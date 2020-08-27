Загрузка коек COVID-19 превышает 50% в 9 областях и Киеве, - Минздрав
В Министерстве здравоохранения сообщили, что загрузка коек пациентами с подтвержденными и подозрительными случаями COVID-19 по состоянию на 26 августа превышает порог в 50% в 10 регионах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
По данным ведомства, более 50% коек, отведенных для пациентов с COVID-19, загружены в Киеве (61,3%), Винницкой (51,9%), Волынской (58,0%), Ивано-Франковской (66,5%), Львовской (53,5%), Одесской (63,5%), Ривненской (50,3%), Тернопольской (65,2%), Хмельницкой (51,9%) и Черновицкой (64,7%) областях.
Количество новых случаев на 100 тыс. населения за 14 дней превышает установленный показатель в 40 чел. в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.
При этом общий показатель количества новых случаев в Украине составляет 68,1 на 100 тыс. населения, а загруженности коек пациентами и подозрительными с COVID-19 – 38,4%.
Охват тестированием во всех регионах соответствует установленному Минздравом критерию.
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Президент-аватарка - країна-аватарка.
Президент-порожнє місце - нема країни..
Обираєш свого Президента - обираєш свою країну..
Вам якого ???
Для истории и потомков.
Хроники маленькой чокнутой планеты.
Летальность от ковид в Украине на сегодня: 2,1 %
Неделю назад: 2,2%
Месяц назад (26.07.20): 2,5%
Количество тяжелых и критических больных на сейчас: 0,3%
Неделю назад: 0,3%
Месяц назад (26.07.20): 2,1%
Правительство продлевает карантин до 31 октября и ужесточает меры: закрытие развлекательных и культурных заведений, ресторанов, кафе. Закрыт въезд для иностранцев. Выезд возможен пока только в Турцию, Египет и ОАЭ.
Мир в осаде.
Никогда еще человечество не хотело так выжить, как в этой адской чудовищной смертельной пандемии.
....И еще.
Для тех, кто очень впечатлился возросшему количеству выявленных случаев, боится коллапса в больницах, грозит всем нехваткой ИВЛ и желает неверным сдохнуть в коридорах от удушья.
На сейчас заполненность всего имеющегося фонда ИВЛ в Украине составляет 7%.
Хватит. Всем хватит.
И вам тоже, не волнуйтесь.
Врач-инфекционист Н.Николаева
заповненість "фонду" ШВЛ
Ш В Л
!!ШВЛ!!!
яким місцем ти читаєш?