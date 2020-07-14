У Сирії підірвали бронетранспортер російської військової поліції. ВIДЕО

У Сирії 14 липня на трасі М-4 в районі населеного пункту Еріха в південній частині зони Ідліб, на шляху проходження патруля російської військової поліції стався підрив саморобного вибухового пристрою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, російські ЗМІ пишуть, що підрив стався близько 8 години ранку, а патрулювання було спільним з турецькими військовими. В результаті вибуху пошкоджений бронетранспортер російської військової поліції і турецький бронеавтомобіль. Троє російських військовослужбовців нібито дістали легкі поранення. Є поранені серед екіпажу турецького бронеавтомобіля. Всі постраждалі були евакуйовані з цього району.

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