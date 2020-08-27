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Российские военные таранили автомобили военнослужащих США в Сирии. ВИДЕО

Четверо американских военных пострадали в дорожном конфликте с российской военной полицией в Сирии. Бронетранспортер РФ вытолкал их автомобиль на обочину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Инцидент произошел 25 августа на северо-востоке Сирии рядом с городом Дерик.

Согласно сообщению Совета национальной безопасности США, патруль международной коалиции встретил российский военный патруль. Российский бронетранспортер протаранил американский бронированный автомобиль, экипаж получил ранения.

Российское пропагандистское издание "Русская весна" опубликовало видео, на котором видно, как транспорт с российскими флагами преследует американскую технику, после чего происходит столкновение. На видео два американских автомобиля окружены бронированным автомобилем "Тайфун", двумя бронеавтомобилями "Тигр", грузовиком "Урал", над колонной летят два российских боевых вертолета Ми-8 и Ми-24ВМ.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Российского генерала Гладких разорвало фугасом в Сирии. ВИДЕО взрыва

В Белом доме действия российских военных назвали опасными и непрофессиональными. Ситуацию обсудили начальники штабов двух армий.

В российском министерстве обороны заявили, что американские военные заранее знали о прохождении колонны военной полиции, но попытались заблокировать патруль. Это описание ситуации не соответствует тому, что происходит на опубликованном видео.

Также на Цензор.НЕТ: В Сирии взорвали бронетранспортер российской военной полиции. ВИДЕО

Автор: 

россия (95515) Сирия (3146) США (26637)


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Топ комментарии
+58
Яка страшна помста за кілька сотень жмурків вагнера)
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27.08.2020 16:58
+54
Они так делаю только когда уверены, что им не ответят - повыделываться их конек. Как только запахнет жареным сразу начнут орать, что их притесняют, насилуют и вооще непонятно за что не любят, короче сплошная русофобия и дискриминация
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27.08.2020 17:05
+33
А потом прилетит один апач и трахнет в извращённой форме все те уралы, вертолёты и тигры с медведями.
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27.08.2020 17:04
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Дуже нагадує захват наших моряків. Повадки шакалів.
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27.08.2020 17:39 Ответить
Цапи знову хочуть "дейр-ез-зор". Цапи отримають його(як я думаю)
https://www.znak.com/2018-02-16/vyzhivshiy_naemnik_chvk_vagnera_rasskazal_smi_podrobnosti_boya_pod_deyr_ez_zorom Выживший наемник ЧВК Вагнера рассказал...
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27.08.2020 17:40 Ответить
Не переживайте амеры вынесут озабоченность и позволят раша гопникам их опускать дальше
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27.08.2020 17:47 Ответить
Да ладно, это уже не первый раз, скучно пацанам.
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27.08.2020 17:52 Ответить
чем больше российских "скучающих" пацанов будет утилизировано-тем чище и безопаснее будет планета Земля!
в следующий раз США должны будут уничтожить ету колонну "скучающих" пацанов!
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27.08.2020 20:39 Ответить
Далі буде...
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27.08.2020 18:01 Ответить
Класс!) на ихние жалкие в#*****..особенно когда противник в меньшинстве (в данном случае объём бронемашинок ..так жекак наши катера стадом таранили в море) а еще типа карусель вертолетов устроили устрашающую..типа они помнят вагнероихтамнетов заихтаметившихся)...ну ничего будет им ответочка ..вернячковая)
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27.08.2020 18:05 Ответить
Я думаю, скоро они нарвутся на неопознанные птуры)))
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27.08.2020 18:11 Ответить
Показатель своей подлости, а подлость признак слабости и трусости, толпой на две машины, и тут обосрались
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27.08.2020 18:09 Ответить
Просит кацапня билет к своим вагинаровцам на тот свет
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27.08.2020 18:13 Ответить
Шой-то кацапье раздухарилось ! пора их в стойло ставить
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27.08.2020 18:22 Ответить
Особенности русской национальной охоты.
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27.08.2020 18:32 Ответить
Тю,им так хочется снова на Берлин.Не догоню, так согреюсь.Провоцировали на конфликт, войны хочется раше.
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27.08.2020 18:58 Ответить
Это видео 2-3-месячной давности.
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27.08.2020 19:11 Ответить
О це дило!
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27.08.2020 19:14 Ответить
нi! ось це дiло:

https://www.unian.net/world/2393776-massovoe-unichtojenie-rossiyskih-naemnikov-v-sirii-opublikovano-video-aviaudara-ssha.html Видео авиаудара США: запись уничтожения ЧВК Вагнер,уничтожено минимум 200 русских оккупантов... -
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27.08.2020 20:45 Ответить
скорее всего, за такое прилетит ответка. Ждем.
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27.08.2020 19:33 Ответить
Не за *************-презика Америки ...На жаль ....
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27.08.2020 21:45 Ответить
возможно его и спрашивать никто не будет.
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27.08.2020 22:30 Ответить
знаю, что американцы покрашили цапов в Сирии, цапы утерлись. Турки зашкварили кацапов в огромном количестве, цапы утерлись.
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27.08.2020 22:28 Ответить
Не так страшен расейский танк,как его пьяная команда.
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27.08.2020 19:54 Ответить
На видео два американских автомобиля окружены бронированным автомобилем
"Тайфун", двумя бронеавтомобилями "Тигр", грузовиком "Урал", над
колонной летят два российских боевых вертолета Ми-8 и Ми-24ВМ


Ну, с таким сопровождением можно таранить. Парашенцы такие фокусы обожают...

P.S. А америкосы соплежуи. Как всегда утерлись и уехали...
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27.08.2020 20:05 Ответить
Бандитское государство Россия, бандиты -россияне на дорогах.
Мордор должен быть уничтожен!
Может тогда мир вздохнет спокойно...
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27.08.2020 20:14 Ответить
ничё, Байден придёт - порядок наведёт. это при Трампе побыковать можно)
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27.08.2020 20:32 Ответить
Кацапы наглеют когда их больше. Ну что взять с шакалов...
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27.08.2020 20:34 Ответить
Хоч хребта треба вийняти ...
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27.08.2020 21:51 Ответить
если США не хочет утилизировать кацапню,пусть даст нам оружие,мы не дрогнем!
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27.08.2020 20:47 Ответить
На эту тему спросите Эрдогана!
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27.08.2020 20:57 Ответить
Просто ************* в силу низкого интеллектуального развития не поняли,с кем связались! Ну это не на долго.Дебил Трамп не вечен,будет у USA новый Рейган,не сомневаюсь!
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27.08.2020 20:59 Ответить
Таж херня, що і з нашими катерами у Керченській протоці. І та ж сама термінологія. " Сукі, дєржі, даві...." Я думаю, що відповідь США незабариться.
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27.08.2020 20:59 Ответить
Эх, моменты военной славы супермегасверхдержавы Севастополь (неоднократно), Хишам, Цусима, танковое сражение под Дубно (с пятикратным численным перевесом над нацистами, погуглите, интересно)
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27.08.2020 21:42 Ответить
забыл написать про их очень эффективные одноразовые уничтожители ракет Панцирь
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27.08.2020 21:45 Ответить
Дешовые понты-будут дорого стоить лапотникам.
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27.08.2020 21:52 Ответить
На Ердогана не наїджають
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27.08.2020 21:57 Ответить
Вот что такое правление продажного Трампа: русское зверье борзеет,
потому что знает наперёд, что ничего в ответ не будет - в Америке рулят НАШИ !
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27.08.2020 22:34 Ответить
Є в інеті відео де америкоси зганяють 2 кацапські бронікі з траси в поле.
Було з пів року назад.

Це ответка кацапів.

Але кацапи залишаються кацапами, зібрали толпу вичікали і поперли, навіть вертольотами прилетіли.
Не хватає тільки іхнього чудо-авіаносця.
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27.08.2020 22:57 Ответить
Нарываются. И ведь нарвутся же.
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28.08.2020 00:40 Ответить
чего-то непроизвольно вспомнились события в Керченском проливе, когда на тройку наших легких катерков набросился тольки и того , шо не весь тихоокеанский флот с авиацией всех времен и народов.... Паазорники дешевые... На одного всем скопом. Но мы и другое вспоминаем, шо якщо льосi(поросна свиня), що все скаче, та по пицi дать добряче, льоха вже тодi й не скаче, даже ее поросячьего визгу не слышно, бо пятками накивала. Боягузы жалкие , без шевронов, изподтишка...
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28.08.2020 01:01 Ответить
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