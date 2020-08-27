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Самогубство співробітниці колонії на Кіровоградщині: прокуратура провела перевірку, 9 працівників притягнуто до відповідальності

Самогубство співробітниці колонії на Кіровоградщині: прокуратура провела перевірку, 9 працівників притягнуто до відповідальності

Прокуратура Кіровоградської області привела перевірку обставин, які спричинили виникнення надзвичайної події в ГУ "Петровська ВК №49", коли з вогнепальної зброї вчинила самогубство працівниця установи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Працівники прокуратури провели перевірку в колонії, у ході якої було виявлено низку суттєвих порушень. Зокрема, прокуратура акцентувала на неналежній роботі працівників відділу режиму охорони установи в частині проходження первинної підготовки, проведення вступних інструктажів та відсутність дієвого контролю за підлеглими з боку керівництва виправної колонії.

На їх усунення прокуратурою начальнику установи було внесена вказівка з вимогою негайно вжити заходів щодо усунення наявних порушень та недопущення їх у подальшому.

Наразі за результатом прокурорського втручання виявлені порушення вимог законодавства усунуті, дев’ять працівників установи, з вини яких були допущені ці порушення притягнуто до відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік, який намагався вчинити самогубство, обстріляв поліцейських, травмувавши одного з них, - поліція Харкова. ФОТО

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колонія (253) прокуратура (3669) самогубство (630) Кіровоградська область (567)


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Как всегда: "Разберёмся как-нибудь, накажем кого-попало (невиновных), наградим непричастных...".
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27.08.2020 13:20 Відповісти
И срочно ВИП-камеры организовать! А то вiслюк и его зэко-***** нервничают...
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27.08.2020 13:23 Відповісти
Интересно, у "самоубитой" киндеры то остались?
Ну если нет то да - могла бы и 2-3 выстрела в голову се сделать - никто бы и не усомнился, а так - надо расследование, которое стандартно: Чистила оружие, нечаянно патрон упал в патронник, сотона передернула затвор, сотрутница заглянула в дуло, стараясь там увидеть розовых пони и в этот мо.мент зашел майор Вася и дотронулся "за лясю", и патрон ВНЕЗАПНО решил что он может взлететь...
Жаль конечно того кто погиб, но мы то знаем - даже если они говорят правду, то надо читать это как одноименную газетенку.
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27.08.2020 13:28 Відповісти
Совок бук, Совком і залишилися.
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27.08.2020 13:40 Відповісти
Як би провели інструктаж, то вона б на себе руки не наклала?? ІДІОТИ...
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27.08.2020 14:08 Відповісти
А может там начальство ******** наложниц?
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27.08.2020 14:13 Відповісти
 
 