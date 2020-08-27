Кандидати на місцевих виборах не мають подавати декларації, - НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції роз'яснило, що кандидати в депутати місцевих рад і ВР АР Крим не мають подавати декларації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.
"Кандидати, які балотуються в депутати місцевих рад і ВР АР Крим та на посади голів місцевих органів влади, не мають подавати декларації", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що, однак, особа має подати декларацію "кандидата на посаду" за минулий рік, якщо:
- її обрано депутатом ВР АР Крим або місцевої ради. Декларація має бути подана протягом 15 календарних днів з дня відкриття першої сесії ради;
- її обрано сільським, селищним або міським головою. Декларацію необхідно подати протягом 15 календарних днів після складання присяги на пленарному засіданні відповідної ради, на якому територіальною виборчою комісією оголошується рішення про обрання та реєстрацію особи.
Додається, що якщо кандидат уже подавав декларацію за минулий рік, то подавати декларацію повторно не потрібно.
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