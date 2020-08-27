В Беларуси первый депутат сложил полномочия на фоне протестов. ДОКУМЕНТ
Депутат Минской городского совета Ольга Тесакова сложила полномочия из-за ситуации, сложившейся в Беларуси.
"В рамках сложившейся ситуации в Республике Беларусь, я считаю невозможным осуществлять дальнейшую депутатскую деятельность", - говорится в заявлении Тесаковой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Она добавила, что в соответствии с депутатской этикой, депутат должен личным примером способствовать укреплению государственной дисциплины, выполнению гражданских обязанностей и обеспечению прав и законных интересов человека и гражданина.
Вчера в разных районах Минска состоялся сбор подписей за отставку депутатов Палаты представителей Беларуси, местные жители выстраивались в очереди, чтобы поставить свою подпись. В ответ президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что оппозиция пытается расшатать парламент с попыткой отзыва депутатов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию.
-Украина это почти пять Белоруссий.
-Режиму Януковича было 3 года, режиму Лукашенко 26лет.
-В Украине существовала оппозиция, в Беларуси нет.
-Янукович вынужден был оглядываться на Запад, Лукашенко давно под санкциями.
-Режим в Украине был явно не готов наматывать кишки на гусеницы танков, режим в Беларуси прямо предупреждает о такой готовности.
...
Лукашенко падёт вместе с Путеном. Возможно на пару дней раньше.
Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию.
Президент России Владимир Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию,«... Пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою»...в созданный президентом резерв вошли Силы специальных операций Вооруженных сил России.
По данным канала, силовики готовятся к переброске в Минск уже больше недели и сейчас находятся в режиме ожидания.»
так победят..
https://twitter.com/belamova
https://twitter.com/belamova РБ головного мозга
https://twitter.com/belamova @belamova
·https://twitter.com/belamova/status/1298974298560921600 26 мин
СРОЧНО!
События произошли в Смолевическом районе Минской области: "Деревенские жители отказались брать корову члена комиссии в стадо и пасти ее с другими коровами"
(Муравйов-вєшатєль)
Історія походження і нищення білоруської мови -
https://www.youtube.com/watch?v=*****-NCta0