Набори для тестів на COVID-19 підпільно виготовляли на Харківщині

Харків’яни підпільно і з порушеннями виготовляли набори тестів для відбору і транспортування біоматеріалу для тестування на коронавірус. ДФС вилучила у них 200 тис. таких наборів і сировину для виробництва ще 400 тис. Загальна вартість вилученого - близько 12 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби, інформує Цензор.НЕТ.

"Група харків'ян для особистої наживи налагодила підпільне виробництво наборів для відбору біологічного матеріалу для тестування на COVID-19, які в подальшому через підставних фізосіб - підприємців поставлялися в медустанови", - сказано в повідомленні.

Набори виготовляли з грубими порушеннями. У супровідних документах до них вказували інші - легальні - місця виробництва. У лікарні набори поставляли через підставних ФОП.

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"Проведено обшук за місцем незаконного виготовлення та зберігання продукції, внаслідок чого виявлено та вилучено 200 000 одиниць готових наборів для тестування, а також сировину для виробництва близько 400 000 засобів для тестування на суму близько 12 млн грн", - додали в ДФС.