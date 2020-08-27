Кулеба пропонує провести чергове засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, - МЗС

Перший заступник державного секретаря США Стівен Біген під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою 27 серпня висловив готовність провести нове засідання Комісії стратегічного партнерства Україна - США.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Глава МЗС України запропонував провести чергове засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, аби винести на порядок денний двосторонніх відносин нові амбітні цілі, і отримав запевнення у принциповій готовності до проведення такого засідання", - повідомляє МЗС.

Сторони обговорили ключові питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США у сферах безпеки та оборони, енергетики, реформ, торгівлі та інвестицій та ін.

Окрему увагу співрозмовники приділили темі енергетичної безпеки Європи у контексті російського проєкту Північний потік 2, і домовилися надалі докладати спільних зусиль задля забезпечення диверсифікації постачання енергоносіїв у Європі.

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Також було розглянуто ситуацію на тимчасово окупованих Росією територіях сходу України та Криму. Кулеба розповів Бігену про процес створення Кримської платформи задля консолідації міжнародних зусиль з деокупації українського півострова та закликав США підтримати ініціативу та розглянути можливість долучення до неї.

"Американська сторона підтвердила незмінну підтримку України в протидії російській агресії та реалізації реформ. Стівен Біґен зауважив, що має дуже позитивний погляд на майбутнє українсько-американських відносин і зазначив, що США впевнені в Україні як надійному партнері", - вказується в повідомленні.

У свою чергу, Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку США. За його словами, Україна прагне надалі збільшувати обсяг торгівлі та інвестицій між двома державами, а також підтвердив запрошення американським компаніям, які переносять виробництво з інших країн, розміщувати його в Україні.

Міністр висловив окрему вдячність США за надану Україні підтримку задля протидії епідемії COVID-19.