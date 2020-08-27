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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав рекомендует минимизировать проведение лекций для студентов-медиков в аудиториях, находящихся в больничных корпусах, - замминистра Микичак

Минздрав рекомендует минимизировать проведение лекций для студентов-медиков в аудиториях, находящихся в больничных корпусах, - замминистра Микичак

Министерство здравоохранения разработало и направило в вузы рекомендации по обучению студентов.

Об этом во время брифинга заявил замминистра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, на прошлой неделе министерство собирало совещание ректоров вузов, работающих в сфере управления Минздрава. На встрече подробно обсудили все вопросы, касающиеся организации обучения студентов.

"Прежде всего, мы рекомендуем очень прицельно обратить внимание на предупреждение вспышек в общежитиях, где проживают студенты. Должны соблюдаться все рекомендации, касающиеся предупреждения коронавируса. Также есть рекомендации по организации учебного процесса в студенческих аудиториях", - отметила замглавы Минздрава.

В министерстве особо обратили внимание на то, что студенты-медики, которые проходят практические занятия в медучреждениях, должны со всей ответственностью придерживаться противоэпидемических требований, установленных для учреждений здравоохранения.

"В частности, мы рекомендуем кафедрам свести к минимуму проведение лекционных занятий в тех лекционных аудиториях, которые находятся в больничных корпусах и в непосредственном соседстве с отделениями, где лечатся пациенты. Без сомнения, не будут проводиться лекционные и практические занятия в тех больницах, которые имеют статус "коронавирусных", - добавила Микичак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны производить вакцину от коронавируса самостоятельно, - Минздрав

Автор: 

вуз (905) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


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Та пусть учатся делать операции по ютубу. Какая разница?
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27.08.2020 13:15 Ответить
Студенты медики 100 лет назад
"Отправьте нас в очаги чумы или холеры"
Студенты медики сегодня
"О корона, давайте учите нас онлайн"
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27.08.2020 13:16 Ответить
Как обстоят дела с поголовным, бесплатным тестированием украинцев, обещанным в пик Коронавируса ?
Даже в этом всех на***ли ?

Минздрав рекомендует минимизировать проведение лекций для студентов-медиков в аудиториях, находящихся в больничных корпусах, - замминистра Микичак - Цензор.НЕТ 4776
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27.08.2020 13:24 Ответить
Почему лекции нельзя читать онлайн?
А то ходит старый пердун щось бормоче , а дети вирус могут подхватить.
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27.08.2020 14:16 Ответить
 
 