УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7947 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Сирії
26 347 66

У Сирії підірвали бронетранспортер російської військової поліції. ВIДЕО

У Сирії 14 липня на трасі М-4 в районі населеного пункту Еріха в південній частині зони Ідліб, на шляху проходження патруля російської військової поліції стався підрив саморобного вибухового пристрою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, російські ЗМІ пишуть, що підрив стався близько 8 години ранку, а патрулювання було спільним з турецькими військовими. В результаті вибуху пошкоджений бронетранспортер російської військової поліції і турецький бронеавтомобіль. Троє російських військовослужбовців нібито дістали легкі поранення. Є поранені серед екіпажу турецького бронеавтомобіля. Всі постраждалі були евакуйовані з цього району.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль таємно вишле "гуманітарну допомогу" Сирії через Крим, щоб не злити росіян і легалізувати окупацію, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Автор: 

армія рф (17743) вибух (4507) Сирія (1869)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+55
Никогда такого не было и вот опять... Жалко, что не зажмурили падаль кацапскую.
показати весь коментар
14.07.2020 13:32
+31
Поки єноти у відпустці.
У Сирії підірвали бронетранспортер російської військової поліції - Цензор.НЕТ 4290
показати весь коментар
14.07.2020 13:37
+28
Три легких ранения после такого взрыва? Там явно жмуры, а не легкие...Дави их, блд (с)
показати весь коментар
14.07.2020 13:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Никогда такого не было и вот опять... Жалко, что не зажмурили падаль кацапскую.
показати весь коментар
14.07.2020 13:32 Відповісти
надо ставить два-три фугаса:
с интервалом в 5-10 минут
показати весь коментар
14.07.2020 13:39 Відповісти
Они же там всех победили уже раз пять....
показати весь коментар
14.07.2020 14:10 Відповісти
ну!!!! Акбар!!! как гаварица!!!
показати весь коментар
14.07.2020 14:38 Відповісти
Это тот Акбар, который в кацапском простонародье Аллах, я правильно понял, не ???
показати весь коментар
14.07.2020 16:57 Відповісти
Не слабо так щёлкнуло
показати весь коментар
14.07.2020 13:34 Відповісти
Хлопок ...
показати весь коментар
14.07.2020 13:56 Відповісти
кокошник нехило так улетел ))
показати весь коментар
14.07.2020 14:15 Відповісти
Аж дерева повалило!
показати весь коментар
14.07.2020 14:43 Відповісти
Взорвали одновременно и турок и кацапов.))
показати весь коментар
14.07.2020 13:35 Відповісти
ну вот зачем турки с русскими вместе ездят....
показати весь коментар
14.07.2020 13:40 Відповісти
Думаю, від того, що турки пізно прокинулися із підтримкою антиасадівської опозиції - коли парашники зайняли майже усю територію опозиціонерів. І спільні патрулі саме на тому невеличкому клапті, що контролює опозиція. Щось типу "поки є спільний патруль, асадівці не полізуть" (хоча катсапам вірити не можна ніколи).
Але у Лівії турки кошмарять парашників.
показати весь коментар
14.07.2020 14:55 Відповісти
Здохни, мразь кацапская...
показати весь коментар
14.07.2020 13:35 Відповісти
Поки єноти у відпустці.
У Сирії підірвали бронетранспортер російської військової поліції - Цензор.НЕТ 4290
показати весь коментар
14.07.2020 13:37 Відповісти
Еноты просто ждут более масштабной новости... Уже скоро...
показати весь коментар
14.07.2020 14:27 Відповісти
Угу , бачу як російські терористи надзвичайно швидко евакуйовуються , у вигляді дрібної дисперсії ! Люта й невідворотна смерть ворогам !
показати весь коментар
14.07.2020 13:37 Відповісти
Три легких ранения после такого взрыва? Там явно жмуры, а не легкие...Дави их, блд (с)
показати весь коментар
14.07.2020 13:38 Відповісти
Фугасный взрыв, даже нормальный мощности не особо эффективен против находящихся внутри бронетехники.
показати весь коментар
14.07.2020 13:42 Відповісти
придумал сразу..??- а бошкам, позвоночникам- тоже ничо..??? = там внутри жмутки жмуров, шоб ты понимал...)))
показати весь коментар
14.07.2020 13:52 Відповісти
Как это не прискорбно в данном случае, но нет: бронетехника тяжелая и ударное воздействие волны на находящихся внутри невелико, если только это не мощный заряд, установленный прямо на днище. Воздействие перепада давлений тоже невелико т.к. современная бронетехника относительно герметична.
Так что от взрыва, как на видео, там только лёгкие повреждения. К сожалению, опять же, учитывая, что это кацапы-наёмники.
показати весь коментар
14.07.2020 14:14 Відповісти
Подивись уважно 3 сек після вибуху як падає дерево у смузі дерев по цертру. Його явно вялічієм зломало
показати весь коментар
14.07.2020 14:46 Відповісти
кацап, мой по утрам твои закисшие от бухалова глазки

тогда и с. 3-4 увидишь
показати весь коментар
14.07.2020 14:51 Відповісти
Вот из-за подобных тебе животных многие не переваривают вышиватников почти так же, как и кацапов, и я в том числе.
показати весь коментар
14.07.2020 15:01 Відповісти
кацапское жЫвотное, проследуй на бутылку
показати весь коментар
14.07.2020 17:40 Відповісти
ну или если деб...л-зелебобик, то проследуй туда же
вы - вчерашние каципид...ры
показати весь коментар
14.07.2020 17:45 Відповісти
та не, взрыв был сбоку дороги, там реально "легкие ранения". имхо, даже человек на другой стороне дороги от взрыва вполне мог бы выжить, при удачном стечении обстоятельств, а тут - в броне сидели.
показати весь коментар
14.07.2020 14:06 Відповісти
кацапо-бот, разуй глаза!

кусок бэтэра сломал огромное дерово
показати весь коментар
14.07.2020 14:50 Відповісти
не факт что это его кусок, вполне может быть просто какая-то хрень. судя по видео если бы что-то и отлетело оно бы летело от оператора, а не к, так как взрыв судя по всему немного упреждающий, хотя тут перспективу сразу не разберешь.
показати весь коментар
14.07.2020 15:12 Відповісти
оно летело от эпицентра взрыва
тяжелое
что это может быть кроме куска бэтэра?
собственно, ничего более подходящего там нет, кроме, может, части дома

взрыв там был такой силы, что ни о каких "легких ранениях" речи не может идти от слова совсем
собственно, по самому взрыву это видно любому бывалому
ты - не бывалый, ну что ж бывает
показати весь коментар
14.07.2020 17:44 Відповісти
деревья едва покачало ... так что - бухнуло, мощно, да, взрыв - направленный (как и должен быть), причем вверх, если бы было прямо под техникой - результат был бы другим. а так - трое раненых. это же не грибники пилили мину, а военные на в технике. человек вообще очень живучий в отдельных случаях (а иногда помирает от одного удара после уличной перепалки).
показати весь коментар
14.07.2020 19:46 Відповісти
деревья едва покачало...

все, вопросов больше нет
ты либо слепец, либо лжец
давай до свидания!
не пиши мне больше
показати весь коментар
14.07.2020 22:21 Відповісти
то кацапские алени рогами зацепили када мимо пролетали
показати весь коментар
14.07.2020 15:40 Відповісти
Если слушать только асадовские медиа , то может сложиться впечатление , шо оне не проиграли ни одной войны с момента создания самой Сирии ...
показати весь коментар
15.07.2020 02:24 Відповісти
ВАТА ПАЛАЄ, ВАТА ГОРИТЬ.
показати весь коментар
14.07.2020 13:38 Відповісти
У Сирії підірвали бронетранспортер російської військової поліції - Цензор.НЕТ 9147
показати весь коментар
14.07.2020 13:38 Відповісти
да, да, конечно
показати весь коментар
14.07.2020 13:41 Відповісти
При чем тут техника... просто статистика в вонючем мордоре своя, особенная, там, хоть тысячу орков подохнут, все равно будет в их сводках - "три легко раненных"...
показати весь коментар
14.07.2020 13:44 Відповісти
Зашкварили виродків, в путінскій рай, тварюки!
показати весь коментар
14.07.2020 13:41 Відповісти
легкие ранения говорите.. та там деревья попадали. Думаю там мяско кацапское подкоптилось до неузнаваемости
показати весь коментар
14.07.2020 13:43 Відповісти
встреча оккупантов
фейерверком
показати весь коментар
14.07.2020 13:45 Відповісти
)) канешно никто не пострадал из ихтамнетов. с четвёртой секунды видео, справа со стороны взрыва летит огромный руцкий пазл бтра, ломающий дерево (по виду корабельную сосонку). и никто при этом, кроме дерева канешно, не пострадал.
показати весь коментар
14.07.2020 13:46 Відповісти
Автор, не росийской полиции а росийских террористов
показати весь коментар
14.07.2020 13:53 Відповісти
Бог в поміч, - братовє...
показати весь коментар
14.07.2020 13:54 Відповісти
Красавцы. Кацапы горите в Аду!!! Украинцы, учитесь как нужно вести переговоры с мокшами.
показати весь коментар
14.07.2020 13:54 Відповісти
От може хтось дати відповідь (цікаво було б почути "ту" сторону ) - ну от чого рускі постійно кудись лізуть, комусь "допомагати" ? ( Куба, В"єтнам, Афганістан , Сірія і т.д. і т.п ) . То "велика " політика ? У чому велич брязкати ядерною зброєю ? Покращення настало на окупованих територіях України, Молдови, Грузії, Вірменії ? А які девіденди мають з цього самі мацкалі ?
показати весь коментар
14.07.2020 13:59 Відповісти
У Сирії підірвали бронетранспортер російської військової поліції - Цензор.НЕТ 4433
показати весь коментар
14.07.2020 14:01 Відповісти
У Сирії підірвали бронетранспортер російської військової поліції - Цензор.НЕТ 2783
показати весь коментар
14.07.2020 14:03 Відповісти
И откуда взялась эта мокрая тряпочка?
Это все, что осталось от рюскаго ваньки...
показати весь коментар
14.07.2020 14:25 Відповісти
А чому як в Україні то регулярні віська РФ це найманці, терористи чи сепаратисти а як в Сірії патруль російської військової поліції? Якісь подвійні стандарти в олігархії. Бо тут потрібно торгувати і мати гешефт, а що там в Сірії ригам і оліграхату начхать.
показати весь коментар
14.07.2020 14:10 Відповісти
Аллаху акбар.
показати весь коментар
14.07.2020 14:23 Відповісти
бяда то кака, ой горе то, лапти то отлятают и отлятают, то там то сям, не успяваем вязать их тутачки в розяни, так и лаптей не напасёшьси то, апять енти пяндосы пакоя нет от них нихде
показати весь коментар
14.07.2020 14:34 Відповісти
пишут, люди! НЕ ПОСТРАДАЛИ!!!
показати весь коментар
14.07.2020 14:40 Відповісти
Трое российских военнослужащих якобы получили легкие ранения

Это были Супермены???
Вот же ж лгуны кацапские!
показати весь коментар
14.07.2020 14:43 Відповісти
У Сирії підірвали бронетранспортер російської військової поліції - Цензор.НЕТ 1369
показати весь коментар
14.07.2020 14:53 Відповісти
Лёгкие ранения, говорите?)
показати весь коментар
14.07.2020 15:03 Відповісти
и молодая не узнает какой у парня был конец
показати весь коментар
14.07.2020 15:27 Відповісти
"Маловато! Маловато будет!" (с)
показати весь коментар
14.07.2020 15:32 Відповісти
Целыми днями смотрел бы такие картинки
показати весь коментар
14.07.2020 16:25 Відповісти
Легкие ранения - переднем бтр-е , завилял как , в задних ,думаю пи..........ц.
показати весь коментар
14.07.2020 16:37 Відповісти
Гори-гори ясно, что-бы не погасло !
показати весь коментар
14.07.2020 17:06 Відповісти
Брехливі кацапи ніколи не скажуть що ще декілька іванів сдохли ні за що )))
показати весь коментар
15.07.2020 00:02 Відповісти
не все коту масленица.
показати весь коментар
15.07.2020 06:08 Відповісти
Очень полезная информация для упоротых, которые считают что Эрдоган в конфликте с Путиным. "Совместный патруль" однако ...
показати весь коментар
15.07.2020 09:33 Відповісти
Ну да, после того как эрдоган кучу мордвы зажмурил
показати весь коментар
15.07.2020 09:58 Відповісти
Мне кажется мы Донбасе мордвы поболе зажмурили. Но у нас совместных патрулей нет (и слава богу!).
показати весь коментар
15.07.2020 10:06 Відповісти
 
 