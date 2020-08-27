РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14792 посетителя онлайн
Новости
9 936 6

Самоубийство сотрудницы колонии на Кировоградщине: прокуратура провела проверку, 9 работников привлечены к ответственности

Самоубийство сотрудницы колонии на Кировоградщине: прокуратура провела проверку, 9 работников привлечены к ответственности

Прокуратурой Кировоградской области проведена проверка обстоятельств, которые привели к возникновению чрезвычайного происшествия в ГУ "Петровская ВК №49", когда из огнестрельного оружия совершила самоубийство работница учреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Работники прокуратуры провели проверку в колонии, в ходе которой был выявлен ряд существенных нарушений. В частности, прокуратура акцентировала на ненадлежащую работу сотрудников отдела режима охраны учреждения в части прохождения первоначальной подготовки, проведения вступительных инструктажей и отсутствие действенного контроля за подчиненными со стороны руководства исправительной колонии.

Для их устранения прокуратурой от начальника учреждения потребовали немедленно принять меры по устранению имеющихся нарушений и недопущению их в дальнейшем.

Сейчас по результатам прокурорского вмешательства выявлены нарушения требований законодательства устранены, девять работников учреждения, по вине которых были допущены эти нарушения привлечены к ответственности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Патрульные Краматорска спасли жизнь матери двух детей при попытке суицида. ВИДЕО

колония (419) прокуратура (5006) самоубийство (996) Кировоградская область (629)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как всегда: "Разберёмся как-нибудь, накажем кого-попало (невиновных), наградим непричастных...".
показать весь комментарий
27.08.2020 13:20 Ответить
И срочно ВИП-камеры организовать! А то вiслюк и его зэко-***** нервничают...
показать весь комментарий
27.08.2020 13:23 Ответить
Интересно, у "самоубитой" киндеры то остались?
Ну если нет то да - могла бы и 2-3 выстрела в голову се сделать - никто бы и не усомнился, а так - надо расследование, которое стандартно: Чистила оружие, нечаянно патрон упал в патронник, сотона передернула затвор, сотрутница заглянула в дуло, стараясь там увидеть розовых пони и в этот мо.мент зашел майор Вася и дотронулся "за лясю", и патрон ВНЕЗАПНО решил что он может взлететь...
Жаль конечно того кто погиб, но мы то знаем - даже если они говорят правду, то надо читать это как одноименную газетенку.
показать весь комментарий
27.08.2020 13:28 Ответить
Совок бук, Совком і залишилися.
показать весь комментарий
27.08.2020 13:40 Ответить
Як би провели інструктаж, то вона б на себе руки не наклала?? ІДІОТИ...
показать весь комментарий
27.08.2020 14:08 Ответить
А может там начальство ******** наложниц?
показать весь комментарий
27.08.2020 14:13 Ответить
 
 