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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві 1 вересня відбудеться перший дзвоник у школах, - КМДА

У Києві 1 вересня відбудеться перший дзвоник у школах, - КМДА

У Києві 1 вересня відбудеться перший дзвоник у школах. Усі київські школи готові до початку навчального року у вересні.

Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Перший дзвоник відбудеться першого вересня, за традицією, усі дітки підуть до школи. Всі київські школи готові до початку навчального року у вересні", - сказав заступник голови КМДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі потрапляння Києва до "помаранчевої" зони святкові лінійки 1 вересня можуть скасувати, - Рубан

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2365) Київ (19423) школа (2205) Мондриївський Валентин (34) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Идиоты *** ....
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27.08.2020 11:21 Відповісти
" чернобыльский первомай" им В. Кличко. перенесен на 1 сентября.
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27.08.2020 11:21 Відповісти
У Києві 1 вересня відбудеться перший дзвоник у школах, - КМДА - Цензор.НЕТ 8296
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27.08.2020 11:40 Відповісти
Дай Бог не последний.

У Києві 1 вересня відбудеться перший дзвоник у школах, - КМДА - Цензор.НЕТ 5460
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27.08.2020 11:29 Відповісти
А второго сентября последний)))
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27.08.2020 11:36 Відповісти
Зебилы могут не остаться.
Для них предусмотрены специальные курсы в трускавце!
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27.08.2020 11:40 Відповісти
Віталя прийняв невірне рішення, яке буде коштувати йому дуже дорого!
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27.08.2020 12:10 Відповісти
правильне рішення!

не потрібно дітям скасовувати очікуване свято через фейковий недовірус!
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27.08.2020 13:27 Відповісти
 
 