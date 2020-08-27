В ЄС розпочали обговорення санкцій проти Білорусі
Міністри закордонних справ ЄС 27 і 28 серпня в Берліні проведуть неофіційні переговори, на яких будуть обговорюватися санкції проти Білорусі через суперечливі президентські вибори і репресії проти мирних протестувальників.
Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
За повідомленнями, Євросоюз уже погодився запровадити санкції проти 15–20 осіб, яких звинувачують в участі у фальсифікаціях виборів або репресіях після голосування 9 серпня.
Як повідомила німецька інформагенція DPA з посиланням на неназване джерело, учасники переговорів у Берліні намагатимуться досягти політичної згоди щодо запропонованого списку осіб, що дозволить офіційно затвердити санкції проти них.
Зазначимо, що в Білорусі тривають затримання учасників протесту. 26 серпня в Мінську міліція заарештувала щонайменше 20 осіб, присутніх на столичному майдані Незалежності в 18-й день протестів проти офіційних результатів виборів, які демонстранти вважають сфальсифікованими.
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