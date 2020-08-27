На Донбасі без обстрілів, дотримується режим "тиша", - штаб

Від початку доби в зоні проведення Операції об'єднаних сил дотримується режим припинення вогню. Втрат і поранень серед захисників України немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначили, що ситуація в районі ООС залишається контрольованою. Захисники України готові дати відсіч у разі загрози життю або здоров'ю.

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"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - сказано в повідомленні.





