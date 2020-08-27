На Донбассе без обстрелов, соблюдается режим "Тишина", - штаб

С начала суток в зоне проведения Операции объединенных сил соблюдается режим прекращения огня. Потерь и ранений среди защитников Украины нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдается тишина. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что ситуация в районе ООС остается контролируемой. Защитники Украины готовы дать отпор в случае угрозы жизни или здоровью.

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"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - сказано в сообщении.





