В Киеве 1 сентября состоится первый звонок в школах, - КГГА

В Киеве 1 сентября состоится первый звонок в школах. Все киевские школы готовы к началу учебного года в сентябре.

Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Первый звонок состоится первого сентября, по традиции, все детки пойдут в школу. Все киевские школы готовы к началу учебного года в сентябре", - сказал замглавы КГГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае попадания Киева в "оранжевую" зону праздничные линейки 1 сентября могут отменить, - Рубан