Российские военные таранили автомобили военнослужащих США в Сирии. ВИДЕО
Четверо американских военных пострадали в дорожном конфликте с российской военной полицией в Сирии. Бронетранспортер РФ вытолкал их автомобиль на обочину.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Инцидент произошел 25 августа на северо-востоке Сирии рядом с городом Дерик.
Согласно сообщению Совета национальной безопасности США, патруль международной коалиции встретил российский военный патруль. Российский бронетранспортер протаранил американский бронированный автомобиль, экипаж получил ранения.
Российское пропагандистское издание "Русская весна" опубликовало видео, на котором видно, как транспорт с российскими флагами преследует американскую технику, после чего происходит столкновение. На видео два американских автомобиля окружены бронированным автомобилем "Тайфун", двумя бронеавтомобилями "Тигр", грузовиком "Урал", над колонной летят два российских боевых вертолета Ми-8 и Ми-24ВМ.
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В Белом доме действия российских военных назвали опасными и непрофессиональными. Ситуацию обсудили начальники штабов двух армий.
В российском министерстве обороны заявили, что американские военные заранее знали о прохождении колонны военной полиции, но попытались заблокировать патруль. Это описание ситуации не соответствует тому, что происходит на опубликованном видео.
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в следующий раз США должны будут уничтожить ету колонну "скучающих" пацанов!
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"Тайфун", двумя бронеавтомобилями "Тигр", грузовиком "Урал", над
колонной летят два российских боевых вертолета Ми-8 и Ми-24ВМ
Ну, с таким сопровождением можно таранить. Парашенцы такие фокусы обожают...
P.S. А америкосы соплежуи. Как всегда утерлись и уехали...
Мордор должен быть уничтожен!
Может тогда мир вздохнет спокойно...
потому что знает наперёд, что ничего в ответ не будет - в Америке рулят НАШИ !
Було з пів року назад.
Це ответка кацапів.
Але кацапи залишаються кацапами, зібрали толпу вичікали і поперли, навіть вертольотами прилетіли.
Не хватає тільки іхнього чудо-авіаносця.