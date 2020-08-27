Минздрав рекомендует минимизировать проведение лекций для студентов-медиков в аудиториях, находящихся в больничных корпусах, - замминистра Микичак
Министерство здравоохранения разработало и направило в вузы рекомендации по обучению студентов.
Об этом во время брифинга заявил замминистра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, на прошлой неделе министерство собирало совещание ректоров вузов, работающих в сфере управления Минздрава. На встрече подробно обсудили все вопросы, касающиеся организации обучения студентов.
"Прежде всего, мы рекомендуем очень прицельно обратить внимание на предупреждение вспышек в общежитиях, где проживают студенты. Должны соблюдаться все рекомендации, касающиеся предупреждения коронавируса. Также есть рекомендации по организации учебного процесса в студенческих аудиториях", - отметила замглавы Минздрава.
В министерстве особо обратили внимание на то, что студенты-медики, которые проходят практические занятия в медучреждениях, должны со всей ответственностью придерживаться противоэпидемических требований, установленных для учреждений здравоохранения.
"В частности, мы рекомендуем кафедрам свести к минимуму проведение лекционных занятий в тех лекционных аудиториях, которые находятся в больничных корпусах и в непосредственном соседстве с отделениями, где лечатся пациенты. Без сомнения, не будут проводиться лекционные и практические занятия в тех больницах, которые имеют статус "коронавирусных", - добавила Микичак.
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Даже в этом всех на***ли ?
А то ходит старый пердун щось бормоче , а дети вирус могут подхватить.