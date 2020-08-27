Загрузка коек COVID-19 превышает 50% в 9 областях и Киеве, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения сообщили, что загрузка коек пациентами с подтвержденными и подозрительными случаями COVID-19 по состоянию на 26 августа превышает порог в 50% в 10 регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

По данным ведомства, более 50% коек, отведенных для пациентов с COVID-19, загружены в Киеве (61,3%), Винницкой (51,9%), Волынской (58,0%), Ивано-Франковской (66,5%), Львовской (53,5%), Одесской (63,5%), Ривненской (50,3%), Тернопольской (65,2%), Хмельницкой (51,9%) и Черновицкой (64,7%) областях.

Количество новых случаев на 100 тыс. населения за 14 дней превышает установленный показатель в 40 чел. в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

При этом общий показатель количества новых случаев в Украине составляет 68,1 на 100 тыс. населения, а загруженности коек пациентами и подозрительными с COVID-19 – 38,4%.

Охват тестированием во всех регионах соответствует установленному Минздравом критерию.

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