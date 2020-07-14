РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13139 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Сирии
26 349 66

В Сирии взорвали бронетранспортер российской военной полиции. ВИДЕО

В Сирии 14 июля на трассе М-4 в районе населенного пункта Эриха в южной части зоны Идлиб, на пути следования патруля российской военной полиции произошел подрыв самодельного взрывного устройства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, российские СМИ пишут, что подрыв произошел около 8 часов утра, а патрулирование было совместным с турецкими военными. В результате взрыва поврежден бронетранспортер российской военной полицию и турецкий бронеавтомобиль. Трое российских военнослужащих якобы получили легкие ранения. Есть раненые среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. Все пострадавшие были эвакуированы из данного района.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Уничтожение российского "Панциря-С1" в Сирии турецким ударным беспилотником. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20346) взрыв (6880) Сирия (3159)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+55
Никогда такого не было и вот опять... Жалко, что не зажмурили падаль кацапскую.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:32 Ответить
+31
Поки єноти у відпустці.
У Сирії підірвали бронетранспортер російської військової поліції - Цензор.НЕТ 4290
показать весь комментарий
14.07.2020 13:37 Ответить
+28
Три легких ранения после такого взрыва? Там явно жмуры, а не легкие...Дави их, блд (с)
показать весь комментарий
14.07.2020 13:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Никогда такого не было и вот опять... Жалко, что не зажмурили падаль кацапскую.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:32 Ответить
надо ставить два-три фугаса:
с интервалом в 5-10 минут
показать весь комментарий
14.07.2020 13:39 Ответить
Они же там всех победили уже раз пять....
показать весь комментарий
14.07.2020 14:10 Ответить
ну!!!! Акбар!!! как гаварица!!!
показать весь комментарий
14.07.2020 14:38 Ответить
Это тот Акбар, который в кацапском простонародье Аллах, я правильно понял, не ???
показать весь комментарий
14.07.2020 16:57 Ответить
Не слабо так щёлкнуло
показать весь комментарий
14.07.2020 13:34 Ответить
Хлопок ...
показать весь комментарий
14.07.2020 13:56 Ответить
кокошник нехило так улетел ))
показать весь комментарий
14.07.2020 14:15 Ответить
Аж дерева повалило!
показать весь комментарий
14.07.2020 14:43 Ответить
Взорвали одновременно и турок и кацапов.))
показать весь комментарий
14.07.2020 13:35 Ответить
ну вот зачем турки с русскими вместе ездят....
показать весь комментарий
14.07.2020 13:40 Ответить
Думаю, від того, що турки пізно прокинулися із підтримкою антиасадівської опозиції - коли парашники зайняли майже усю територію опозиціонерів. І спільні патрулі саме на тому невеличкому клапті, що контролює опозиція. Щось типу "поки є спільний патруль, асадівці не полізуть" (хоча катсапам вірити не можна ніколи).
Але у Лівії турки кошмарять парашників.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:55 Ответить
Здохни, мразь кацапская...
показать весь комментарий
14.07.2020 13:35 Ответить
Поки єноти у відпустці.
У Сирії підірвали бронетранспортер російської військової поліції - Цензор.НЕТ 4290
показать весь комментарий
14.07.2020 13:37 Ответить
Еноты просто ждут более масштабной новости... Уже скоро...
показать весь комментарий
14.07.2020 14:27 Ответить
Угу , бачу як російські терористи надзвичайно швидко евакуйовуються , у вигляді дрібної дисперсії ! Люта й невідворотна смерть ворогам !
показать весь комментарий
14.07.2020 13:37 Ответить
Три легких ранения после такого взрыва? Там явно жмуры, а не легкие...Дави их, блд (с)
показать весь комментарий
14.07.2020 13:38 Ответить
Фугасный взрыв, даже нормальный мощности не особо эффективен против находящихся внутри бронетехники.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:42 Ответить
придумал сразу..??- а бошкам, позвоночникам- тоже ничо..??? = там внутри жмутки жмуров, шоб ты понимал...)))
показать весь комментарий
14.07.2020 13:52 Ответить
Как это не прискорбно в данном случае, но нет: бронетехника тяжелая и ударное воздействие волны на находящихся внутри невелико, если только это не мощный заряд, установленный прямо на днище. Воздействие перепада давлений тоже невелико т.к. современная бронетехника относительно герметична.
Так что от взрыва, как на видео, там только лёгкие повреждения. К сожалению, опять же, учитывая, что это кацапы-наёмники.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:14 Ответить
Подивись уважно 3 сек після вибуху як падає дерево у смузі дерев по цертру. Його явно вялічієм зломало
показать весь комментарий
14.07.2020 14:46 Ответить
кацап, мой по утрам твои закисшие от бухалова глазки

тогда и с. 3-4 увидишь
показать весь комментарий
14.07.2020 14:51 Ответить
Вот из-за подобных тебе животных многие не переваривают вышиватников почти так же, как и кацапов, и я в том числе.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:01 Ответить
кацапское жЫвотное, проследуй на бутылку
показать весь комментарий
14.07.2020 17:40 Ответить
ну или если деб...л-зелебобик, то проследуй туда же
вы - вчерашние каципид...ры
показать весь комментарий
14.07.2020 17:45 Ответить
та не, взрыв был сбоку дороги, там реально "легкие ранения". имхо, даже человек на другой стороне дороги от взрыва вполне мог бы выжить, при удачном стечении обстоятельств, а тут - в броне сидели.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:06 Ответить
кацапо-бот, разуй глаза!

кусок бэтэра сломал огромное дерово
показать весь комментарий
14.07.2020 14:50 Ответить
не факт что это его кусок, вполне может быть просто какая-то хрень. судя по видео если бы что-то и отлетело оно бы летело от оператора, а не к, так как взрыв судя по всему немного упреждающий, хотя тут перспективу сразу не разберешь.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:12 Ответить
оно летело от эпицентра взрыва
тяжелое
что это может быть кроме куска бэтэра?
собственно, ничего более подходящего там нет, кроме, может, части дома

взрыв там был такой силы, что ни о каких "легких ранениях" речи не может идти от слова совсем
собственно, по самому взрыву это видно любому бывалому
ты - не бывалый, ну что ж бывает
показать весь комментарий
14.07.2020 17:44 Ответить
деревья едва покачало ... так что - бухнуло, мощно, да, взрыв - направленный (как и должен быть), причем вверх, если бы было прямо под техникой - результат был бы другим. а так - трое раненых. это же не грибники пилили мину, а военные на в технике. человек вообще очень живучий в отдельных случаях (а иногда помирает от одного удара после уличной перепалки).
показать весь комментарий
14.07.2020 19:46 Ответить
деревья едва покачало...

все, вопросов больше нет
ты либо слепец, либо лжец
давай до свидания!
не пиши мне больше
показать весь комментарий
14.07.2020 22:21 Ответить
то кацапские алени рогами зацепили када мимо пролетали
показать весь комментарий
14.07.2020 15:40 Ответить
Если слушать только асадовские медиа , то может сложиться впечатление , шо оне не проиграли ни одной войны с момента создания самой Сирии ...
показать весь комментарий
15.07.2020 02:24 Ответить
ВАТА ПАЛАЄ, ВАТА ГОРИТЬ.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:38 Ответить
У Сирії підірвали бронетранспортер російської військової поліції - Цензор.НЕТ 9147
показать весь комментарий
14.07.2020 13:38 Ответить
да, да, конечно
показать весь комментарий
14.07.2020 13:41 Ответить
При чем тут техника... просто статистика в вонючем мордоре своя, особенная, там, хоть тысячу орков подохнут, все равно будет в их сводках - "три легко раненных"...
показать весь комментарий
14.07.2020 13:44 Ответить
Зашкварили виродків, в путінскій рай, тварюки!
показать весь комментарий
14.07.2020 13:41 Ответить
легкие ранения говорите.. та там деревья попадали. Думаю там мяско кацапское подкоптилось до неузнаваемости
показать весь комментарий
14.07.2020 13:43 Ответить
встреча оккупантов
фейерверком
показать весь комментарий
14.07.2020 13:45 Ответить
)) канешно никто не пострадал из ихтамнетов. с четвёртой секунды видео, справа со стороны взрыва летит огромный руцкий пазл бтра, ломающий дерево (по виду корабельную сосонку). и никто при этом, кроме дерева канешно, не пострадал.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:46 Ответить
Автор, не росийской полиции а росийских террористов
показать весь комментарий
14.07.2020 13:53 Ответить
Бог в поміч, - братовє...
показать весь комментарий
14.07.2020 13:54 Ответить
Красавцы. Кацапы горите в Аду!!! Украинцы, учитесь как нужно вести переговоры с мокшами.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:54 Ответить
От може хтось дати відповідь (цікаво було б почути "ту" сторону ) - ну от чого рускі постійно кудись лізуть, комусь "допомагати" ? ( Куба, В"єтнам, Афганістан , Сірія і т.д. і т.п ) . То "велика " політика ? У чому велич брязкати ядерною зброєю ? Покращення настало на окупованих територіях України, Молдови, Грузії, Вірменії ? А які девіденди мають з цього самі мацкалі ?
показать весь комментарий
14.07.2020 13:59 Ответить
У Сирії підірвали бронетранспортер російської військової поліції - Цензор.НЕТ 4433
показать весь комментарий
14.07.2020 14:01 Ответить
У Сирії підірвали бронетранспортер російської військової поліції - Цензор.НЕТ 2783
показать весь комментарий
14.07.2020 14:03 Ответить
И откуда взялась эта мокрая тряпочка?
Это все, что осталось от рюскаго ваньки...
показать весь комментарий
14.07.2020 14:25 Ответить
А чому як в Україні то регулярні віська РФ це найманці, терористи чи сепаратисти а як в Сірії патруль російської військової поліції? Якісь подвійні стандарти в олігархії. Бо тут потрібно торгувати і мати гешефт, а що там в Сірії ригам і оліграхату начхать.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:10 Ответить
Аллаху акбар.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:23 Ответить
бяда то кака, ой горе то, лапти то отлятают и отлятают, то там то сям, не успяваем вязать их тутачки в розяни, так и лаптей не напасёшьси то, апять енти пяндосы пакоя нет от них нихде
показать весь комментарий
14.07.2020 14:34 Ответить
пишут, люди! НЕ ПОСТРАДАЛИ!!!
показать весь комментарий
14.07.2020 14:40 Ответить
Трое российских военнослужащих якобы получили легкие ранения

Это были Супермены???
Вот же ж лгуны кацапские!
показать весь комментарий
14.07.2020 14:43 Ответить
У Сирії підірвали бронетранспортер російської військової поліції - Цензор.НЕТ 1369
показать весь комментарий
14.07.2020 14:53 Ответить
Лёгкие ранения, говорите?)
показать весь комментарий
14.07.2020 15:03 Ответить
и молодая не узнает какой у парня был конец
показать весь комментарий
14.07.2020 15:27 Ответить
"Маловато! Маловато будет!" (с)
показать весь комментарий
14.07.2020 15:32 Ответить
Целыми днями смотрел бы такие картинки
показать весь комментарий
14.07.2020 16:25 Ответить
Легкие ранения - переднем бтр-е , завилял как , в задних ,думаю пи..........ц.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:37 Ответить
Гори-гори ясно, что-бы не погасло !
показать весь комментарий
14.07.2020 17:06 Ответить
Брехливі кацапи ніколи не скажуть що ще декілька іванів сдохли ні за що )))
показать весь комментарий
15.07.2020 00:02 Ответить
не все коту масленица.
показать весь комментарий
15.07.2020 06:08 Ответить
Очень полезная информация для упоротых, которые считают что Эрдоган в конфликте с Путиным. "Совместный патруль" однако ...
показать весь комментарий
15.07.2020 09:33 Ответить
Ну да, после того как эрдоган кучу мордвы зажмурил
показать весь комментарий
15.07.2020 09:58 Ответить
Мне кажется мы Донбасе мордвы поболе зажмурили. Но у нас совместных патрулей нет (и слава богу!).
показать весь комментарий
15.07.2020 10:06 Ответить
 
 