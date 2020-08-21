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Новини Війна в Сирії
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Російського генерала Гладких розірвало фугасом у Сирії. ВІДЕО вибуху

Момент ліквідації сирійськими ополченцями генерал-майора російських каральних військ В'ячеслава Гладких.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що саморобний вибуховий пристрій спрацював після того, як російські військові зупинилися на місці, де в засідку потрапив конвой урядових сил. Під час вибуху поранення зазнали ще кілька російських і сирійських військовослужбовців у провінції Дейр-Ез-Зор.

Також читайте: У Сирії підірвали колону з російськими військовими - знищено старшого військового радника, генерал-майора В'ячеслава Гладких

Автор: 

армія рф (17143) ліквідація (3843) росія (64846) Сирія (1857)


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Топ коментарі
+110
Super!
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21.08.2020 17:17
+85
Был гладких, стал шершавых.
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21.08.2020 17:19
+85
РуSSкий нашел ананас.
Им оказался сирийский фугас.
Надо почистить, прежде чем сьесть.
Челюсть нашли километров за шесть!
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21.08.2020 17:19
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Аллилуя, мышебратья, мать вашу!
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21.08.2020 21:25 Відповісти
Великолепная новость! Подняло настроение! )))
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21.08.2020 21:30 Відповісти
Хохол сдох за маскалей.
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21.08.2020 21:35 Відповісти
Російського генерала Гладких розірвало фугасом у Сирії - Цензор.НЕТ 9626
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21.08.2020 21:35 Відповісти
серьезная статистика и весьма показательная...
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22.08.2020 08:54 Відповісти
Да... показывает как Кацапия "не воевала" в мирное время... вот и до нас докатилось это кацапское "не воевание"...
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22.08.2020 11:22 Відповісти
Это карма
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21.08.2020 21:37 Відповісти
Такое кино должно стать сериалом.
Каждый день по пару серий.
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21.08.2020 21:40 Відповісти
Тільки кишки шваркнули...
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21.08.2020 21:43 Відповісти
Полетели лапти на родину...
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21.08.2020 21:51 Відповісти
Сирийцы молодцы! Уничтожают рашистов-оккупантов на своей земле.
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21.08.2020 21:57 Відповісти
Хотів книжку почитати і не можу відірватися...
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21.08.2020 21:58 Відповісти
Т.е. это получается, что один генерал гладких превратился в много маленьких генеральчиков гладких? Магия, *****!
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21.08.2020 22:02 Відповісти
Смерть российским карателям! Убийцам детей
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21.08.2020 22:06 Відповісти
... у низ "бизнес идёт харашо"....))))
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21.08.2020 22:08 Відповісти
Російського генерала Гладких розірвало фугасом у Сирії - Цензор.НЕТ 931
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21.08.2020 22:09 Відповісти
Одного з ватажків московських терористів анульовано. Слава сирійцям!
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21.08.2020 22:10 Відповісти
КРАСОТА... Это видео можно смотреть много раз)))
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21.08.2020 22:12 Відповісти
Недолго мучался каратель
в высоковольтных проводах..
Его обугленную тушку
Нашли пригожинцы в кустах(с))
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21.08.2020 22:13 Відповісти
Також тут буде в тему http://lurkmore.to/%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AC_%D0%9A%D0%98%D0%A8%D0%9A%D0%98_%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%9E оцей різновид інтернет-фольклору
(нижче я напейсав комент в такому стилі) Російського генерала Гладких розірвало фугасом у Сирії - Цензор.НЕТ 8625
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22.08.2020 03:50 Відповісти
ОТАКА КУЙНЯ ,МАЛЯТА)))
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21.08.2020 22:16 Відповісти
Момент ликвидации сирийскими ополченцами генерал-майора российских карательных войск Вячеслава Гладких.

Я даже трижды перечитал..как же прелестно и богоугодно написано!
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21.08.2020 22:30 Відповісти
Момент ликвидации сирийскими ополченцами генерал-майора российских карательных войск Вячеслава Гладких. Источник: https://censor.net/n3215225

ЦЕ БУВ САЛЮТ НА ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ??
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21.08.2020 22:39 Відповісти
можно бесконечно долго смотреть как горит огонь и как дохнут кацапы как там алах акбар?)))
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21.08.2020 22:46 Відповісти
Парвалосся исчё адно мардовскае ашко.
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21.08.2020 23:10 Відповісти
Хоч якась приємна новина.
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21.08.2020 23:15 Відповісти
Російського генерала Гладких розірвало фугасом у Сирії - Цензор.НЕТ 255Російського генерала Гладких розірвало фугасом у Сирії - Цензор.НЕТ 4006
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21.08.2020 23:16 Відповісти
Побольше бы таких салютов к Дню Независимости Украины.
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21.08.2020 23:27 Відповісти
Удачный видосик у генерала получился!
Срочно на ютуб - можно будет на похоронах сэкономить!
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21.08.2020 23:37 Відповісти
Отлично!)
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22.08.2020 00:22 Відповісти
Гладко сработали=)
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22.08.2020 01:34 Відповісти
От шо сказать ?!
Новина, звичайно, прєлєсть.
Лайк - без питань.

Тільки мене зацікавило інше: ЦН не поставив попередження 18+ чи, як завжди, =дітям, вагітним, вразливим (вони вперто пишуть - зі слабкою психікою, а я їх неодноразово просила змінити це) не рекомендовано для перегляду=.

Але я справді не дивилася. Що зовсім не применшує мого задоволення від такої чудової новини.
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22.08.2020 01:56 Відповісти
Насправді, там нема на шо дивитись. Йшов кацап, бабах і нема кацапа. В остатку - чисте задоволення.
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22.08.2020 03:34 Відповісти
Шёл кацапский генерал по Сирии И ТУТ ***** МАТЬ ЕГО ФУГАС КАК ЁПНЕТ ГЕНЕРАЛА В КЛОЧЬЯ КИШКИ ВО ВСЕ СТОРОНЫ КАКОМУ-ТО *********** ПРЯМ В ХЛЕБАЛЬНИК СЕЛЕЗЁНКОЙ ЛЯП МАТЬ ТВОЮ А ДРУГОМУ ГЛАЗ В РОТ ВЛЕТЕЛ ОН ЕГО ЧАВ-ЧАВ И ЗАЖЕВАЛ ОСТАЛЬНЫХ ОБДАЛО КРОВИЩЕЙ И ГОВНАМИ ИЗ КИШОК ТРОЕ СОГНУЛИСЬ БЛЮЮТ СКРЕПОНОСЦЫ ЕПАНЫЕ ШОБ ВАС ВСЕХ ТАК РАЗДРЮЧИЛО В МЯСО А ТОТ ШО ГЛАЗ СХАВАЛ ТУТ ЖЕ НА МЕСТЕ ЕПАНУЛСЯ ЖИДКО ПРОСРАЛСЯ В ПОРТКИ И СОСЛУЖИВЦА ОБМАЗАЛ ПОНОСИЩЕМ А ТОТ В ОТВЕТ ОБМАЗАЛ ЕГО НЕСВЕЖИМИ ГОВНАМИ ГЕНЕРАЛА И ОНИ СТАЛИ ДРУГ ДРУГА ДИЧАЙШЕ ПЕРДОЛИТЬ В АНУС И ОРАТЬ ЗА РОССИЮ ЗА ДИДОВ ЗА ПУТИНА К НИМ ОСТАЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ ВЫСТРОИЛИСЬ В РЯД И ПОНЕСЛОСЬ БРУТАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ГОМОСЕКСУАЛИЗМ ПАРОВОЗОМ ВСЕ В РЯД ЛУПЯТСЯ ПОД ХВОСТ А ВОКРУГ КЛОЧЬЯ ОТ ГЕНЕРАЛА МЯСО КОСТИ МОЗГИ ГОВНО КИШКИ КРОВИЩА РАСЧЛЕНЁНКА ************* В ДЕРЬМО!!!111!1
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22.08.2020 03:37 Відповісти
Красота! Панове, шо це ви ночами не спите. Як на мене, то вже очі злипаються. Бажаю порохоботам доброї ночі, зебіли нехай розумнішають. Всіх с наступаючим святом. Слава Україні!
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22.08.2020 03:59 Відповісти
Героям Слава!
З наступаючими святами - Днем Прапора і Днем Незалежності! Російського генерала Гладких розірвало фугасом у Сирії - Цензор.НЕТ 2019
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22.08.2020 04:07 Відповісти
То ви вуаєрист ? Хіба цим відхиленням хизуються ?
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22.08.2020 10:36 Відповісти
Це був камінг-аут. Публічне зізнання ))))
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22.08.2020 10:42 Відповісти
Вітаю вашу неабияку сміливість.
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22.08.2020 10:51 Відповісти
Героям Слава!!!
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22.08.2020 16:33 Відповісти
1-я заповедь наёмника: Пришёл на чужую землю с оружием за чужими жизнями,- будь готов отдать свою...
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22.08.2020 04:32 Відповісти
Враховуючи кількість генералів ********** то втрата просто мізерна - "Отряд не заметил потери бойца". Через тиждень його навіки забудуть. Через два сімя отримає компенсацію. Через три дадуть генера-майора "щасливому кандидату". На цьому все. Так що браття замість того щоб радіти купуйте зброю...
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22.08.2020 05:36 Відповісти
О смерти этого ублюдка я сообщил на цензоре еще 4 дня назад....
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22.08.2020 06:05 Відповісти
За поребрик зайшов и ось що трапилось!
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22.08.2020 07:45 Відповісти
Так вот как выглядит аннигиляция.
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22.08.2020 08:24 Відповісти
Люблю шашлики з жарених кацапів.
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22.08.2020 08:51 Відповісти
Душевно распалась на атомы тварь рашистская... Красиво...
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22.08.2020 09:56 Відповісти
Брехня! Обожрался и лопнул, жаль что не всех придурков убило на войне.
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22.08.2020 10:11 Відповісти
хорошая новость, ничего не скажешь
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22.08.2020 10:13 Відповісти
А говорят что люди не летают.
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22.08.2020 10:18 Відповісти
Хороший ватник - мертвый ватник. Сегодня это однозначно новость дня! Всем хороших выходных)
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22.08.2020 12:02 Відповісти
Одна нога тут, другая - там.
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22.08.2020 12:09 Відповісти
А ви що думали, маскальня, рило всюди пхати і вам з рук зійде?!
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22.08.2020 12:46 Відповісти
А какой с этого можно сделать вывод!? - нужно меньше ЖРАТЬ гороха.......
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22.08.2020 12:47 Відповісти
Это просто праздник какой-то! Браво! А можно на Бис!
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22.08.2020 13:01 Відповісти
В мечтах мне видится свидетельство о смерти с оценкой «очень хорошо» Лешек Кумор
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22.08.2020 13:04 Відповісти
Это хорошо, но бармалеям давно надо перенести военные действия на землю оккупантов - пустить на воздух Лубянку, к примеру.
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22.08.2020 13:27 Відповісти
Почаще бы таких хороших и добрых новостей да еще в преддверии Праздника
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22.08.2020 13:35 Відповісти
Дякую,дуже дякую
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22.08.2020 14:39 Відповісти
Слава Украине!!!!
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23.08.2020 11:30 Відповісти
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