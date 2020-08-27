Російські військові таранили автомобілі військовослужбовців США в Сирії. ВIДЕО
Четверо американських військових постраждали в дорожньому конфлікті з російською військовою поліцією в Сирії. Бронетранспортер РФ виштовхав їхній автомобіль на узбіччя.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Інцидент стався 25 серпня на північному сході Сирії поруч з містом Дерик.
Згідно з повідомленням Ради національної безпеки США, патруль міжнародної коаліції зустрів російський військовий патруль. Російський бронетранспортер протаранив американський броньований автомобіль, екіпаж дістав поранення.
Російське пропагандистське видання "Русская весна" опублікувало відео, на якому видно, як транспорт з російськими прапорами переслідує американську техніку, після чого відбувається зіткнення. На відео два американські автомобілі оточені броньованим автомобілем "Тайфун", двома бронеавтомобілями "Тигр", вантажівкою "Урал", над колоною летять два російські бойові вертольоти Мі-8 і Мі-24ВМ.
У Білому домі дії російських військових назвали небезпечними і непрофесійними. Ситуацію обговорили начальники штабів двох армій.
У російському міністерстві оборони заявили, що американські військові заздалегідь знали про проходження колони військової поліції, але спробували заблокувати патруль. Цей опис ситуації не відповідає тому, що відбувається на опублікованому відео.
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в следующий раз США должны будут уничтожить ету колонну "скучающих" пацанов!
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"Тайфун", двумя бронеавтомобилями "Тигр", грузовиком "Урал", над
колонной летят два российских боевых вертолета Ми-8 и Ми-24ВМ
Ну, с таким сопровождением можно таранить. Парашенцы такие фокусы обожают...
P.S. А америкосы соплежуи. Как всегда утерлись и уехали...
Мордор должен быть уничтожен!
Может тогда мир вздохнет спокойно...
потому что знает наперёд, что ничего в ответ не будет - в Америке рулят НАШИ !
Було з пів року назад.
Це ответка кацапів.
Але кацапи залишаються кацапами, зібрали толпу вичікали і поперли, навіть вертольотами прилетіли.
Не хватає тільки іхнього чудо-авіаносця.