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Новини Агресія Росії проти України
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Україна направила Росії ноту протесту через "гумконвой" для ОРДЛО

Україна направила Росії ноту протесту через

МЗС України направило Міністерству закордонних справ РФ ноту протесту у зв'язку з черговим незаконним переміщенням так званого "гуманітарного конвою" на тимчасово окуповані Росією території ОРДЛО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка". При цьому, російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України та нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами.

"З огляду на таке, Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслано ноту протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів. Українська сторона також вимагає у подальшому направляти їх оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску", - говориться в повідомленні.

Українські дипломати наголосили, що відповідним чином реагуватимуть на всі подальші міжнародно-протиправні діяння з боку держави-агресора.

Читайте також: Україна направила ноту протесту МЗС РФ через черговий "путінський гумконвой" на Донбас, - МЗС

Автор: 

конвой (93) МЗС (4110)


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Топ коментарі
+9
Раніше замість ноти відправляли касету "градів".
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27.08.2020 18:36
+8
Украина направила России ноту протеста из-за "гумконвоя" для ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7391
А Буба в своєму репертуарі. Корчить рожі і вийожується на сцені.
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27.08.2020 18:58
+4
Всего лишь ноту протеста? и что ваши ноты дали за ети 6 лет? Почему росийское посольство и росийских агентов в шею не выгнали с Украины и не перекрыли границу?
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27.08.2020 18:40
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Раніше замість ноти відправляли касету "градів".
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27.08.2020 18:36 Відповісти
Раніше - це коли? З 2015го виключно нотами реагують.
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27.08.2020 18:43 Відповісти
Десь з кінця лютого 2015. Можливо пізніше ще були поодинокі стріли з важкого.
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27.08.2020 18:49 Відповісти
с 14-го года Чалый только орал, что мы будем бомбить конвои..ни одной ракеты не было выпущено..не звизди....
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27.08.2020 19:10 Відповісти
Це загальновідомо, будь-хто з АРТистів, хто там тоді був, вам це підтвердить.
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27.08.2020 19:14 Відповісти
Не було жодного вистрілу по офіційно анонсованих кацапами "гумконвоях".
Для того кацапи їх і запровадили - щоб уберегти свої вантажі від знищення нащою артою, бо до того таке бувало неодноразово.
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27.08.2020 20:53 Відповісти
Я не володію інформацією так тонко як ви. Я знаю, що стріляли (причому досить вдало), а чи по офіційно анонсованим конвоям, чи ні мені невідомо.
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27.08.2020 21:14 Відповісти
Кравчука надо было отправить !!!
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27.08.2020 18:57 Відповісти
Впервые за все время!!!
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27.08.2020 18:37 Відповісти
Всего лишь ноту протеста? и что ваши ноты дали за ети 6 лет? Почему росийское посольство и росийских агентов в шею не выгнали с Украины и не перекрыли границу?
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27.08.2020 18:40 Відповісти
Интересно какая это по счету нота протеста. Штук двести я думаю наберется
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27.08.2020 18:41 Відповісти
Терпите , землю вернем , когда 40 дней путла будем отмечать .
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27.08.2020 18:42 Відповісти
Бумага то хоть мякгая была?
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27.08.2020 18:46 Відповісти
Мягкая.Твоя ватная шлюха сможет рот вытереть😂🌷
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27.08.2020 19:01 Відповісти
ничёсе... а буба знает ?. ... от влетит вам за самодеятельность...
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27.08.2020 18:46 Відповісти
Украина направила России ноту протеста из-за "гумконвоя" для ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7391
А Буба в своєму репертуарі. Корчить рожі і вийожується на сцені.
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27.08.2020 18:58 Відповісти
Забули ще в дупу ***** поцілувати)))) Зе блазні..
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27.08.2020 19:00 Відповісти
а их фамилиё не Бздиленскис часом,липертуар конечно устарел,но за неимением поварихи ,клоун не подойдёт.
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28.08.2020 10:55 Відповісти
Ти забув що мав нещастя потрапити до чорного списку?
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28.08.2020 11:02 Відповісти
Після цієї ноти путін буде вибачиться?
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27.08.2020 18:48 Відповісти
С таким же успехом можно было отправить мне.
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27.08.2020 18:48 Відповісти
ЛуганДон нахлібник *********, як і Крим. Ось і годують їх.
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27.08.2020 18:48 Відповісти
Чечню,Осетию и Приднестровье забыл.
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27.08.2020 18:50 Відповісти
Ще Абхазію, Сирію, ІДІЛ...
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27.08.2020 18:53 Відповісти
Сирию не кормят. Сирия отдает нефтью.
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27.08.2020 18:56 Відповісти
Ще і як її годували і тепер годують Асада! ІДІЛ з'явилася з його і іракських офіцерів, яких вчили в СРСР.
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27.08.2020 18:59 Відповісти
Там флаг РАБссии на площади чЛенина в Данецке..видать вождь мировыого ПРОЛЕТАЙрята жрать захотели...
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27.08.2020 18:50 Відповісти
Они говорят о смене Минского договора - да блин, дополните его хотя бы пропуском гумконвоев под контролем ОБСЕ
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27.08.2020 18:51 Відповісти
Для понту?
"Предсавники ордло не допустили представників місії обсє на територію ... "
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27.08.2020 19:03 Відповісти
Все к чему прикасатся РАБссия с 1917 года имеет удивительное свойство-дохнуть... Вампирия сдохла,СССр ссдох,СНГ сдохло по факту...
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27.08.2020 18:54 Відповісти
рассійская імпєрія здохла...
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27.08.2020 19:11 Відповісти
Я ее называю ВАМПИРия...
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27.08.2020 19:14 Відповісти
Украина направила России ноту протеста из-за "гумконвоя" для ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3850
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27.08.2020 18:56 Відповісти
Украина направила России ноту протеста из-за "гумконвоя" для ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5088Украина направила России ноту протеста из-за "гумконвоя" для ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9769
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27.08.2020 19:02 Відповісти
Камеры видеонаблюдения уничтожены в Донецке и Луганске...так что реальную жизнь в ОРДЛО вы не увидите... ФСБ зна шо робе...
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27.08.2020 19:13 Відповісти
в том гумконвое приехала очередная порция боеприпасов. Чтоб раша сдохла!
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27.08.2020 19:16 Відповісти
Бп везут ж\д транспортом и никто этот гумконыой не объявляет...
автомобильным везут жрачку, при этом банально крадут бабки...едут пустые машины...
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27.08.2020 21:04 Відповісти
Якось все це................ м'яко кажучи - смішно.
А вірніше - жалюгідно.
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27.08.2020 19:16 Відповісти
****** копию ***** направили в крым,посмотрите на эту рожу,настоящий в это время очкует в бункере.по моему этот двойник раньше спускался в батискафе.
Украина направила России ноту протеста из-за "гумконвоя" для ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1032
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27.08.2020 19:17 Відповісти
и шо кацапы? - признали, покраснели и застеснялись?
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27.08.2020 19:37 Відповісти
Ватани, як це розуміти: Отмечается, что перемещение произошло из-за российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украины пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".
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27.08.2020 19:38 Відповісти
ето же какая масса людей кормится на от таких бессмысленных движениях.
некоторые до невероятных размеров откармливаются...
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27.08.2020 19:40 Відповісти
Вже всім все зрозуміло. Залишилося одне, єдине питання, де та "сєрєдіна" на якій Зеленський повинен "сайтісь" з Путіним? Вода для Криму? Чи відмова від претензій щодо повернення Криму в склад України?
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27.08.2020 19:44 Відповісти
Ноты для кожаной флейты..?
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27.08.2020 19:54 Відповісти
а еще 2года года назад я гордился украинским МИДом.....
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27.08.2020 20:51 Відповісти
Насрали зеле в лицо, опять) ***** будет вмешиваться куда захочет, а зе у будет у него принимать все и в любых объемах.
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27.08.2020 20:52 Відповісти
"я заявляю самый решительный протест..."

Україна направила Росії ноту протесту через "гумконвой" для ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1207
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28.08.2020 02:24 Відповісти
Просим помощи оружия и др. стран, модернизируем армию, а на х. уя, чтоб вот так обсерараться... Зачем нам то чем мы не пользуемся по назначению и необходимости.
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28.08.2020 09:38 Відповісти
А "гаранты" неприкосновенности даже не "озабочены".
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28.08.2020 11:14 Відповісти
 
 