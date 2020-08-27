УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13505 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
10 897 216

Я знайду слова, щоб поспілкуватися з Путіним, - Тіхановська

Я знайду слова, щоб поспілкуватися з Путіним, - Тіхановська

Білорусь хотіла би мати близькі стосунки з усіма країнами, як економічні, так і політичні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю DW заявила колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська.

"Ви запитали, перш за все, про незалежність, так? Ми - незалежна країна і незалежність нашої країни - це те, що взагалі не обговорюється, не продається і не допускає ніяких коментарів. А що стосується близьких відносин ... Я хотів би представити мати близькі стосунки з усіма країнами, як економічні, так і політичні", - підкреслила екскандидатка.

Тіхановська також зазначила, що знайде потрібні слова, аби поспілкуватися з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Ви знаєте, всі ми люди і якось готуватися до спілкування з якимось певним людиною, я не знаю, як. Мені дзвонили лідери сильних країн і, я думаю, що я знайду слова, щоб поспілкуватися і з Володимиром Путіним", - додала вона.

Читайте: Тіхановська проти втручання інших країн у події в Білорусі

Автор: 

Білорусь (7925) путін володимир (23765) росія (64958) Тіхановська Світлана (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
Я найду слова, чтобы пообщаться с Путиным, - Тихановская - Цензор.НЕТ 5665
показати весь коментар
27.08.2020 12:19
+17
В глаза ему смотри, в глаза!
показати весь коментар
27.08.2020 12:20
+16
Я знайду слова, щоб поспілкуватися з Путіним, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 3442
показати весь коментар
27.08.2020 12:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Слова тебе зе подскажет.
показати весь коментар
27.08.2020 13:34 Відповісти
Это попытка рейдерского захвата власти, не более.
показати весь коментар
27.08.2020 13:35 Відповісти
Наш найвэлычниший тоже был уверен, что с Путиным договориться, как два пальца об асфальт. Просто Порошенко не хотел, да и не умел.
показати весь коментар
27.08.2020 13:44 Відповісти
Зеленая лохушка №2.....
показати весь коментар
27.08.2020 14:00 Відповісти
тоже собралась пуйло смешить
показати весь коментар
27.08.2020 14:00 Відповісти
Пусть памперс не забудет одеть перед "общением". Детский сад, ей богу.
показати весь коментар
27.08.2020 14:02 Відповісти
наоборот, белье покрасивше, и трусики с гербом ссср.
показати весь коментар
27.08.2020 15:02 Відповісти
Пля, пуйло нарасхват пообщаться! )))
А лидерами других соседей она нужньіе слова не считает нужньім искать? )))
показати весь коментар
27.08.2020 14:04 Відповісти
Ещё одно зечмо
показати весь коментар
27.08.2020 14:07 Відповісти
дама хазяйка...
показати весь коментар
27.08.2020 14:41 Відповісти
Оооооо, еще одна в глаза смотреть будет, офтальмолог, ***...
показати весь коментар
27.08.2020 15:14 Відповісти
О, еще одна дурилка мир в глазах диктатора увидела.
показати весь коментар
27.08.2020 15:26 Відповісти
Однояйцевая сестра ЗЕлупонька.

Но у ***** писюн один. Придется ЗЕ и ТИ сосать по очереди.
показати весь коментар
27.08.2020 16:05 Відповісти
Я думал, что только наш зеленский **......нутый , оказывается и тихановская то же!!
показати весь коментар
27.08.2020 17:33 Відповісти
Владу не дають-її беруть.
Білоруси сподіваються ,що Лукашенко вибачиться,скаже що його біс попутав і віддасть владу?Було би смішно ,якщо не було би ........
показати весь коментар
27.08.2020 19:04 Відповісти
Самое главное - насмотреться в "эти глаза напротив", такие добрые, миролюбивые и ласковые! Обязательно проконсультируйся с зебилом, в какой позе это делается!
показати весь коментар
28.08.2020 07:33 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 