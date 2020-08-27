Набори для тестів на COVID-19 підпільно виготовляли на Харківщині
Харків’яни підпільно і з порушеннями виготовляли набори тестів для відбору і транспортування біоматеріалу для тестування на коронавірус. ДФС вилучила у них 200 тис. таких наборів і сировину для виробництва ще 400 тис. Загальна вартість вилученого - близько 12 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби, інформує Цензор.НЕТ.
"Група харків'ян для особистої наживи налагодила підпільне виробництво наборів для відбору біологічного матеріалу для тестування на COVID-19, які в подальшому через підставних фізосіб - підприємців поставлялися в медустанови", - сказано в повідомленні.
Набори виготовляли з грубими порушеннями. У супровідних документах до них вказували інші - легальні - місця виробництва. У лікарні набори поставляли через підставних ФОП.
"Проведено обшук за місцем незаконного виготовлення та зберігання продукції, внаслідок чого виявлено та вилучено 200 000 одиниць готових наборів для тестування, а також сировину для виробництва близько 400 000 засобів для тестування на суму близько 12 млн грн", - додали в ДФС.
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Шо там ще харківські умільці вигадають.
Після шедевру всіх часів і народів: «ПТН-ХЛО-ЛА⁶» від них можна чекати ВЖЕ всього.
это они палочки ватные делали для взятия анализов? ну да, серьезное преступление))
))
серьезно? а може просто не занесли кому
и бумажки не получили именно какие надо?
или другие терки с властями?