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Новости Революция в Беларуси
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Правозащитники сообщают о почти 100 задержанных во время акции в Минске

Правозащитники сообщают о почти 100 задержанных во время акции в Минске

В Минске на акции протеста в четверг было задержано около 100 человек, сообщают правозащитники.

"97 человек было задержано сегодня в Минске во время мирной акции протеста", - говорится в сообщении незарегистрированного правозащитного центра "Весна", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Правозащитный центр приводит список задержанных, среди них фамилии журналистов.

По информации правозащитников, список задержанных обновляется.

Как сообщалось, в четверг вечером протестующие в Минске провели шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к католическому Красному костелу на площади Независимости.

До начала шествия в районе площади Свободы было задержано более десятка журналистов. Кроме того, были задержаны порядка 10 журналистов на площади Независимости у Красного костела. Тут же задерживались и протестующие.

Акция протеста связана с тем, что накануне на площади Независимости в Красном костеле сотрудниками ОМОНа были заблокированы люди. Действия сотрудников силовых структур вызвали возмущение у руководства католической церкви в Беларуси. Митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич назвал "неадекватными и противоправными" действия сотрудников силовых структур вечером в среду на территории костела святого Симеона и святой Елены в Минске и потребовал расследования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Минске силовики задержали более десяти журналистов. ФОТО

Автор: 

Беларусь (7888) задержание (6673) правозащитники (678)


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Топ комментарии
+6
это вам не какие нибудь дикие кавказцы, что бы отбивать своих..

Белорусы это европейская, высококультурная и толерантная нация терпил...
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27.08.2020 22:04
+5
Так відбийте їх!
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27.08.2020 22:01
+4
И поэтому вам Зеля на голову свой инструмент от рояля положил.))
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27.08.2020 22:16
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Правила форума Совет форумчан
Так відбийте їх!
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27.08.2020 22:01 Ответить
это вам не какие нибудь дикие кавказцы, что бы отбивать своих..

Белорусы это европейская, высококультурная и толерантная нация терпил...
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27.08.2020 22:04 Ответить
Белорусы это никак не европейская нация а нация совковых дрочеров и совковых терпил!
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27.08.2020 22:14 Ответить
И поэтому вам Зеля на голову свой инструмент от рояля положил.))
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27.08.2020 22:16 Ответить
Все мы не без греха но мы хоть своего Януковича выгнали да и гоблинам своим цветов не дарили!
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27.08.2020 22:33 Ответить
Выгнали)) Да конечно, парасюка тамаду испугался. А как он вещи так быстро собрал за час!!!! и все деньги Украины с золотым запасом? 6 лет прошло ,а до вас не дошло.
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27.08.2020 22:52 Ответить
1)не пи..ди про "всє дєньгі"...

2) ЗВР УКРАїни у більшості прої..ала КОСАТА БЛ...ДЬ.
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27.08.2020 23:26 Ответить
Вова заткнись - тот случай когда тебя заклюют беларусы и будут правы.
бо не тока овоща выгнали, а еще и клована де по пути зацепили и вытащили на свет божий,
вместо шо б ногами затоптать....
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27.08.2020 23:10 Ответить
Как же быстро Вы научились о своём Майдане создавать сказки, типа 28-ми панфиловцев.
И цветы Вы своим гоблинам дарили, и целовали их в засос. Только память у Вас, как у матыльков.
Девушки с Майдана провели акцию для беркутовцев «Не бей! Люби и защищай» (ФОТО)

Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/274-devushki-s-majdana-proveli-akciyu-dlya-berkutovcev-ne-bej-*****-i-zashhishhaj-foto
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27.08.2020 23:13 Ответить
Правозахисники повідомляють про майже 100 затриманих під час акції в Мінську - Цензор.НЕТ 6795
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27.08.2020 23:15 Ответить
Правозахисники повідомляють про майже 100 затриманих під час акції в Мінську - Цензор.НЕТ 1755
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27.08.2020 23:18 Ответить
Кстати задержанных своих отбивали а не тупо на телефон снимали задержание!
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27.08.2020 22:34 Ответить
Тебе припомнить как вы отбивали раздетого до гола Гаврилюка? Тоже ходили как пони по Майдану,чай пили,стихи рассказывали и Янука упрашивали уйти первые месяцы.Так вас хоть кормили поили олигархи ,кого ваш саша стамотолог уже ****...А у нас нет второй силы.Такие вы все смелые,только Зели с ермаками насмехаются.
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27.08.2020 23:06 Ответить
Nexocet oni zyt sovke,xocet zyt kak Evrope.
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27.08.2020 22:47 Ответить
НЕ знаю.. ..
здається перспективи зміни Влади в Білорусі "уплили в синюю даль"...
(((((
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27.08.2020 23:03 Ответить
совсем нет..
власть Луки уже поменялась на власть путина..
скоро это оформится как нибудь официально..
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27.08.2020 23:17 Ответить
https://youtu.be/e2cyca-Aw1A?t=8732
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27.08.2020 23:20 Ответить
97 переодетых солдат НАТО.
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27.08.2020 22:05 Ответить
Білоруським Альенде Лукашеску себе
уявляє...
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27.08.2020 22:06 Ответить
Еще немножко осталось.Всех запресуют и запугают. Была Беларусь!
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27.08.2020 22:11 Ответить
Видно они на акцию без цветов пришли вот гоблины и обиделись!
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27.08.2020 22:16 Ответить
Власти имеют тех, кто не имеет власти над собой...
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27.08.2020 22:16 Ответить
Если люди не хотят исполнить свой гражданский долг, то государство выполнит "супружеский"..
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27.08.2020 22:18 Ответить
Когда на улицы выйдет хотя бы половина голосовавших против Лукашенко с вилами все сразу прекратится.
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27.08.2020 22:46 Ответить
99 відсотків тих,кого Лука наї..ав з виборами ВСЕ ЩЕ ВІРЯТЬ в БЕЗКРОВНЕ ВЗЯТТЯ ВЛАДИ.....
Цього ,до речі не получилось навіть в Індії в часи ГАНДІ... там прийшлося Ганді піти на символічний акт самогубства...Навряд чи це прийнятно в Європейській країні зараз...
------------------
противостояли Ганди и его единомышленникам вовсе не агнцы, а вооруженные люди в форме. Так что кровопролития было не избежать. 5 мая Ганди был арестован, а лидерство в борьбе против монополии на соль перешло к известной поэтессе, видной конгрессистке Сароджини Наиду. К этому времени 25 тыс. добровольцев собралось под ее началом, и она повела их к государственному предприятию по производству соли в Дхарасану. Там нужно было захватить солеварни. Акция, в которой приняли участие 2,5 тысячи человек, произошла 21 мая.

-----------
«Вдруг, по условному знаку, дюжины полицейских из числа туземцев набросились на участников марша, шедших вперед, и стали бить их по головам стальными дубинками, - описывал кровавые сцены журналист. - Ни один из демонстрантов даже не поднял руки, чтобы отвести удар. Они валились, как кегли. С того места, где я стоял, я слышал тошнотворный звук дубинок, бьющих по беззащитным головам. Толпа ожидавших демонстрантов стонала и задерживала дыхание, вздрагивая от каждого удара. Раненые падали во все стороны, без сознания или корчась от боли, с проломленными черепами и плечами… Выжившие, не ломая строй, продолжали молча и упорно идти вперед, пока и их не убивали… Они шли ровным шагом, с поднятой головой, не подбадривая себя музыкой или возгласами, не имея ни малейшей возможности избегнуть серьезных увечий или смерти. Полиция ринулась вперед и систематически и автоматически крушила вторую колонну. Не было ни сражения, ни борьбы; демонстранты просто шли, а их убивали…».
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27.08.2020 23:11 Ответить
Менталитет индийцев, у них только пару каст воинственные.
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27.08.2020 23:16 Ответить
Задержали за что?что им то предъявят?
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28.08.2020 05:49 Ответить
 
 