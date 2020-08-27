Україна направила Росії ноту протесту через "гумконвой" для ОРДЛО

МЗС України направило Міністерству закордонних справ РФ ноту протесту у зв'язку з черговим незаконним переміщенням так званого "гуманітарного конвою" на тимчасово окуповані Росією території ОРДЛО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка". При цьому, російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України та нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами.

"З огляду на таке, Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслано ноту протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів. Українська сторона також вимагає у подальшому направляти їх оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску", - говориться в повідомленні.

Українські дипломати наголосили, що відповідним чином реагуватимуть на всі подальші міжнародно-протиправні діяння з боку держави-агресора.

Читайте також: Україна направила ноту протесту МЗС РФ через черговий "путінський гумконвой" на Донбас, - МЗС