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Новости Революция в Беларуси
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Я найду слова, чтобы пообщаться с Путиным, - Тихановская

Я найду слова, чтобы пообщаться с Путиным, - Тихановская

Беларусь хотела бы иметь близкие отношения со всеми странами, как экономические, так и политические.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью DW заявила бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

"Вы спросили, прежде всего, про независимость, да? Мы - независимая страна, и независимость нашей страны - это то, что вообще не обсуждается, не продается и не допускает никаких комментариев. А что касается близких отношений… Мы хотели бы иметь близкие отношения со всеми странами, как экономические, так и политические", - подчеркнула экс-кандидат.

Тихановская также отметила, что найдет нужные слова, чтобы пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вы знаете, все мы люди и как-то готовиться к общению с каким-то определенным человеком, я не знаю, как. Мне звонили лидеры сильных стран и, я думаю, что я найду слова, чтобы пообщаться и с Владимиром Путиным", - добавила она.

Также читайте: Тихановская против вмешательства других стран в события в Беларуси

Автор: 

Беларусь (7888) путин владимир (31217) россия (95388) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+19
Я найду слова, чтобы пообщаться с Путиным, - Тихановская - Цензор.НЕТ 5665
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27.08.2020 12:19
+17
В глаза ему смотри, в глаза!
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27.08.2020 12:20
+16
Я знайду слова, щоб поспілкуватися з Путіним, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 3442
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27.08.2020 12:26
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Страница 3 из 3
Слова тебе зе подскажет.
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27.08.2020 13:34 Ответить
Это попытка рейдерского захвата власти, не более.
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27.08.2020 13:35 Ответить
Наш найвэлычниший тоже был уверен, что с Путиным договориться, как два пальца об асфальт. Просто Порошенко не хотел, да и не умел.
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27.08.2020 13:44 Ответить
Зеленая лохушка №2.....
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27.08.2020 14:00 Ответить
тоже собралась пуйло смешить
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27.08.2020 14:00 Ответить
Пусть памперс не забудет одеть перед "общением". Детский сад, ей богу.
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27.08.2020 14:02 Ответить
наоборот, белье покрасивше, и трусики с гербом ссср.
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27.08.2020 15:02 Ответить
Пля, пуйло нарасхват пообщаться! )))
А лидерами других соседей она нужньіе слова не считает нужньім искать? )))
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27.08.2020 14:04 Ответить
Ещё одно зечмо
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27.08.2020 14:07 Ответить
дама хазяйка...
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27.08.2020 14:41 Ответить
Оооооо, еще одна в глаза смотреть будет, офтальмолог, ***...
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27.08.2020 15:14 Ответить
О, еще одна дурилка мир в глазах диктатора увидела.
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27.08.2020 15:26 Ответить
Однояйцевая сестра ЗЕлупонька.

Но у ***** писюн один. Придется ЗЕ и ТИ сосать по очереди.
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27.08.2020 16:05 Ответить
Я думал, что только наш зеленский **......нутый , оказывается и тихановская то же!!
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27.08.2020 17:33 Ответить
Владу не дають-її беруть.
Білоруси сподіваються ,що Лукашенко вибачиться,скаже що його біс попутав і віддасть владу?Було би смішно ,якщо не було би ........
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27.08.2020 19:04 Ответить
Самое главное - насмотреться в "эти глаза напротив", такие добрые, миролюбивые и ласковые! Обязательно проконсультируйся с зебилом, в какой позе это делается!
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28.08.2020 07:33 Ответить
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