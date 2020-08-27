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Новини Революція в Білорусі
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У Білорусі перша депутатка склала повноваження на тлі протестів. ДОКУМЕНТ

У Білорусі перша депутатка склала повноваження на тлі протестів. ДОКУМЕНТ

Депутатка Мінської міської ради Ольга Тесакова склала повноваження через ситуацію, що виникла в Білорусі.

"У рамках ситуації, що склалася в Республіці Білорусь, я вважаю неможливим здійснювати подальшу депутатську діяльність", - йдеться в заяві Тесакової, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона додала, що відповідно до депутатської етики, депутат має особистим прикладом сприяти зміцненню державної дисципліни, виконанню громадянських обов'язків і забезпеченню прав і законних інтересів людини і громадянина.

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У Білорусі перша депутатка склала повноваження на тлі протестів 01

Учора в різних районах Мінська відбувся збір підписів за відставку депутатів Палати представників Білорусі, місцеві жителі шикувалися в черги, щоб поставити свій підпис. У відповідь президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що опозиція намагається розхитати парламент зі спробою відкликання депутатів.

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Білорусь (7925) депутат (1771) революція (312) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+8
С почином, первая ласточка!
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27.08.2020 16:21
+7
У нас 3 месяца Майдан стоял перед тем как регионалы побежали. Им бы терпения и на Новый год может будет новый президент.
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27.08.2020 16:27
+5
ставки повышаются. беларусов либо задавят либо научат стрелять в ответ. но цветов для ОМОНа уже точно не будет.
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27.08.2020 16:39
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С почином, первая ласточка!
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27.08.2020 16:21 Відповісти
В Беларуси первый депутат сложил полномочия на фоне протестов - Цензор.НЕТ 908
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27.08.2020 16:22 Відповісти
всі документи на кацапському ... ,що за країна не підкажете ?
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27.08.2020 16:26 Відповісти
У нас 3 месяца Майдан стоял перед тем как регионалы побежали. Им бы терпения и на Новый год может будет новый президент.
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27.08.2020 16:27 Відповісти
27 августа 2020
Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию.
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27.08.2020 16:37 Відповісти
ставки повышаются. беларусов либо задавят либо научат стрелять в ответ. но цветов для ОМОНа уже точно не будет.
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27.08.2020 16:39 Відповісти
Не совсем корректное сравнение.
-Украина это почти пять Белоруссий.
-Режиму Януковича было 3 года, режиму Лукашенко 26лет.
-В Украине существовала оппозиция, в Беларуси нет.
-Янукович вынужден был оглядываться на Запад, Лукашенко давно под санкциями.
-Режим в Украине был явно не готов наматывать кишки на гусеницы танков, режим в Беларуси прямо предупреждает о такой готовности.
...
Лукашенко падёт вместе с Путеном. Возможно на пару дней раньше.
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27.08.2020 16:41 Відповісти
Лукашенко своими действиями ускоряет процесс падения режима Путина
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27.08.2020 22:43 Відповісти
«27 августа 2020
Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию.

Президент России Владимир Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию,«... Пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою»...в созданный президентом резерв вошли Силы специальных операций Вооруженных сил России.
По данным канала, силовики готовятся к переброске в Минск уже больше недели и сейчас находятся в режиме ожидания.»
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27.08.2020 16:35 Відповісти
мощно!
так победят..

https://twitter.com/belamova

https://twitter.com/belamova РБ головного мозга

https://twitter.com/belamova @belamova

·https://twitter.com/belamova/status/1298974298560921600 26 мин

СРОЧНО!

События произошли в Смолевическом районе Минской области: "Деревенские жители отказались брать корову члена комиссии в стадо и пасти ее с другими коровами"
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27.08.2020 16:50 Відповісти
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27.08.2020 17:03 Відповісти
ну как же без )(уйла то?
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27.08.2020 16:50 Відповісти
Что нє добил русскій штик, то довєршат русская церковь і русская школа
(Муравйов-вєшатєль)

Історія походження і нищення білоруської мови -
https://www.youtube.com/watch?v=*****-NCta0
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27.08.2020 18:11 Відповісти
 
 