Самогубство співробітниці колонії на Кіровоградщині: прокуратура провела перевірку, 9 працівників притягнуто до відповідальності

Прокуратура Кіровоградської області привела перевірку обставин, які спричинили виникнення надзвичайної події в ГУ "Петровська ВК №49", коли з вогнепальної зброї вчинила самогубство працівниця установи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Працівники прокуратури провели перевірку в колонії, у ході якої було виявлено низку суттєвих порушень. Зокрема, прокуратура акцентувала на неналежній роботі працівників відділу режиму охорони установи в частині проходження первинної підготовки, проведення вступних інструктажів та відсутність дієвого контролю за підлеглими з боку керівництва виправної колонії.

На їх усунення прокуратурою начальнику установи було внесена вказівка з вимогою негайно вжити заходів щодо усунення наявних порушень та недопущення їх у подальшому.

Наразі за результатом прокурорського втручання виявлені порушення вимог законодавства усунуті, дев’ять працівників установи, з вини яких були допущені ці порушення притягнуто до відповідальності.

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