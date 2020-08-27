Правозащитники сообщают о почти 100 задержанных во время акции в Минске
В Минске на акции протеста в четверг было задержано около 100 человек, сообщают правозащитники.
"97 человек было задержано сегодня в Минске во время мирной акции протеста", - говорится в сообщении незарегистрированного правозащитного центра "Весна", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Правозащитный центр приводит список задержанных, среди них фамилии журналистов.
По информации правозащитников, список задержанных обновляется.
Как сообщалось, в четверг вечером протестующие в Минске провели шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к католическому Красному костелу на площади Независимости.
До начала шествия в районе площади Свободы было задержано более десятка журналистов. Кроме того, были задержаны порядка 10 журналистов на площади Независимости у Красного костела. Тут же задерживались и протестующие.
Акция протеста связана с тем, что накануне на площади Независимости в Красном костеле сотрудниками ОМОНа были заблокированы люди. Действия сотрудников силовых структур вызвали возмущение у руководства католической церкви в Беларуси. Митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич назвал "неадекватными и противоправными" действия сотрудников силовых структур вечером в среду на территории костела святого Симеона и святой Елены в Минске и потребовал расследования.
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Белорусы это европейская, высококультурная и толерантная нация терпил...
2) ЗВР УКРАїни у більшості прої..ала КОСАТА БЛ...ДЬ.
бо не тока овоща выгнали, а еще и клована де по пути зацепили и вытащили на свет божий,
вместо шо б ногами затоптать....
И цветы Вы своим гоблинам дарили, и целовали их в засос. Только память у Вас, как у матыльков.
Девушки с Майдана провели акцию для беркутовцев «Не бей! Люби и защищай» (ФОТО)
Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/274-devushki-s-majdana-proveli-akciyu-dlya-berkutovcev-ne-bej-*****-i-zashhishhaj-foto
здається перспективи зміни Влади в Білорусі "уплили в синюю даль"...
(((((
власть Луки уже поменялась на власть путина..
скоро это оформится как нибудь официально..
уявляє...
Цього ,до речі не получилось навіть в Індії в часи ГАНДІ... там прийшлося Ганді піти на символічний акт самогубства...Навряд чи це прийнятно в Європейській країні зараз...
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противостояли Ганди и его единомышленникам вовсе не агнцы, а вооруженные люди в форме. Так что кровопролития было не избежать. 5 мая Ганди был арестован, а лидерство в борьбе против монополии на соль перешло к известной поэтессе, видной конгрессистке Сароджини Наиду. К этому времени 25 тыс. добровольцев собралось под ее началом, и она повела их к государственному предприятию по производству соли в Дхарасану. Там нужно было захватить солеварни. Акция, в которой приняли участие 2,5 тысячи человек, произошла 21 мая.
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«Вдруг, по условному знаку, дюжины полицейских из числа туземцев набросились на участников марша, шедших вперед, и стали бить их по головам стальными дубинками, - описывал кровавые сцены журналист. - Ни один из демонстрантов даже не поднял руки, чтобы отвести удар. Они валились, как кегли. С того места, где я стоял, я слышал тошнотворный звук дубинок, бьющих по беззащитным головам. Толпа ожидавших демонстрантов стонала и задерживала дыхание, вздрагивая от каждого удара. Раненые падали во все стороны, без сознания или корчась от боли, с проломленными черепами и плечами… Выжившие, не ломая строй, продолжали молча и упорно идти вперед, пока и их не убивали… Они шли ровным шагом, с поднятой головой, не подбадривая себя музыкой или возгласами, не имея ни малейшей возможности избегнуть серьезных увечий или смерти. Полиция ринулась вперед и систематически и автоматически крушила вторую колонну. Не было ни сражения, ни борьбы; демонстранты просто шли, а их убивали…».