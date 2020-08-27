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Кулеба предлагает провести очередное заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, - МИД

Кулеба предлагает провести очередное заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, - МИД

Первый заместитель государственного секретаря США Стивен Биген во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой 27 августа выразил готовность провести новое заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Глава МИД Украины предложил провести очередное заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, чтобы вынести на повестку дня двусторонних отношений новые амбициозные цели, и получил заверения в принципиальной готовности к проведению такого заседания", - сообщает МИД.

Стороны обсудили ключевые вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США в сферах безопасности и обороны, энергетики, реформ, торговли и инвестиций и других.

Отдельное внимание собеседники уделили теме энергетической безопасности Европы в контексте российского проекта "Северный поток – 2", и согласились в будущем прилагать совместные усилия для обеспечения диверсификации поставок энергоносителей в Европу.

Также была рассмотрена ситуация на временно оккупированных Россией территорий Украины на востоке страны и в Крыму. Кулеба проинформировал Бигена о процессе создания Крымской платформы для консолидации международных усилий по деоккупации украинского полуострова и призвал США поддержать инициативу и рассмотреть возможность присоединения к ней.

"Американская сторона подтвердила неизменную поддержку Украины в противодействии российской агрессии и реализации реформ. Стивен Биґен заметил, что имеет очень позитивный взгляд на будущее украино-американских отношений и отметил, что США уверены в Украине как надежном партнере", - указывается в сообщении.

В свою очередь, Кулеба подчеркнул, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку США. По его словам, Украина стремится в дальнейшем увеличивать объем торговли и инвестиций между двумя государствами, а также подтвердил приглашение американским компаниям, которые переносят производство из других стран, размещать его в Украине.

Министр выразил отдельную благодарность США за оказанную Украине поддержку по противодействию эпидемии COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия отправила очередной "гумконвой" на оккупированную часть Донбасса. МИД Украины направил РФ ноту протеста

Автор: 

МИД (6937) Кулеба Дмитрий (2880)


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А Ермак - Украина-рашка
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27.08.2020 17:29 Ответить
Як була «злита» ворогам секретна інформація?
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27.08.2020 17:30 Ответить
Кулеба будьте осторожней. А то если продолжать такими темпами Ермак вас уволит.
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27.08.2020 17:31 Ответить
***** спромігся під часи суперпіару таки впевнити Вовку хоча б щось зробити разом зі США після провалу з вагнерівцями ...
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27.08.2020 18:23 Ответить
Не смішили б вже з цим "партнерством"............
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27.08.2020 19:21 Ответить
америка опустила зелен-ого аж до заступника секретаря!!! Яка може бути мова про "стратегічне партнерство"?
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27.08.2020 22:52 Ответить
 
 