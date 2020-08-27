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Новости Коронавирус и карантин
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Загрузка коек COVID-19 превышает 50% в 9 областях и Киеве, - Минздрав

Загрузка коек COVID-19 превышает 50% в 9 областях и Киеве, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения сообщили, что загрузка коек пациентами с подтвержденными и подозрительными случаями COVID-19 по состоянию на 26 августа превышает порог в 50% в 10 регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

По данным ведомства, более 50% коек, отведенных для пациентов с COVID-19, загружены в Киеве (61,3%), Винницкой (51,9%), Волынской (58,0%), Ивано-Франковской (66,5%), Львовской (53,5%), Одесской (63,5%), Ривненской (50,3%), Тернопольской (65,2%), Хмельницкой (51,9%) и Черновицкой (64,7%) областях.

Количество новых случаев на 100 тыс. населения за 14 дней превышает установленный показатель в 40 чел. в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

При этом общий показатель количества новых случаев в Украине составляет 68,1 на 100 тыс. населения, а загруженности коек пациентами и подозрительными с COVID-19 – 38,4%.

Охват тестированием во всех регионах соответствует установленному Минздравом критерию.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Владимир Александрович, а Вы когда давали клятву, вступая в должность президента, точно клали на Конституцию именно руку ???

Загрузка коек COVID-19 превышает 50% в 9 областях и Киеве, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5530
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27.08.2020 13:35 Ответить
Сильний Президент - сильна країна.
Розумний Президент - розумна країна.
Тупий Президент - тупа країна.
Президент-аватарка - країна-аватарка.
Президент-порожнє місце - нема країни..
Обираєш свого Президента - обираєш свою країну..
Вам якого ???

Загрузка коек COVID-19 превышает 50% в 9 областях и Киеве, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9833
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27.08.2020 13:38 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3250135.html Проходите мимо, тут ничего интересного

Для истории и потомков.
Хроники маленькой чокнутой планеты.
Летальность от ковид в Украине на сегодня: 2,1 %
Неделю назад: 2,2%
Месяц назад (26.07.20): 2,5%

Количество тяжелых и критических больных на сейчас: 0,3%
Неделю назад: 0,3%
Месяц назад (26.07.20): 2,1%

Правительство продлевает карантин до 31 октября и ужесточает меры: закрытие развлекательных и культурных заведений, ресторанов, кафе. Закрыт въезд для иностранцев. Выезд возможен пока только в Турцию, Египет и ОАЭ.
Мир в осаде.
Никогда еще человечество не хотело так выжить, как в этой адской чудовищной смертельной пандемии.

....И еще.
Для тех, кто очень впечатлился возросшему количеству выявленных случаев, боится коллапса в больницах, грозит всем нехваткой ИВЛ и желает неверным сдохнуть в коридорах от удушья.
На сейчас заполненность всего имеющегося фонда ИВЛ в Украине составляет 7%.
Хватит. Всем хватит.
И вам тоже, не волнуйтесь.

Врач-инфекционист Н.Николаева
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27.08.2020 13:56 Ответить
Не несите херню по заполняемости 7%... Условно берем что в остальных 15 областях 0% занятых коек, то получится среднее 20%. Но мы понимаем что в других явно не 0%..
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27.08.2020 14:12 Ответить
"На сейчас заполненность всего имеющегося фонда ИВЛ в Украине составляет 7%."

заповненість "фонду" ШВЛ
Ш В Л
!!ШВЛ!!!

яким місцем ти читаєш?
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27.08.2020 14:21 Ответить
 
 