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Російського генерала Гладких розірвало фугасом у Сирії. ВІДЕО вибуху
Момент ліквідації сирійськими ополченцями генерал-майора російських каральних військ В'ячеслава Гладких.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що саморобний вибуховий пристрій спрацював після того, як російські військові зупинилися на місці, де в засідку потрапив конвой урядових сил. Під час вибуху поранення зазнали ще кілька російських і сирійських військовослужбовців у провінції Дейр-Ез-Зор.
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+110 Den4ik1771
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Каждый день по пару серий.
в высоковольтных проводах..
Его обугленную тушку
Нашли пригожинцы в кустах(с))
(нижче я напейсав комент в такому стилі)
Я даже трижды перечитал..как же прелестно и богоугодно написано!
ЦЕ БУВ САЛЮТ НА ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ??
Срочно на ютуб - можно будет на похоронах сэкономить!
Новина, звичайно, прєлєсть.
Лайк - без питань.
Тільки мене зацікавило інше: ЦН не поставив попередження 18+ чи, як завжди, =дітям, вагітним, вразливим (вони вперто пишуть - зі слабкою психікою, а я їх неодноразово просила змінити це) не рекомендовано для перегляду=.
Але я справді не дивилася. Що зовсім не применшує мого задоволення від такої чудової новини.
З наступаючими святами - Днем Прапора і Днем Незалежності!