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Кандидаты на местных выборах не должны подавать декларации, - НАПК

Кандидаты на местных выборах не должны подавать декларации, - НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции разъяснило, что кандидаты в депутаты местных советов и ВР АР Крым не должны подавать декларации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Кандидаты, которые баллотируются в депутаты местных советов и ВР АР Крым и на должности глав местных органов власти не должны подавать декларации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что однако, лицо должно подать декларацию "кандидата на должность" за прошлый год, если:

  • оно избрано депутатом ВР АР Крым или местного совета. Декларация должна быть подана в течение 15 календарных дней со дня открытия первой сессии совета;
  • оно избрано сельским, поселковым или городским головой. Декларацию необходимо подать в течение 15 календарных дней после принесения присяги на пленарном заседании соответствующего совета, на котором территориальной избирательной комиссией объявляется решение об избрании и регистрации лица.

Добавляется, что если кандидат уже подавал декларацию за прошлый год, то подавать декларацию повторно не нужно.

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Автор: 

кандидат (1014) местные выборы (2752) НАПК (1220)


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Кандидати на місцевих виборах не мають подавати декларації, - НАЗК - Цензор.НЕТ 739
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27.08.2020 12:32 Ответить
короче ----- местному царьку разрешили сеять гречку..
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27.08.2020 12:36 Ответить
Тобто щоб обирали кота в мішку,а потім раділи від обраного по факту злодія.
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27.08.2020 12:52 Ответить
Процвітання повним ходом. Зробили ви це разом!
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27.08.2020 13:00 Ответить
Уже даже уборщица чтобы попасть на работу в гос.учреждение должна подавать декларацию а вот местным царькам рвущимся к корыту зась ))
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27.08.2020 13:22 Ответить
Класс!!!
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27.08.2020 16:01 Ответить
 
 