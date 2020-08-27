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Новини Коронавірус і карантин
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Людей без маски в Німеччині штрафуватимуть на 50 євро, - Меркель

Людей без маски в Німеччині штрафуватимуть на 50 євро, - Меркель

В усій Німеччині, за винятком одного регіону, вводять штраф 50 євро за відсутність маски для захисту від коронавірусі.

Про це федеральний канцлер Ангела Меркель заявила за підсумками багатогодинних переговорів із керівниками 16 федеральних земель ФРН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За останні місяці інфекційні показники зросли. Ми сприймаємо це дуже серйозно. У світлі цього нам потрібно переглянути наші стратегії", - сказала Меркель.

За словами канцлера, учасники переговорів "розглянули різні аспекти того, як можна тримати пандемію під контролем".

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"Ми домовилися ввести мінімальний штраф 50 євро в усіх землях, за винятком Саксонії-Ангальт", - вказала Меркель.

Також політики закликали відмовитися від туристичних поїздок у кризові регіони.

Автор: 

Німеччина (7326) карантин (18172) Меркель Ангела (1139) штраф (1856) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Отак?
Людей без маски в Германии будут штрафовать на 50 евро, - Меркель - Цензор.НЕТ 2643
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27.08.2020 20:12
+10
О! Бляха, у немцев 50 евро, а у нас 600 евро!
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27.08.2020 20:07
+7
Одна Швеция не впала в маразм коронопсихоза.
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27.08.2020 20:19
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то есть надевать не надо, главное чтобы была
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27.08.2020 19:59 Відповісти
Мы договорились ввести минимальный штраф в 50 евро во всех землях, за исключением Саксонии-Анхальт"Источник: https://censor.net/n3216262Самые блатные, походу
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27.08.2020 20:01 Відповісти
Самые бедные. Их уже ГДРом наказали.
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27.08.2020 20:14 Відповісти
Мордастые..))
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27.08.2020 21:38 Відповісти
Маски- то є добре, але ж люди ще лізуть пальцями до обличчя і заносять заразу в очі!

Треба б ще отакий комірець добавити:
Людей без маски в Германии будут штрафовать на 50 евро, - Меркель - Цензор.НЕТ 5835
Сарказм, звичайно.
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27.08.2020 20:01 Відповісти
О! Бляха, у немцев 50 евро, а у нас 600 евро!
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27.08.2020 20:07 Відповісти
Можна вважати маскою шматок тканини з якого вільно стирчить ніс?
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27.08.2020 20:09 Відповісти
Отак?
Людей без маски в Германии будут штрафовать на 50 евро, - Меркель - Цензор.НЕТ 2643
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27.08.2020 20:12 Відповісти
Или г*ндон на средний палец.
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27.08.2020 20:17 Відповісти
О, Зеленському він личив би на голові!
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27.08.2020 20:20 Відповісти
А как ему играть на пианино, если маску носить на носу?
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27.08.2020 20:28 Відповісти
В чем проблема?

Вы там дома сидите, а некоторым на работу ездит нужно.
Я так приспускаю маску когда перебегаю с автобуса в метро. Хоть пару минут воздухом подышать.
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27.08.2020 22:32 Відповісти
Як каже наш колега Welt: ой ***** ліл! 😂
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28.08.2020 03:19 Відповісти
ну який же Welt колега? - для мене друг поважаемий...
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28.08.2020 03:23 Відповісти
Звичайно, найкращий та найповажніший друг, але ж і колега по Зенещастю.
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28.08.2020 03:34 Відповісти
Людей без маски в Німеччині штрафуватимуть на 50 євро, - Меркель - Цензор.НЕТ 6644
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27.08.2020 21:20 Відповісти
Это кива или манекен
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28.08.2020 02:53 Відповісти
Дёшево у них.
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27.08.2020 20:12 Відповісти
Там штрафуюуть а у нас деградовані аваківськи подонки під назвою патрульна поліція калічать людей..
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27.08.2020 20:14 Відповісти
Во всей Германии, за исключением одного региона, вводят штраф в 50 евро за отсутствие маски для защиты от коронавируса.Источник: https://censor.net/n3216262

В яких місцях має носитися маска?
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27.08.2020 20:17 Відповісти
Одна Швеция не впала в маразм коронопсихоза.
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27.08.2020 20:19 Відповісти
Абсолют но....
П.С. Водка "Абсолют"
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27.08.2020 20:37 Відповісти
и именно поэтому там сейчас наивысший уровень смертности
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27.08.2020 22:22 Відповісти
ти не фантазуй. Взагалі всі адепти коронавіруса потребують допомоги. Вони позбавлені логічного мислення.
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27.08.2020 23:43 Відповісти
с чего Вы это взяли?
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27.08.2020 23:29 Відповісти
Повезло теперь их мусульманкам.
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27.08.2020 20:26 Відповісти
Людей без маски в Німеччині штрафуватимуть на 50 євро, - Меркель - Цензор.НЕТ 8887
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27.08.2020 20:40 Відповісти
50 евро это около 2% от зарплаты немца. А теперь вспоминаем, сколько были штрафы от зеленой плесени. 17000грн. Это более 300% от минималки. Зебуины, вас и всех остальных в придачу в 100500 раз сделали.
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27.08.2020 20:54 Відповісти
Хвашизти, йолпт..
Свободолюбива дємократічєска Франція штрафує відразу на 135 євро, а рецидивістів можуть навіть у турму посадить на пів року!
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27.08.2020 21:21 Відповісти
Денис Малюська, министр юстиции Украины
При этом штрафы для физических лиц будут существенно уменьшены. Согласно общим правилам карантина, действующим на сегодняшний день, штраф за отсутствие маски для граждан составит 17 тысяч гривен. Вместо этого законопроектом предусмотрен штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан - это всего 170-255 грн. Для должностных лиц размер штрафа остается неизменным. В то же время, для юридических лиц размеры штрафа будут увеличены и составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн).
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27.08.2020 21:34 Відповісти
меркель ты ****** москальськая!
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27.08.2020 21:40 Відповісти
Мрекель судить надо, а не слушаться высеров этой кгбстской ссущности жёппского пола
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27.08.2020 21:43 Відповісти
когда наши дебилы начнут штрафовать??
у меня уже все знакомые болеют. Причем пошла просто массовость.
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27.08.2020 22:10 Відповісти
не бреши.
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27.08.2020 23:44 Відповісти
50 евро штрафа за отсутствие маски, Карл!!! и это при средней зарплате 3000 евро. А в Украине 17 тыс. грв. при средней 12 тыс.грв.???? на самом деле зарплата у 80% чуть больше минималки.
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27.08.2020 22:43 Відповісти
Для Германии недорого. Но и штрафовать некого, все в масках... везде... на заправках, в автобусах, метро, в магазинах.... Количество заболевших возросло, за вчера 1500 новых случаев, но это на почти 84 млн жителей, 1300 выздоровевших и 5 человек умерло... Вот такая статистика. Тесты бесплатные.. Количество выявленных заразившихся связано с большим числом отпускников, вернувшихся из-за границы.
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27.08.2020 23:28 Відповісти
Задрали со своими масками.
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28.08.2020 00:34 Відповісти
Задрали со своим нытьем.
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28.08.2020 10:40 Відповісти
Тупые должны платить. И, чем тупее, тем больше.
В конце концов, даже до полного дебила должно дойти, что носить маску дешевле.
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28.08.2020 01:34 Відповісти
Когда выяснится ,что коронный вирус фейк такой же как существование несси и снежного человека ,можно будет подавать в суд на обратку, за несправедливые штрафы и привлечь высокопосадовцев соучастников
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28.08.2020 02:51 Відповісти
это вряд ли... они еще за свиной грипп нихера не отсудили
а там иск к мошенникам свиной веры был ярда на три, кажись.
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28.08.2020 11:48 Відповісти
Ойц фсьо! Зараз уся Німеччина буде у намордниках, вони ж за цент вдавляться. Доречі, ношу маску та нє жужжу. Треба обирати не дуже щільну до обличчя, щоб ніс був подалі від тканини, тоді не так задихаєшся. Якби були у продажу якісь брендові, від Марка Джейкобса чи Тома Форда, то я б собі купила, все одно ж заощаджую на помадах.
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28.08.2020 03:28 Відповісти
 
 