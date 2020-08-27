Я знайду слова, щоб поспілкуватися з Путіним, - Тіхановська

Білорусь хотіла би мати близькі стосунки з усіма країнами, як економічні, так і політичні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю DW заявила колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська.

"Ви запитали, перш за все, про незалежність, так? Ми - незалежна країна і незалежність нашої країни - це те, що взагалі не обговорюється, не продається і не допускає ніяких коментарів. А що стосується близьких відносин ... Я хотів би представити мати близькі стосунки з усіма країнами, як економічні, так і політичні", - підкреслила екскандидатка.

Тіхановська також зазначила, що знайде потрібні слова, аби поспілкуватися з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Ви знаєте, всі ми люди і якось готуватися до спілкування з якимось певним людиною, я не знаю, як. Мені дзвонили лідери сильних країн і, я думаю, що я знайду слова, щоб поспілкуватися і з Володимиром Путіним", - додала вона.

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