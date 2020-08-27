Для помощи Беларуси сформирован резерв из российских силовиков, - Путин. ВИДЕО
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия имеет обязательства перед Беларусью в сфере безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сказал в интервью на канале "Россия 1".
Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси при необходимости.
"Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой", - сказал Путин.
При этом он уточнил, что Россия исходит из того, что все проблемы в Беларуси будут решаться мирным путем.
Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко.
В Европейском союзе не признали результаты выборов в Беларуси и начали работу над санкциями.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности Европейского союза вместе с ОБСЕ выступить посредником для разрешения политического кризиса в Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скорей всего они пойдут путем ДНР и ЛНР.... Используют Луку, чтобы войти и закрепится в Беларуси (как использовали Плотницкого и Захарченко).... потом его уберут Лукашенка (спишут на диверсию СБУ или западных спецслужб)..... Потом проведут псевдовыборы и поставят свою марионетку.....
Россия не меняется...
То что Лукашенко уже не президент, возможно даже не жилец... это 99%.... Его либо сами беларусы сметут со временем, либо русские сначало используют, а потом угайдохают, как Захарченко... и спишут на СБУ или западные спецслужбы.... Дальше выборы("псевдовыборы") и марионетка Кремля у руля страны...
Скорее 2 вариант, потому что русские действуют в таких ситуациях на опережение..... Пока беларусы раскачивали ситуацию, ходили с цветочками, не было лидера, который бы повел на штурм ..... русские подготавали план...
Так что у беларусов, очень плохая позиция.... Нужно было валить Луку, когда собирались массово.... К сожелению, время потеряно, теперь началась игра русских
Беларусь - это намного проще Чечни..... В отличии от большинства чеченцев, беларусы лояльны к русским....
Бацька может собирать апельсины!
Из ее граждан набрали "вагнеровцев"для дестабилизации обстановки в Беларуси, и из ее же граждан набрали резерв для "помощи" при необходимости.
Чудеса!!!
Ось тепер Пуйло і поспішає на допомогу, сформував резер зі своїх громадян, щоб захистити Білорусів від... свїх же громадян )))
https://twitter.com/Fake_MIDRF/status/1298734652480512003?s=09
Сейчас все решит два-три дня.
Білорусам треба будувати свою довірену опозицію зі своїм довіреним кандидатом, а не ставити на московитську Тихановську, і через цю невизнану опозицію вести діалог з Заходом. Думаю Тихановська не буде проти допомоги Пукіна
Беда в том, что диктатор лука сдаёт страну маскалям, в открытую!
вам ещё станет стыдно за свои слова.
Я вже бачу тенденцію ворожнечі на сайті з боку білорусів, я цю тенденцію не підтримаю та люто вас всіх за це засуджую. Це ж все як ху#ло замовляв, для нього подарунок.
я свои комменты не тру.
Очен зря вы так.
Лично я отдал 8 месяцев своей жизни делу защиты Украины, а вы про ворожнечу строчите.
Нехорошо, совсем.
Потрібні санкції за провокації на форумі?
Я Вас попереджав.
Адміністратор форуму
Которые ещё 2 недели назад именовали луку "батькой", а беспредел лукашистов - "борьбой с кацапами".
Тьі, сученок, уже угрожать надумал?
Брьісь под лавку "ечропеец"
Экий неугомонный кацап.