места а Вам, зе-бобики, +45% ))
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27.08.2020 13:18 Відповісти
Не стоит на месте.Цена на газ падает.
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27.08.2020 13:34 Відповісти
Балон гпзп два года назад стоил 22 евро.Сейчас 15 евро.
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27.08.2020 13:36 Відповісти
Балон газа
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27.08.2020 13:37 Відповісти
Не надо врать, только недавно была инфа о подорожании на хабе на 60%
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27.08.2020 13:47 Відповісти
Спасибо жителям Кривбасса за ***********-дуропляса !
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27.08.2020 13:29 Відповісти
Бабла нема у бюджеті (а треба щось і вкрасти): вкрасти з фонду Ковід, поставити своїх на таможні, підняти податки і ціни на енергоносії ...
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27.08.2020 13:31 Відповісти
Нужно срочно вернуть по 8,50 тогда зрада пропадет.))
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27.08.2020 13:46 Відповісти
скоро вернут не волнуйся подожди до января будет и по 9 и по 10!!
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27.08.2020 14:54 Відповісти
В европе цена газа упала до 65 долларов за 1000 кубов,у одних нас все наоборот,потому что отсутсвует рыночная экономика,нет конкуренции.
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27.08.2020 13:49 Відповісти
Зачем так врать, цена выросла намного.
https://biz.censor.net/news/3215807/tseny_na_gaz_v_evrope_dostigli_100_za_tysyachu_kubometrov_vpervye_za_polgoda
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27.08.2020 13:57 Відповісти
С флагом определись уже сказочник
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27.08.2020 14:02 Відповісти
А что определятся, знак вопроса появляется если забываю отключить VPN в Opera.
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27.08.2020 14:10 Відповісти
Но файно, реформи! Ще б доходи населення зросли б на сорок пїть вітсотків.
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27.08.2020 14:17 Відповісти
Зеля-жги! Зелебилы далжны радавацца!
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27.08.2020 14:18 Відповісти
Цена газа для населения выросла на 45%, .
---------------------------------------------------------------
Звіняйтє ,, епоха зубожіння ще не закінчилась . .

Ціна газу для населення зросла на 45%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 2928 .
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27.08.2020 14:42 Відповісти
Зеленский лучший президент!!!!
Он не крадэ..!
Просто дайте ему ещё 100 дней и 100 бигмаков!!
И ничего не говорите!!
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27.08.2020 14:47 Відповісти
Ну так минималку перед выборами подняли, так значит нужно откуда-то срочно брать на это деньги. Ну а после выборов нас скорее всего ждет повышение всех тарифов на коммуналку и не только, зебилономика-диджитализация не работает и мы в полной ж@пе.
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27.08.2020 14:49 Відповісти
Минималка.....смешно,да это для них "манна небесная",они тем самым просто поднимают налоги без всяких там "кодексов"!!!
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27.08.2020 15:03 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ! ПРОСТО ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ!!
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27.08.2020 14:53 Відповісти
К сожалению, платить будут все.
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27.08.2020 15:24 Відповісти
под словом ЛОХИ я имею ввиду не токо тех кто голосовал за ЗЕ а всех тех кто молча идет и платит место того чтобы поднять свой зад и пойти на банковую кое кому начистить рыло!

ЛОХ - это тот кто молча утерся после того как его обобрали гопники!!
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27.08.2020 15:27 Відповісти
И это при том,что на европейских хабах цена упала катастрофически,ЗЕграждане ну где вы???
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27.08.2020 15:01 Відповісти
Цена как раз выросла, причем существенно, до уровня выше 100 долларов за 1 тыс кубометров. а была 85 долларов.
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27.08.2020 15:16 Відповісти
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1337 Рейтинг, 27 июля 2020
Зеленский - 23%
Слуга народа - 20,7%
Цена газа для населения выросла на 45%
К Новому году приедут на конечную остановку. Интересно, чьё поздравление с Новым годом покажут?
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27.08.2020 15:08 Відповісти
Володимира Зеленського ...
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27.08.2020 21:07 Відповісти
Что за фигня - в августе уже 4.50 за куб, в июле было 2.97 это уже на 50%. Доставка газа получается уже дороже чем стоимость газа на хабе. Зеленушки - обосратушки.
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27.08.2020 15:25 Відповісти
все вокруг колхозное, все вокруг мое!!! Народ попросил - партия дала! Хорошо своим распоряжаться!
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27.08.2020 16:31 Відповісти
Слава великому ПУ! Ой, слава духовному лидеру ЗЕ! (Партия СН).
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27.08.2020 17:53 Відповісти
порходрочеры забыли как педрошенко по 8000 продавал
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27.08.2020 18:39 Відповісти
Зеленский три-два-раз, позорит наш Кривбасс.
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27.08.2020 21:00 Відповісти
Те, кто не хотят отдавать последние деньги зажравшимся олигархам, пусть не платят полный тариф, пусть платят половину....Этого вполне хватит на поддержание отрасли - зарплаты, стоимость энергоносителя, текущие расходы.... Сверхприбыли не получится, но это не страшно, это олигархи переживут, если хотят ещё ПОЖИТЬ....))))
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27.08.2020 21:21 Відповісти
себестоимость укр газа была 92коп/куб в прошлом году, ну пусть сейчас 1 грн, 1.5 грн со всеми накрутками и откатами, остальное - не платить
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28.08.2020 10:55 Відповісти
ТО при Порошенко были злочинные и незаконные тарифы..а при ЗЕбубачке найвэличнишому лидеру самые правильные и хорошие тарифы..и смотрите не перепутайте.
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27.08.2020 21:39 Відповісти
Подняли цену на 45% - А ЧТО ВЗАМЕН ???
Зеленский станет на 45% умнее ? Или честнее ? Или менее продажным ?
Может, на 45% сократят маланский бюрократический аппарат ?
На что пойдут эти НАШИ деньги ?
Или нам надо передубасить 45% работников нафтогаза, чтобы такой куйней не страдали ?
Зеленский завидует петиному Роттердаму.
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27.08.2020 22:06 Відповісти
ЗЕбилы 100 дней испытательного срока уже закончились?!
Ціна газу для населення зросла на 45%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 6797
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27.08.2020 22:29 Відповісти
а это ж еще отопительный сезон не начинался ...
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27.08.2020 22:52 Відповісти
Ой, і кого це зробили разом???
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27.08.2020 22:59 Відповісти
здається, зеленим виборцям та зеленій владі вже час стати "в круг" ))
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28.08.2020 00:08 Відповісти
баста, карапузікі.. Кончіліся танци.
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28.08.2020 00:07 Відповісти
Вот это он реально Пороху "отомстил"!!!
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28.08.2020 01:26 Відповісти
Ещё одно предвыборное обещание "выполнено"???
Ну...НУ.. Сделали себя разом!!!
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28.08.2020 03:46 Відповісти
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