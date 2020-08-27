Людей без маски в Германии будут штрафовать на 50 евро, - Меркель
Во всей Германии, за исключением одного региона, вводят штраф в 50 евро за отсутствие маски для защиты от коронавируса.
Об этом федеральный канцлер Ангела Меркель заявила по итогам многочасовых переговоров с руководителями 16 федеральных земель ФРГ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В последние месяцы инфекционные показатели выросли. Мы воспринимаем это очень серьезно. В свете этого нам нужно пересмотреть наши стратегии", - сказала Меркель.
По словам канцлера, участники переговоров "рассмотрели различные аспекты того, как можно держать пандемию под контролем".
"Мы договорились ввести минимальный штраф в 50 евро во всех землях, за исключением Саксонии-Анхальт", - указала Меркель.
Также политики призвали отказаться от турпоездок в кризисные регионы.
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Треба б ще отакий комірець добавити:
Сарказм, звичайно.
Вы там дома сидите, а некоторым на работу ездит нужно.
Я так приспускаю маску когда перебегаю с автобуса в метро. Хоть пару минут воздухом подышать.
В яких місцях має носитися маска?
П.С. Водка "Абсолют"
Свободолюбива дємократічєска Франція штрафує відразу на 135 євро, а рецидивістів можуть навіть у турму посадить на пів року!
При этом штрафы для физических лиц будут существенно уменьшены. Согласно общим правилам карантина, действующим на сегодняшний день, штраф за отсутствие маски для граждан составит 17 тысяч гривен. Вместо этого законопроектом предусмотрен штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан - это всего 170-255 грн. Для должностных лиц размер штрафа остается неизменным. В то же время, для юридических лиц размеры штрафа будут увеличены и составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн).
у меня уже все знакомые болеют. Причем пошла просто массовость.
В конце концов, даже до полного дебила должно дойти, что носить маску дешевле.
а там иск к мошенникам свиной веры был ярда на три, кажись.