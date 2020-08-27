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У Києві 1 вересня відбудеться перший дзвоник у школах, - КМДА
У Києві 1 вересня відбудеться перший дзвоник у школах. Усі київські школи готові до початку навчального року у вересні.
Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Перший дзвоник відбудеться першого вересня, за традицією, усі дітки підуть до школи. Всі київські школи готові до початку навчального року у вересні", - сказав заступник голови КМДА.
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