На Донбассе без обстрелов, соблюдается режим "Тишина", - штаб
С начала суток в зоне проведения Операции объединенных сил соблюдается режим прекращения огня. Потерь и ранений среди защитников Украины нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдается тишина. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.
В штабе отметили, что ситуация в районе ООС остается контролируемой. Защитники Украины готовы дать отпор в случае угрозы жизни или здоровью.
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"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - сказано в сообщении.
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1. )(уйду не многозадачен и сейчас его внимание сконцентрировано на Беларуси, поэтому нет времени на Украину.
2. Большенство орков, должны были уехать на отдых, типа на азовье.
3. Финансы у рашки всё-таки потихоньку заканчиваются.
Посмотрим в сентябре, время покажет.
"Під час засідання робочої групи з питань безпеки голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік наголосив, що після запровадження пакету додаткових заходів з консолідації режиму припинення вогню з 27 липня загалом дотримується режим тиші, а на початку серпня СММ ОБСЄ не фіксувала жодного його порушення".
Дані СММ ОБСЄ:
За даними звітів ОБСЄ, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду зафіксовано загалом 481 порушення режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 89 вибухів, 2 невизначені **********, що пролетіли, 6 освітлювальних ракет і 384 черги і постріли). З них тільки 225 порушень припадає на останні 10 днів «режиму припинення вогню» (зокрема 44 вибухи, 3 освітлювальні ракети, 178 черги та постріли).
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) в період з 00:01 27 липня до 19:30 20 серпня не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях тільки 6 разів: 5 серпня станом на 19:30; 7 серпня станом на 19:30; 8 і 9 серпня станом на 19:30; 12 серпня станом на 19:30 та 14 серпня станом на 19:30.
ОП:
"У безпековій групі були досягнуті домовленості щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану, передбаченого комюніке Паризького саміту «Нормандської четвірки» від 9 грудня 2019 року".
Дані СММ ОБСЄ:
Протягом 10 днів місія СММ зафіксувала 520 протитанкових мін, які належать російським окупаційним військам. З них 200 мін у полі неподалік південно-західної околиці н. п. Пікузи, 70 мін на відстані 2,6 км від великого мінного поля (9 серпня), 5 мін біля західної околиці н. п. Сокільники (11 серпня), 44 міни на північній околиці Спартака та 50 протитанкових мін на території зруйнованого міжнародного аеропорту «Донецьк» (12 серпня), біля 95 протитанкових мін на трасі, що веде з Лозового в Золоті Піски (13 серпня), 24 міни на західній околиці Старомихайлівки та 12 біля н. п. Мар'їнки (17 серпня).
Зокрема, в районі Золотого спостерігачі вперше побачили попереджувальний знак про небезпеку від реактивних снарядів із написом «Обережно! Працює ПТРК» російською мовою, встановлений у полі на узбіччі дороги, що проходить паралельно південному краю ділянки розведення; 5 реактивних протитанкових гранат (дві з них вигоріли, але не вибухнули) поблизу н. п. Дебальцеве; вибухонебезпечний залишок мінометної міни (120 мм) за 2,5 км на схід від н. п. Весела Гора.
Президент Зеленський та його офіс вирішили ігнорувати всі ці порушення з боку ворога та наші втрати, з однією метою: створити формальні підстави для виконання всіх політичних та військових забаганок Росії.
Схоже, Зеленський остаточно зробив свій вибір і за будь яку ціну прагне досягнути швидкого закінчення війни. У тих умовах, що склалися у конфлікті Росії та України з 2014 року, це означає лише одне - здатися на умовах ворога.
Схоже, зеленський остаточно зробив свій вибір і за будь яку ціну прагне досягнути швидкого закінчення війни. У тих умовах, що склалися у конфлікті росії та України з 2014 року, це означає лише одне - здатися на умовах ворога.
Мнения / Общество 27-авг, 16:379 1 365 0
Два параллельных мира.
Две параллельные реальности.
Два диаметрально противоположные мировоззрения.
В одном, какой немного ***нутый корпоративчик. Я пересмотрела его полностью. Не спрашивайте меня как мне это удалось. Лицо болит от фейспалмов. И блевать очень хотелось. Но я его пересмотрела.
Мне очень интересно кто подбирал репертуар. Так как на третьей или четвертой минуте, после «як т**е не любити» была песня «Киевляночка».
Да, это именно та песня, прости Господи, Кричевского. Я напомню слова этой песни.
«Киевлянка, киевлянка, киевляночка - не воровка, не путана, не цыганочка»
Это что вообще такое???
Как на день Независимости моей страны, могут использовать попсовые песни, наших, бл*дь, звезд эстрады, которые не имеют никакого отношения к любви к своему государству, к жертвенности ради нее, уважению к погибшим и их детей и матерей.
Кроме того, вставлять попсовые песни на русском. Кроме того, одежда. Сер**ряные трусы от Поляковой. На какой черт они мне нужны на День Независимости. Никого кроме Матвиенко не было в национальной украинской одежде.
Да, я возмущена до трясучки, черт вашей матери.
И другой марш. Где идут люди, которые воевали, волонтеры, которые помогали, неравнодушные люди, которые перечисляли средства для того, что у нас была армия.
Дети с фотографиями их погибших родителей, матери с фотографиями их погибших сыновей. Люди с ограниченными возможностями, в результате войны.
Р**ята ветераны.
Где есть минута памяти по погибшим, и стоя на одном колене, отдавали почет, тем, кого с нами нет.
Где люди, это люди. Люди, которые любят свою страна безумно. Люди, которые душу и тело отдадут за нее. Настоящие, честные, смелые.
Вове, действительно все мешают проводить его супер серьезную внешнюю политику. Где ему «всякие козлы жить мешают» еще и троллят в ФБ.
Вова, ты организовал корпоративчик, который ты организовывал всегда на день рождения какого-то олигарха.
Ты не понимаешь ни свой народ, ни сегодняшний праздник. Ты не президент, ты так и остался шоуменом, и лучше им бы и оставался.
Ты неуважение военных, волонтеров, и пассионариев. И не нужно говорить, что это все они такие чмошники, которые не видят и не ценят т**я и твою должность. Уважать невозможно заставить. Уважение надо заслужить.
Ты не президент - и в этом я сегодня еще больше убедилась. Ты не понимаешь общество, и я более чем уверена, что местные выборы это т**е очень ярко покажут. Ты не наш, и никогда им не будешь.
Поэтому, я считаю, «я устал, я ухожу» это лучше для т**я будет. Хотя, мне до жопы как сложится твоя судьба в дальнейшем.
А вот как сложится судьба моего государства - мне не все равно.
А вечером, наберись смелости и попробуй не блевать, а если будешь, возьми сер**ряные трусы Поляковой, и как я, когда смотрела твое безобразие в виде концерта, посмотри марш, который был сегодня в Киеве. Попроси чтобы т**е посчитали людей, вышедших и добавь еще 2 раза по столько же. Потому многие не смогли прийти, но всей душой и сердцем были там.
И старайся не обocp@ться после этого.
ДАНА ЯРОВАЯ