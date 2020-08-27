Ціна газу для населення зросла на 45%, - "Нафтогаз"

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у вересні 2020 року на рівні 4,70 грн/куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). Порівняно із серпнем ціна газу зросла на 1,46 гривні (на 45%).

Про це повідомляється на сайті компанії, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, "Нафтогаз" підвищує річну ціну на газ для населення. У перші два тижні вересня річну ціну можна зафіксувати на рівні 4,73 грн/куб. м з ПДВ (без вартості розподілу). Із 16 по 30 вересня вартість тарифу підвищується до 5,24 грн/куб. м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" запустив нові тарифи на газ

Як повідомлялося, ДК "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у серпні 2020 року на рівні 3,24 грн/куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). Порівняно з липнем ціна газу зросла на 0,27 гривень (на 9%).

У серпні газопостачальна компанія "Нафтогаз України" визначила річну ціну на газ для населення на рівні 4,73 гривні за кубометр з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки).