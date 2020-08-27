Самоубийство сотрудницы колонии на Кировоградщине: прокуратура провела проверку, 9 работников привлечены к ответственности
Прокуратурой Кировоградской области проведена проверка обстоятельств, которые привели к возникновению чрезвычайного происшествия в ГУ "Петровская ВК №49", когда из огнестрельного оружия совершила самоубийство работница учреждения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Работники прокуратуры провели проверку в колонии, в ходе которой был выявлен ряд существенных нарушений. В частности, прокуратура акцентировала на ненадлежащую работу сотрудников отдела режима охраны учреждения в части прохождения первоначальной подготовки, проведения вступительных инструктажей и отсутствие действенного контроля за подчиненными со стороны руководства исправительной колонии.
Для их устранения прокуратурой от начальника учреждения потребовали немедленно принять меры по устранению имеющихся нарушений и недопущению их в дальнейшем.
Сейчас по результатам прокурорского вмешательства выявлены нарушения требований законодательства устранены, девять работников учреждения, по вине которых были допущены эти нарушения привлечены к ответственности.
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Ну если нет то да - могла бы и 2-3 выстрела в голову се сделать - никто бы и не усомнился, а так - надо расследование, которое стандартно: Чистила оружие, нечаянно патрон упал в патронник, сотона передернула затвор, сотрутница заглянула в дуло, стараясь там увидеть розовых пони и в этот мо.мент зашел майор Вася и дотронулся "за лясю", и патрон ВНЕЗАПНО решил что он может взлететь...
Жаль конечно того кто погиб, но мы то знаем - даже если они говорят правду, то надо читать это как одноименную газетенку.