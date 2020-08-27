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Новости Коронавирус и карантин
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Людей без маски в Германии будут штрафовать на 50 евро, - Меркель

Людей без маски в Германии будут штрафовать на 50 евро, - Меркель

Во всей Германии, за исключением одного региона, вводят штраф в 50 евро за отсутствие маски для защиты от коронавируса.

Об этом федеральный канцлер Ангела Меркель заявила по итогам многочасовых переговоров с руководителями 16 федеральных земель ФРГ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В последние месяцы инфекционные показатели выросли. Мы воспринимаем это очень серьезно. В свете этого нам нужно пересмотреть наши стратегии", - сказала Меркель.

По словам канцлера, участники переговоров "рассмотрели различные аспекты того, как можно держать пандемию под контролем".

"Мы договорились ввести минимальный штраф в 50 евро во всех землях, за исключением Саксонии-Анхальт", - указала Меркель.

Также политики призвали отказаться от турпоездок в кризисные регионы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ивано-Франковск и Черновцы отнесли с 31 августа к "красной" карантинной зоне. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Германия (6930) карантин (16729) Меркель Ангела (2125) штраф (1283) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Отак?
Людей без маски в Германии будут штрафовать на 50 евро, - Меркель - Цензор.НЕТ 2643
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27.08.2020 20:12
+10
О! Бляха, у немцев 50 евро, а у нас 600 евро!
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27.08.2020 20:07
+7
Одна Швеция не впала в маразм коронопсихоза.
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27.08.2020 20:19
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то есть надевать не надо, главное чтобы была
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27.08.2020 19:59 Ответить
Мы договорились ввести минимальный штраф в 50 евро во всех землях, за исключением Саксонии-Анхальт"Источник: https://censor.net/n3216262Самые блатные, походу
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27.08.2020 20:01 Ответить
Самые бедные. Их уже ГДРом наказали.
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27.08.2020 20:14 Ответить
Мордастые..))
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27.08.2020 21:38 Ответить
Маски- то є добре, але ж люди ще лізуть пальцями до обличчя і заносять заразу в очі!

Треба б ще отакий комірець добавити:
Людей без маски в Германии будут штрафовать на 50 евро, - Меркель - Цензор.НЕТ 5835
Сарказм, звичайно.
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27.08.2020 20:01 Ответить
О! Бляха, у немцев 50 евро, а у нас 600 евро!
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27.08.2020 20:07 Ответить
Можна вважати маскою шматок тканини з якого вільно стирчить ніс?
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27.08.2020 20:09 Ответить
Отак?
Людей без маски в Германии будут штрафовать на 50 евро, - Меркель - Цензор.НЕТ 2643
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27.08.2020 20:12 Ответить
Или г*ндон на средний палец.
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27.08.2020 20:17 Ответить
О, Зеленському він личив би на голові!
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27.08.2020 20:20 Ответить
А как ему играть на пианино, если маску носить на носу?
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27.08.2020 20:28 Ответить
В чем проблема?

Вы там дома сидите, а некоторым на работу ездит нужно.
Я так приспускаю маску когда перебегаю с автобуса в метро. Хоть пару минут воздухом подышать.
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27.08.2020 22:32 Ответить
Як каже наш колега Welt: ой ***** ліл! 😂
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28.08.2020 03:19 Ответить
ну який же Welt колега? - для мене друг поважаемий...
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28.08.2020 03:23 Ответить
Звичайно, найкращий та найповажніший друг, але ж і колега по Зенещастю.
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28.08.2020 03:34 Ответить
Людей без маски в Німеччині штрафуватимуть на 50 євро, - Меркель - Цензор.НЕТ 6644
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27.08.2020 21:20 Ответить
Это кива или манекен
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28.08.2020 02:53 Ответить
Дёшево у них.
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27.08.2020 20:12 Ответить
Там штрафуюуть а у нас деградовані аваківськи подонки під назвою патрульна поліція калічать людей..
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27.08.2020 20:14 Ответить
Во всей Германии, за исключением одного региона, вводят штраф в 50 евро за отсутствие маски для защиты от коронавируса.Источник: https://censor.net/n3216262

В яких місцях має носитися маска?
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27.08.2020 20:17 Ответить
Одна Швеция не впала в маразм коронопсихоза.
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27.08.2020 20:19 Ответить
Абсолют но....
П.С. Водка "Абсолют"
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27.08.2020 20:37 Ответить
и именно поэтому там сейчас наивысший уровень смертности
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27.08.2020 22:22 Ответить
ти не фантазуй. Взагалі всі адепти коронавіруса потребують допомоги. Вони позбавлені логічного мислення.
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27.08.2020 23:43 Ответить
с чего Вы это взяли?
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27.08.2020 23:29 Ответить
Повезло теперь их мусульманкам.
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27.08.2020 20:26 Ответить
Людей без маски в Німеччині штрафуватимуть на 50 євро, - Меркель - Цензор.НЕТ 8887
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27.08.2020 20:40 Ответить
50 евро это около 2% от зарплаты немца. А теперь вспоминаем, сколько были штрафы от зеленой плесени. 17000грн. Это более 300% от минималки. Зебуины, вас и всех остальных в придачу в 100500 раз сделали.
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27.08.2020 20:54 Ответить
Хвашизти, йолпт..
Свободолюбива дємократічєска Франція штрафує відразу на 135 євро, а рецидивістів можуть навіть у турму посадить на пів року!
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27.08.2020 21:21 Ответить
Денис Малюська, министр юстиции Украины
При этом штрафы для физических лиц будут существенно уменьшены. Согласно общим правилам карантина, действующим на сегодняшний день, штраф за отсутствие маски для граждан составит 17 тысяч гривен. Вместо этого законопроектом предусмотрен штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан - это всего 170-255 грн. Для должностных лиц размер штрафа остается неизменным. В то же время, для юридических лиц размеры штрафа будут увеличены и составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн).
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27.08.2020 21:34 Ответить
меркель ты ****** москальськая!
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27.08.2020 21:40 Ответить
Мрекель судить надо, а не слушаться высеров этой кгбстской ссущности жёппского пола
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27.08.2020 21:43 Ответить
когда наши дебилы начнут штрафовать??
у меня уже все знакомые болеют. Причем пошла просто массовость.
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27.08.2020 22:10 Ответить
не бреши.
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27.08.2020 23:44 Ответить
50 евро штрафа за отсутствие маски, Карл!!! и это при средней зарплате 3000 евро. А в Украине 17 тыс. грв. при средней 12 тыс.грв.???? на самом деле зарплата у 80% чуть больше минималки.
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27.08.2020 22:43 Ответить
Для Германии недорого. Но и штрафовать некого, все в масках... везде... на заправках, в автобусах, метро, в магазинах.... Количество заболевших возросло, за вчера 1500 новых случаев, но это на почти 84 млн жителей, 1300 выздоровевших и 5 человек умерло... Вот такая статистика. Тесты бесплатные.. Количество выявленных заразившихся связано с большим числом отпускников, вернувшихся из-за границы.
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27.08.2020 23:28 Ответить
Задрали со своими масками.
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28.08.2020 00:34 Ответить
Задрали со своим нытьем.
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28.08.2020 10:40 Ответить
Тупые должны платить. И, чем тупее, тем больше.
В конце концов, даже до полного дебила должно дойти, что носить маску дешевле.
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28.08.2020 01:34 Ответить
Когда выяснится ,что коронный вирус фейк такой же как существование несси и снежного человека ,можно будет подавать в суд на обратку, за несправедливые штрафы и привлечь высокопосадовцев соучастников
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28.08.2020 02:51 Ответить
это вряд ли... они еще за свиной грипп нихера не отсудили
а там иск к мошенникам свиной веры был ярда на три, кажись.
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28.08.2020 11:48 Ответить
Ойц фсьо! Зараз уся Німеччина буде у намордниках, вони ж за цент вдавляться. Доречі, ношу маску та нє жужжу. Треба обирати не дуже щільну до обличчя, щоб ніс був подалі від тканини, тоді не так задихаєшся. Якби були у продажу якісь брендові, від Марка Джейкобса чи Тома Форда, то я б собі купила, все одно ж заощаджую на помадах.
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28.08.2020 03:28 Ответить
 
 