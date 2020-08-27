Кандидаты на местных выборах не должны подавать декларации, - НАПК
Национальное агентство по предупреждению коррупции разъяснило, что кандидаты в депутаты местных советов и ВР АР Крым не должны подавать декларации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Кандидаты, которые баллотируются в депутаты местных советов и ВР АР Крым и на должности глав местных органов власти не должны подавать декларации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что однако, лицо должно подать декларацию "кандидата на должность" за прошлый год, если:
- оно избрано депутатом ВР АР Крым или местного совета. Декларация должна быть подана в течение 15 календарных дней со дня открытия первой сессии совета;
- оно избрано сельским, поселковым или городским головой. Декларацию необходимо подать в течение 15 календарных дней после принесения присяги на пленарном заседании соответствующего совета, на котором территориальной избирательной комиссией объявляется решение об избрании и регистрации лица.
Добавляется, что если кандидат уже подавал декларацию за прошлый год, то подавать декларацию повторно не нужно.
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