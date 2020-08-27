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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве 1 сентября состоится первый звонок в школах, - КГГА

В Киеве 1 сентября состоится первый звонок в школах, - КГГА

В Киеве 1 сентября состоится первый звонок в школах. Все киевские школы готовы к началу учебного года в сентябре.

Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Первый звонок состоится первого сентября, по традиции, все детки пойдут в школу. Все киевские школы готовы к началу учебного года в сентябре", - сказал замглавы КГГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае попадания Киева в "оранжевую" зону праздничные линейки 1 сентября могут отменить, - Рубан

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2978) Киев (25483) школа (3012) Мондриевский Валентин (32) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Идиоты *** ....
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27.08.2020 11:21 Ответить
" чернобыльский первомай" им В. Кличко. перенесен на 1 сентября.
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27.08.2020 11:21 Ответить
У Києві 1 вересня відбудеться перший дзвоник у школах, - КМДА - Цензор.НЕТ 8296
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27.08.2020 11:40 Ответить
Дай Бог не последний.

У Києві 1 вересня відбудеться перший дзвоник у школах, - КМДА - Цензор.НЕТ 5460
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27.08.2020 11:29 Ответить
А второго сентября последний)))
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27.08.2020 11:36 Ответить
Зебилы могут не остаться.
Для них предусмотрены специальные курсы в трускавце!
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27.08.2020 11:40 Ответить
Віталя прийняв невірне рішення, яке буде коштувати йому дуже дорого!
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27.08.2020 12:10 Ответить
правильне рішення!

не потрібно дітям скасовувати очікуване свято через фейковий недовірус!
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27.08.2020 13:27 Ответить
 
 