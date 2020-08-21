Российского генерала Гладких разорвало фугасом в Сирии. ВИДЕО взрыва

Момент ликвидации сирийскими ополченцами генерал-майора российских карательных войск Вячеслава Гладких.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что самодельное взрывное устройство сработало после того, как российские военные остановились на месте, где в засаду попал конвой правительственных сил. Во время взрыва ранения получили еще несколько российских и сирийских военнослужащих в провинции Дейр-Эз-Зор.

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