Ціна газу для населення зросла на 45%, - "Нафтогаз"
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у вересні 2020 року на рівні 4,70 грн/куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). Порівняно із серпнем ціна газу зросла на 1,46 гривні (на 45%).
Про це повідомляється на сайті компанії, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, "Нафтогаз" підвищує річну ціну на газ для населення. У перші два тижні вересня річну ціну можна зафіксувати на рівні 4,73 грн/куб. м з ПДВ (без вартості розподілу). Із 16 по 30 вересня вартість тарифу підвищується до 5,24 грн/куб. м.
Як повідомлялося, ДК "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у серпні 2020 року на рівні 3,24 грн/куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). Порівняно з липнем ціна газу зросла на 0,27 гривень (на 9%).
У серпні газопостачальна компанія "Нафтогаз України" визначила річну ціну на газ для населення на рівні 4,73 гривні за кубометр з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки).
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE До 2009 года компания(росукренерго) покупала у «Газпрома» 60 млрд м³ газа в год.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE 14 января 2009 года премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сделала заявление, что переговоры между НАК «Нефтегаз Украины» и ОАО «Газпром» о поставках российского газа на Украину были сорваны украинскими политиками из-за попытки сохранить RosUkrEnergo в качестве посредника.
токсичность противоборствующих сторон зашкаливает,
поэтому ещё неизвестно, кто ядовитей - Юля или Ковид...
Люди! Доколе проклятый Порошенко будет издеваться над выборцями Зеленского?
https://biz.censor.net/news/3215807/tseny_na_gaz_v_evrope_dostigli_100_za_tysyachu_kubometrov_vpervye_za_polgoda
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Звіняйтє ,, епоха зубожіння ще не закінчилась . .
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Он не крадэ..!
Просто дайте ему ещё 100 дней и 100 бигмаков!!
И ничего не говорите!!
ЛОХ - это тот кто молча утерся после того как его обобрали гопники!!
Зеленский - 23%
Слуга народа - 20,7%
Цена газа для населения выросла на 45%
К Новому году приедут на конечную остановку. Интересно, чьё поздравление с Новым годом покажут?
Зеленский станет на 45% умнее ? Или честнее ? Или менее продажным ?
Может, на 45% сократят маланский бюрократический аппарат ?
На что пойдут эти НАШИ деньги ?
Или нам надо передубасить 45% работников нафтогаза, чтобы такой куйней не страдали ?
Зеленский завидует петиному Роттердаму.
Ну...НУ.. Сделали себя разом!!!