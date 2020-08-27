Наборы для тестов на COVID-19 подпольно изготавливали на Харьковщине

Харьковчане подпольно и с нарушениями производили наборы тестов для отбора и транспортировки биоматериала для тестирования на коронавирус. ГФС изъяла у них 200 тыс. таких наборов и сырье для производства еще 400 тыс. Общая стоимость изъятого — около 12 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, информирует Цензор.НЕТ.

"Группа харьковчан для личной наживы в 2020 году наладила подпольное производство наборов для отбора биологического материала для тестирования на COVID-19, которые в дальнейшем через подставных физлиц - предпринимателей поставлялись в медучреждения", - сказано в сообщение.

Наборы производили с грубыми нарушениями. В сопроводительных документах к ним указывали другие - легальные - места производства. В больницы наборы поставляли через подставные ФЛП.

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"Проведен обыск по месту незаконного изготовления и хранения продукции, в результате чего обнаружено и изъято 200 000 единиц готовых наборов для тестирования, а также сырье для производства около 400 000 средств для тестирования на сумму около млн грн", - добавили в ГФС.