Украина направила России ноту протеста из-за "гумконвоя" для ОРДЛО

МИД Украины направило Министерству иностранных дел РФ ноту протеста в связи с очередным незаконным перемещением так называемого "гуманитарного конвоя" на временно оккупированных Россией территорий ОРДЛО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что перемещение произошло из-за российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украины пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами.

"Учитывая такое, Министерству иностранных дел Российской Федерации отправлено ноту протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов. Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска ", - говорится в сообщении.

Украинские дипломаты отметили, что соответствующим образом будут реагировать на все последующие международно-противоправные деяния со стороны государства-агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина направила ноту протеста МИД РФ из-за очередного "путинского гумконвоя" на Донбасс, - МИД