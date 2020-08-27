Самогубство співробітниці колонії на Кіровоградщині: прокуратура провела перевірку, 9 працівників притягнуто до відповідальності
Прокуратура Кіровоградської області привела перевірку обставин, які спричинили виникнення надзвичайної події в ГУ "Петровська ВК №49", коли з вогнепальної зброї вчинила самогубство працівниця установи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Працівники прокуратури провели перевірку в колонії, у ході якої було виявлено низку суттєвих порушень. Зокрема, прокуратура акцентувала на неналежній роботі працівників відділу режиму охорони установи в частині проходження первинної підготовки, проведення вступних інструктажів та відсутність дієвого контролю за підлеглими з боку керівництва виправної колонії.
На їх усунення прокуратурою начальнику установи було внесена вказівка з вимогою негайно вжити заходів щодо усунення наявних порушень та недопущення їх у подальшому.
Наразі за результатом прокурорського втручання виявлені порушення вимог законодавства усунуті, дев’ять працівників установи, з вини яких були допущені ці порушення притягнуто до відповідальності.
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Ну если нет то да - могла бы и 2-3 выстрела в голову се сделать - никто бы и не усомнился, а так - надо расследование, которое стандартно: Чистила оружие, нечаянно патрон упал в патронник, сотона передернула затвор, сотрутница заглянула в дуло, стараясь там увидеть розовых пони и в этот мо.мент зашел майор Вася и дотронулся "за лясю", и патрон ВНЕЗАПНО решил что он может взлететь...
Жаль конечно того кто погиб, но мы то знаем - даже если они говорят правду, то надо читать это как одноименную газетенку.