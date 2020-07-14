26 349 66
В Сирии взорвали бронетранспортер российской военной полиции. ВИДЕО
В Сирии 14 июля на трассе М-4 в районе населенного пункта Эриха в южной части зоны Идлиб, на пути следования патруля российской военной полиции произошел подрыв самодельного взрывного устройства.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, российские СМИ пишут, что подрыв произошел около 8 часов утра, а патрулирование было совместным с турецкими военными. В результате взрыва поврежден бронетранспортер российской военной полицию и турецкий бронеавтомобиль. Трое российских военнослужащих якобы получили легкие ранения. Есть раненые среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. Все пострадавшие были эвакуированы из данного района.
