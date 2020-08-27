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Новости Агрессия России против Украины
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Украина направила России ноту протеста из-за "гумконвоя" для ОРДЛО

Украина направила России ноту протеста из-за

МИД Украины направило Министерству иностранных дел РФ ноту протеста в связи с очередным незаконным перемещением так называемого "гуманитарного конвоя" на временно оккупированных Россией территорий ОРДЛО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что перемещение произошло из-за российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украины пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами.

"Учитывая такое, Министерству иностранных дел Российской Федерации отправлено ноту протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов. Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска ", - говорится в сообщении.

Украинские дипломаты отметили, что соответствующим образом будут реагировать на все последующие международно-противоправные деяния со стороны государства-агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина направила ноту протеста МИД РФ из-за очередного "путинского гумконвоя" на Донбасс, - МИД

Автор: 

конвой (277) МИД (6937)


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Топ комментарии
+9
Раніше замість ноти відправляли касету "градів".
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27.08.2020 18:36
+8
Украина направила России ноту протеста из-за "гумконвоя" для ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7391
А Буба в своєму репертуарі. Корчить рожі і вийожується на сцені.
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27.08.2020 18:58
+4
Всего лишь ноту протеста? и что ваши ноты дали за ети 6 лет? Почему росийское посольство и росийских агентов в шею не выгнали с Украины и не перекрыли границу?
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27.08.2020 18:40
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Раніше замість ноти відправляли касету "градів".
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27.08.2020 18:36 Ответить
Раніше - це коли? З 2015го виключно нотами реагують.
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27.08.2020 18:43 Ответить
Десь з кінця лютого 2015. Можливо пізніше ще були поодинокі стріли з важкого.
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27.08.2020 18:49 Ответить
с 14-го года Чалый только орал, что мы будем бомбить конвои..ни одной ракеты не было выпущено..не звизди....
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27.08.2020 19:10 Ответить
Це загальновідомо, будь-хто з АРТистів, хто там тоді був, вам це підтвердить.
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27.08.2020 19:14 Ответить
Не було жодного вистрілу по офіційно анонсованих кацапами "гумконвоях".
Для того кацапи їх і запровадили - щоб уберегти свої вантажі від знищення нащою артою, бо до того таке бувало неодноразово.
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27.08.2020 20:53 Ответить
Я не володію інформацією так тонко як ви. Я знаю, що стріляли (причому досить вдало), а чи по офіційно анонсованим конвоям, чи ні мені невідомо.
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27.08.2020 21:14 Ответить
Кравчука надо было отправить !!!
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27.08.2020 18:57 Ответить
Впервые за все время!!!
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27.08.2020 18:37 Ответить
Всего лишь ноту протеста? и что ваши ноты дали за ети 6 лет? Почему росийское посольство и росийских агентов в шею не выгнали с Украины и не перекрыли границу?
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27.08.2020 18:40 Ответить
Интересно какая это по счету нота протеста. Штук двести я думаю наберется
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27.08.2020 18:41 Ответить
Терпите , землю вернем , когда 40 дней путла будем отмечать .
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27.08.2020 18:42 Ответить
Бумага то хоть мякгая была?
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27.08.2020 18:46 Ответить
Мягкая.Твоя ватная шлюха сможет рот вытереть😂🌷
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27.08.2020 19:01 Ответить
ничёсе... а буба знает ?. ... от влетит вам за самодеятельность...
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27.08.2020 18:46 Ответить
Украина направила России ноту протеста из-за "гумконвоя" для ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7391
А Буба в своєму репертуарі. Корчить рожі і вийожується на сцені.
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27.08.2020 18:58 Ответить
Забули ще в дупу ***** поцілувати)))) Зе блазні..
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27.08.2020 19:00 Ответить
а их фамилиё не Бздиленскис часом,липертуар конечно устарел,но за неимением поварихи ,клоун не подойдёт.
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28.08.2020 10:55 Ответить
Ти забув що мав нещастя потрапити до чорного списку?
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28.08.2020 11:02 Ответить
Після цієї ноти путін буде вибачиться?
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27.08.2020 18:48 Ответить
С таким же успехом можно было отправить мне.
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27.08.2020 18:48 Ответить
ЛуганДон нахлібник *********, як і Крим. Ось і годують їх.
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27.08.2020 18:48 Ответить
Чечню,Осетию и Приднестровье забыл.
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27.08.2020 18:50 Ответить
Ще Абхазію, Сирію, ІДІЛ...
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27.08.2020 18:53 Ответить
Сирию не кормят. Сирия отдает нефтью.
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27.08.2020 18:56 Ответить
Ще і як її годували і тепер годують Асада! ІДІЛ з'явилася з його і іракських офіцерів, яких вчили в СРСР.
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27.08.2020 18:59 Ответить
Там флаг РАБссии на площади чЛенина в Данецке..видать вождь мировыого ПРОЛЕТАЙрята жрать захотели...
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27.08.2020 18:50 Ответить
Они говорят о смене Минского договора - да блин, дополните его хотя бы пропуском гумконвоев под контролем ОБСЕ
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27.08.2020 18:51 Ответить
Для понту?
"Предсавники ордло не допустили представників місії обсє на територію ... "
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27.08.2020 19:03 Ответить
Все к чему прикасатся РАБссия с 1917 года имеет удивительное свойство-дохнуть... Вампирия сдохла,СССр ссдох,СНГ сдохло по факту...
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27.08.2020 18:54 Ответить
рассійская імпєрія здохла...
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27.08.2020 19:11 Ответить
Я ее называю ВАМПИРия...
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27.08.2020 19:14 Ответить
Украина направила России ноту протеста из-за "гумконвоя" для ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3850
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27.08.2020 18:56 Ответить
Украина направила России ноту протеста из-за "гумконвоя" для ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5088Украина направила России ноту протеста из-за "гумконвоя" для ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9769
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27.08.2020 19:02 Ответить
Камеры видеонаблюдения уничтожены в Донецке и Луганске...так что реальную жизнь в ОРДЛО вы не увидите... ФСБ зна шо робе...
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27.08.2020 19:13 Ответить
в том гумконвое приехала очередная порция боеприпасов. Чтоб раша сдохла!
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27.08.2020 19:16 Ответить
Бп везут ж\д транспортом и никто этот гумконыой не объявляет...
автомобильным везут жрачку, при этом банально крадут бабки...едут пустые машины...
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27.08.2020 21:04 Ответить
Якось все це................ м'яко кажучи - смішно.
А вірніше - жалюгідно.
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27.08.2020 19:16 Ответить
****** копию ***** направили в крым,посмотрите на эту рожу,настоящий в это время очкует в бункере.по моему этот двойник раньше спускался в батискафе.
Украина направила России ноту протеста из-за "гумконвоя" для ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1032
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27.08.2020 19:17 Ответить
и шо кацапы? - признали, покраснели и застеснялись?
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27.08.2020 19:37 Ответить
Ватани, як це розуміти: Отмечается, что перемещение произошло из-за российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украины пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".
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27.08.2020 19:38 Ответить
ето же какая масса людей кормится на от таких бессмысленных движениях.
некоторые до невероятных размеров откармливаются...
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27.08.2020 19:40 Ответить
Вже всім все зрозуміло. Залишилося одне, єдине питання, де та "сєрєдіна" на якій Зеленський повинен "сайтісь" з Путіним? Вода для Криму? Чи відмова від претензій щодо повернення Криму в склад України?
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27.08.2020 19:44 Ответить
Ноты для кожаной флейты..?
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27.08.2020 19:54 Ответить
а еще 2года года назад я гордился украинским МИДом.....
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27.08.2020 20:51 Ответить
Насрали зеле в лицо, опять) ***** будет вмешиваться куда захочет, а зе у будет у него принимать все и в любых объемах.
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27.08.2020 20:52 Ответить
"я заявляю самый решительный протест..."

Україна направила Росії ноту протесту через "гумконвой" для ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1207
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28.08.2020 02:24 Ответить
Просим помощи оружия и др. стран, модернизируем армию, а на х. уя, чтоб вот так обсерараться... Зачем нам то чем мы не пользуемся по назначению и необходимости.
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28.08.2020 09:38 Ответить
А "гаранты" неприкосновенности даже не "озабочены".
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28.08.2020 11:14 Ответить
 
 