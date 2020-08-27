РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12900 посетителей онлайн
Новости
3 705 12

Наборы для тестов на COVID-19 подпольно изготавливали на Харьковщине

Наборы для тестов на COVID-19 подпольно изготавливали на Харьковщине

Харьковчане подпольно и с нарушениями производили наборы тестов для отбора и транспортировки биоматериала для тестирования на коронавирус. ГФС изъяла у них 200 тыс. таких наборов и сырье для производства еще 400 тыс. Общая стоимость изъятого — около 12 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, информирует Цензор.НЕТ.

"Группа харьковчан для личной наживы в 2020 году наладила подпольное производство наборов для отбора биологического материала для тестирования на COVID-19, которые в дальнейшем через подставных физлиц - предпринимателей поставлялись в медучреждения", - сказано в сообщение.

Наборы производили с грубыми нарушениями. В сопроводительных документах к ним указывали другие - легальные - места производства. В больницы наборы поставляли через подставные ФЛП.

Также на Цензор.НЕТ: ГФС начала расследование относительно бизнеса Шария, открытого в марте по "адресу проживания" в Киеве, - СМИ

"Проведен обыск по месту незаконного изготовления и хранения продукции, в результате чего обнаружено и изъято 200 000 единиц готовых наборов для тестирования, а также сырье для производства около 400 000 средств для тестирования на сумму около млн грн", - добавили в ГФС.

Автор: 

Харьков (7456) ГФС (3598) тест (285) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
зеленский купил в марте фейковые китайские тесты на сотни миллионов - это нормально, а когда украинские предприниматели изготовляют нелицензионные тесты - это плохо. просто зеленым кондомам нужно заносить денег, чтобы все плохое резко стало хорошим!
показать весь комментарий
27.08.2020 21:20
+2
Можно подумать китайские лучше? Да сказали бы спасибо харьковским умельцам. Нет, надо раззорить, вместо того, чтобы поддерживать местного производителя! Ну наладьте сертификацию продукции и дело с концом.
показать весь комментарий
27.08.2020 22:21
+1
"наборов для отбора биологического материала для тестирования на COVID-19"

это они палочки ватные делали для взятия анализов? ну да, серьезное преступление))
показать весь комментарий
27.08.2020 20:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вчера организовали ?
показать весь комментарий
27.08.2020 20:20 Ответить
О.
Шо там ще харківські умільці вигадають.
Після шедевру всіх часів і народів: «ПТН-ХЛО-ЛА» від них можна чекати ВЖЕ всього.
показать весь комментарий
27.08.2020 20:24 Ответить
"наборов для отбора биологического материала для тестирования на COVID-19"

это они палочки ватные делали для взятия анализов? ну да, серьезное преступление))
показать весь комментарий
27.08.2020 20:30 Ответить
Так вот почему большая часть Украины в красном режиме....
показать весь комментарий
27.08.2020 20:31 Ответить
Это потому что страной правят долбоебы.
показать весь комментарий
27.08.2020 21:21 Ответить
Как говорил Остап Бендер: "Вся контрабанда делается в Одессе на Малой Арнаутской улице".

))
показать весь комментарий
27.08.2020 20:37 Ответить
Вакцины будут из Одессы
показать весь комментарий
27.08.2020 20:55 Ответить
Скількох заарештували? Чи накладений арешт на все майно?
показать весь комментарий
27.08.2020 21:01 Ответить
зеленский купил в марте фейковые китайские тесты на сотни миллионов - это нормально, а когда украинские предприниматели изготовляют нелицензионные тесты - это плохо. просто зеленым кондомам нужно заносить денег, чтобы все плохое резко стало хорошим!
показать весь комментарий
27.08.2020 21:20 Ответить
Можно подумать китайские лучше? Да сказали бы спасибо харьковским умельцам. Нет, надо раззорить, вместо того, чтобы поддерживать местного производителя! Ну наладьте сертификацию продукции и дело с концом.
показать весь комментарий
27.08.2020 22:21 Ответить
Это они в обход зелёных потоков, и не давая им отката, производили необходимое Украине, расходники.
показать весь комментарий
28.08.2020 01:49 Ответить
это они такими количествами - подпольно?
серьезно? а може просто не занесли кому
и бумажки не получили именно какие надо?
или другие терки с властями?
показать весь комментарий
28.08.2020 04:09 Ответить
 
 