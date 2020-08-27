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Російські військові таранили автомобілі військовослужбовців США в Сирії. ВIДЕО

Четверо американських військових постраждали в дорожньому конфлікті з російською військовою поліцією в Сирії. Бронетранспортер РФ виштовхав їхній автомобіль на узбіччя.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Інцидент стався 25 серпня на північному сході Сирії поруч з містом Дерик.

Згідно з повідомленням Ради національної безпеки США, патруль міжнародної коаліції зустрів російський військовий патруль. Російський бронетранспортер протаранив американський броньований автомобіль, екіпаж дістав поранення.

Російське пропагандистське видання "Русская весна" опублікувало відео, на якому видно, як транспорт з російськими прапорами переслідує американську техніку, після чого відбувається зіткнення. На відео два американські автомобілі оточені броньованим автомобілем "Тайфун", двома бронеавтомобілями "Тигр", вантажівкою "Урал", над колоною летять два російські бойові вертольоти Мі-8 і Мі-24ВМ.

Дивіться також: Російського генерала Гладких розірвало фугасом у Сирії. ВІДЕО вибуху

У Білому домі дії російських військових назвали небезпечними і непрофесійними. Ситуацію обговорили начальники штабів двох армій.

У російському міністерстві оборони заявили, що американські військові заздалегідь знали про проходження колони військової поліції, але спробували заблокувати патруль. Цей опис ситуації не відповідає тому, що відбувається на опублікованому відео.

Автор: 

росія (65146) Сирія (1860) США (22799)


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Топ коментарі
+58
Яка страшна помста за кілька сотень жмурків вагнера)
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27.08.2020 16:58
+54
Они так делаю только когда уверены, что им не ответят - повыделываться их конек. Как только запахнет жареным сразу начнут орать, что их притесняют, насилуют и вооще непонятно за что не любят, короче сплошная русофобия и дискриминация
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27.08.2020 17:05
+33
А потом прилетит один апач и трахнет в извращённой форме все те уралы, вертолёты и тигры с медведями.
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27.08.2020 17:04
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Дуже нагадує захват наших моряків. Повадки шакалів.
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27.08.2020 17:39 Відповісти
Цапи знову хочуть "дейр-ез-зор". Цапи отримають його(як я думаю)
https://www.znak.com/2018-02-16/vyzhivshiy_naemnik_chvk_vagnera_rasskazal_smi_podrobnosti_boya_pod_deyr_ez_zorom Выживший наемник ЧВК Вагнера рассказал...
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27.08.2020 17:40 Відповісти
Не переживайте амеры вынесут озабоченность и позволят раша гопникам их опускать дальше
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27.08.2020 17:47 Відповісти
Да ладно, это уже не первый раз, скучно пацанам.
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27.08.2020 17:52 Відповісти
чем больше российских "скучающих" пацанов будет утилизировано-тем чище и безопаснее будет планета Земля!
в следующий раз США должны будут уничтожить ету колонну "скучающих" пацанов!
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27.08.2020 20:39 Відповісти
Далі буде...
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27.08.2020 18:01 Відповісти
Класс!) на ихние жалкие в#*****..особенно когда противник в меньшинстве (в данном случае объём бронемашинок ..так жекак наши катера стадом таранили в море) а еще типа карусель вертолетов устроили устрашающую..типа они помнят вагнероихтамнетов заихтаметившихся)...ну ничего будет им ответочка ..вернячковая)
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27.08.2020 18:05 Відповісти
Я думаю, скоро они нарвутся на неопознанные птуры)))
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27.08.2020 18:11 Відповісти
Показатель своей подлости, а подлость признак слабости и трусости, толпой на две машины, и тут обосрались
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27.08.2020 18:09 Відповісти
Просит кацапня билет к своим вагинаровцам на тот свет
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27.08.2020 18:13 Відповісти
Шой-то кацапье раздухарилось ! пора их в стойло ставить
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27.08.2020 18:22 Відповісти
Особенности русской национальной охоты.
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27.08.2020 18:32 Відповісти
Тю,им так хочется снова на Берлин.Не догоню, так согреюсь.Провоцировали на конфликт, войны хочется раше.
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27.08.2020 18:58 Відповісти
Это видео 2-3-месячной давности.
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27.08.2020 19:11 Відповісти
О це дило!
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27.08.2020 19:14 Відповісти
нi! ось це дiло:

https://www.unian.net/world/2393776-massovoe-unichtojenie-rossiyskih-naemnikov-v-sirii-opublikovano-video-aviaudara-ssha.html Видео авиаудара США: запись уничтожения ЧВК Вагнер,уничтожено минимум 200 русских оккупантов... -
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27.08.2020 20:45 Відповісти
скорее всего, за такое прилетит ответка. Ждем.
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27.08.2020 19:33 Відповісти
Не за *************-презика Америки ...На жаль ....
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27.08.2020 21:45 Відповісти
возможно его и спрашивать никто не будет.
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27.08.2020 22:30 Відповісти
знаю, что американцы покрашили цапов в Сирии, цапы утерлись. Турки зашкварили кацапов в огромном количестве, цапы утерлись.
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27.08.2020 22:28 Відповісти
Не так страшен расейский танк,как его пьяная команда.
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27.08.2020 19:54 Відповісти
На видео два американских автомобиля окружены бронированным автомобилем
"Тайфун", двумя бронеавтомобилями "Тигр", грузовиком "Урал", над
колонной летят два российских боевых вертолета Ми-8 и Ми-24ВМ


Ну, с таким сопровождением можно таранить. Парашенцы такие фокусы обожают...

P.S. А америкосы соплежуи. Как всегда утерлись и уехали...
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27.08.2020 20:05 Відповісти
Бандитское государство Россия, бандиты -россияне на дорогах.
Мордор должен быть уничтожен!
Может тогда мир вздохнет спокойно...
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27.08.2020 20:14 Відповісти
ничё, Байден придёт - порядок наведёт. это при Трампе побыковать можно)
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27.08.2020 20:32 Відповісти
Кацапы наглеют когда их больше. Ну что взять с шакалов...
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27.08.2020 20:34 Відповісти
Хоч хребта треба вийняти ...
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27.08.2020 21:51 Відповісти
если США не хочет утилизировать кацапню,пусть даст нам оружие,мы не дрогнем!
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27.08.2020 20:47 Відповісти
На эту тему спросите Эрдогана!
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27.08.2020 20:57 Відповісти
Просто ************* в силу низкого интеллектуального развития не поняли,с кем связались! Ну это не на долго.Дебил Трамп не вечен,будет у USA новый Рейган,не сомневаюсь!
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27.08.2020 20:59 Відповісти
Таж херня, що і з нашими катерами у Керченській протоці. І та ж сама термінологія. " Сукі, дєржі, даві...." Я думаю, що відповідь США незабариться.
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27.08.2020 20:59 Відповісти
Эх, моменты военной славы супермегасверхдержавы Севастополь (неоднократно), Хишам, Цусима, танковое сражение под Дубно (с пятикратным численным перевесом над нацистами, погуглите, интересно)
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27.08.2020 21:42 Відповісти
забыл написать про их очень эффективные одноразовые уничтожители ракет Панцирь
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27.08.2020 21:45 Відповісти
Дешовые понты-будут дорого стоить лапотникам.
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27.08.2020 21:52 Відповісти
На Ердогана не наїджають
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27.08.2020 21:57 Відповісти
Вот что такое правление продажного Трампа: русское зверье борзеет,
потому что знает наперёд, что ничего в ответ не будет - в Америке рулят НАШИ !
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27.08.2020 22:34 Відповісти
Є в інеті відео де америкоси зганяють 2 кацапські бронікі з траси в поле.
Було з пів року назад.

Це ответка кацапів.

Але кацапи залишаються кацапами, зібрали толпу вичікали і поперли, навіть вертольотами прилетіли.
Не хватає тільки іхнього чудо-авіаносця.
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27.08.2020 22:57 Відповісти
Нарываются. И ведь нарвутся же.
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28.08.2020 00:40 Відповісти
чего-то непроизвольно вспомнились события в Керченском проливе, когда на тройку наших легких катерков набросился тольки и того , шо не весь тихоокеанский флот с авиацией всех времен и народов.... Паазорники дешевые... На одного всем скопом. Но мы и другое вспоминаем, шо якщо льосi(поросна свиня), що все скаче, та по пицi дать добряче, льоха вже тодi й не скаче, даже ее поросячьего визгу не слышно, бо пятками накивала. Боягузы жалкие , без шевронов, изподтишка...
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28.08.2020 01:01 Відповісти
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