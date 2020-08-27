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В Киеве 1 сентября состоится первый звонок в школах, - КГГА
В Киеве 1 сентября состоится первый звонок в школах. Все киевские школы готовы к началу учебного года в сентябре.
Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Первый звонок состоится первого сентября, по традиции, все детки пойдут в школу. Все киевские школы готовы к началу учебного года в сентябре", - сказал замглавы КГГА.
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