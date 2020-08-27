Людей без маски в Німеччині штрафуватимуть на 50 євро, - Меркель
В усій Німеччині, за винятком одного регіону, вводять штраф 50 євро за відсутність маски для захисту від коронавірусі.
Про це федеральний канцлер Ангела Меркель заявила за підсумками багатогодинних переговорів із керівниками 16 федеральних земель ФРН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За останні місяці інфекційні показники зросли. Ми сприймаємо це дуже серйозно. У світлі цього нам потрібно переглянути наші стратегії", - сказала Меркель.
За словами канцлера, учасники переговорів "розглянули різні аспекти того, як можна тримати пандемію під контролем".
"Ми домовилися ввести мінімальний штраф 50 євро в усіх землях, за винятком Саксонії-Ангальт", - вказала Меркель.
Також політики закликали відмовитися від туристичних поїздок у кризові регіони.
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Треба б ще отакий комірець добавити:
Сарказм, звичайно.
Вы там дома сидите, а некоторым на работу ездит нужно.
Я так приспускаю маску когда перебегаю с автобуса в метро. Хоть пару минут воздухом подышать.
В яких місцях має носитися маска?
П.С. Водка "Абсолют"
Свободолюбива дємократічєска Франція штрафує відразу на 135 євро, а рецидивістів можуть навіть у турму посадить на пів року!
При этом штрафы для физических лиц будут существенно уменьшены. Согласно общим правилам карантина, действующим на сегодняшний день, штраф за отсутствие маски для граждан составит 17 тысяч гривен. Вместо этого законопроектом предусмотрен штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан - это всего 170-255 грн. Для должностных лиц размер штрафа остается неизменным. В то же время, для юридических лиц размеры штрафа будут увеличены и составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн).
у меня уже все знакомые болеют. Причем пошла просто массовость.
В конце концов, даже до полного дебила должно дойти, что носить маску дешевле.
а там иск к мошенникам свиной веры был ярда на три, кажись.