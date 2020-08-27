Украина направила России ноту протеста из-за "гумконвоя" для ОРДЛО
МИД Украины направило Министерству иностранных дел РФ ноту протеста в связи с очередным незаконным перемещением так называемого "гуманитарного конвоя" на временно оккупированных Россией территорий ОРДЛО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.
Отмечается, что перемещение произошло из-за российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украины пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами.
"Учитывая такое, Министерству иностранных дел Российской Федерации отправлено ноту протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов. Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска ", - говорится в сообщении.
Украинские дипломаты отметили, что соответствующим образом будут реагировать на все последующие международно-противоправные деяния со стороны государства-агрессора.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для того кацапи їх і запровадили - щоб уберегти свої вантажі від знищення нащою артою, бо до того таке бувало неодноразово.
А Буба в своєму репертуарі. Корчить рожі і вийожується на сцені.
"Предсавники ордло не допустили представників місії обсє на територію ... "
автомобильным везут жрачку, при этом банально крадут бабки...едут пустые машины...
А вірніше - жалюгідно.
некоторые до невероятных размеров откармливаются...