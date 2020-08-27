Російські військові таранили автомобілі військовослужбовців США в Сирії. ВIДЕО

Четверо американських військових постраждали в дорожньому конфлікті з російською військовою поліцією в Сирії. Бронетранспортер РФ виштовхав їхній автомобіль на узбіччя.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Інцидент стався 25 серпня на північному сході Сирії поруч з містом Дерик.

Згідно з повідомленням Ради національної безпеки США, патруль міжнародної коаліції зустрів російський військовий патруль. Російський бронетранспортер протаранив американський броньований автомобіль, екіпаж дістав поранення.

Російське пропагандистське видання "Русская весна" опублікувало відео, на якому видно, як транспорт з російськими прапорами переслідує американську техніку, після чого відбувається зіткнення. На відео два американські автомобілі оточені броньованим автомобілем "Тайфун", двома бронеавтомобілями "Тигр", вантажівкою "Урал", над колоною летять два російські бойові вертольоти Мі-8 і Мі-24ВМ.

Дивіться також: Російського генерала Гладких розірвало фугасом у Сирії. ВІДЕО вибуху

У Білому домі дії російських військових назвали небезпечними і непрофесійними. Ситуацію обговорили начальники штабів двох армій.

У російському міністерстві оборони заявили, що американські військові заздалегідь знали про проходження колони військової поліції, але спробували заблокувати патруль. Цей опис ситуації не відповідає тому, що відбувається на опублікованому відео.