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Новости Революция в Беларуси
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В Беларуси первый депутат сложил полномочия на фоне протестов. ДОКУМЕНТ

В Беларуси первый депутат сложил полномочия на фоне протестов. ДОКУМЕНТ

Депутат Минской городского совета Ольга Тесакова сложила полномочия из-за ситуации, сложившейся в Беларуси.

"В рамках сложившейся ситуации в Республике Беларусь, я считаю невозможным осуществлять дальнейшую депутатскую деятельность", - говорится в заявлении Тесаковой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она добавила, что в соответствии с депутатской этикой, депутат должен личным примером способствовать укреплению государственной дисциплины, выполнению гражданских обязанностей и обеспечению прав и законных интересов человека и гражданина.

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В Беларуси первый депутат сложил полномочия на фоне протестов 01

Вчера в разных районах Минска состоялся сбор подписей за отставку депутатов Палаты представителей Беларуси, местные жители выстраивались в очереди, чтобы поставить свою подпись. В ответ президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что оппозиция пытается расшатать парламент с попыткой отзыва депутатов.

Автор: 

Беларусь (7888) депутат (3310) революция (1371) Минск (1562)


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Топ комментарии
+8
С почином, первая ласточка!
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27.08.2020 16:21
+7
У нас 3 месяца Майдан стоял перед тем как регионалы побежали. Им бы терпения и на Новый год может будет новый президент.
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27.08.2020 16:27
+5
ставки повышаются. беларусов либо задавят либо научат стрелять в ответ. но цветов для ОМОНа уже точно не будет.
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27.08.2020 16:39
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С почином, первая ласточка!
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27.08.2020 16:21 Ответить
В Беларуси первый депутат сложил полномочия на фоне протестов - Цензор.НЕТ 908
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27.08.2020 16:22 Ответить
всі документи на кацапському ... ,що за країна не підкажете ?
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27.08.2020 16:26 Ответить
У нас 3 месяца Майдан стоял перед тем как регионалы побежали. Им бы терпения и на Новый год может будет новый президент.
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27.08.2020 16:27 Ответить
27 августа 2020
Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию.
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27.08.2020 16:37 Ответить
ставки повышаются. беларусов либо задавят либо научат стрелять в ответ. но цветов для ОМОНа уже точно не будет.
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27.08.2020 16:39 Ответить
Не совсем корректное сравнение.
-Украина это почти пять Белоруссий.
-Режиму Януковича было 3 года, режиму Лукашенко 26лет.
-В Украине существовала оппозиция, в Беларуси нет.
-Янукович вынужден был оглядываться на Запад, Лукашенко давно под санкциями.
-Режим в Украине был явно не готов наматывать кишки на гусеницы танков, режим в Беларуси прямо предупреждает о такой готовности.
...
Лукашенко падёт вместе с Путеном. Возможно на пару дней раньше.
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27.08.2020 16:41 Ответить
Лукашенко своими действиями ускоряет процесс падения режима Путина
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27.08.2020 22:43 Ответить
«27 августа 2020
Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию.

Президент России Владимир Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию,«... Пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою»...в созданный президентом резерв вошли Силы специальных операций Вооруженных сил России.
По данным канала, силовики готовятся к переброске в Минск уже больше недели и сейчас находятся в режиме ожидания.»
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27.08.2020 16:35 Ответить
мощно!
так победят..

https://twitter.com/belamova

https://twitter.com/belamova РБ головного мозга

https://twitter.com/belamova @belamova

·https://twitter.com/belamova/status/1298974298560921600 26 мин

СРОЧНО!

События произошли в Смолевическом районе Минской области: "Деревенские жители отказались брать корову члена комиссии в стадо и пасти ее с другими коровами"
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27.08.2020 16:50 Ответить
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27.08.2020 17:03 Ответить
ну как же без )(уйла то?
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27.08.2020 16:50 Ответить
Что нє добил русскій штик, то довєршат русская церковь і русская школа
(Муравйов-вєшатєль)

Історія походження і нищення білоруської мови -
https://www.youtube.com/watch?v=*****-NCta0
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27.08.2020 18:11 Ответить
 
 