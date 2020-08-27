Российские военные таранили автомобили военнослужащих США в Сирии. ВИДЕО

Четверо американских военных пострадали в дорожном конфликте с российской военной полицией в Сирии. Бронетранспортер РФ вытолкал их автомобиль на обочину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Инцидент произошел 25 августа на северо-востоке Сирии рядом с городом Дерик.

Согласно сообщению Совета национальной безопасности США, патруль международной коалиции встретил российский военный патруль. Российский бронетранспортер протаранил американский бронированный автомобиль, экипаж получил ранения.

Российское пропагандистское издание "Русская весна" опубликовало видео, на котором видно, как транспорт с российскими флагами преследует американскую технику, после чего происходит столкновение. На видео два американских автомобиля окружены бронированным автомобилем "Тайфун", двумя бронеавтомобилями "Тигр", грузовиком "Урал", над колонной летят два российских боевых вертолета Ми-8 и Ми-24ВМ.

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В Белом доме действия российских военных назвали опасными и непрофессиональными. Ситуацию обсудили начальники штабов двух армий.

В российском министерстве обороны заявили, что американские военные заранее знали о прохождении колонны военной полиции, но попытались заблокировать патруль. Это описание ситуации не соответствует тому, что происходит на опубликованном видео.

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