Для помощи Беларуси сформирован резерв из российских силовиков, - Путин. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия имеет обязательства перед Беларусью в сфере безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сказал в интервью на канале "Россия 1".

Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси при необходимости.

"Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой", - сказал Путин.

При этом он уточнил, что Россия исходит из того, что все проблемы в Беларуси будут решаться мирным путем.

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Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко.

В Европейском союзе не признали результаты выборов в Беларуси и начали работу над санкциями.

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности Европейского союза вместе с ОБСЕ выступить посредником для разрешения политического кризиса в Беларуси.