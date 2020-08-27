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Набори для тестів на COVID-19 підпільно виготовляли на Харківщині

Набори для тестів на COVID-19 підпільно виготовляли на Харківщині

Харків’яни підпільно і з порушеннями виготовляли набори тестів для відбору і транспортування біоматеріалу для тестування на коронавірус. ДФС вилучила у них 200 тис. таких наборів і сировину для виробництва ще 400 тис. Загальна вартість вилученого - близько 12 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби, інформує Цензор.НЕТ.

"Група харків'ян для особистої наживи налагодила підпільне виробництво наборів для відбору біологічного матеріалу для тестування на COVID-19, які в подальшому через підставних фізосіб - підприємців поставлялися в медустанови", - сказано в повідомленні.

Набори виготовляли з грубими порушеннями. У супровідних документах до них вказували інші - легальні - місця виробництва. У лікарні набори поставляли через підставних ФОП.

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"Проведено обшук за місцем незаконного виготовлення та зберігання продукції, внаслідок чого виявлено та вилучено 200 000 одиниць готових наборів для тестування, а також сировину для виробництва близько 400 000 засобів для тестування на суму близько 12 млн грн", - додали в ДФС.

Автор: 

Харків (5569) ДФС (4043) тест (318) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+2
зеленский купил в марте фейковые китайские тесты на сотни миллионов - это нормально, а когда украинские предприниматели изготовляют нелицензионные тесты - это плохо. просто зеленым кондомам нужно заносить денег, чтобы все плохое резко стало хорошим!
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27.08.2020 21:20
+2
Можно подумать китайские лучше? Да сказали бы спасибо харьковским умельцам. Нет, надо раззорить, вместо того, чтобы поддерживать местного производителя! Ну наладьте сертификацию продукции и дело с концом.
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27.08.2020 22:21
+1
"наборов для отбора биологического материала для тестирования на COVID-19"

это они палочки ватные делали для взятия анализов? ну да, серьезное преступление))
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27.08.2020 20:30
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Вчера организовали ?
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27.08.2020 20:20 Відповісти
О.
Шо там ще харківські умільці вигадають.
Після шедевру всіх часів і народів: «ПТН-ХЛО-ЛА» від них можна чекати ВЖЕ всього.
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27.08.2020 20:24 Відповісти
"наборов для отбора биологического материала для тестирования на COVID-19"

это они палочки ватные делали для взятия анализов? ну да, серьезное преступление))
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27.08.2020 20:30 Відповісти
Так вот почему большая часть Украины в красном режиме....
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27.08.2020 20:31 Відповісти
Это потому что страной правят долбоебы.
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27.08.2020 21:21 Відповісти
Как говорил Остап Бендер: "Вся контрабанда делается в Одессе на Малой Арнаутской улице".

))
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27.08.2020 20:37 Відповісти
Вакцины будут из Одессы
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27.08.2020 20:55 Відповісти
Скількох заарештували? Чи накладений арешт на все майно?
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27.08.2020 21:01 Відповісти
зеленский купил в марте фейковые китайские тесты на сотни миллионов - это нормально, а когда украинские предприниматели изготовляют нелицензионные тесты - это плохо. просто зеленым кондомам нужно заносить денег, чтобы все плохое резко стало хорошим!
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27.08.2020 21:20 Відповісти
Можно подумать китайские лучше? Да сказали бы спасибо харьковским умельцам. Нет, надо раззорить, вместо того, чтобы поддерживать местного производителя! Ну наладьте сертификацию продукции и дело с концом.
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27.08.2020 22:21 Відповісти
Это они в обход зелёных потоков, и не давая им отката, производили необходимое Украине, расходники.
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28.08.2020 01:49 Відповісти
это они такими количествами - подпольно?
серьезно? а може просто не занесли кому
и бумажки не получили именно какие надо?
или другие терки с властями?
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28.08.2020 04:09 Відповісти
 
 