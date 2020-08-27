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Новини Революція в Білорусі
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В ЄС розпочали обговорення санкцій проти Білорусі

В ЄС розпочали обговорення санкцій проти Білорусі

Міністри закордонних справ ЄС 27 і 28 серпня в Берліні проведуть неофіційні переговори, на яких будуть обговорюватися санкції проти Білорусі через суперечливі президентські вибори і репресії проти мирних протестувальників.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За повідомленнями, Євросоюз уже погодився запровадити санкції проти 15–20 осіб, яких звинувачують в участі у фальсифікаціях виборів або репресіях після голосування 9 серпня.

Як повідомила німецька інформагенція DPA з посиланням на неназване джерело, учасники переговорів у Берліні намагатимуться досягти політичної згоди щодо запропонованого списку осіб, що дозволить офіційно затвердити санкції проти них.

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Зазначимо, що в Білорусі тривають затримання учасників протесту. 26 серпня в Мінську міліція заарештувала щонайменше 20 осіб, присутніх на столичному майдані Незалежності в 18-й день протестів проти офіційних результатів виборів, які демонстранти вважають сфальсифікованими.

Автор: 

Білорусь (7925) санкції (11773) Євросоюз (13327)


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Топ коментарі
+1
Санкции не против Беларуси, а отдельных чиновников, причастных к фальсификации выборов и , возможно, массовому избиению людей
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27.08.2020 11:12
+1
Луке уже по барабану " горит сарай, гори и хата".. Он теперь субъект Рашен Федерашен, у него назад пути нет.
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27.08.2020 11:13
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В ЕС приступили к обсуждению санкций против Беларуси - Цензор.НЕТ 2554
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27.08.2020 11:11 Відповісти
Санкции не против Беларуси, а отдельных чиновников, причастных к фальсификации выборов и , возможно, массовому избиению людей
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27.08.2020 11:12 Відповісти
Луке уже по барабану " горит сарай, гори и хата".. Он теперь субъект Рашен Федерашен, у него назад пути нет.
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27.08.2020 11:13 Відповісти
У него и вперед пути нет. "Скрипач не нужен, дорогой..."
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27.08.2020 11:31 Відповісти
Не санкции а смех, этим 15-20 лицам полностью плевать на запрет въезда в ЕС.
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27.08.2020 11:15 Відповісти
Да срали на Беларашке на ваши санкции против чиновников. Лука скоро сделает всех беларусов невыездными и им пофиг на ваши санкции.
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27.08.2020 11:16 Відповісти
Лукашенко обвинил Польшу в попытке присоединить Гродненскую область

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В ЄС розпочали обговорення санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 981


Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил власти Польши в попытке присоединить Гродненскую область республики. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Вы видите эти заявления о том, что если Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», - заявил он.
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27.08.2020 12:33 Відповісти
Единственной действующей санкцие был бы запрет всем муссорам и членам их семей путешествие в страны ЕС... Все остальное в пользу бедных...
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27.08.2020 11:19 Відповісти
В ЄС розпочали обговорення санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 6682
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27.08.2020 11:35 Відповісти
Как-то дешево совсем. Да еще и от лица якобы белорусов. Сырая методичка.

Проститутка разглагольствует о том, как кто-то мимо проходящий ее, оказывается, "толкнул" на панель.
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27.08.2020 11:36 Відповісти
да не паникуй. ну были вы неофициальным федеральным округом паРашы, станете официальным. для основной массы колхозных крепостных ничего не изменится и бессменный председатель колхоза продолжит вас вести в вечную стабильность, а вы продолжите растить цветочки для надсмотрщиков. ну может колючей проволоки на границе с цивилизацией больше станет, чтобы крепостные не разбежались, да количество мусоров и ОМОНа раза в три-четыре увеличится, чтобы крепостных в узде держать, а так все.
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27.08.2020 11:39 Відповісти
У тебя усы отклеились.
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27.08.2020 11:43 Відповісти
Юмористов подвезли.
Ну конечно же, на фоне стремительного падения курса национальной валюты, роста цен, массированного исхода IT-компаний, перспективы закрытия границ, коллапса культурной, образовательной и медицинской сферы - и всего этого благодаря очередной "элегантной победе" Несменяемого "народ Беларуси" бегом бежит на митинги за Лукашенку и просит: не хотим жить как "на Украине", хотим хуже.
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27.08.2020 12:19 Відповісти
Путлер спасет,у него бабла куры не клюют...
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27.08.2020 11:40 Відповісти
Тут вопрос в том, что их санкции подтолкнут Белорусь в сторону рАиси.
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27.08.2020 16:33 Відповісти
 
 