У Білорусі перша депутатка склала повноваження на тлі протестів. ДОКУМЕНТ
Депутатка Мінської міської ради Ольга Тесакова склала повноваження через ситуацію, що виникла в Білорусі.
"У рамках ситуації, що склалася в Республіці Білорусь, я вважаю неможливим здійснювати подальшу депутатську діяльність", - йдеться в заяві Тесакової, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Вона додала, що відповідно до депутатської етики, депутат має особистим прикладом сприяти зміцненню державної дисципліни, виконанню громадянських обов'язків і забезпеченню прав і законних інтересів людини і громадянина.
Учора в різних районах Мінська відбувся збір підписів за відставку депутатів Палати представників Білорусі, місцеві жителі шикувалися в черги, щоб поставити свій підпис. У відповідь президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що опозиція намагається розхитати парламент зі спробою відкликання депутатів.
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Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию.
-Украина это почти пять Белоруссий.
-Режиму Януковича было 3 года, режиму Лукашенко 26лет.
-В Украине существовала оппозиция, в Беларуси нет.
-Янукович вынужден был оглядываться на Запад, Лукашенко давно под санкциями.
-Режим в Украине был явно не готов наматывать кишки на гусеницы танков, режим в Беларуси прямо предупреждает о такой готовности.
...
Лукашенко падёт вместе с Путеном. Возможно на пару дней раньше.
Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию.
Президент России Владимир Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию,«... Пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою»...в созданный президентом резерв вошли Силы специальных операций Вооруженных сил России.
По данным канала, силовики готовятся к переброске в Минск уже больше недели и сейчас находятся в режиме ожидания.»
так победят..
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·https://twitter.com/belamova/status/1298974298560921600 26 мин
СРОЧНО!
События произошли в Смолевическом районе Минской области: "Деревенские жители отказались брать корову члена комиссии в стадо и пасти ее с другими коровами"
(Муравйов-вєшатєль)
Історія походження і нищення білоруської мови -
https://www.youtube.com/watch?v=*****-NCta0