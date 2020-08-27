Самоубийство сотрудницы колонии на Кировоградщине: прокуратура провела проверку, 9 работников привлечены к ответственности

Прокуратурой Кировоградской области проведена проверка обстоятельств, которые привели к возникновению чрезвычайного происшествия в ГУ "Петровская ВК №49", когда из огнестрельного оружия совершила самоубийство работница учреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Работники прокуратуры провели проверку в колонии, в ходе которой был выявлен ряд существенных нарушений. В частности, прокуратура акцентировала на ненадлежащую работу сотрудников отдела режима охраны учреждения в части прохождения первоначальной подготовки, проведения вступительных инструктажей и отсутствие действенного контроля за подчиненными со стороны руководства исправительной колонии.

Для их устранения прокуратурой от начальника учреждения потребовали немедленно принять меры по устранению имеющихся нарушений и недопущению их в дальнейшем.

Сейчас по результатам прокурорского вмешательства выявлены нарушения требований законодательства устранены, девять работников учреждения, по вине которых были допущены эти нарушения привлечены к ответственности.

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