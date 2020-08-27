В ЕС приступили к обсуждению санкций против Беларуси

Министры иностранных дел ЕС 27 и 28 августа в Берлине проведут неофициальные переговоры, на которых будут обсуждаться санкции против Беларуси из-за противоречивых президентских выборов и репрессий против мирных протестующих.

Об этом сообщает "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По сообщениям, Евросоюз уже согласился ввести санкции против 15-20 человек, которых обвиняют в участии в фальсификациях выборов или репрессиях после голосования 9 августа.

Как сообщило немецкое информагентство DPA со ссылкой на неназванный источник, участники переговоров в Берлине будут пытаться достичь политического согласия по предложенному списку лиц, что позволит официально утвердить санкции против них.

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Отметим, что в Беларуси продолжаются задержания протестующих. 26 августа в Минске милиция арестовала по меньшей мере 20 человек, собравшихся на столичной площади Независимости в 18-й день протестов против официальных результатов выборов, которые демонстранты считают сфальсифицированными.