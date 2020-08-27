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Новости Революция в Беларуси
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В ЕС приступили к обсуждению санкций против Беларуси

В ЕС приступили к обсуждению санкций против Беларуси

Министры иностранных дел ЕС 27 и 28 августа в Берлине проведут неофициальные переговоры, на которых будут обсуждаться санкции против Беларуси из-за противоречивых президентских выборов и репрессий против мирных протестующих.

Об этом сообщает "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По сообщениям, Евросоюз уже согласился ввести санкции против 15-20 человек, которых обвиняют в участии в фальсификациях выборов или репрессиях после голосования 9 августа.

Как сообщило немецкое информагентство DPA со ссылкой на неназванный источник, участники переговоров в Берлине будут пытаться достичь политического согласия по предложенному списку лиц, что позволит официально утвердить санкции против них.

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Отметим, что в Беларуси продолжаются задержания протестующих. 26 августа в Минске милиция арестовала по меньшей мере 20 человек, собравшихся на столичной площади Независимости в 18-й день протестов против официальных результатов выборов, которые демонстранты считают сфальсифицированными.

Беларусь (7888) санкции (11258) Евросоюз (17067)


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Топ комментарии
+1
Санкции не против Беларуси, а отдельных чиновников, причастных к фальсификации выборов и , возможно, массовому избиению людей
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27.08.2020 11:12
+1
Луке уже по барабану " горит сарай, гори и хата".. Он теперь субъект Рашен Федерашен, у него назад пути нет.
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27.08.2020 11:13
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В ЕС приступили к обсуждению санкций против Беларуси - Цензор.НЕТ 2554
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27.08.2020 11:11 Ответить
Санкции не против Беларуси, а отдельных чиновников, причастных к фальсификации выборов и , возможно, массовому избиению людей
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27.08.2020 11:12 Ответить
Луке уже по барабану " горит сарай, гори и хата".. Он теперь субъект Рашен Федерашен, у него назад пути нет.
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27.08.2020 11:13 Ответить
У него и вперед пути нет. "Скрипач не нужен, дорогой..."
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27.08.2020 11:31 Ответить
Не санкции а смех, этим 15-20 лицам полностью плевать на запрет въезда в ЕС.
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27.08.2020 11:15 Ответить
Да срали на Беларашке на ваши санкции против чиновников. Лука скоро сделает всех беларусов невыездными и им пофиг на ваши санкции.
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27.08.2020 11:16 Ответить
Лукашенко обвинил Польшу в попытке присоединить Гродненскую область

https://lenta.ru/auth/

В ЄС розпочали обговорення санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 981


Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил власти Польши в попытке присоединить Гродненскую область республики. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Вы видите эти заявления о том, что если Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», - заявил он.
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27.08.2020 12:33 Ответить
Единственной действующей санкцие был бы запрет всем муссорам и членам их семей путешествие в страны ЕС... Все остальное в пользу бедных...
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27.08.2020 11:19 Ответить
В ЄС розпочали обговорення санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 6682
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27.08.2020 11:35 Ответить
Как-то дешево совсем. Да еще и от лица якобы белорусов. Сырая методичка.

Проститутка разглагольствует о том, как кто-то мимо проходящий ее, оказывается, "толкнул" на панель.
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27.08.2020 11:36 Ответить
да не паникуй. ну были вы неофициальным федеральным округом паРашы, станете официальным. для основной массы колхозных крепостных ничего не изменится и бессменный председатель колхоза продолжит вас вести в вечную стабильность, а вы продолжите растить цветочки для надсмотрщиков. ну может колючей проволоки на границе с цивилизацией больше станет, чтобы крепостные не разбежались, да количество мусоров и ОМОНа раза в три-четыре увеличится, чтобы крепостных в узде держать, а так все.
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27.08.2020 11:39 Ответить
У тебя усы отклеились.
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27.08.2020 11:43 Ответить
Юмористов подвезли.
Ну конечно же, на фоне стремительного падения курса национальной валюты, роста цен, массированного исхода IT-компаний, перспективы закрытия границ, коллапса культурной, образовательной и медицинской сферы - и всего этого благодаря очередной "элегантной победе" Несменяемого "народ Беларуси" бегом бежит на митинги за Лукашенку и просит: не хотим жить как "на Украине", хотим хуже.
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27.08.2020 12:19 Ответить
Путлер спасет,у него бабла куры не клюют...
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27.08.2020 11:40 Ответить
Тут вопрос в том, что их санкции подтолкнут Белорусь в сторону рАиси.
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27.08.2020 16:33 Ответить
 
 