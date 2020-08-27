В Беларуси первый депутат сложил полномочия на фоне протестов. ДОКУМЕНТ

Депутат Минской городского совета Ольга Тесакова сложила полномочия из-за ситуации, сложившейся в Беларуси.

"В рамках сложившейся ситуации в Республике Беларусь, я считаю невозможным осуществлять дальнейшую депутатскую деятельность", - говорится в заявлении Тесаковой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она добавила, что в соответствии с депутатской этикой, депутат должен личным примером способствовать укреплению государственной дисциплины, выполнению гражданских обязанностей и обеспечению прав и законных интересов человека и гражданина.

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Вчера в разных районах Минска состоялся сбор подписей за отставку депутатов Палаты представителей Беларуси, местные жители выстраивались в очереди, чтобы поставить свою подпись. В ответ президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что оппозиция пытается расшатать парламент с попыткой отзыва депутатов.