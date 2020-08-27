У Білорусі перша депутатка склала повноваження на тлі протестів. ДОКУМЕНТ

Депутатка Мінської міської ради Ольга Тесакова склала повноваження через ситуацію, що виникла в Білорусі.

"У рамках ситуації, що склалася в Республіці Білорусь, я вважаю неможливим здійснювати подальшу депутатську діяльність", - йдеться в заяві Тесакової, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона додала, що відповідно до депутатської етики, депутат має особистим прикладом сприяти зміцненню державної дисципліни, виконанню громадянських обов'язків і забезпеченню прав і законних інтересів людини і громадянина.

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Учора в різних районах Мінська відбувся збір підписів за відставку депутатів Палати представників Білорусі, місцеві жителі шикувалися в черги, щоб поставити свій підпис. У відповідь президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що опозиція намагається розхитати парламент зі спробою відкликання депутатів.