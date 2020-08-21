Російського генерала Гладких розірвало фугасом у Сирії. ВІДЕО вибуху

Момент ліквідації сирійськими ополченцями генерал-майора російських каральних військ В'ячеслава Гладких.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що саморобний вибуховий пристрій спрацював після того, як російські військові зупинилися на місці, де в засідку потрапив конвой урядових сил. Під час вибуху поранення зазнали ще кілька російських і сирійських військовослужбовців у провінції Дейр-Ез-Зор.

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