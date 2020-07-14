26 347 66
У Сирії підірвали бронетранспортер російської військової поліції. ВIДЕО
У Сирії 14 липня на трасі М-4 в районі населеного пункту Еріха в південній частині зони Ідліб, на шляху проходження патруля російської військової поліції стався підрив саморобного вибухового пристрою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, російські ЗМІ пишуть, що підрив стався близько 8 години ранку, а патрулювання було спільним з турецькими військовими. В результаті вибуху пошкоджений бронетранспортер російської військової поліції і турецький бронеавтомобіль. Троє російських військовослужбовців нібито дістали легкі поранення. Є поранені серед екіпажу турецького бронеавтомобіля. Всі постраждалі були евакуйовані з цього району.
Топ коментарі
+55 Harib Da
показати весь коментар14.07.2020 13:32 Посилання
+31 Oljik
показати весь коментар14.07.2020 13:37 Посилання
+28 serh
показати весь коментар14.07.2020 13:38 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
с интервалом в 5-10 минут
Але у Лівії турки кошмарять парашників.
Так что от взрыва, как на видео, там только лёгкие повреждения. К сожалению, опять же, учитывая, что это кацапы-наёмники.
тогда и с. 3-4 увидишь
вы - вчерашние каципид...ры
кусок бэтэра сломал огромное дерово
тяжелое
что это может быть кроме куска бэтэра?
собственно, ничего более подходящего там нет, кроме, может, части дома
взрыв там был такой силы, что ни о каких "легких ранениях" речи не может идти от слова совсем
собственно, по самому взрыву это видно любому бывалому
ты - не бывалый, ну что ж бывает
нав технике. человек вообще очень живучий в отдельных случаях (а иногда помирает от одного удара после уличной перепалки).
все, вопросов больше нет
ты либо слепец, либо лжец
давай до свидания!
не пиши мне больше
фейерверком
Это все, что осталось от рюскаго ваньки...
Это были Супермены???
Вот же ж лгуны кацапские!