Людей без маски в Німеччині штрафуватимуть на 50 євро, - Меркель

В усій Німеччині, за винятком одного регіону, вводять штраф 50 євро за відсутність маски для захисту від коронавірусі.

Про це федеральний канцлер Ангела Меркель заявила за підсумками багатогодинних переговорів із керівниками 16 федеральних земель ФРН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За останні місяці інфекційні показники зросли. Ми сприймаємо це дуже серйозно. У світлі цього нам потрібно переглянути наші стратегії", - сказала Меркель.

За словами канцлера, учасники переговорів "розглянули різні аспекти того, як можна тримати пандемію під контролем".

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"Ми домовилися ввести мінімальний штраф 50 євро в усіх землях, за винятком Саксонії-Ангальт", - вказала Меркель.

Також політики закликали відмовитися від туристичних поїздок у кризові регіони.