Я найду слова, чтобы пообщаться с Путиным, - Тихановская

Беларусь хотела бы иметь близкие отношения со всеми странами, как экономические, так и политические.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью DW заявила бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

"Вы спросили, прежде всего, про независимость, да? Мы - независимая страна, и независимость нашей страны - это то, что вообще не обсуждается, не продается и не допускает никаких комментариев. А что касается близких отношений… Мы хотели бы иметь близкие отношения со всеми странами, как экономические, так и политические", - подчеркнула экс-кандидат.

Тихановская также отметила, что найдет нужные слова, чтобы пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вы знаете, все мы люди и как-то готовиться к общению с каким-то определенным человеком, я не знаю, как. Мне звонили лидеры сильных стран и, я думаю, что я найду слова, чтобы пообщаться и с Владимиром Путиным", - добавила она.

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